NDBC BIDA BALITA (April 16, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. LALAKI, maswerteng nakaligtas matapos tambangan ng grupo umano ng anak ng dating vice mayor ng Northern Kabuntalan, Maguindanao.

2. BATA na nagtangka umanong magnakaw, sugatan sa pamamaril sa Kidapawan City

3. Pagsasampa ng kaso laban sa mga lumabag sa Enhanced Community Quarantine protocol, tiniyak ng South Cotabato PNP.

4. BILANG ng mga nasawi sa COVID-19 sa bansa, nadagdagan pa!

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

PATULOY pa ring tumataas ang bilang ng mga kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, nasa five thousand, 453 katao na ang tinamaan ng nakakahawang sakit sa bansa.

230 ang napaulat na panibagong kaso ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas na 24 oras.

Nasa 14 namang mga pasyente ang nasawi dahilan para umakyat sa 349 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Samantala, ayon sa DOH, nasa 58 mga pasyente naman ang bagong napaulat na gumaling sa bansa kaya umabot na sa 353 ang total recoveries sa nasabing sakit sa bansa.

Sa region 12 naman, 16 ang confirmed COVID 19 cases sa buong rehiyon at isa pa rin ang kumpirmadong nasawi dahil sa virus.

Nasa 285 ang persons under investigation at 19 sa mga ito ang nasawi habang umaabot naman sa 251 ang persons under monitoring na sumasailalim ngayon sa home quarantine.

Sa BARMM, WALO ang confirmed COVID 19 cases.

Isa lamang ang probable case COVID 19 at 263 naman ang SUSPECTED CASES ng virus sa buong rehiyon.

Tatlo katao pa rin ang naitalang nasawi habang tatlo naman ang gumaling na sa naturang sakit.

-0-

MASWERTENG NAKALIGTAS sa tiyak na kamatayan ang isang lalaking tinambangan ng grupo umano ng dating vice mayor ng Northern Kabuntalan, Maguindanao pasado alas sais kagabi sa kanto ng Notre Dame Avenue at De Mazenod Avenue, Barangay Rosary Heights 3, Cotabato City

Kinilala ang biktima na si Ebrahim Onotan Baraguer, 34 years old, self-employed at residente ng nabanggit na lugar.

Sa report ng City PNP, kinilala naman ang mga suspek na sina;

Bernoulli Johnson Lauban, 37 years old, isang pulis na nakatalaga sa PNP Maguindanao Provincial Head Quarters at taga -San Pablo Village, barangay Rosary Heights 11 ng lungsod, Mohidin “Theng” Lauban, dating vice mayor ng Northern Kabuntalan, Maguindanao at ama ni Bernouli, Didi Lauban, 50 years old, kapatid na babae ni Mohidin, self-employed at taga Lugay-Lugay area ng lungsod at Jay Mamaluba, nasa hustong gulang, driver at taga ng RS Buan, Barangay Poblacion 1 at tatlo pang hindi nakikilalang suspects.

Sa inisyal na imbistigasyon ng City Police Station 1, binabaybay ni Baraguer ang Notre Dame Avenue sakay ng kanyang minamanehong Nissan Navara nang dikitan siya ni Bernoli na nakamotorsiklo at agad na pinagbabaril.

Maswerteng hindi tinamaan ang biktima at kaagad na pinaharurot ang kanyang sasakyan palayo sa suspek.

Ngunit sinundan pa rin ng suspek ang biktima kasama na ang mga kamag-anak nitong sakay ng Mitsubishi Strada at mga motorsiklo ngunit bigo pa rin ang mga ito na maabutan at tuluyang mapatay si Baraguer

Kaagad namang nakahingi ng saklolo sa kanyang mga kamag anak ang biktima at ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan.

Nakuha naman mula sa crime scene ang 16 na empty shells at isang slug ng 9mm pistol.

Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad ngunit bigo ang mga itong madakip ang mga suspek.

Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo ng mga suspek sa pananambang at tangkang pagpatay sa biktima.

-0-

Dead on arrival sa ospital ang isang opisyal ng Davao del Sur PNP matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa Isulan, Sultan Kudarat.

Kinilala ng Sultan Kudarat PNP ang nasawi na si Police Major Victorino Pansoy, hepe ng Provincial Internal Affairs Service ng Davao del Sur PNP

Batay sa ulat ng pulisya, nangyari ang pamamaril sa biktima pasado alas kwatro ng hapon kahapon sa tapat ng Pama Boarding House, sa Purok Riverside, Barangay Sampao ng bayan.

Sakay umano ang biktima ng kanyang minamanehong Toyota Hilux kasama ang asawa at anak nang barilin siya ng suspek.

