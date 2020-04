NDBC BIDA BALITA (April 1, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. MGA LOKAL na pamahalaan sa iba’t ibang mga bayan sa Maguindanao, patuloy ang pamamahagi ng food packs sa kanilang mga residente.

2. Tatlong online sellers, pinagmulta matapos na magbenta ng overpriced na disinfectants sa Makilala at Kidapawan City

3. GENSAN LGU, nagpadala ng mobile stores sa kanilang mga barangay sa gitna ng enhanced community quarantine

4. Bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, mahigit dalawang libo na!

ANG DETALYE NG MGA BALITA

NADAGDAGAN PA ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na umakyat na sa 2,084 ang COVID-19 positive patients sa bansa.

538 aniya ang napaulat na panibagong kaso ng nakakahawang sakit sa Pilipinas sa nakalipas na 24 oras.

Ayon kay Vergeire, sampu pang mga pasyente ang nasawi dahil sa virus kaya umaabot na sa 88 ang death toll nito sa bansa.

Pitong mga pasyente naman aniya ang gumaling sa COVID-19 kaya nasa 49 na ang total recoveries sa Pilipinas.

Samantala, nabatid na kabilang si Interior and Local Government Sec. Eduardo Año sa mga nagpositibo na rin sa COVID-19.

Bukod kay Año, limang mga health worker na pawang mga frontliner ang nagpositibo sa virus maliban pa sa pirong mga miyembro ng PNP sa Metro Manila.

Sa kabilang dako naman, tatlo pa rin ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa region 12 as of March 31 habang pito pa rin ang death toll nito sa rehiyon.

Nasa 810 ang persons under monitoring na ngayon ay sumasailalim sa home quarantine.

Sa BARMM naman, umaabot na sa seven thousand, 221 ang Persons Under Monitoring habang 196 naman ang persons under investigation.

Anim pa rin ang confirmed COVID-19 cases sa Bangsamoro region habang nasa tatlo katao ang nasawi.

-0-

-0-

HINIHILING ni Catholic Bishops’ Conference of the Philippines o CBCP – National Secretariat for Social Action Justice and Peace chairman at Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo na masagawa ng mass testing ang pamahalaan para agad na masugpo ang pagkalat ng COVID-19.

Ayon kay Bagaforo, dapat gamitin ng Pangulo ang emergency power nito o ang Bayanihan to Heal as One Act.

Bukod sa mass testing para sa COVID-19 ay nais din ni Bagaforo na dagdagan ng pamahalaan ang hospital facilities at mga gamot para hindi na madagdagan pa ang death toll ng virus sa Pilipinas.

Dagdag pa ni Bagaforo, maganda ring bumuo ang gobyerno ng isang multi-sectoral command council na tututok sa kasalukuyang krisis sa bansa.

Mungkahi ng obispo, dapat ay nagtutulungan ang lahat ng sektor mula sa pagnenegosyo, simbahan, pambayan, academe at iba pang grupo.

-0-

Pinaigting pa ng iba’t ibang LGUs sa Maguindanao ang monitoring sa kaso ng COVID-19 sa kanilang mga lugar gayundin ang pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong pamilya.

Sa Guindulungan, Maguindanao, isinailalim na sa community quarantine buong bayan matapos na makapagtala sila ng siyam na Persons Under Monitoring.

Sinabi ni Guindulungan mayor Midpantao Midtimbang na namahagi na rin ng relief goods ang kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council na naglalaman ng bigas, canned goods, kape, hygiene kits at face masks.

Sa Talayan, Maguindanao naman, nagpulong ang lahat ng mga opisyal sa bayan kahapon para sa update ng COVID-19 cases sa kanilang bayan.

Wala pang confirmed cases sa bayan ngunit mayroon 26 na persons under monitoring.

Sa Datu Unsay, nakapagsimula na rin ang mga itong mamahagi ng relief goods sa mga nasasakupan.

Katunayan, nasa 3, 700 relief packages na umano ang kanilang naipamigay sa kanilang mga kababayan.

Sa Datu Hoffer, namahagi na rin ng mga gamot at protective equipment ang LGU sa kanilang frontliners at paunti-unti na ring namamahagi ng relief goods sa mga mamamayan.

