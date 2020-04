NDB BIDA BALITA (April 15, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. BILANG ng mga kumpirmadong kaso ng COVID 19 sa bansa, mahigit limang libo na!

2. Magsasaka, arestado matapos na makuhanan ng iba’t ibang uri ng mga armas at bala sa Makilala, North Cotabato

3. PCSO, magbibigay ng pondo para magamit sa mga programa kontra COVID-19 ang apat na mga ospital sa Soccksargen

4. Bilang ng mga laboratoryong makakapagsagawa ng COVID-19 testing, nasa 16 na, ayon sa DOH

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

UMAABOT na sa 5,223 ang Coronavirus Disease o COVID-19 positive cases sa bansa base sa datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon.

291 ang napaulat na panibagong kaso sa Pilipinas sa nakalipas na 24 oras.

Batay sa datos, 20 pang mga pasyente ang nasawi kaya nasa 335 na ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Habang umakyat naman ang bilang ng total recoveries ng nakamamatay na virus sa Pilipinas sa 295.

Sa region 12, 16 ang confirmed COVID 19 cases sa buong rehiyon at isa pa rin ang kumpirmadong nasawi dahil sa virus.

Nasa 285 naman ang persons under investigation at 19 sa mga ito ang nasawi.

Umaabot naman sa 234 ang persons under monitoring na sumasailalim ngayon sa home quarantine.

Sa BARMM, WALO ang confirmed COVID 19 cases.

Nasa eight thousand, 251 ang persons under monitoring habang 263 naman ang persons under monitoring.

Tatlo katao pa rin ang naitalang nasawi habang tatlo naman ang gumaling na sa naturang sakit.

-0-

MAHAHARAP sa patong-patong na mga kaso ang 16 na pekeng Armed Forces of the Philippines o AFP reservists matapos madakip ng mga otoridad sa General Santos city dahil sa panloloko sa kasagsagan ng COVID 19 crisis.

Sinabi ni GenSan PNP chief, Police Col. Aden Lagradante na nakakulong na ngayon ang mga suspek at inihahanda na ang mga kasong usurpation of authority at official functions under Articles 177 at 179 ng Revised Penal Code laban sa mga ito.

Nagpakilala umanong AFP reservists ang mga nahuli at nagpanggap na sila’y idineploy upang magbigay ng seguridad sa relief supplies na nasa Lagao gymnasium.

Ayon kay Lagrandante, wala namang dalang mga baril ang mga suspect ngunit nakasuot ang mga ito ng army uniforms.

Gayunman, sa ginawang beripikasyon ng mga otoridad ay walang naipakitang mga kaukulang dokumento ang mga suspect na mula sa AFP Special Operations Command kaya’t hinuli ang mga ito.

Gumamit din ng mga pekeng ID ang mga nadakip na suspek na pawang mga taga Gensan at Polomolok, South Cotabato.

-0-

Umabot sa 26 katao ang inaresto ng mga otoridad kahapon matapos na lumabag ang mga ito sa umiiral na Enhanced Community Quarantine protocol sa Cotabato City.

Labing walo sa mga nahuli ay residente ng lungsod habang ang iba naman ay taga Datu Odin Sinsuat, maguindanao.

Naaresto ang mga ito dahil sa walang suot na face mask, walang mga quarantine pass at kwestyonableng mga angkas sa motorsiklo.

Samantala, arestado rin pitong mga suspek, kabilang ang limang mga kabataan matapos na mahuli sa aktong nagsusugal sa Barangay Poblacion otso, Cotabato City.

Ang mga nahuling suspek ay kinilalang sina USMAN MACABANGON at DATUNOT SULAIMAN, pawang mga magsasaka habang di naman kinilala sa report ang limang mga menor de edad na pawang mga estudyante.

Nadakip ang pito ng mga nagrorondang barangay official at Barangay Peace-Keeping Force.

Kasong illegal gambling at paglabag sa umiiral na Enhanced Community Quarantine protocol ang kakaharapin ng mga suspek.

-0-

NATAGPUAN ng pinagsanib na pwersa ng mga sundalo at mga miembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang dalawang Improvised Explosive Devices sa isinagawang clearing operation sa Sitio Dungguan at Sitio Dama Kayo, Barangay Kalumamis, Guindulungan, Maguindanao.

Agad namang dinala ng Army’s 7th Infantry Battalion ang mga pampasabog sa kanilang tactical command post at nakipagtulungan sa Explosive Ordnance Battalion para sa proper identification, evaluation at disposal nito.

