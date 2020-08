60 families affected by flash floods in Tantangan, North Cotabato

LOOK: Baha nanalasa sa isang barangay sa Tantangan, South Cotabato

Apektado ng pananalasa ng baha ang may animnapung pamilya sa Barangay new Iloilo, Tantangan, South Cotabato. Kinumpirma ito ni Tantangan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC Action Officer Michael Lester Tomanan.

Ayon kay Tomanan, ang pananalsa ng baha sa dalawang mga purok ng New Iloilo ay kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan kahapon.

Pero nilinaw din nito na dahil sa mabilis na pag-subside ng tubig, wala ring lumikas na pamilya.

Nakiusap naman si Tomanan sa Barangay Chairman ng New Iloilo na pulungin ang mga binahang residente.

Ito ay upang pagusapan ang mga dapat gawin para mapigilan ang mga pagbaha sa kanilang lugar.

Ayon kay Tomanan posibleng maaring gawin para maresolba ang problema ang dredging sa may sapa at paglalagay ng sandbag sa pampang nito lalo na malapit sa mga bahay.