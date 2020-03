Cotabato Province, we are now on PRE-EMPTIVE LOCKDOWN

Everybody, please cooperate.

EO 21: EXECUTIVE ORDER DECLARING PRE-EMPTIVE LOCKDOWN IN THE PROVINCE OF COTABATO

- ALL RESIDENTS ARE ORDERED TO STAY AT HOME

- ALL INDIVIDUALS WITH TRAVEL HISTORY FROM MANILA OR ABROAD MUST REGISTER AT LOCAL HEALTH CENTERS AND MUST SELF-QUARANTINE FOR 14 DAYS.

- ALL INDIVIDUALS WITH SYMPTOMS ARE ORDERED TO REPORT TO THEIR RESPECTIVE BARANGAY, MUNICIPAL AND CITY GOVERNMENT UNITS.

- ALL NON-RESIDENTS OF COTABATO ARE PROHIBITED FROM ENTERING WITH EXCEPTIONS (refer to pics).

- ALL TOURISTS ARE PROHIBITED TO ENTER.

- ALL TOURISTS WHO ARE STILL IN THE PROVINCE NOW ARE DIRECTED TO LEAVE COTABATO PROVINCE.

- ALL CLASSES IN ALL LEVELS ARE ORDERED SUSPENDED FROM MARCH 18 TO APRIL 14, 2020.

- ALL BUSINESS ESTABLISHMENTS ARE ORDERED CLOSED WITH EXCEPTIONS (refer to pics).

- ALL MASS PUBLIC TRANSPORT FACILITIES (ex. Buses, jeeps, vans, tricycles, multicabs) ARE ORDERED TO LIMIT PASSENGER CAPACITY AND TO CONDUCT DISINFECTION OF THEIR UNITS.

- ALL RELIGIOUS, SPORTS, CULTURAL, SOCIAL AND PUBLIC GATHERINGS ARE STRICTLY PROHIBITED.

- SELECT GOVT OFFICIALS AND EMPLOYEES INCLUDING PNP, AFP, BFP AND MEDICAL PRACTITIONERS SHALL BE ON A 24/7 ALERT STATUS AND SHALL ASSIST THE GOVERNMENT.

- PROVINCIAL GOVERNMENT SHALL IMPLEMENT A 4-DAY WORK WEEK SCHEME PROVIDED THAT BASIC GOVERNMENT SERVICES WILL NOT BE DISRUPTED.

- ONLINE TRANSACTIONS AND MEETINGS IN GOVERNMENT ACTIVITIES SHALL BE USED AS ALTERNATIVE WORK MODES.

- TRAVELS OF PROVINCIAL EMPLOYEES OUTSIDE OF COTABATO SHALL BE PROHIBITED EXCEPT IF VITAL TO OPERATIONS OF THE PROVINCE.

- CURFEW STARTING MARCH 18. 9PM TO 5AM.

EXECUTIVE ORDER 21

Para sa katawhan sa North Cotabato:

Ang Cotabato Provincial Government nagdeklara na og PRE-EMPTIVE LOCKDOWN.

Ginahangyo ang kooperasyon sa katawhan.

Sumala sa gilagdaan nga EO 21: EXECUTIVE ORDER DECLARING PRE-EMPTIVE LOCKDOWN IN THE PROVINCE OF COTABATO

(1) Ang tanang resIdente gimanduan nga magpuyo og likayan ang paggawas sa nagkadiyang balay.

(2) Ang tanang Indibidwal nga gikan sa Metro Manila o sa laing nasod gikinahanglan mag parehistro sa lokal nga ug mupailawom sa 14 days self quarantine.

(3) Ang tanang indibidwal nga adunay sintomas ginamanduan nga moreport sa barangay opisyal o sa munisipyo.

(4) Ang tanang dili residente sa North Cotabato gihangyo sa paglalin ug gina bwalan na nga mosulod pa sa Probinsya.

(5) Ang tanang turista gi-bawalan na usab mga mosulod sa probinsya.

(6) Ang tanang turista nga ania sa sulod sa probinsya ginahangyo na sa pagbiya sa lugar.

(7) Suspendedo na ang tanang klase sa tanang level sa pag skwela gikan March 14, 2020

(8) Ang tanang establisemento ginamanduan sa pagsirado gawas sa pipila gumikan sa exemption sumala niini nga EO. (Palengke, grocery store, banko, telecom, etc.)

(9) Ang tanang public utility vehicle

(ex. Buses, jeeps, vans, tricycles, multicabs) ginamanduan sa pagmenus sa pasahero alang sa kayumana sa social distancing ug pagpahigayon og dis-infection sa ilang mga sakyanan.

(10) Ginabawal na ang aktibidad pagpatapok pinaagi sa Sports ug sa relihiyon.

(11) Ang pipila ka GOVT OFFICIALS Ug EMPLOYEES lakip niini ang PNP, AFP, BFP Ug mga MEDICAL PRACTITIONERS magtrabaho 24/ang7 ug magpabilin sa ALERT status.

(12) Ang probinsya sa Cotabato mopatuman sa 4-DAY WORK uban sa paningkamot nga mapadayunongbmaserbisyuhan ang katawhan.

(13) Magpahigayon og on-line transaction ug meetings ang provincial government isip alternatibo sa katuyuan nga maka hatud og serbisyo.

(14) Ginabawal sa tanang empleyado ang pagbyahe gawas lamang kung kini adunay kalibutan sa mahinungdanun nga operasyon sa probinsya.

(15) Ipatuman ang curfew sugod sa March 18,2020 og kini gitakda 9PM hantud 5AM.

(Signed) Gov. Nancy Alaan Catamco