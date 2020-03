COVID-19: Cotabato City temporary lockdown

Nasa temporary lockdown po ngayon ang city kaya po hindi muna pinapayagang makapasok o makalabas ang sinuman sa syudad.

Wala pa po kaming kumpletong detalye hinggil dito.

Kaya yung mga nasa checkpoint, bumalik na muna kayo sa inyong mga bahay para iwas contamination dyan sa pila nyo. Sa mga taga labas na may work sa city, make arrangements with your employers.

We are in a state of health emergency kaya these things happen... Maiintindihan nila ang sitwasyon and you will be excused.