Gov. Catamco: Mas mabuti itlog, gulay, karne at huwag de lata o noodles ang ipamigay

KIDAPAWAN CITY - Pinag utos ni North Cotabato Governor Nancy Catamco sa mga kawani ng Provincial Social Welfare and Development Office na tingnan ang posibilidad na mga produkto ng mga magsasaka ng North Cotabato ang bilhin at ipamigay na relief goods kung saka sakaling may sakuna.

Ito’y pagkatapos na nag sangguni ang ilang mga hog raisers kay Catamco na hindi na nila mapadala sa kanilang mga buyers sa Davao at sa Visayas ang kanilang mga baboy dahil sa mga lockdowns sa naturang mga lugar.

“Hwag na de lata at noodles ang ipamimigay kundi karne ng baboy sa mga kristyano, itlog ng bebe at iba pang produkto ng ating mga magsasaka upang kikita sila,” ayon kay Catamco.

Gayunpaman, ang pag bili ng mga hayop at animal by products ay sisiguraduhin nyang dadaan sa proseso at hindi lalabag sa batas lalong lalo na sa government procurement law.

"Kailangang itaguyod natin ang ekonomiya ng North Cotabato at umpisahan ng provincial government ang mismong pag bili ng mga produkto ng mga magsasaka upang magka pera sila lalong lalo na sa posibleng financial crisis na haharapin dahil sa mga lockdowns ng mga bayan at probinsya bunsod ng pagkalat ng Covid 19 virus," ayon sa gobernadora.

Sinabi niya na todo tutok siya sa binuo nyang Covid Inter Agency Task Force upang panatilihing Covid free ang North Cotabato.

Hihigpitan umano ang pagpapa tupad ng pre-emptive lockdown sa North Cotabato ngunit babalensehen ding hindi ma hadlangan ang pag daloy ng mga pagkain sa lahat ng taga Cotabato.