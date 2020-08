KIDAPAWAN CITY - Kasalukuyan pong nakaresponde ang ating Kapulisan kasama ang BFP at iba pang volunteers sa gitna ng malakas na ulan sa isang Sunog sa 2nd Block Sinsuat St. Brgy. Poblacion, Lungsod ng Kidapawan, the City Police Office, headed by Colonel Ramil Hojilla, said.