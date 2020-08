Hatamans recover from COVID-19, issue statement

STATEMENT OF DEPUTY HOUSE SPEAKER MUJIV HATAMAN after surviving COVID-19:

Maraming salamat sa inyong mga dasal. Ako at ang aking maybahay na si Mayor Dadah ay magaling na, maganda na ang pakiramdam at wala na ang kahit na anong sintomas ng virus.

Kami din po ay nagpapasalamat sa mga kaibigan at sa aming mga constituents na nagpaabot ng mensaheng nagpapalakas sa aming loob.

Sa mga nag-alaga sa amin sa ospital at sa mga magagaling na doktor at mga nars na umalalay sa amin, tanggapin niyo ang aming taos-pusong pasasalamat.

Kami po ay na-release na from quarantine! Nais din naming ipaalam na negative din po ang resulta ng test para sa aming mga anak at mga kasama sa bahay.

We also want to encourage those who are infected with the virus to come forward and make themselves known. Ito ay para matulungan kayo ng tama at makagawa ng mga hakbang para hindi na makapanghawa pa.

We also denounce the unfair treatment or discrimination some people are giving those who are unfortunate enough to contract this disease. Bilang isa sa mga tinamaan ng sakit na dulot ng COVID-19, ang masasabi ko lang sa inyo ay hindi biro ang virus na ito.

Walang lugar ang diskriminasyon sa ating lipunan, lalo na sa sitwasyon natin ngayong pandemya. In this time of crisis, we should show compassion, and all the more that we need to be one in fighting this virus.

Muli, maraming salamat po sa inyong mga dasal at mabuhay po kayong lahat.