NDBC BIDA BALITA (April 14, 2020)

1. Bangsamoro government, naglaan ng P14-M para sa COVID 19 Testing Center ng Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City.

2. APAT KATAO, patay habang 11 iba pa, sugatan sa engkwentro ng dalawang MILF commanders sa Pikit, North Cotabato

3. PAGHATI ng social amelioration cash assistance, bawal daw, ayon sa DSWD 12

4. P. Duterte, handa umanong arestuhin ang mga alkalde na hindi magpapatupad ng physical distancing sa kanilang lugar.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Nasa four thousand, 932 na ang tinamaan ng nakakahawang sakit na Corona Virus Disease o COVID-19 sa bansa.

Ito ay batay sa datos ng Department of Health o DOH hanggang alas kwatro ng hapon kahapon, April 13.

Ayon pa sa DOH, 284 pa ang napaulat na panibagong kaso ng virus sa nakalipas na 24 oras.

18 mga pasyente rin ang nadadag sa death toll ng COVID-19 kaya umabot na sa 315 ang COVID 19-related deaths sa bansa habang nasa 242 naman ang total recoveries.

Sa region 12, nasa 16 na ang confirmed COVID-19 cases sa buong rehiyon.

Isa katao ang nasawi sa naturang sakit habang nasa 278 naman ang Persons Under Investigation at 16 sa maga ito ang nasawi.

Sa ngayon nasa 255 din ang Persons Under Monitoring sa rehiyon na sumasailalim sa istriktong home quarantine.

Sa Bangsamoro region, nasa mahigit walong libo na ang Persons Under Monitoring habang 263 naman ang Persons Under Investigation.

Walo na ang confirmed COVID-19 cases sa BARMM at tatlo katao na ang kumpirmadong nasawi habang tatlo rin ang gumaling na sa naturang sakit.

NAGLAAN ng 14 na milyong pisong pondo ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM para sa pagkakaroon ng Covid 19 testing center na ilalagay sa Cotabato Regional Medical Center o CRMC, sa Cotabato City.

Sa turnover ceremony kahapon, mismong si BARMM Interim Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim ang nag-abot kay CRMC chief Dr. Helen Yambao ng naturang halaga.

Lumagda rin sina Ebrahim at Yambao sa isang memorandum of agreement kaugnay ng pagtatag ng naturang testing facility.

Sinabi ni Ebrahim na bahagi ito ng pagsisikap ng Bangsamoro government na labanan ang nakakamatay na sakit at tiyaking magiging ligtas ang mga mamamayan ng rehiyon.

MAGLALABAS ng mga color-coded quarantine passes ang Cotabato City Government parta mas malimitahan pa ang mga taong lumalabas kada araw.

Sinabi ni city mayor Cynthia Guiani na ang bawat kulay ng Quarantine Pass ay may kaakibat na oras o schedule ng paglabas ng may hawak nito.

Sa bagong Quarantine Pass, dalawang tao ang maaaring humawak nito o mayroong primary at alternate holder.

Pero paglilinaw ng alkalde, hindi pwedeng lumabas ng sabay ang mga ito.

Aniya pa, kailangan ding magpakita ng ID bukod sa Quarantine Pass ang mga may hawak nito for verification purposes.

Dagdag pa ni mayor Guiani, ang mga barangay official ang mamamahagi ng naturang mga bagong colored Quarantine Pass sa kanilang mga residente.

Samantala, may bagong Worker’s Pass din na ipamimigay naman sa lahat ng mga manggagawang nagsisilbing skeleton force sa mga tanggapan ng gobyerno at ng mga pribadong essential establishment.

IBIBIGAY umano ni Bangsamoro Transition Authority member Bai Sittie Shahara Mastura ang kanyang dalawang buwang sahod bilang dagdag na tulong sa mga apektado ng COVID 19 Pandemic sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sinabi ni Mastura na marami pa rin kasi mahihirap na mamamayan ng bayan ang nangailangan at dapat matulungan sa gitna ng kasalukuyang krisis.

Maliban sa dagdag na 21 libong dressed chicken at mga gulay ay dumating na rin ang dalawang libong sako ng bigas na binili ng Sultan Kudarat LGU sa pamumuno naman ni Mayor Shameem Mastura.

Samantala, meroon na ring rolling store o mobile grocery na maglilibot sa 39 na mga barangay sa bayan para hindi na mahirapang mamili ang mga residente.

Ayon pa kay Mastura, araw-araw din nilang binibigyan ng pagkain at medical supplies ang frontliners na katuwang ng LGU sa checkpoints ng bayan.

