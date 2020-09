Bangsamoros hold rally, demand justice for 9 mass killing victims

KIDAPAWAN CITY - NASA 500 MGA BANGSAMORO people ang nakiisa sa peace rally na isinagawa sa bayan ng Kabacan, nitong Sabado ng umaga.

Ang mga dumalo sa nasabing rally ay mula sa 7 mga Barangay ng Kabacan na napasailalim na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Bitbit ang mga placards, inihayag ng mga partisipante ang kanilang saloobin hinggil sa nangayaring walang habas na pamamaril sa mga sibilyang Moro nitong nakalipas na August 29.

Siyam katao ang nasawi sa nasabing karumal dumal na krimen na tinagurinag "Kabacan Massacre" Hiling ng mga Moro people na magsagawa ng mas malalimang imbestigasyon para tukuyin ang mga sangkot na posibloeng may gawa sa krimen.

Kasabay nito ang paghiling din na ang National Bureau of INvestigation (NBI) at ang Criminal Investigation Detection Group (CIDG) ang mangunguna sa imbestigasyon. Layon nito na magkaroon ng impartial investigation at walang mangyayaring white wash.

Magsisimula ang imbestigasyon sa darating na Lunes.