Ayon kay Joint Task Force Central commander Major Gen. Diosdado Carreon, patuloy nilang binabantayan ang lugar laban sa lawless groups sa kabila ng umiiral na community quarantine.

Sa iba pang balita, anim na mga miembro naman ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters-Bungos Faction ang sumuko sa sa Alpha Company Base ng Army’s 33rd Infantry Battalion, sa Barangay Mileb, Rajah Buayan, Maguindanao.

Kinilala ang mga sumukong rebelde na sina Naldo Balabay, Nashrudin Kanapia, Abil Kusain, Dok Adam, Alamansa Manampad at Antok Pendatun.

Isinuko rin ng mga ito ang kanilang dalang dalawang Cal. 30 M-1 Garand rifles na M-14 converted, isang improvised Cal .30 sniper rifle, isang improvised Cal. 50 sniper rifle at dalawang improvised 40mm M79 Grenade Launchers.

Dinala ang mga sumukong indibidwal sa Army’s 33rd IB headquarters para sa custodial debriefing.

Kasunod nito ay pinuri naman ni Carreon ang mga sundalo, partners, stakeholders at mga mamamayan ng lugar dahil sa sunod-sunod na tagumpay laban sa ekstremistang grupo.

-0-

ARESTADO ang isang Wanted Person sa Parang, Maguindanao kahapon.

Sa report ng Parang PNP, kinilala ang nadakip na suspek na si Johary Mama Talusan, 27 anyos, at taga Barangay Magsaysay, Parang.

Ayon kay Parang PNP chief, Police Capt. Blayn Loma-e, si Talusan ay may standing Warrant of Arrest na inisyu ng Regional Trial Court Branch 13 dahil sa Reckless Imprudence resulting in Serious Physical Injuries sa ilalim ng Criminal Case No. 2015-7525.

Nahuli ang suspek habang bumibili ng pagkain at grocery sa palengke.

Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng Parang PNP ang suspek at nakatakdang iharap sa korte.

Samantala, abot naman sa 26 katao ang nahuli ng Parang PNP sa barangay Poblacion Dos ng bayan matapos na lumabag ang mga ito sa mga panuntunan ng Enhanced Community Quarantine.

Ang mga nahuling indibidwal ay lumabag sa No Backride Policy, Driving without license, walang OR/CR at suspension of public transportation.

Kaugnay nito ay muling nanawagan si Capt. Loma-e sa mga mamamayan ng bayan na sumunod sa ipinatutupad na batas para na rin sa kanilang kaligtasan at upang maiwasang mahuli at maparusahan.

-0-

Magsasaka, arestado matapos na makuhanan ng ibat-ibang uri ng armas at bala sa Makilala, North Cotabato

Inaresto ng mga tauhan ng Makilala PNP sa pangunguna ni PNP Chief Police Major Arniel Melocotones ang isang 38 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng armas sa Purok 7, Barangay Jose Rizal, Makilala, Cotabato. Hindi naman nakapalag pa ang suspek na kinilalang si Benjie Camensi Guanzon at nakatira sa nasabing lugar.

Sinabi ni Melocotones, nakumpiska sa bahay ng suspek ang mga matataas na uri ng baril na kinabibilangan ng isang unit ng Colt Automatic caliber 45 pistol, isang unit ng Armscor 45 Pistol, Caliber 38 revolver, dalawang homemade handguns, isang unit ng Thompson at maging mga bala.

Naisumite na rin anya ng PNP ang mga nakuhang mga baril sa Provincial Crime Laboratory Office sa Kidapawan City matapos bigo itong makapagpresenta ng mga dokumento.

Napag-alaman ding lango pa sa nakakalasing na inumin ang suspek nang isagawa ang operasyon alas 10:30 ng gabi nitong martes. Inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive law on Firearms and Ammunitions laban sa suspek.

-0-

Kidapawan City Government, magpapatupad ng Market-market sa ilang mga Barangay ng lungsod simula sa huwebes

Sisimulan na ng City Government of Kidapawan ang Market-market sa Barangay para sa mga mamamayan ng lungsod sa huwebes April 16, 2020. Layun ng programa na ilapit ang mga pamilihan sa mga taga Barangay na apektado ng pandemic crisis at nahihirapanglumabas ng kanilang tahanan.

Nabatid kasi na dinumog ng mga mamimili ang mega Market simula ng ipatupad muli ang Enhanced Community Quarantine, bagay na posibleng pagmumulan ng pagkalat ng Covid19. Sinabi ni City Mayor Joseph Evangelsita, maliban pa sa nalilimitahan ang pagpasok sa Mega Market at maiwasan ang posibleng pagkalat ng sakit, ay makakatulong din na magkaroon ng economic activity sa mga Barangay sa panahon ng ECQ.

