Gov. Catamco dumalaw sa lamay sa Mlang ng sundalong nasawi sa Jolo bombing

Personal na dumalaw kanina sa lamay ni Private First Class James Soriaga Apolinario si Cotabato Governor Nancy Catamco kasama si 3rd District Representative Jose ""Ping-Ping" Tejada, 602nd Infantry Brigade Commander Brig. Gen. Roberto Capulong at Mlang Mayor Russel Abonado sa barangay Magallion, Mlang.

Si Apolinario ay isa sa mga kasapi ng Philippine Army na nasawi sa bombing sa Jolo, Sulu noong August 24.

Nakiramay si Gov. Caatmco sa labis ang kalungkutan at sakit na naramdaman ng pamilyang Edwin at Tessie Apolinario na naghayag nang panghinayang sa maagang pagpanaw ng kanilang anak dahil sa nangyaring pagsabog.

Ayon kay tatay Edwin, agad naipaalam sa kanila ang kinahinatnan ng anak at nakita nilang nagutay gutay ito sa tama ng shrapnel ang kanyang katawan at naputol ang parte ng kanyang mga kamay at paa.

Nagpapasalamat naman si tatay Edwin at nanay Tessie sa pagpunta ng gobernador kasama ang ilang lider ng pamahalaan, sapagkat kahit papano umano'y mapagaan at nababawasan ang sakit ng kanilang dibdib sa pagkawala ng kanilang mahal na anak.

Nag-iwan ng financial assistance ang gobernadora sa pamilya Apolinario bilang tulong.