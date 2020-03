Modified Community Quarantine ipinatupad na sa North Cotabato

KIDAPAWAN CITY - Determinado si Cotabato Province Governor Nancy Catamco na mapanatiling COVID-19 Free ang buong lalawigan.

Dahil dito, naglabas ng mas detalyadong kautusan ang gobernadora sa pamamagitan ng Executive Order No. 16 na nagdedeklara ng modified community quarantine sa buong lalawigan.

Pangunahing laman ng kautusan na lahat ng Local Chief Executive ng probinsya ay minamandato na gawin ang mga sumusunod:

Hikayatin ang kanilang mga nasasakupan na manatili na muna sa bahay;

Pagkansela at pagpapaliban ng mga public events kabilang ang mga festivals, fiestas, barangay at purok anniversaries, barangay assemblies, parties, sabong at mga sports events;

Suspensyon ng klase mula kinder hanggang Postgraduate studies;Suspensyon ng mga religious activities;

Pag activate ng Barangay Health Emergency Response Team o BHERT sa bawat barangay para sa pag-monitor ng mga posibleng PUM at PUI, sa information dissemination at pagsigurado na masunod ang DOH protocols;

Pagbuhay ng City or Municipal Epidemiology Surveillance Unit or CESU or MESU para sa pag-survey at pag-monitor ng mga suspected PUM at PUI;

Paglikha ng COVID-19 Hotline sa lahat ng munisipalidad hindi lamang sa probinsya para ma-report ang mga suspected PUM at PUI, mga nagtitinda ng alcohol at mask nang higit sa SRP, mga hoarder, at para sa iba pang katanungan hinggil sa COVID-19;

Mandatory Thermal Scanning sa lahat ng Entry Point ng probinsya;

Paglalagay ng Isolation Areas para sa PUI at Confirmed Cases (kung magkakaroon man) sa Cotabato Provincial Hospital at iba pang Level 2 public at private hospitals sa probinsya;

Ekslusibong sasakyan o ambulance para sa PUI at confirmed cases; Pansamantalang pagsasara sa publiko ng lahat ng tourist destinations sa buong lalawigan;

Pagdedeklara ng localized curfew kung kinakailangan alinsunod sa national guidelines; Pagtatayo ng Incident Command Center sa Provincial Capitol at sa bawat city at municipality;

Pagkakabit ng tarpaulins sa maraming lugar para sa information dissemination;

Ipagbigay-alam kung mayroong alternatibo kung maubusan ng alcohol, proper technique ng handwashing gamit ang tubig at sabon, proper proportion ng bleach at tubig para sa paglilinis, pagbili ng maximum 2 bottles alcohol at 1 mask per customer per day, at agad na pag-report sa mga oportunistang nagtitinda at mga hoarders;

Mahalaga ang BARANGAY LOCAL GOVERNMENT UNITS sa paglaban sa COVID-19 at hindi ito health concern lamang.

Ipinaalaala ng gobernadora na kaakibat ang iba pang mga ahensiya tulad ng PNP, AFP at mga barangay peacekeepers kasabay ng apela na magtulungan ang lahat upang maprotektahan ang lahat sa pagkalat ng nakamamatay na COVID-19.

Ang EO number 16 ay nilagdaan ni Governor Catamco at epektibo simula kahapon, Marso 16, 2020