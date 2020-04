NDBC BIDA BALITA (April 13, 2020)

HEADLINES:

1. BILANG ng COVID 19 cases sa Pilipinas, patuloy pa ring tumataas.

2. Unang pasyente na nagpositibo sa COVID-19 sa North Cotabato, ibinahagi ang naging karanasan bago nakarekober sa naturang virus

3. Contact tracing sa mga nakasalamuha ng ikalawang COVID-19 patient sa South Cotabato, nagpapatuloy pa rin ayon sa provincial health officer ng lalawigan

4. DepEd, nagbigay ng tatlong buwang palugit sa pagbabayad ng loan sa mga kawaning may mga utang.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

NADAGDAGAN pa ang bilang ng mga Pinoy na nagpopositibo sa Coronavirus Disease o COVID-19.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, nasa four thousand, 648 katao na ang tinamaan ng nakakahawang sakit sa bansa.

220 ang napaulat na panibagong kaso ng virus sa bansa sa nakalipas lamang na bente kwatro oras.

Samantala, 40 mga pasyente naman ang gumaling sa COVID-19 kaya ang total recoveries ng sakit sa bansa ay nasa 197 na.

Nadagdagan naman ng 50 mga pasyente ang nasawi sa naturang sakit kaya nasa 297 na ang COVID 19-related deaths sa bansa.

Sa Region 12, 16 na ang confirmed COVID-19 cases sa buong rehiyon habang isa katao ang naitalang nasawi.

Umaabot naman sa 275 ang Persons Under Investigation at 16 sa mga ito ang nasawi.

Sa Bangsamoro region, meroong walong confirmed COVID-19 cases habang mahigit walong libo ang Persons Under Monitoring at nasa 263 patients naman ang under investigation.

Nabatid na tatlo katao na ang naitatalang nasawi sa BARMM at tatlo rin ang gumaling na sa sakit.

Samantala, naglabas ng bagong klasipikasyon ng COVID-19 patients ang DOH.

Sa abiso ng ahensya, hindi na gagamitin ang PUMs o persons under monitoring at PUIs o persons under investigation.

Sa halip na PUM at PUI ay gagamitin na lang ang salitang “suspect” at “probable”.

Gagamitin pa rin naman ang “confirmed” para sa mga nagpositibo sa sakit.

Layon nitong mas matutukan ng pamahalaan ang mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa.\

-0-

MAHIGIT 200 libong relief packs ang ipamamahagi ng Maguindanao Provincial Government sa mga mamamayan ng lalawigan.

Sinabi Maguindanao Governor Bai Mariam Sangki-Mangudadatu na inisyal lamang na tulong ito bilang tugon sa COVID crisis.

Laman ng relief packs ay bigas, canned goods, gatas, instant noodles at hygiene kit.

Samantala, naipamahagi na rin ng Maguindanao provincial government ang unang batch ng Rescue Vehicles.

Ginanap ang Ceremonial Turnover ng Barangay Rescue Vehicles sa Shariff Aguak Maguindanao kamakalawa.

Kabilang sa Unang Batch na nabigyan ng Barangay Rescue Vehicles ay ang Barangay Makadayon ng Talitay; Barangay Midtimbang ng Datu Anggal Midtimbang; mga Barangay ng San Jose at Romangaob sa South Upi; Barangay South Binangga ng Talayan; Barangay Makasampen, Guindulungan; Barangay Kitango, Datu Saudi; Barangay Manungkaling, Mamasapano; Barangay Datu Bakal, Shariff Saydona Mustapha; Barangay Balanaken, Datu Piang, Barangay Tuayan Mother, Datu Hoffer; Barangay Guinibon, Datu Abdullah Sangki; Barangay Sambolawan ng Datu Salibo at Barangay Kapilpilan, sa Ampatuan.

Target ng pamahalaang panlalawigan na mabigyan ang mahigit isang daang mga barangay sa probinsya para magamit sa Rescue at Medical missions.

Nabatid pa na ang bawat driver ng Barangay Rescue Vehicle ay binigyan din ng Personal Protective Equipment.

