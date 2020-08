COTABATO CITY - Ten more COVID-19 patients sa Region 12 ang gumaling sa sakit.

Batay ito sa ulat ng Dept of Health ngayng gabi.

Of the 10 positive patients who have recovered, pito mula Sarangani province, dalawa taga North Cotabato at isa mula South Cotabato.

Dahil dito, abot na sa 201 ang total number of patients na naka-recover.

Habang ang total number of confirmed cases ay 323.