Sa Sultan Kudarat, Maguindanao, halos 90 porsyento na ng kanilang mga mamamayan ang nabigyan na ng relief goods.

Ayon kay Sultan Kudarat mayor Shameem Mastura, maging ang mga driver ng trisikad, payong payong at habal habal ay napaabutan na rin nila ng tulong dahil lubos umanong apektado ng krisis ang mga ito.

Sa bayan naman ng Pandag, sinabi ni Mayor Zihan Mamalinta-Mangudadatu na bibilihin ng Lokal na Pamahalaan ang mga produktong gulay at palay ng mga magsasaka at isasama ito sa relief packs na ipamamahagi sa mga mamamayan ng bayan.

Ayon kay mayor Mangudadatu, ito ay bilang tugon sa panawagan ng DA na tulungan ang mga magsasaka sa gitna ng nararanasang krisis sa COVID-19.

Una rito, namudmod na rin ng daan-daang kilong dressed chicken ang mag-amang Cong. Toto Mangudadatu at Board Member Datu King Mangudadatu sa kanilang mga nasasakupan sa Maguindanao 2nd district.

Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ay ang mga fronliner, persons with disabilities at senior citizen mula sa mga bayan ng Buluan, Datu Paglas, Mangudadatu, Paglat, Pandag at General Salipada K. Pendatun.

Ayon kay Cong. Mangudadatu, unang batch pa lamang ito at sa ngayon ay kumukuha pa sila ng permit para maihatid ang kahalintulad na tulong sa iba pang mga bayang sakop ng Maguindanao 2nd district.

-0-

Maari nang makuha ng mga GSIS pensioner ang kanilang pensyon simula bukas, April 2 para sa buwang ito.

Ayon kay GSIS General Manager Rolando Macasaet, ibibigay nila ang pensyon ng kanilang pensioners isang linggo bago ang regular schedule nito.

Samantala, para sa active GSIS members, sinabi ni Macasaet na maaring mag-apply ng salary loan sa pamamagitan nang online application sa gitna nang nararanasang public health crisis.

Ang mga miyembro ng GSIS sa loob ng isang taon ay maaring mag-loan ng halagang katumbas ng kanilang tatlong buwang sahod, habang ang mga 15 years nang miyembro ay maaring humiram ng pera na katumbas ng isang taong sahod.

Para naman sa mga miyembro na 25 taon na pataas ay maaring mag-loan ng halagang katumbas ng kanilang sahod sa loob ng 14 na buwan.

Sinabi ni Macasaet na bisitahin lamang ang www.gsis.gov.ph para ma-acces ang online loan facility.

-0-

SUMIKLAB na naman ang panibagong engkwentro ng dalawang armadong grupo sa Datu Montawal, Maguindanao.

Sa report ng mga otoridad, nagkasagupa ang pamilya Mindalagat at ang grupo ni Kumander Balaumol Paglas sa Brgy Dungguan ng naturang bayan.

Tatlo katao umano ang nasawi at dalawa naman ang sugatan sa engkwentro pero patuloy pa itong beniberipika ng mga sundalo at pulis na rumesponde sa lugar.

Nabatid na daan-daang mga sibilyan umano ang lumikas mula sa naturang barangay sa takot na maipit sa gulo.

Matagal na umanong may alitan o rido ang mga Mindalagat at Kumander Balaumol dahil sa pinag-aagawang lupa.

Agad namang namahagi ng tulong sa mga bakwit ang Datu Montawal LGU at nagpadala na rin ng emisaryo si Datu Montawal Mayor Datu Otho Montawal para ayusin ang away ng dalawang grupo.

-0-

Pangamba ng publiko sa kabila ng unang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa South Cotabato pinawi ng health officer ng nasabing lalawigan

Walang dapat ikabahala ang mga mamamayan ng South Cotabato sa kabila ng pagkakatala ng unang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa lalawigan.

Ito ang tiniyak ni Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Paliwanag ni Aturdido matapos makalabas sa isang ospital tumalima, sa protocol ng Department of Health ang person under investigation o PUI na nagpositibo sa COVID-19.

Sa katunayan ayon kay Aturdido ang nasabing pasyente ay naka-self quarantine kasama ng kanyang pamilya na itinuturing na ring person under monitoring sa kanilang bahay sa T’boli, South Cotabato.

