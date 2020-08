Basilan's Hatamans tested positive of COVID-19

COTABATO CITY - Below is the statement of House deputy speaker for Mindanao Mujiv Hataman after getting the novel coronavirus:

Nitong nakaraang Huwebes, dahil sa inakala naming karaniwang ubo, nagpasya kami ng maybahay kong si Mayor Dadah na magpatest para sa COVID-19.

Bumalik na ang resulta. Positive kami pareho.

Hinihintay din namin ang resulta ng mga test sa aming mga anak at sa lahat ng kasama namin sa bahay dito sa Basilan.

Kami ay kasalukuyan nang nag-quarantine, at nakagawa na rin ng mga hakbang upang gawing mas ligtas ang aming tahanan.

Nagpapatupad na rin ng mas mahigpit na health protocols para ma-contain na ito at masiguradobg hindi na tumawid pa palabas ng aming pamilya ang sakit.

Maingat at mahigpit kaming sumunod sa safety measures. Pati na rin sa sino mang nakakasalamuha namin dito. Pero heto pa rin ang aming situwasyon. Tunay nga: Sa ganitong mga panahon, magkakarugtong ang kalusugan at kapalaran nating lahat.

Dalangin namin ang kaligtasan ng lahat. Sama-sama din sana nating ipanalangin ang agarang tagumpay ng bansa laban sa pandemyang ito. Stay safe at maraming salamat.