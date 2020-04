12 wanted persons, 10 curfew violators, 5 sangkot sa illegal gambling, huli sa South Cotabato

KORONADAL CITY - Sa kabila ng pagiging abala bilang mga frontliners sa COVID-19, patuloy pa rin sa kanilang law enforcement campaign ang mga pulis sa South Cotabato.

Ayon kay South Cotabato Public Information Officer Police Lieutenant Renjun Bagaman, sa nakalipas na mga araw, abot sa 12 mga wanted persons ang inaresto ng mga pulis sa lalawigan.

Sampung mga curfew violators din ang inaresto habang walo naman ang inaresto dahil sa illegal gambling.

Ayon kay Bagaman, kabilang sa mga naaresto ay ang No. 5 most wanted man sa Bukidnon dahil sa kasong murder. Si Danny Hantola, 49 years old na taga Barangay Lampunasan, Kalilangan, Bukidnon ay naaresto sa pamilihang bayan ng Sto Nino, South Cotabato.

Ipinahayag ni Bagaman na kabilang din sa mga arestado ang lalaking nagalit matapos harangin sa quarantine post ng Barangay Sta. Cruz, Koronadal City. Kinilala ito na si Anthony Mark Desaporado, 24 years old, binata at isang vendor.

Maliban sa kasong "Resistance and Disobedience to a Person in Authority," kakasuhan din si Desaporado ng mga pulis ng "Illegal Use of Uniform."

Ito ay dahil sa ilegal na pagsusuot ng lower garment uniform ng PNP.

Kulungan naman ang bagsak ng lima katao na naaktuhang nagsasabong o "tari-tari" sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine sa Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ng T’boli PNP ang mga naarestong sabungero na sina Anthony Narciso, 28 years old; Manuel Marco Jr., 26; at Gerald Jade Cagandang, 20; Jay Roie Quilot, 26 at Bartolome Tadle, 59 years old, pawang mga residente ng Glamang, Polomolok, South Cotabato.

Sila ay hinuli ng mga kasapi ng Polomolok PNP sa Sitio Lubia, Barangay Basag sa nasabing bayan matapos isumbong ng isang concerned citizen ang kanilang iligal na gawain.

Ikinadismaya naman ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz ang pagkakaaresto sa mga suspek.

Ayon kay Corpuz, sa kabila kasi ng mahigpit na pagbabawal ng illegal gambling ngayong sa gitna ng COVID-19 pandemic, marami pa ring ayaw makipagtulungan sa pamahalaan.

Nauna nang tiniyak ni Corpus na sa kabila ng pagiging abala bilang frontliner sa COVID-19, tuloy pa rin ang law enforcement operation ng PNP sa rehiyon.