Bukod dito ayon kay Aturdido na-contain na rin ng municipal health office ng T’boli ang lugar kung saan nakatira ang 53 years old na COVID-19 patient.

Kaya ayon kay Aturdido, hindi nagkaroon ng close contact sa kanya ang mga mamamayan sa kanilang barangay. Nilinaw din ni Aturdido na ang lalaking PUI na may lung problem ay nasa mabuting kalagayan na sa ngayon.

Ayon kay Aturdido mula kalakhang Mauynila ang nasabing PUI ay sumakay ng barko patungong Cagayan de Oro City, sumakay naman ito ng bus patungong General Santos City at Koronadal City bago nag-van pauwi ng T’boli.

Ito ayon kay Aturdido ay kanila na ring naireport sa Department of Health para sa contact tracing.

Sinabi ni Aturdido na ang pasyente ay dumating sa lalawigan noong March 16 at noong March 18 isinugod sa ospital matapos makitaan ng sintomas ng COVID-19 tulad ng sore throat, lagnat at panlalamig. Pagkalipas ng limang araw bumuti ang pakiramdam nito at lumabas ng ospital pero mahigpit na pinaalalahanan ng mga doktor na mag-self quarantine.

Binigyan diin naman ni Aturdido na pinakamalaking tulong ng komunidad sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 ang pananatili sa mga bahay at pagpapatupad ng physical distancing. Voice clip….Si South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

-0-

Industry Development Specialist ng DTI South Cotabato tiniyak ang stable na presyo at sapat na supply ng mga pangunahing pangangailangan sa lalawigan

Walang over pricing sa presyo ng basic commodities sa South Cotabato ngayong may pandemic sa coronavirus disease o COVID-19. Ito ang tiniyak ni Department of Trade and Industry o DTI South Cotabato Industry Development Specialist Ria Hallarsis.

Ayon kay Hallarsis araw araw ay nagsasagawa ng monitoring sa presyo ng mga pangunahing bilihin ang kanilang tanggapan.

Ito ay upang ipaalala sa mga supplier at retailer ang price freeze ngayon sa presyo ng mga basic commodities. Sinabi ni Hallarsis na mariin ding binabantayan ng DTI ang dami ng supply ng mga trading centers. Ayon kay Hallarsis tiniyak mismo ng mga retailers at wholesailers na tatagal pa ang suplay nila ng mga pangunahing bilihin ng isang buwan o higit pa.

Ito ay sa base naman sa level ng inventory ng mga trading centers. Kaya ayon kay Hallarsis, walang dahilan para mag-panic buying ang mga consumer.

Umapela din si Hallaris sa publiko na isumbong sa DTI ang mga hoarder ng mga basic commodities para mapatawan ng kaukulang penalidad. Hiniling din nito sa mga mamamayan na dapat isumbong ang anumang concern o reklamo nila sa bigas sa Department of Agriculture.

-0-

Mobile stores ipinadadala ng lokal na pamahalaan sa mga Barangay ng Gensan ngayong naka enahance community pa rin ang nasabing lungsod

Nagiikot ngayon sa mga barangay ng General Santos City ang apat na mga truck na ginawang mobile store ng lokal na pamahalaan. Layon nito na may mabilhan pa rin ng pangunahing pangangailangan ang mga mamamayan habang umiiral pa rin ang enhance community quarantine sa lungsod.

Ito ay ayon kay Gensan Mayor Ronnel Rivera ay upang makaiwas sa person-to-person contact na maaring maging sanhi ng pagkalat na coronavirus disease o COVID-19.

Ayon kay Rivera dahil sa kanilang mobile talipapa, hindi na kailangan pa ng mga mamamayan ng Gensan na mamili sa palengke at mga mall.

Sinabi ni Rivera na para makapabili ang lahat, regulated din ang presyo ng mga gulay, bigas, karne, at iba pang mga produkto sa kanilang mobile store.

Pero nilinaw din ng LGU na maari lamang bumili dito ang mga mamamayan na may quarantine pass at naka face masks. Nakapag-release na rin ng inisyal na mahigit 2,500 bags ng bigas para sa repacking ng mga barangay ang Gensan LGU.