Ibebenta sa Market Market sa Barangay ang mga produktong pagkain tulad ng bigas, gulay, prutas, presko at tuyong isda, karne, itlog, mga pampalasa, tinapay, gamot at pangunahing grocery items sa tamang presyo.

Manggagaling ang mga produktong nabanggit sa mga nagbebenta mismo sa Mega Market at malalaking grocery shops sa lungsod na ilalako at ibebenta sa mga istratehikong ibat-ibang Barangay Ibabyahe ng mga tricycle na may ruta sa naturang mga barangay mula sa Mega Market ang mga produkto patungo sa mga pamilihan sa kanayunan.

Ipupuwesto sa mga Barangay Gym o Covered Court ng nabanggit na barangay ang Market Market. Sinadya na sa mga barangay na nabanggit ang Market Market dahil na rin sa accessible ang mga ito sa iba pang mga nakapalibot na barangay sa lungsod.

Bibilhin naman ng City Government ang locally produce na produkto ng iba pang barangay para maibenta ang mga ito sa Market Market.

Tanging mga taga Kidapawan City muna ang uunahing makabili ng pagkain at pangunahing pangangailangan sa Market Market. Nagpaalala naman ang City Government na yaong mga otorisadong nabigyan at may hawak ng Kidapawan Quarantine Identification Pass o KIDQIP ang tanging pinapayagang bumili sa Market Market.

Dapat din ay magsuot ng face mask at bawal pa rin ang senior citizen at menor de edad.

-0-

Mga Persons Under Investigation sa Kidapawan City, patuloy na tinututukan ng City Health Office kabilang na ang mga indibwal na dumalo sa Matina Gallera Derby sa Davao City

Abot sa 40 ang mga persons under investigation o PUI ang naitala ng City Health Office sa lungsod batay sa pinakahuling ulat ng City Health Office o CHO. Sa ulat ng City Epidemiology Surveillance Unit o CESU, 16 dito ay naka home-quarantine, 6 ang nasa isolation facility habang 18 ay tapos na sa kanilang quarantine period.

Una nang nabatid na dalawa rito ay positibo sa COVID-19 habang tatlo naman ay negatibo sa naturang virus. Kaugnay nito, ayon sa ulat ni Kidapawan City Information Officer Atty Paolo Evangelista, abot sa 51 mga sabungero ang patuloy ngayong minomonitor ng City Health matapos dumalo sa sabong nitong March 12 sa Matina Gallera, Davao City.

Apat aniya rito ay nasa isolation facility na ng lungsod. Dagdag ni Evangelista na mula sa mahigit limampung mga dumalo sa naturang sabong, apat lamang aniya ang nakitaan ng sintomas ng COVID-19. Nitong March 23 pa aniya sinimulan ang pag-quarantine sa mga ito na magtatagal naman ng 21 days.

Samantala, abot naman sa 765 ang una nang naitalang Persons Under Monitoring o PUM sa Kidapawan City. As of April 12, 677 sa mga PUM ay tapos na sa kanilang quarantine habang 88 na lamang ang patuloy pa ring tinututukan ng City Health.

-0-

Lalaki patay matapos umanong manlaban sa buy bust operation ng mga otoridad sa Antipas, North Cotabato

Dead on arrival sa pagamutan ang isang lalaki matapos manlaban sa isinagawang law enforcement operation ng Antipas PNP alas 9:25 ng umaga kahapon sa Purok 5, Barangay Kiyaab, Antipas, North Cotabato. Kinilala ni Antipas PNP Chief Police Captain Jorlito Patrona ang napatay na si Junnie Bualite Gastar, 37-anyos, may asawa na residente ng Tulunan, North Cotabato.

Ayon sa ulat ng Antipas PNP, aktong nabilhan ng iligal na droga si Gastar mula sa isang nagpanggap na police asset, pero nang matunugan nito na isang pulis ang kanyang katransaksyon ay bigla nitong binunot ang kanyang caliber.38 na armas, dahilan para maunahan ito ng nasabing poser buyer.

Naisugod pa sa pagamutan ang nasabing suspek pero hindi na ito umabot pa ng buhay. Ayon sa ulat ng PNP, si Gastar ay nasa kategorya ng Level 1 High Value Individual na target ng Regional Police Drug Enforce Unit o RPDEU 12. NDBC BIDA BALITA

-0-

Extension ng enhance community quarantine ipinaliwanag ng gobernador ng South Cotabato Extended ang enhance community quarantine o ECQ sa South Cotabato hanggang sa April 30.