DUMAMI PA ang bilang ng mga sibilyang lumikas bunsod ng kalat-kalat na sagupaan ng dalawang mga armadong grupo sa Pikit, North Cotabato.

Ang mga lumikas na mga sibilyan ay nagmula sa barangay Talitay at barangay Rajamuda, Pikit.

Nabatid na nagka-engkwentro ang grupo nila Kumander Ricky Hussain at Kumander Butoh Mantol na kapwa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na matagal ng may personal na alitan.

Kinumpirma ng mga bakwit na apat na ang nasawi at lima ang nasugatan sa engkwentro ng magkalabang mga grupo.

Anim namang mga sibilyan umano ang nasugatan matapos tamaan ng mga ligaw na bala sa Barangay Bagoenged Pagalungan, Maguindanao.

Ang paglikas ng mga residente ay sa gitna naman ng nararanasang COVID 19 crisis kaya dobleng hirap ang dinaranas ngayon ng mga bakwit sa mga evacuation center.

Pawagan naman ng mga apektadong residente ng Pikit Cotabato at Pagalungan sa pamahalaan bigyan sila ng agarang tulong.

Preskong pagkain, ipagbibili sa “Kadiwa ni Ani at Kita on wheels” sa Kidapawan City sa mga mamamayang apektado ng Enhanced Community Quarantine

Upang matulungan na makabili ng preskong pagkain ang mga pamilyang sumasailalim ngayon sa Enahnced Community Quarantine dahil sa Covid19, maglalagay ng KADIWA ni Ani at Kita on Wheels ang Department of Agriculture Regional Field Office XII at ang City Government sa miyerkules April 15.

Ayon sa City Agriculture Office, ipagbibili sa tamang presyo ang mga preskong gulay, prutas, isda at poultry products sa KADIWA. Alas 7:00 ng umaga hanggang alas 12:00 ng tanghali ay nasa City Pavillion habang ala 1:00 hanggang alas 4:00 ng hapon sa Overland terminal.

Dapat din na magdala pa rin ng Quarantine ID pass at bawal na lumabas ang mga senior citizen at minor base sa Executive order na nilagdaan at inilabas ni Mayor Evangelista. Hanggang sampung kilo ng bigas lamang ang pwedeng bilhin ng KIDQIP holder sa KADIWA upang makabili naman ang iba pa.

Maliban sa KIDQIP dapat na nakasuot ng face mask at sumunod sa physical distancing ang gustong mamili.

Provincial Government, patuloy ang pagpapaayos ng USM- Hospital sa Kabacan, North Cotabato na gagamitin bilang isolation facility ng COVID-19 patients ng probinsya

Nagpapatuloy pa ang ginagawang kontruksyon ng mga istruktura at pagsasaayos ng iba pang mahahalagang safety measures sa USM Hospital Annex building na napagkasunduang maging Provincial Isolation Unit Facility para sa mga nag positibo sa COVID-19.

Kasabay nito, pinawi ni Dr. Deodatu Garcia, Medical Director ng USM Hospital ang pangamba ng mga residente ng bayan ng Kabacan lalo na malapit sa lokasyon ng pasilidad. Ipinaliwanag nito na aayusin ang naturang pasilidad base sa standard ng DOH at titiyakin na magiging ligtas ang lahat mula sa mga COVID patients na ipapasok dito.

Tinukoy din niya na ang paglalagay ng physical fence na maghihiwalay sa main entrance ng hospital at paglalagay ng mga divisions na maghihiwalay sa mga pasyente mula sa mga medical at hospital workers gayundin ang paglalagay ng dagdag na bakod sa pagitan ng ospital at mga bahay kahit pa mayroon na itong kongkretong bakod sa ngayon.

Ipinaliwanag pa niya na mas kailangan ng mga pasyente ang maayos, ligtas at komportableng lugar para mabilis na gumaling mula sa sakit at hindi na makahawa pa. Nauna na ring napagkasunduan nina Governor Nancy Catamco at Kabacan Mayor Herlo Guzman na mga PUI na mayroong moderate to severe symptoms lamang ang ipapasok sa naturang pasilidad.

Task Force Sabong Tracer, inilunsad ng provincial government sa North Cotabato upang mas mapabilis ang contact-tracing sa mga dumalo sa Matina Gallera Derby sa Davao City

Sa pamamagitan ng Executive Order No.58 o Task Force Sabong Tracer on Cockfight Event sa New Davao Matina Gallera, mas mapapabilis na ngayon ang pagsasagawa ng contact-tracing sa mga sabungero na dumalo sa nasabing derby nitong March 6 hanggang 12.