-0-

Sinimulan ng ipatupad ng LGU Pigkawayan ang panibagong guidelines dahil sa patuloy na paglobo ng kaso COVID-19.

Nakasaad sa guidelines na ang Work pass at Quarantine pass ay hindi na maaring gamitin upang lumabas sa bayan.

Kung bibili naman ng gamot o kailangan sumailalim medical check-up sa labas ng bayan ay kinakailangan umanong kumuha ng certification mula sa Municipal Health Unit upang mabigyan ng one-way pass.

Sa mga may trabaho naman sa labas ng bayan, kinakailangan ding kumuha ng certification ang mga ito na may isang linggong validity.

Kinakailangan din kumuha ng kahalintulad na certification ang mga Barangay Kapitan at Barangay treasurer.

Samantala, nagsimula na ring mamahagi ng relief goods sa iilang mga barangay ang Pigkawayan LGU sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng COVID crisis.

Kabilang sa kanilang ipinamahagi ang sampung kilong bigas, canned goods at instant noodles.

Samantala, kaugnay naman ng umiiral na Enhanced Community Quarantine sa Libungan, mas hinigpitan na rin ang pagbabantay sa entry at exit points ng bayan.

Sa inilabas na Executive Order ng LGU Libungan, Bawal ng pumasok sa bayan ang mga hindi residente doon, maliban sa fronliners.

Lahat ng wet market o Talipapa kabilang na ang Barangay Baguer ay kalahating araw na lamang ang operasyon simula alas dose ng tanghali hanggang alas Singko ng hapon.

Maglalagay din ng designated meat stall, vegetables stall, at fish stall ang LGU Libungan.

Lahat naman ng business establishments sa bayan ay kinakailangan magsara maliban lamang sa mga nasa essential sectors gaya ng grocery stores, clinic, drugstores, pharmacies, ospital at mga kahalintulad na establishmento.

Bawal namang mamasada ang lahat ng multicab, at town ace, maliban lamang sa mga sumusunod; mga private na sasakyan na may tatlong sakay, pinapayagan naman ang payong -payong na bumyahe ngunit isang pasahero lamang ang pweding isakay, at mga may-ari ng motorsiklo at bisekleta

-0-

-0-

-0-

25 katao pa ang naaresto ng mga pulis at ng Quarantine team matapos umanong lumabag ang mga ito sa nagpapatuloy na Enhance Community Quarantine sa Cotabato City.

Kabilang sa 25 dinakip sa magkasunod na Dalawang araw ang pitong minor de idad na kinabibilangan ng dalawang babae at pawang mga residente dito sa lungsod.

Nakita ng mga otoridad na pagala gala sa ibat ibang Barangay ang mga ito at wala diumanong dalang Home Quarantine Pass sa kabila ng panawagan na manatili sa kanilang mga tahanan.

Sa Datos na mula kay Composite Quarantine Team Chair Rolen Balquin Balquin mula April 3 hanggang April 10, 2020, umaabot na sa 101 ang bilang ng Traffic violators ang nahuli ng CQT kabilang na dito ang mga pampublikong sasakyan na bumibyahe kahit suspendido ang Public Transportation, Walang Driver's license, Expired ang OR / CR ng sasakyan, Walang side Mirror, Counterflow at iba pa.

1,578 ang bilang ng mga tao na isinailalim sa Thermal Scanner.

163 ang bilang ng mga Private Vehicle o Pribadong sasakyan na isina ilalim sa pagsusuri.

440 naman ang bilang ng Motorcycles Checked.

31 ang bilang ng mga Bisikleta o Bicycles Checked.

Umabot naman sa bilang na 19 ang indibidwal na hinuli dahil sa pagala gala na walang home quarantine pass.

Tatlo naman ang bilang ng Senior Citizen na sinita dahil ipinagbabawal ang mga ito na lumabas ng bahay.

at Pitong mga kabataan naman ang sinita rin at inindorso sa Police Station dahil sa pagala gala sa panahon ng Enhanced Community Quarantine.