Ayon kay Rivera, ang food packs na ibibigay nila ay mapapakinabangan ng mahigiti 46 thousand na mahihirap na mga mamamayan sa Gensan na apektado ng enhance community quarantine. Inatasan din ng alkalde ang mga barangay councils na isumite ang pangalan ng kanilang mga constituents na nawalan ng kabuhayan dahil sa COVID-19 pandemic.

-0-

South Cotabato governor may panawagan sa mga lokal na opisyal para sa mas maayos at mas matagal na relief distribution sa mga mamamayang apektado ng lockdown dahil sa COVID-19

Pagisahin ang mga resources para sa mas matagal at maayos na pamimigay ng food supplies at iba pang mga pangangailangan ng mga mamamayan na apektado pa rin ng lockdown dahil sa COVID-19 crisis. Ito ang panawagan ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr sa mga lungsod , bayan at barangay sa lalawigan.

Sinabi ni Tamayo na ang unang bugso ng pamimigay ng relief assistance sa mga apektadong mamamayan ay aakuhin ng mga local government units.

Ito ayon kay Tamayo ay magtatagal sa loob ng lima hanggang pitong araw. Pagkatapos nito mangunguna naman sa pamimigay ng tulong ang provincial government.

Habang magiging katuwang na ng provincial government sa sa ikatatlo at ikaapat na bugso ng pamimigay ng relief assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Ang mga ito ayon sa gobernador ay pareho namang magtatagal ng mula lima hanggang pitong araw. Ipinahayag ni Tamayo tatagal pa ng hanggang dalawa hanggang tatlong buwan ang suplay ng pagkain sa South Cotabato.

Ngunit ayon sa gobernador maaring maubos kaagad ito sa loob lamang ng isang buwan kung hindi magiging maayos ang pamimigay sa mga ito. Umapela din si Tamayo sa mga lokal na opisyal na gamitin ang kanilang pondo para para mas makapagbigay ng relief assistance sa mas maraming mga mamamayan.

-0-

DA Regional Director hiniling sa kanilang mga kawani na ipagpapatuloy ang tulong sa mga magsasaka at mangingisda kasabay ng pagbuo ng kanilang Food Sufficiency and Resiliency Plan Ipagpapatuloy ang paglilingkod sa mga magsasaka at mangingisda.

Ito ang paalala ni DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen sa mga staff ng ahensya na kanyang pinulong para pagusapan ang pagbuo ng Food Sufficiency and Resiliency Plan sa rehiyon.

Kabahagi ito ng pagpapatupad ng food security program na Ahon Lahat, Pagkaing Sapat o ALPAS Laban sa COVID-19 ni DA Secretary William Dar. Layon ng programa na matiyak ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-agrikultra at maging ang transportation cost ng mga ito.

Matatandaan na para sa tuloy tuloy na suplay ng pagkain namimigay na rin ng food lane pass ang Agricultural Program Coordinating Offices ng DA sa apat na mga lalawigan ng region 12.

Bukas ang mga ito para tumugon sa pangangailangan ng mga trucker at shiper ng mga agricultural products, Lunes hanggang Linggo.

Para matulungan ang mga magsasaka na makapagbenta ng kanilang mga produkto, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng kanilang Kadiwa ni ani at Kita on wheels sa susunod na lingo.

Kasabay din nito ang pamimigay ng vegetables seeds para sa maisulong ang urban gardening sa panahon ng krisis.

-0-

Dalawang Pinay na nagtatrabaho sa Italy at America, ibinahagi ang kanilang mga karanasan sa nasabing bansa na maraming kaso ng COVID-19

Ibinahagi ng isang Pinay na residente ng South Cotabato at kasalukuyang nagtatrabaho sa Italy ang kanilang naging mga karanasan sa nasabing bansa na kabilang sa mga lugar na maraming kaso ng Corona virus Disease o COVID-19.

Inihayag ni Doris Adeja na kasalukuyang nasa Bologna , hindi pa naman anya ipinatutupad sa lugar ang total lockdown dahil nakakalabas pa rin sila para magtrabaho at may mga pampublikong sasakyan. Kailangan lamang ding ipakita ang certificate na inisyu sa kanila na nagpapatunay na sila ay nagtatrabaho at kailangang lumabas.

