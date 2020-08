Isulan banks, govt offices at money courier establishments isinailalim sa COVID-19 disinfection

ISULAN, Sultan Kudarat - ISINAGAWA NG Bureau of Fire Protection-Isulan Central Fire Station kagabi ang malawakang disinfection at decontamination sa mga financial institution ng bayan na malimit puntahan ng mga tao.

Bukod sa palengke, isinagawa ang disinfection sa lahat ng commercial at private banks, pati na sa mga money-courier establishment tulad ng Palawan, Mlhuillier at iba pa.

Ang anti-Covid-19 activities ay pinangunahan ni Senior Inspector Jenna Aggabao-Resureccion na tuloy ang serbisyo sa kabila ng pagluluksa sa sinapit ng kanyang mister sa Carmen, North Cotabato.

Si Isulan Fire chief Senior Insp. Resureccion ay maybahay ni Police Major Joan Resureccion na napatay sa Carmen noong Martes habang tinutugis ang mga criminal na nang holdap at pumatay ng bombay.