Hindi pa kasama sa talaan na ito ang bilang ng mga kabataan na nahuli naman ng mga Barangay official sa kanilang lugar na nasasakupan na pagala gala sa komunidad kahit nasa ilalim pa rin ng Enhanced Community Quarantine ang syudad.

-0-

Tatanggap ng 300 porsyento ng halaga ng kanilang sahod ang mga manggagawa na pumasok noong Araw ng Kagitingan at Huwebes Santo nitong April 9 na parehong regular holidays.

Sa unang walong oras ng pagtatrabaho ay 300 percent ng sweldo ang tatanggapin ng empleyado.

Kung hindi naman papasok sa trabaho ngayong araw 200 percent naman ang tatanggaping sahod.

Pero dahil sa epekto ng enhanced community quarantine sa ekonomiya, ang Department of Labor and Employment ay nauna nang nagsabi na pwedeng i-defer muna ang pagbabayad ng holiday pay ngayong Abril.

-0-

COVID-19 disinfectant misting machine na nimbento ng isang guro nagagamit na ng ilang mga tanggapan sa Koronadal City

Kasama ni Engineer Louie Palete na nagma-mass produce ngayon ng naibento nitong COVID-19 disinfectant misting machine ang ilang mga volunteer. Ayon kay Palete sa ngayon kasi ay nakatanggap na sila ng mahigit animnapung unit na reservation sa nasabing misting machine.

Dinagdag nito na kabilang sa mga nabigyan ng nasabing machine ang lokal na pamahalaan ng Koronadal, Deped 12, DPWH at South Cotabato Provincial Hospital. Habang ang isang unit nito ayon kay Palete ay ginawang model ng PNP 12 para sa camp crame.

Sinabi ni Palete na isa ring guro sa senior high school na naisipan nitong mag-assemble ng misting machine mula sa water container para maibsan ang person-to-person contact at pagkahawa sa COVID 19. Paliwanag nito, kapag may detect na tao automatic kasing nagbubuga ng disinfectant ang rechargable at may sensor na inembento nitong misting machine.

Ayon kay Palete dahil magaan, pwede ring ilagay ang misting machine bilang disinfectant sa mga entrance ng mga establisemento, entry at exit points at maging sa mga checkpoint. Maliban sa mga volunteer na tumulong sa kanya, pinasalamatan din ni Palete ang mga donor ng mga materyales para sila makapag-mass produce ng nasabing misting machine. Voice Clip…Ang nakaimbento ng COVID-19 Disinfectant Misting Machine na si Louie Palete.

-0-

Contact tracing sa mga nakasalamuha ng ikalawang COVID-19 patient sa South Cotabato nagpapatuloy pa rin, ayon sa provincial health officer ng lalawigan

Nagsasagawa na ng contact tracing sa isa pa katao na nagpositibo sa coronavirus diseses 2019 o COVID-19 ang local government ng Banga, South Cotabato at Barangay Health Emergency Response Team o BHERT. Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Health Officer Dr.Rogelio Aturdido Jr.

Ipinahayag ni Aturdido na kung kinakailangan handa ring tumulong sa contact tracing ang provincial health office. Ayon kay Aturdido si patient PH 3268 ay dumating sa South Cotabato mula Davao City noong March 13 . Dinala ito sa isang ospital matapos makaranas ng mga sintomas ng COVID-19 tulad ng ubo, lagnat, at hirap sa paghinga noong March 16.

Ibing sabihin nito ayon kay Aturdido tatlong araw ay naging asymptomatic o walang sintomas ng COVID-19 ang nasabing pasyente.

Nilinaw naman ni Aturdido na ang ikalawang COVID-19patient sa South Cotabato ay nasa mabuting nang kalagayan at naka-home quarantine na sa ngayon. Ayon kay Aturdido nakatakda itong isailalum muli sa test para makumpirma kung tuluyan nang gumaling sa COVID-19.

Ipinagpasalamat din nito na wala sa mga kasama sa bahay ng nasabing pasyente ang nakitaan ng sintomas ng nasabing karamdaman. Umapela naman si Aturido sa mga mamamayan ng South Cotabato na hindi mag-panic. Paliwanag nito wala pang local transmission ng COVID-19 sa lalawigan.

