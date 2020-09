Lalaki, pinatay sa boundary ng Kabacan at Matalam, North Cotabato

KIDAPAWAN CITY - Dead on the spot ang isang magbobote makaraang pagbabarilin at gilitan pa sa leeg ng dalawang di kilalang suspek sa boundary ng Barangay Bangilan, Kabacan, Cotabato at Barangay Natutungan, Matalam, Cotabato alas 11:30 ng umaga kahapon.

Sa report ng PNP, nakilala ang biktima na si Kenny Garcia Labasan, 25 years old isang laborer at mangangakal na taga Purok Kadina de amor, Barangay Malanduage, Kabacan, Cotabato habang maswerte namang nakaligtas ang isang pang lalaking kasama nito.

Batay sa inisyal na imbestigasyon ng mga pulis, pinagbabaril ng mga suspek ang nasabing biktima habang binabaybay ang kahabaan ng daan patungong Barangay Natutungan, Matalam lulan ng kanilang motorsiklo na kinabitan ng cart para sa kanilang mga kinakalakal na bote at bakal.

Bigla na lamang silang hinarang ng dalawang mga armadong lalaki saka pinagbabaril ng maraming beses.

Nagtamo ng sugat sa kanyang kikod si Labasan sanhi para mahulog ito sa motorsiklo at masubsob sa lupa.

Narekober ng mga otoridad sa crime scene ang isang basyo ng bala mula sa isang caliber 45 pistol na ginamit sa krimen.

Sa ngayon patuloy ang imbestigasyon ng Kabacan PNP hinggil sa insidente upang matukoy kung sino at ano ang motibo sa nasabing pamamaril.