Ito ay ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ayon kay Tamayo ang pagpapalawig ng ECQ ay napagkasunduan sa pagpupulong ng mga myembro ng inter- agency task force on COVID-19 sa lalawigan. Ang nasabing Task Force ay kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa pamahalaan, business groups at iba pang sektor.

Paliwanag ni Tamayo nagkasundo ang mga myembro ng Task Force na hindi pa napapanahon para bawiin ang ECQ. Ipinahayag din nito na walang nagbago sa mga panuntunan sa extension ng ECQ.

Sa halip ayon kay Tamayo, may idinagdag lamang dito. Ito ay ang kautusan nito sa mga local chief executives sa lalawigan na magtatag ng isolation area para sa mga pinangangambahang may COVID-19 sa mga munisipyo at mga barangay.

Dinagdag din ng gobernador na nakatakda muling magpulong ang mya myembro ng task force sa Byernes. Ayon kay Tamayo paguusapan ng mga ito ang posibleng pagpanumbalik ng iilang mga economic activities sa South Cotabato.

-0-

Barangay lockdown at travel restrictions kaugnay sa enhance community quarantine kontra COVID-19 pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Gensan

Nagpatupad ng ilang mga pagbabago ang mga otoridad bilang pagpapaigting ng travel restriction at lockdown sa mga barangay ng General Santos City.

Ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera, layon nito na mapasunod sa enhance community quarantine o ECQ protocol ang mas maraming mga mamamayan sa nasabing lungsod. Sinabi ni Rivera na sa kabila kasi ng clustering ng mga barangay sa Gensan, marami pa ring mga pasaway na mamamayan ang hindi sumusunod dito.

Ito ayon kay Rivera ay maglalagay sa alanganin sa mga ginagawa ng pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ipinahayag ni Rivera na marami sa mga mamamayan ang lumabag sa “odd-even scheme” o unified vehicular reduction system para sa mga pampubliko at pribadong mga sasakyan sa Gensan.

Ayon kay Rivera iniutos nito sa mga traffic enforcers, pulis, at barangay officials na harangin ang mga sasakyang lalabag sa “odd-even scheme.” Ito ay maliban pa sa pagtiyak ng social distancing sa mga mamamayan na pumapasok sa mga establisemento.

Bago ito, nauna nang pinalawig ng Gensan LGU sa April 30 ang ECQ na natapos na sana sa nasabing lugar kahapon. Ayon kay Rivera ito ay bilang pagtalima na rin sa rekomendasyon ng Soccksargen Regional Inter-Agency Task Force on Covid-19.

Iginiit ng alkalde na nananatili pa rin ang mula alas otso ng gabi hanggang alas kwatro ng madaling araw na curfew at lockdown sa mga border ng Gensan. Ang Gensan ay mayroon nang isang kaso ng COVID-19.

-0-

PCSO magbibigay ng pondo para may magamit sa mga programa kontra COVID-19 ang apat na mga ospital sa Soccksargen

Nakinabang sa isang milyong pisong pinansyal na tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang South Cotabato Provincial Hospital. Ang nasabing halaga ay tinanggap mismo ni South Cotabato provincial treasurer Alvin Batol mula sa kinatawan ng PCSO.

Gagamitin ang nasabing pondo para sa mga programa kontra COVID-19, tulad ng pagbili ng mga personnel protective equipment o PPE na kailangan ng mga frontliners.

Ang one million pesos na ibinigay nito sa South Cotabato ay kabilang sa 447 million pesos na inilaan ng PCSO sa mga ospital sa bansa. Ito ay bilang pagpapatupad sa Bayanihan Act Heal as One. Maliban sa South Cotabato mabibigyan din ng cash assistance ng PCSO ang tatlo pang mga ospital sa Soccksargen.

Ayon kay PCSO General Manager Royina Garma, ang mga ito ay ang Cotabato Regional Medical Center na mabibigyan ng 2.5 million pesos,at tig isang milyon naman para sa Cotabato at Sultan Kudarat Provincial Hospital.

Ayon kay Garma ang pondo ay kinuha mula sa Charity Fund sa ilalim ng Calamity Assistance Program o CAP ng PCSO. Ipinahayag nito na ang pinansyal na tulong ay maari ring ipambili ng mga testing kits, reagents, medical o diagnostic equipment at gamut. Maari ring gamitin ang nasabing pondo sa confinement, laboratory o diagnostic procedures.