Ayon kay Aturdido, ang unang nagpositibo sa COVID-19 na taga bayan ng T’boli ay nahawa sa kalakhang Maynila at sa Davao City naman ang ikala

-0-

Mahigit 100 million pesos dagdag na pondo kontra COVID-19 ipinaliwanag ng alkalde ng General Santos City

Gagamitin ng lokal na pamahalaan ang reserbang 102 million pesos sa emergency na pagbili sa iba pang mga kakailanganin habang umiiral ang enhance community quarantine dahil sa pangamba sa COVID-19 sa General Santos City. Ipinahayag ito ni General Santos City Mayor Ronnel Rivera.

Ayon kay Rivera kapag nagpapatuloy pa rin kasi ang banta ng COVID-19 kailangan din ng Gensan LGU na bumili ng dagdag na mga pagkain sa mga apektadong mga mamamayan.

Ipinahayag din nito na ang kanilang mga frontliners ay mangangailangan din ng dagdag na suporta tulad ng personal protective equipment o PPEs. Ang nasabing pondo ay bahagi ng supplemental budget na inaprubahan noong nakaraang lingo ng Gensan City Council. Gagamitin din ito sa iba pang mga pangangailangan ng COVID-19 isolation facilities, city hospital at regional evacuation center sa Barangay Buayan.

Nilinaw ni Rivera na sa ngayon ay may sapat pang calamity fund ang Gensan LGU na magagamit sa kanilang mga programa kontra COVID-19. Dinagdag din ng alkalde na nagpapatuloy din ang pakikipag negosasyon ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga supplier. Ito ay upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan ng Gensan na apektado pa rin ng lockdown.

Dinagdag din ni Rivera na sa ngayon ay kino-consolidate ng Gensan LGU ang lahat ng kanilang resources lalong lalo na ang bigas, canned goods at iba pang food items. Ayon sa alkalde maari kasing makaapekto sa supply ng pagkain sa Gensan ang pagpapalawig ng lockdown sa Luzon at iba pang bahagi ng bansa.

-0-

Sapat na suplay ng mga gulay para sa relief packs ng mga apektado ng enhance community quarantine, tiniyak ng PDRRM Officer ng South Cotabato

Kampante si South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino na may sapat na supply ng mga gulay ang lalawigan. Ito ang ipinahayag ni Aquino kaugnay sa plano ng provincial government na haluan na ng mga gulay ang relief packs na ipamimigay sa mga apektado ng enhance community quarantine sa lalawigan.

Ayon kay Aquino sa ngayon kasi ay kinukulang na ng mabibiling canned goods ang pamahalaang panlalawigan. Dinagdag din ni Aquino na makikipagusap mismo sa mga vegetable growers sa mga upland areas ng South Cotabato si Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ito ay upang hilingin ang delivery sa provincial government ng kanilang mga produktong gulay.

Ayon kay Aquino sa pamamagitan nito ay matutulungan din ng provincial government ang mga vegetable farmers sa lalawigan ngayong may pandemic sa COVID-19.

-0-

Physical distancing pinaiigting ng lokal na pamahalaan matapos maitala ang unang kaso ng COVID-19 sa Koronadal City

May ginagawa nang mga hakbang ang lokal na pamahalaan ng Koronadal para sa mariing pagpapatupad ng physical distancing matapos makapagtala ng unang kaso ng coronavirus disease o COVID-19 ang lungsod. Ito ang tiniyak ni Dr. Stephen Mortera ng City Health Office o CHO .

Ipinahayag ni Mortera na pinaigting din ng CHO ang kanilang contact tracing sa mga nakasalamuha ng COVID-19 patient. Kaugnay nito nilinaw naman ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. na clinically recovered na o posibleng wala nang sintomas ng COVID-19 ang isang 59 years old na lalaki na unang tinamaan nito sa Koronadal City.

Ayon kay Aturdido, ang nasabing COVID-19 patient ay sumasailalim ngayon sa 14-day home quarantine. Ito ay habang hinihintay ang resulta ng ikalawang COVID-19 test para matiyak kung tuluyan na itong gumaling.

