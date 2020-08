COVID WATCH: No new cases in Region 12, COVID positive sa BARMM abot 500 na

WALANG NAITALANG BAGONG KASO NG COVID-19 sa buong Soccsksargen region hanggang kagabi.

Ayon sa Dept of Health Soccsksargen region, meron namang tatlong mga pasyente ang naka-recover mula sa sakit.

Isa sa mga naka-recover ay babaeng taga South Cotabato na 43 years old, isang 23 years old na babae na taga Cotabato City at ang pangatlo ay mula Gen. Santos City na isang 30 taong gulang na babae.

SA ngayon, South Cotabato pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming bilang ng confirmed COVID 19 na 77. Sumusunod ang SArangani na may 66 cases, Sultan Kudarat 61, North Cotabato 48, Gen. Santos City 41 at 28 ang Cotabato City.

SA BANGSAMORO Region, 13 ang bagong kaso ng Covid ang naitala ng Ministryt of Health.

Dahila dito, abot na ngayon sa 500 ang total positive sa rehiyon.

Ang siyam na bagong kaso ay mula sa Lanao del Sur. SA ngayon, Lanao Sur at Marawi pa ang may pinakamaraming kaso na 206 patients.

Patuloy ang panawagan ng Ministry of Health o MOH-BARMM sa lahat ng panatilihin ang minimum health protocols upang maiwasan ang sakit.