Bukas din ang ilang mga grocery store para sa mga mamamayan ng lugar.

Samantala, sinabi naman ni Rose Poff na taga Tulunan, North Cotabato at nagtatrabaho sa California USA kung saan nangununang lugar na may pinakaraming kaso ng virus. Sarado din anya ang lahat ng mga tindahan at tahimik na ang paligid.

Nabigyan na rin naman anya sila ng tulong lalo na ang mga mamamayan na No work no payo daily wage earners.

Wala ding dapat na ikabahala ang kanilang pamilya na nasa Pilipinas ngayon dahil ginagawan na ng hakbang ng gobyerno angpaglaganap ng COVID-19 sa kanilang bansa.

-0-

Nagsimula nang mamahagi ng ayudang pinansyal ang pamahalaang panlalawigan sa North Cotabato sa bawat Barangay ng probisnya Sinimulan na kamailan ang pamimigay ng 25 thousand pesos cash assistance ng abot sa 543 Barangays sa buong lalawigan.

Ayon kay North Cotabato Governor Nancy Catamco, ang nasabing cash assistance mula sa provincial government ay bilang tugon na rin sa mga pangangailangan ng bawat barangay dulot ng corona virus disease.

Ilalaan ang naturang halaga upang ibili ng mga protective gear ng mga nasa frontliners lalo na ang mga health workers. Nabatid na una nang nakatanggap ng tulong ang abot sa 38 mga barangay ng Makilala habang kahapon naman ang para sa apatnapung Barangay ng Kidapawan City na inisyal na tulong.

Abot naman sa P13.575 Million pesos ang inilaang pondo ng Provincial Government para sa financial assistance. Aasahan namang susunod na ang iba pang mga Barangay sa ibat-ibang bayan ng probinsya.

-0-

Tatlong online sellers, papatawan ng penalidad matapos na magbenta ng overpriced na disinfectants sa Makilala at Kidapawan City

Posibleng maaresto ang sinumang negosyante na nananamantala sa pagkakataon at nagbebenta ng overpriced na pang disinfect ng COVID-19 sa bayan Makilala at Kidapawan City.

Ito ay matapos mahuli ng pinagsanib pwersa ng Criminal Investigation and Detection Group, Department of Trade and Industry at Food and Drug Administration ang tatlong mga indibidwal na nagbebenta ng alcohol na mahigit sa doble ang presyo sa itinakdang Suggested Retail Price.

Ikinasa ang operasyon matapos na nagbebenta ng napakamahal na alcohol sa panahon na ipinatutupad ang Enhanced Community Quarantine sa lungsod noong March 30, 2020 na nagresulta sa pagkakaaresto ng tatlo ka tao. Hindi naman pinangalanan pa ang mga nabanggit habang inaakyat na ang reklamo sa korte.

Unang nadakip ang isang babaeng suspect sa Perez Street ng Poblacion Kidapawan City alas 5:00 ng hapon noong lunes.

Nakumpiska sa kanya ang may 324 plastic bottles ng unlabeled 150 ml rubbing alcohol na may market value na P29,160.00 na kanyang ibinenta sa halagang P90 kada plastic bottle (SRP 150ml alcohol Php27.75-Php 36.50).

Sa follow up operation ng mga otoridad, nasakote ang pangalawang suspect na babae rin edad 30 sa may Diamond Street kung saan ay nakuha ang 201 overpriced unlabeled 150 ml rubbing alcohol at 88 boxes ng rubber gloves.

Ibinenta niya ang 150 ml alcohol sa halagang Php 90 (SRP Php27.75-Php36.50) at ang kahon ng rubber gloves sa P500(SRP 25 pares ng gloves/box Php295-Php450) sa kabuo-ang halaga na Php62,090.00. Bandang alas 6:00 naman ng gabi nahuli ang pangatlong suspect na isa namang lalaki sa National Highway ng Poblacion Makilala kung saan ay nakumpiska sa kanya ang 600 plastic bottles ng 150 ml ng overpriced at walang markang alcohol.

Ibinenta ng suspect sa Php90.00 ang bawat bote ng alcohol para sa kabuo-ang Php54,000.00 na paglabag sa Suggested Retail Price na ipinalabas ng DTI. Mahaharap sa reklamo sa paglabag ng RA 7394 o ng Consumer Act of the Philippines at RA 3720 o ang FDA Act as amended by RA 9711.