Sinabi ni Aturdido na ang COVID-19 patient ay may travel history sa Tacloban City at Cebu City. Mula Cebu dumating ito sa Davao City sakay ng eroplano noong March 8 kung kelan din siya sinundo ng kanilang private vehicle pauwi ng Koronadal.

Ayon kay Aturdido ang nasabing pasyente ay komunsulta sa doktor noong March 9 bilang outpatient matapos makaramdam ng mga sintomas ng COVID-19.

Pero noong March 20 na-admit na ito sa ospital ngunit na-discharge din noong March 26 at nag-home quarantine matapos bumuti ang kanyang kalagayan. Ipinagpasalamat naman ni Aturdido na wala sa mga kaanak o kasama sa bahay ng pasyente ang nakitaan ng sintomas ng COVID-19.

Paliwanag ni Aturdido naging dahilan nito ang mariing pagsunod ni patient PH 3722 sa self-isolation. Nilinaw din ni Aturdido na hindi pumunta sa isang mall sa Koronadal para mag-grocery ang nasabing pasyente na taliwas naman sa mga kumakalat sa social media sites. Sa ngayon ang South Cotabato ay mayroon nang tatlong kaso ng COVID-19.

Una nakapagtala ng kaso ng COVID-19 ang mga bayan ng T’boli at Banga. Ayon kay Aturdido walang local transmission ng COVID-19 sa South Cotabato dahil lahat ng mga biktima ay nahawa sa ibang lugar kaya walang dahilan para mag-panic ang mga mamamayan sa lalawigan. Umapela din si Aturdido sa publiko na iwasan ang pag-stigmatized sa COVID-19.

-0-

DA may pinansiyal na tulong sa mga magsassaka ng palay na apektado ng enchance community quarantine

Magagamit ng mga magsasaka ang tig limang libong pisong cash assistance na kanilang tatanggapin sa pamamagitan ng direct cash transfer sa pagbili ng mga farm inputs at iba pang pangunahing pangangailangan.

Ito ay ayon kay Department of Agriculture Secretary William Dar. Maaring makinabang sa Financial Subsidy for Rice Farmers o FSRF ng DA ang mga rice farmers sa 24 mga lalawigan na nagsasaka sa isang ektaryang lupain pababa. Hindi naman maaring makinabang sa FSRF ang mga benepisyaryo ng Rice Farmers Financial Assistance o RFFA Program.

Ang FSRF ay pinaglaanan naman ng DA ng mahigit tatlong bilyong piso. Layon nito na matulungan ang mga magsasaka na labis na naapektuhan ng quarantine measures dahil sa pandemic sa COVID-19. Ang nasabing cash assistance ay sisimulan nang ipamigay ng DA sa may animnaraang libong mga magsasaka sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines ngayong lingo.

Ayon kay Dar maliban sa RFFA patuloy ang tulong ng DA sa mga maliliit na magsasaka sa pamamagitan din ng kanilang FSRF. Tuloy ang iba pang mga programa ng DA para sa mga magsasaka. Kabilang dito ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF at SURE Aid loan assistance. Para mapataas ang kanilang productivity at kita maari pa ring magbenta ng kanilang mga produkto ang mga rice farmers sa National Food Authority o NFA

-0-0-

Miyembro ng Task force on COVID-19 sa North Cotabato na lumabag sa quarantine guidelines, tinanggal sa trabaho

Mapapatawan ng karampatang penalidad ang sinumang lalabag sa itinakdang panuntunan sa mga quarantine checkpoints na nakapaloob sa Executive order na inilabas ni Cotabato Governor Nancy Catamco. Nakilala ang lalaki na si Charlie Sarona, isang Job order employee ng Provincial Capitol.

Matapos umano nitong nilabag ang safety at health protocols sa isang quarantine control station ng lalawigan. Nabatid na nagmaneho siya ng kanyang motorsiklo na lasing at may angkas pa at paglabag din sa itinakdang curfew hours.