Pangunahing papel ng naturang Task Force ay tumulong sa Department of Health o DOH na makuha ang listahan ng lahat ng dumalo sa naturang sabong at ang mabilisang contact-tracing sa mga ito kasabay ng pagsuri kung positibo ang mga ito sa COVID-19.

Ang Task Force din ang bubuo ng tracer team para sa Kidapawan City at iba pang mga bayan sa North Cotabato, maging ang pagkakaroon ng Task Force Sabong Hotline numbers kung saan maaaring makahingi ng tulong kung sakaling nakipagsalamuha sa mga pasyenteng positibo sa COVID-19.

Sa pamamagitan din ng TF-Sabong, inaatasan ang lahat ng mga local government units sa lalawigan na paigtingin ang kanilang surveillance at contact tracing hindi lamang sa mga dumalo sa naturang derby kundi maging ang mga kapamilya ng mga ito kung saan nagkaroon ng direct contact ang mga sabungero.

Hinihikayat din ang publiko na maaaring makipagtulungan ang mga ito sa kinauukulan kung may alam silang mga indibidwal o personalidad na dumalo sa naturang sabong na hindi sumailalim sa health protocol.

Nabatid na ang dalawang pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 sa North Cotabato ay nagmula sa Matina Gallera sa Davao City. Bagama’t ligtas na sa COVID-19 si PH 3272, mananatili pa ring banta ang ilang mga sabungero na dumalo sa nasabing derby hangga’t hindi sumasailalim ang mga ito sa itinakdang protocol ng DOH.

Drug suspect, patay matapos umanong manlaban sa operasyon ng PNP at PDEA sa Kidapawan City

Patay ang isang 19 anyos na lalaki matapos umanong manlaban sa operasyon ng Regional Philippine Drug Enforcement Unit alas 4:30 ng hapon kahapon sa Purok Guava Barangay Poblacion, Kidapawan City. Nakilala ang nasawi na si Jose Leo Labrador Roa alyas Jonel, isang laborer at nakatira sa nasabing lugar.

Batay sa report ng RPDEU, narekober sa bahay nito ang isang unit ng caliber 38, 11 sachects ng pinaghihinalaang shabu at ang 500 peso bill na siyang ginamit sa buy bust operation. Pumalag umano sa operatiba ang nasawi at bumunot ng baril dahilan ng palitan ng putok.

Nagtamo ng tama ng bala sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktima dahilan para isugod siya sa pagamutan pero ideneklarang dead on arrival ng mga doctor. Nabatid na ang suspect ay dating kabilang umano sa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng mga pulis na nasabing insidente.

Enhanced community Quarantine sa Cotabato Province, ipatutupad na simula bukas

Aprubado na ng Cotabato Inter-Agency Task Force on COVID -19) ang Executive Order No. 55 na nagsasailalim sa probinsya ng Cotabato sa Enhanced Community Quarantine o ECQ simula Abril 15, 2020 epektibo alas 12:01 ng madaling araw hanggang alas 12:00 ng umaga ng Abril, 30,2020.

Sa isinagawang special meeting kahapon ng umaga, napagkasunduan ng mga miyembro nito na mas paigtingin pa ang mga inilatag na hakbang para labanan ang Coronavirus Disease 2019 matapos na makapagtala na ng tatlong positibong kaso nito sa lalawigan.

Dalawang border checkpoint ang idadagdag sa dating siyam na kinabibilangan ng patrol checkpoint sa boudary ng Pigcawayan-Buldon at Lagumbingan checkpoint sa boundary ng Midsayap-Kabuntalan. Ang bawat border checkpoint ay mayroong command leader upang masigurong maayos ang implementasyon ng COVID-19 health protocols.

Ipagbabawal na rin ang pagsasagawa ng spraying or misting bilang disinfection base sa circular na ipinalabas ng Department of Health.

Mas paiigtingin din ang paghuhugas ng kamay at footbath sa mga boundary checkpoints. Binigyang diin pa ng EO 55 ang lockdown sa lahat ng mga gustong pumasok, residente man o hindi ng probinsya maliban na lamang sa mga essential frontline medical workers, militar at pulisya, mga nagta trabaho sa gobyerno at mga nagdedeliver ng mga pagkain, medical supplies at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Tuloy ang thermal scanning.

Tanggal ang mist sprays dahil sa masamang dulot ng chlorine. Pwede papasukin mga funeral cars na may patay basta may death cert at permit to travel. Magkakaroon ng quarantine pass/mayor's pass. May essential working pass. May locator slip.

