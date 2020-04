Cotabato City LGU to issue new quarantine passes

COTABATO CITY - The local govenrment of Cotabato, in its bid to prevent the spread of coronavirus by limiting people's mobility unless extremely important, will soon issue new quarantine pass, Mayor Cynthia Guiani Sayadi said.

Despite the enhanced community quarantine being imposed in the city, more people are on the streets with their private vehicles in an obvious display of disrespect to the preventive measure. The new passes will further limit peoples' mobility in the city.

Below is Mayor Sayadi's statement ang images of the new quarantine passes:

Narito po ang itsura ng mga bagong quarantine passes na ibibigay ng City Government.

Upang mas lalong malimitahan ang bilang ng mga taong lumalabas kada araw, mayroon na lang nakatakdang oras para sa bawat kulang ng Quarantine Pass. Kung ikaw ay mahuhuling lumabas na lampas sa oras na nakalagay sa iyong QP ay mapapatawan ka ng karampatang multa.

Sa bagong QP, dalawang tao ang maaaring holder. May isang primary at isang alternate. Pero hindi sila pwedeng lumabas ng sabay. At siguruhing may bitbit kayong ibang ID upang mapatunayan na kayo talaga ang may ari ng QP na inyong hawak.

Ang mga hawak niyong Barangay QP ay hindi na maaaring gamitin kung kayo ay pupunta sa palengke, grocery, o mga pharmacy kapag nakapamigay na ng bagong QP. Kung ang inyong pamilya ay hindi naman makakatanggap nito ay ipagbigay alam po agad sa inyong barangay o maaari kayong magpadala ng mensahe sa page na ito.

May bagong Workers Pass din tayong ipamimigay sa lahat ng ating mga manggagawang nagsisilbing skeleton force sa mga tanggapan ng gobyerno at ng mga pribadong essential establishments.

Pakiusap ko lamang sa ating mga mamamayan, makinig kayo sa lahat ng mga regulasyon na ipinapatupad natin dito sa lungsod. Gawin niyo ang inyong parte upang malabanan natin ang COVID-19. Hindi po matatapos ang ECQ kung patuloy na tataas ang bilang ng ating mga PUM, PUI, at mga confirmed cases. Maging responsible po tayong lahat upang maiwasan natin ang local transmission dito sa ating lugar.

Maraming salamat po.