Agad ding ni-revoke ng provincial government ang Covid-19 Task Force ID nito at mismong si Vice Governor Emmlylou Talino- Mendoza ang nag utos ng pag terminate ng kanyang contrata dahil isa itong JO naka assign sa Sangguniang Panlalawigan.

Hindi naman kukunsintihin ng LGU ang mga lumalabag sa batas at papatawan ng penalidad.

-0-

North Cotabato Provincial COVID-19 task force, may paalala sa mga nagpapakalat ng fake news

Maaring patawan ng penalidad o makukulong ang mga mamonitor ng Provincial interagency task force on COVID-19 na nagpapakalat ng maling impormasyon. Abot sa 200,000 thousand pesos ang multa at makukulong ng hanggang sa anim na buwan ang sinuman na malalamang maghahayag ng hindi pa kumpirmadong impormasyon hinggil sa usaping COVID-19.

Ito ang mahigpit na babala ni Provincial task force on COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan matapos na makarating ang ganitong impormasyon na nakakapagdulot ng panic sa maraning mga mamamayan.

Kung may mga mamonitor man anya ay agad na isumbong sa provincial hotline number ng pamahalaang lokal ng North Cotabato. Samantala, magkakaroon ng dalawang araw na 1-hour radio program ang Provincial Government upang makapagbigay ng tama at dagdag na impormasyon sa mga mamamayan. Ganundin mahalaga ang papel ng Barangay Local Government Unit na malabanan ang fake news.

Maglalagay ng mga tarpaulin sa mga barangay hall at mga purok sa lahat ng lugra sa probinsya. Nakalagay dito ang mahahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19 kasama na ang mga dapat gawin para maiwasan ito, ang importansya ng paglaban at mga kaparusahan sa batas sa mga nagpapakalat nito.

Magkakaroon ng isang Fb Messenger Brigade at SMS Text Brigade kung saan makakatanggap ng messages ang lahat ng mga Kapitan, Kagawad for Health, SK Chairman, BHW Head at BPAT Head ng bawat barangay na sila namang magbabahagi sa kanilang nasasakupan sa pamamagitan ng rikorida campaign.

-0-

Kidapawan City, muling isinailalim sa Enhanced Community quarantine matapos maitala ang dalawang kaso ng COVID-19 sa lungsod

Matapos maitala ang dalawang kaso ng Corona virus disease o COVID-19 patient na taga Kidapawan City, agad na ipinag utos ni City Mayor Joseph Evangelista na muling isailalim sa Enhanced Community Quarantine ang lungsod. Ibig sabihin, mahigpit pa rin ang pagbabantay sa mga border checkpoints ng lungsod.

Sarado pa rin ang mga non-essentials business establishments at alas 6:00 ng umaga hanggang alas 4:00 nalang ng hapon bukas ang Mega market.

Simula din ngayong araw hanggang sa April 30 huhulihin naman ang mga taga Kidapawan City na lalabas ng bahay na walang Quarantine ID pass. Ito matapos na dalawang mga residente ng lungsod ang nagpositibo sa COVID-19.

Sa datus na ipinalabas ng DOH noong miyerkules na positibo sa sakit ang isang 29 anyos na babae at isang nurse. Siya ay si patient number 3671, isang buntis na taga Poblacion Kidapawan na may travel history sa Abu Dhabi, Singapore at Davao City.

Ngayon, nasa isolation facility na sa lungsod ang pasyente habang ikinonsidera namang Persons under monitoring o PUM ang siyam na miyembro ng pamilya. Habang nasa strict home quarantine din ang labin anim na iba na nakasalamuha ng naturang pasyente. Samantala, isang 49 anyos naman na lalaki ang ikatlong COVID-19 positive sa Cotabato province.

Siya ay may travel history sa Matina Gallera Davao City at naka admit sa isolation facility simula noong March 27 matapos makitaan ng sintomas ng sakit. Sa ngayon, asymptomatic na si patient number 3989 at stable na rin ang kondisyon.