Pero tuloy ang farming activities at tuloy ang delivery ng food supplies. Mandatory na ang pagsusuot ng face masks. At ang curfew ay magsisimula 9:00 pm to 5:00 am.

Kuwago nailigtas sa tulong ng isang concerned citizen sa Koronadal City

Pinakawalan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 sa natural habitat nito sa Barangay Paraiso ang isang Kuwago na nailigtas ng isang concerned citizen sa Koronadal City. Lumabas kasi sa kanilang pagsusuri na nasa maayos na kalagayan ang na-rescue na ibon. Ito ay ayon kay DENR 12 Conservation and Development Division Chief Rosalinda Cortez.

Ang nailigtas Eastern Grass-owl ay natagpuan ni Raymundo Apite na nakadapo sa puno ng Avocado katabi ng kanilang bahay sa Barangay General Paulino Santos, Koronadal.

Para masiguro ang kaligtasan ng nasabing ibon, agad namang itong ipinaalam ng kapitbahay ni Apite na si Noel Montecer sa DENR 12. Ayon kay Cortez matapos ituro sa kanila ang kahalagahan ng biodersity, nangako naman ang mga mamamayan sa nasabing lugar na tumulong sa kampanya ng ahensya na pangangalaga ng mga likas yaman.

Ayon kay Cortez ang Kuwago na kanilang pinangalanang si COVi-2 ay mas mature at kakaiba ang kulay kumpara sa isa pang Kuwago na si Covi na una nilang pinakawalan noong Abril 9.

Paghati ng social amelioration cash assistance bawal daw ayon sa regional director ng DSWD 12

Mariing tinututulan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isinusulong ng ilang lokal na opisyal na paghati ng emergency assistance sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP ng nasabing ahensya.

Binigyan diin ni DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo na dapat matanggap ng buo ng isang pamilya ang limang libong pisong SAP cash assistance. Ayon kay Espejo, hindi rin pinahihintulutan ang sinumang ilagay sa envelop na may mga pangalan nila pinansyal na tulong.

Ang mga ito ay nakasaad sa Guidelines in the Implementation of Emergency Subsidy Program ng DSWD na nakabase naman sa Bayanihan Health as One Act.

Target ng DSWD na makinabang sa SAP ang may 900 thousand pamilya at 200 thousand na mga benpisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa region 12. Natanggap na ng mga 4Ps beneficiary na may cash card ang kanilang cash grant.

Kalakip dito ang 750 pesos na health subsidy at 600 pesos na rice allowance. Ito ay bilang kabahagi ng 3,650 pesos para makumpleto ang five thousand pesos assistance sa ilalim ng SAP. Ayon kay Espejo mapaparusahan ang sinumang lalabag sa mga panuntunan sa pamimigay ng SAP financial assistance.

Ipinahayag din nito na sinimulan na rin ng DSWD ang pagproseso ng mga dokumento na isinumite sa kanila ng mga local governmet units.

Sa ilalim ng maigting na monitoring ng DSWD ang mga LGU ang mamimigay at mangongolekta ng social amelioration cards o SAC na tutukoy sa mga kwalipikadong benepisyaryo na head of households.

Clustering ng mga barangay para mapanatili ang social distancing laban sa COVID-19 ipatutupad na rin ng lokal na pamahalaan ng Koronadal

Hahatiin ng lokal na pamahalaan ng Koronadal sa tatlong mga cluster angg dalwamput pitong mga barangay sa lungsod. Ipinahayag ito ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena. Ayon kay Ogena, layon nito na makontrol ang pagdagsa ng mga mamamayan sa sentro ng Koronadal.

Sa pamamagitan nito ayon sa alkalde ay mapapanatili ang physical distancing laban sa pinangangambahang coronavirus disease 2019 o COVID-19. Sinabi ni Ogena na ang mga mamamayan ay papayagan lamang lumabas sa kanilang mga cluster barangay dalawang beses sa isang lingo.

Ayon kay Ogena, magpapalabas ito ng kautusan hinggil sa clustering ng mga barangay kapag natapos na ang mga panuntunan sa pagpapatupad nito. Matatandaan na ang clustering ng mga barangay ay inirekomenda mismo sa lokal na pamahalaan ni Koronadal Chief of Police, Lieutenant Colonel Jofel Siason.

Bunsod ito ng pagdagsa ng mga mamamayan sa mga mall at merkado publiko bago pa man ang Semana Santa. Ayon kay Siason wala ding magagawa ang PNP dahil bawat mamamayan na kanilang sinisita ay may dalang mga quarantine pass. Ang tila hindi pagsunod ng maraming mga mamamayan sa enchance community quarantine ay ikinabahala ng maraming mga netizen sa Koronadal City.