-0-

Population Officer ng South Cotabato may panawagan sa mga magasawa kasabay ng pagpapaiting nila ng family planning campaign habang umiiral ang lockdown sa lalawigan

Pinaigting ng provincial population office ng South Cotabato ang kampanya nito sa family planning. Kasunod ito ng pagpapalawig ng enhance community quarantine sa lalawigan hanggang sa April 30.

Hiling ni Provincial Health Officer Zenaida Duron sa mga magasawa, gamitin ang panahon ng lockdown para pagtibayin ang samahan at pagplano ng pamilya Kaugnay nito, ipinahayag ni Duron na nakipagugnayan na ang kanilang tanggapan sa mga barangay health offices sa South Cotabato.

Ito ay para sa pagbibigay ng family planning services. Pinayuhan din ni Duron ang mga magsawa na nangangailangan ng family planning advice at commodities na makipagugnayan sa kanilang mga health center o barangay health emergency response team o BHERT.

Lumabas kasi sa pagaaral ng population commission na kadalasan dumadami ang mga unplanned pregnancy sa panahon ng kalamidad. Mariin namang isinusulong ng simbahang katoliko ang natural na pamamaraan ng pagplano ng pamilya.

-0-

DA 12 at kanilang mga sangay tuloy pa rin ang pamimigay ng Food Lane Pass kasabay ng extension ng Enhance community quarantine dahil sa COVID-19 sa rehiyon

Maaring pa ring kumuha ng Food Lane Pass mula sa DA 12 Office sa Koronadal city na pinamumunuan ni Regional Executive Director Arlan Mangelen at iba pa nilang mga sangay ang mga mamamayan sa rehiyon.

Sa ngayon ay tuloy tuloy pa rin ang proseso ng Food Lane Pass sa Philippine Coconut Authority,Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Meat Inspection Service, Fertilizer and Pesticides Authority Bureau of Animal Industry,Bureau of Plant Industry, Philippine Rice Research Institute, Philippine Fisheries Development Authority, Philippine Fiber Industry Development Authority, National Dairy Authority at National Food Authority.

Namimigay pa rin ng Food Lane Pass ang mga satellite offices ng DA 12. Ang mga ito ay ang mga Agricultural Programs Coordinating Office ng ahensya sa Brgy. Lagao, General Santos City; Barrio 2, Tacurong City; Amas Research and Experiment Station - Amas, Kidapawan City at Zulueta St., Koronadal City

Layon ng pamimigay ng food lane pass na matiyak ang mabilis na delivery ng mga pagkain at iba pang mga produktong pang-agrikultura ngayong umiiral pa rin ang enhance community quarantine dahil sa COVID-19 sa iba’t ibang lugar sa Soccskargen.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Nadagdagan pa ang bilang ng mga laboratoryo na makakapagsagawa ng COVID-19 testing sa Pilipinas.

Ayon sa Department of Health o DOH, nasa 16 na ang certified laboratories na kayang magsagawa ng Real Time RT-PCR para sa nakakahawang sakit.

Kabilang rito ang;

– Research Institute for Tropical Medicine

– Baguio General Hospital and Medical Center

– San Lazaro Hospital

– Vicente Sotto Memorial Medical Center

– Southern Philippines Medical Center

– UP National Institutes of Health

– Lung Center of the Philippines

– Western Visayas Medical Center

– Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory

– St. Luke’s Medical Center – QC

– The Medical City – Ortigas

– Victoriano Luna Hospital

– Detoxicare Molecular Diagnostics Laboratory

– St. Luke’s Medical Center – BGC

– Makati Medical Center

at ang Philippine Red Cross

Tiniyak ng DOH na patuloy nilang pagtitibayin ang testing capabilities ng bansa.

Sa iba pang balita, tinatalakay na ng House COVID-19 Committee ang fiscal stimulus plan upang maibsan ang epekto ng COVID 19 crisis sa ekonomiya ng bansa.

Sa pamamagitan ng video conference, tinalakay ang mga rekomendasyon ng House Economic Stimulus Response Package Cluster para maiwasan ang inaasahang 1.08 trillion pesos na pagkalugi ng bansa dahil sa COVID-19 pandemic.

370 billion pesos ang kailangan para sa Fiscal Stimulus package na hahatiin sa mga sumusunod: wage subsidies sa mga non-essential sector; interest-free loans at loan guarantees para sa mga malalaki at maliliit na kumpanya; grants para masuportahan ang business resilience; at compensation para sa paid-sick leaves ng mga COVID-19 patient.

Isinusulong din ang pagkakaroon ng structural adjustment plans, kabilang na ang Negative Interest Loan plan.