-0-

Unang pasyente na nagpositibo sa COVID-19 sa North Cotabato, ibinahagi ang naging karanasan bago nakarekober sa naturang virus

Hindi naging madali ang pinagdaanan ng isang 45-anyos na padre de pamilya bago nito nalampasan ang naging epekto ng corona virus disease 2019 na tumuma sa kanya matapos dumalo sa sabungan sa Davao City nitong March 12.

Si alyas Ting, siyang kauna-unahang pasenyenteng nagpositibo sa COVID-19 sa North Cotabato, ay isa lamang sa mahigit libo-libong mga sabungero sa dumalo sa Matina Gallera Derby sa Davao City, at siya ring kauna-unahang nakarekober sa naturang virus sa lalawigan.

Kwento nito, nitong March 21-24 nang makaramdam ng sintomas ng COVID gaya ng pag-ubo, pagtatae at masakit ang lalamunan. Ayon kay alyas Ting, hindi na aniya ito nagpa-confine sa pagamutan at pinili ang tradisyunal na medisina kung saan pinakuluang dahon ng bayabas ang ininom nito sa loob ng apat na araw at nang ika-limang araw na ay biglang nanumbalik ang kanyang sigla.

March 23 na nang pumunta ang mga health workers sa pamamahay ni Ting matapos ang panawagan ni Davao City Mayor Sarah Duterte na lumapit na sa mga health workers ang mga dumalo sa naturang sabong noong March 6-12 matapos ring lumabas ang ilang kaso ng COVID-19 mula sa Matina Gallera.

Nabatid na sa ulat ng Inter Agency Task Force on COVID sa North Cotabato, nitong April 06 nang inilabas ng DOH ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 sa probinsya at siya ay si PH 3272, o si alyas Ting na taga Midsayap, North Cotabato, matapos makunan ng swab sample nitong March 23.

Habang nasa isolation center ito ay muli itong kinunan ng swab sample ng mga health workers at nitong April 06 nang inanunsyo ng Inter Agency Task Force, na si alyas Ting ay negatibo na sa corona virus disease, siyang unang recovered COVID patient sa North Cotabato.

Kwento pa nito, napakalungkot ng kanyang dinanas habang nasa loob ng isolation facility at nahihirapan itong makatulog sa gabi pero dahil bahagi ito ng protocol ng DOH ay kinailangan tiisin ni alyas Ting ang pananatili sa loob.

Samantala, bagama’t nakaranas ng diskriminasyon ang pamilya ni alyas Ting lalo mula sa kanilang mga kapit-bahay, nagpapasalamat naman ito sa Panginoon dahil nalampasan nito ang naging hamon na dulot ng COVID-19. Nananawagan din ito sa kapwa nito sabungero na dumalo sa nasabing derby makipagtulungan sa DOH upang hindi na madagdadagan ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Nagbigay ng tatlong buwang palugit sa pagbabayad ng loan ang Department of Education o DepEd bilang tulong para sa mga empleyadong may mga utang.

Batay sa inilabas na Board Resolution ng DepEd Provident Fund National Board of Trustees, maging ang paraan ng pagbabayad sa Provident Fund ay mapapalawig din ng tatlong buwan habang ang borrowers ay hindi mapapatawan ng interest at penalty sa loob ng moratorium period.

Nakipag-ugnayan din ang DepEd sa pamamagitan ng Government Service Insurance System na magbigay ng moratorium sa loob ng three-month suspension ng loan payments ng kanilang mga miyembro at pensioners.

Sa iba pang balita, inanunsiyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na higit sa isang milyong mga empleyado at manggagawa ang apektado ng pagsasara ng kanilang pinagtatrabahuhan o ngayon ay nasa flexible work arrangements.

Ayon kay Labor Sec. Silvestre Bello III, kasama sa bilang ang halos 250 thousand informal sector workers na nangangailangan ng tulong sa pamamagitan ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers Program-Barangay Ko, Bahay ko o TUPAD-BKBK program.

Nabatid na sa nabanggit na bilang, nasa higit 700 libo naman ang naapektuhan dahil sa pansamantalang pagsasara ng nasa higit isang libong negosyo.

May higit sampung libong mga negosyo naman ang nagpapatupad ng flexible work arrangements.