-0-

Sampung kilong bigas ipapamahagi ng LGU sa bawat pamilya sa bayan ng Arakan, North Cotabato bilang ayuda dahil sa banta ng COVID-19

Abot sa sampung kilong bigas ang nakatakdang ipamahagi ng local government unit ng Arakan, North Cotabato sa libo-libung mga pamilya ngayong may banta pa rin ng COVID-19.

Ayon kay Arakan Vice-Mayor Jennifer Pangilinan, magsisimula na ngayong April 2 ang pamimigay sa unang anim na mga barangay ng bayan at susunod ang natitirang 22 iba pa.

Dagdag pa ng bise alkalde, abot sa 3.7 million pesos mula sa kanilang quick response fund o QRF ang gagamitin ng LGU bilang tugon sa krisis na dulot ng COVID-19.

May karagdagan din itong 4.9 million pesos mula sa re-alignment ng kanilang mga proyekto. Nabatid kasi na ang nasabing bayan ay naglagay ng 15 mga checkpoint dahil nasa boundary nito ang Bukidnon at Davao City.

Sa ngayon, umiiral pa rin ang Preemptive Municipal Lockdown sa buong Arakan na magtatapos ngayong April 14 pero ito ay nakadepende pa sa magiging sitwasyon na dulot ng corona virus disease.

Nabatid din na ayon sa ulat mula Municipal Health Office ng bayan, 48 na sa kanilang persons under monitoring o PUM ang nakapagtapos na sa kanilang 14-day quarantine at sa ngayon, mayroon na lamang silang apat na PUM at apat ding PUI.

Ang tinig ni Arakan Vice Mayor Jeniffer Pangilinan. Mga lumalabag sa “No angkas policy” dahil sa COVID-19 sa Kidapawan City umabot na sa 200

Simula ng ipatupad ang Enhanced Community Quarantine sa Kidapawan City ay umabot sa 200 mga indibidwal ang nahuli ng Traffic Management Unit dahil sa paglabag sa pagbabawal ang pag angkas sa mga motorsiklo.

Sinabi ni Traffic Managament Unit Head Rey Manar, na maging ang mga malalayong Barangay ng lungsod ay pinapasok na nila para tingnan kung sinusunod ba ng mga residente ang “No angkas policy” sa ilalim ng umiiral na Executive order ni City mayor Joseph Evangelsita.

Bukod sa mga angkas ay may mga nahuli ring mga menor de edad at mga senior citizen na nagmamaneho. Nakasaad kasi sa Executive Order na ipinagbabawal na gumala o lumabas ang mga menor de edad at senior citizen. Inisyuhan ng citation ticket ang mga nahuli at nagbayad ng 1000 pesos para sa kanilang Violation bago nila makuha ang kanilang motorsiklo.

Sa ngayon sinusuyod ng TMU- Kidapawan ang bawat Barangay sa lungsod mula umaga hanggang alas 9:00 ng gabi para masigurong nasusunod ng mga residente ang Executive order.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

UMABOT NA sa 40.3 million pesos ang nalikom ng donasyon ng Office of the Vice President at ng Angat Buhay foundation para ipambili ng personal protective equipment o PPE daily sets.

Ayon kay Vice President Leni Robredo, gamit ang nasabing halaga ay bibigyan ng PPE daily sets ang higit 90 libong medical frontliners.

Nabatid na una ng nakapaghatid ng higit 33 libong PPEs sa 107 ospital at komunidad sa NCR, Luzon at Samar Island ang tanggapan ni Robredo.

Sa iba pang balita, nadismaya si Senator Nancy Binay sa makupad umanong pamamahagi ng food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Ayon kay Binay, ang 46 million pesos na halaga ng food packs na naipamahagi ng DSWD ay hindi pa nakaabot sa tatlong milyong mahihirap na pamilyang Pinoy.

Pansin din ng senador na tila naghihintay pa ng request ang DSWD mula sa lokal na pamahalaan bago magpadala ng relief packs.

Sa kabilang dako naman, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko kaugnay ng mga ibinebenta sa online na COVID-19 Rapid Test Kits.