Tatlo katao arestado dahil sa paglabag sa enhance community quarantine sa Banga at Sto. Nino, South Cotabato

Nahaharap sa kasong resistance and disobedience to a person in authority or the Agents of such persons ang tatlo katao na inaresto ng mga pulis at barangay officials dahil sa paglabag sa enhance community o ECQ sa South Cotabato.

Unang inaresto ng mga pulis at barangay officials sa Barangay El Nonok Banga ang suspek na si Olen Arroyo, 30 years old, fishpond caretaker, nakatira din sa nasabing lugar. Ayon kay PNP 12 Spokesperson Lieutenant Colonel Lino Capellan, hindi sinunod ni Arroyo ang payo ni El Nonok Barangay Chairman Janem Free Reyes na manatili sa kanyang tahanan.

Sa halip ay naglasing pa ito at nagwala sa labas ng kanilang bahay. Sa Barangay Katipunan naman sa bayan ng Sto. Nino, arestado din ang dalawa katao dahil sa paglabag sa ECQ. Kinilala ni Sto. Nino Chief of Police, Captain Ian Bagot ang mga ito na sina Diony Amar Jr.,at John Michael Bunda.

Sina Bagot at Bunda ay unang sinita ng mga barangay officials ng Katipunan dahil sa paglabag sa curfew hours na mariing ipinatutupad ngayong umiiral ang ECQ.

Provincial government ng South Cotabato isinusulong ang pagtatag ng COVID-19 testing laboratory

Kino-comply ng provincial health office ng South Cotabato ang mga requirement para sa isinusulong na pagtatag ng COVID-19 testing facility sa lalawigan. Ito ang ipinahayag ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo.

Ayon kay Ebeo, tumugon na kasi sa letter of intent na ipiadala ng IPHO ang Department of Health. Sinabi ni Ebeo na minamadali na nila ang pagsumite ng mga requirement. Ito ay para na rin ma-assess ng DOH Secretariat at mga kinatawan ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang tertiary hospital sa lalawigan na maaring paglagyan ng nasabing testing laboratory.

Sa ngayon ang South Cotabato ay mayroon pa lamang COVID-19 facility kung saan kasalukuyang naka-admit ang walong mga persons under investigation o PUI.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Muling pinaalalahanan ni Pangulong Duterte ang mga alkalde sa buong bansa na patuloy na magpatupad ng physical distancing sa kanilang nasasakupang lugar.

Kasabay nito ay nagbanta ang pangulo na ipadadakip ang mga mayor na nagsasawalang-bahala sa kahalagahan ng physical distancing.

Kasabay nito ay pinayuhan naman ng pangulo ang mga mamamayan na manatili sa kanilang bahay at sundin ang mga ipinapatupad na quarantine protocol.

Sa iba pang balita, hiniling ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda kay Pangulong Duterte ng wage subsidy program bilang ayuda sa mga middle class.

Sa kanyang liham sa pangulo, inirekomenda ni Salceda na magkaroon ng 45 bilyong pisong pondo para sa wage subsidy sa ilalim ng Payroll Support for Workers, Entrepreneurs, and Self-employed Program.

Aniya, makikinabang dito ang higit limang milyong mga empleyado at manggagawa mula sa small and medium enterprises, gayundin ang mga sole entrepreneur at mga freelancer, flexible, temporary at self-employed workers.

Samantala, hinimok naman ni House Committee on Health Vice Chairperson at Anakalusugan Partylist Rep. Mike Defensor na gawing doble ang sweldo ng mga nurse sa bansa upang hindi umalis pagkatapos ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Defensor, posibleng magkaroon ng shortage o kakulangan ng mga nurse sa bansa.

Maaari kasi umanong kumilos ang mga mayayamang bansa para palawakin ang kanilang public health system capacity ay mag-recruit ng mas maraming Pinoy nurse.

Sa ngayon, may kautusan ang Philippine Overseas Employment Administration na pansamantalang itigil ang deployment ng mga nurse at ilang medical professionals and technicians sa bansa dahil sa pagkalat ng mapanganib na respiratory disease.

Sa kabilang dako naman, ipinagbabawal pa rin ang pagsasagawa ng graduation rites para sa katatapos na school year.

Ayon kay Education Sec. Leonor Briones, hindi pwedeng payagan ang pagdaraos ng graduation rites dahil malinaw na ipinagbabawal ang mass gatherings sa ilalim ng umiiral na enhanced community quarantine.