MCWD to clients: "No faceshield, no facemask, No entry"

ADVISORY

Starting SEPTEMBER 1, 2020, the Metro Cotabato Water District (MCWD) will be implementing the "NO FACE MASK, NO FACE SHIELD, NO ENTRY" Policy.

Everyone is also reminded to register with the Citizens Registration Program (Contact Tracing Measure) of the Cotabato City-LGU to avoid unnecessary inconvenience in future transactions with the Office.

Thank you for your understanding.

Simula ika-1 ng Setyembre, 2020, ang Metro Cotabato Water District (MCWD) ay magpapatupad ng "No Face Mask, No Face Shield, No Entry Policy."

Ito ay upang mapaigting ang kampanya ng gobyerno sa pagpigil at pagtigil ng paglaganap ng COVID-19 virus sa ating bayan. Hinihiling ng MCWD ang kooperasyon ng lahat dahil ito ay para na rin sa ating kabutihan at kapakanan.

Ipinapaalala din po ng MCWD para sa ating mga concessionaires at visitors na kung maaari po lamang ay magpa register na sa Citizens Registration (Contact Tracing Measure) ng Cotabato City-LGU upang maiwasan ang abala sa mga susunod na transaksyon sa opisina.

Maraming salamat po sa inyong pag-unawa.

MCWD MANAGEMENT