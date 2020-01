9 hurt in highway mishap triggered by a baby stroller

KORONADAL CITY - Nagpapagaling pa sa ospital ang siyam katao na sugatan sa vehicular crash na naganap sa Koronadal City dakong alas onse ng umaga kahapon.

Kinilala ng traffic section ng Koronadal City PNP na pinamumunuan ni Police Lt. Col. Joefel Siason ang mga sugatan na sina Vince Aplicador, 14 years old, Ariona Aplicador 1 year old, Hannah Aplicador 36 years old at driver ng sinakyan nilang Mitsubishi Adventure na si Jonas Aplicador.

Ang pamilya Aplicador ay mga nakatira sa Davao City.

Sugatan din sa insidente ang mga sakay ng kasalubong nilang Toyota Grandia kabilang ang driver na si Julius Lubaton nasa hustong gulang at mga sakay na sina Jaybell Lubaton, 37 years old, Rudy Lubaton, 69; Jophet Lubaton 9 years old, at Blessie Lubaton 11 years old

Ang mga ito ay pawang mula naman sa Barangay General Paulino Santos, Koronadal City.

Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nabangga ng Mitsubishi adventure na patungong Koronadal mula bayan ng Tupi ang kasalubong na van.

Ito ay matapos pumihit sa kabilang lane ng highway sa barangay Saravia, Koronadal dahil iniwasan ang stoller na nahulog sa sinusundang pick up truck.

Ang mga sugatan ay nasa ligtas nang kalagayan.

Hindi naman binanggit sa inisyal na pagsisiyasat ng Koronadal City PNP kung sino ang mayari ng pick-up truck na may lulang nahulog na stroller bagama’t nagpapatuloy pa rin ang kanilang imbestigasyon sa insidente.