Nagtamo ng mga tama ng bala sa leeg, dibdib at iba pang parte ng kanyang katawan si Pansoy na naging dahilan ng agaran niyang kamatayan.

Samantala, patuloy ding ginagamot sa ospital ang anak ni Pansoy na tinamaan din sa ulo at ngayon ay nasa kritikal na kondisyon.

-0-

SUGATANG isugod sa ospital ang isang lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kainuman sa Barangay Sarmiento, Parang, Maguindanao.

Kinilala ni Parang PNP chief, Police Captain Blayn Lomas-e ang biktima na si Jeofrey Sedting Babago, 46 years old.

Habang ang suspek ay kinilala namang si Emanuel Abaquita Nolasco, 26 years old.

Sa Report ng parang PNP, lasing umano ang dalawa nang magkaroon ng mainitang pagtatalo na nauwi sa pananaga ni Nolasco kay Babago gamit ang isang jungle bolo.

Kaagad namang nadakip ng mga otoridad ang suspek at kasalukuyang nasa custodial facility ng Parang PNP.

-0-

Dalawa pang Improvised Explosive Device o IEDs ang na-diffuse ng militar sa Guidulungan, Maguindanao.

Ayon kay Army’s 601st Brigade Commander Col. Joel Mamon, nagsasagawa umano ng combat clearing operation ang tropa ng 7th Infantry Battalion at MILF Task Force Itihad sa Sitio Dungguan at Sitio Damakayo Barangay Kalumanis Guindulungan, nang matagpuan ng mga ito ang ang dalawang mga bomba na gawa sa 60 at 81 mm mortar projectile.

Agad na dumating ang mga tauhan ng Explosives and Ordnance Disposal Unit ng mga sundalo at dinis-armahan ang naturang mga bomba.

Hinala ni Mamon, grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang nag-iwan ng naturang mga pampasabog sa lugar na posibling target ang mga nagpapatrolyang sundalo.

-0-

Sabung sa ilang lugar sa North Cotabato na dinaluhan ng mga nakapunta sa Matina, Gallera Davao City, iniimbestigahan na ng Provincial Government

Mas pina-iiging pa ng pamahalaang lokal ng Cotabato Province ang pag trace sa mga indibidwal na nakadalo sa Matina Gallera Derby sa Davao City noong nakaraang buwan.

Sinabi ni Emergency Operations Center Manager ng Interagency task Force on COVID-19 Board member Philbert Malaluan, sa ngayon abot na sa mahigit 200 ang kanilang na trace sa pamamagitan ng kanilang binuong “task force sabung”. Pinaiimbestihagan na rin anya ngayon ang mga nakadalo rin sa cock derby activity sa ilang mga lugar sa North Cotabato na dinaluhan din umano ng mga indibidwal na nakapunta sa Matina Gallera.

Pupuntahan ito ng contact tracer team at kung maberipika na nakadalo ay isasailalim sa physical exam, history taking at ang 14-day quarantine period bago ibibigay ang clearance. Araw-araw na pupuntahan ng mga health worker upang mamonitor ang kanilang kalusugan.

Kung makitaan ng mild symptoms ang pasyente ay kailangang isolate sa kung saang lugar siya galing habang kung moderate naman o severe syntoms ay kailangan i-admit na sa isolation facility ng probisya.

-0-

Alkalde ng Kidapawan City, ipinaliwanag ang dahilan kung bakit ipinagpaliban ang relief operation sa lungsod

Iniimbestigahan na ngayon ng Sangguniang Panlungsod ng Kidapawan ang umano’y bukbok na bigas na natanggap na ilang mga residente ng lungsod na apektado ng Enhanced Community Quarantine.

Dahil dito, inanunsyo naman ni City Mayor Joseph Evangelista na ipagpapaliban muna ang ikalawang bugso ng pamamahagi ng relief packs sa mga mamamayan ng lungsod na nakatakda sanang gagawin ngayong linggo.

Ayon sa alkalde, ito ay habang wala pang resulta sa kanilang isinagawang imbestigayson ang SP hinggil sa hindi magandang kalidad ng bigas bago ipatupad ang ikalawang relief operation. Bagay na inalmahan ng mga miyembro ng konseho particular na si Councilor Carlo Agamon.

Sa kanyang privillage speech, nais ni Agamon na pangunahan ng Mayor’s Office ang imbestigasyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung bakit may nakalusot na mga bukbok na bigas, kung ito ba ay mula sa binili sa NFA o kaya ay matagal na itong naimbak sa bodega ng City government.

Ang pamamahagi ng relief goods ng City Government ay dahil sa ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine ng lungsod matapos maitala ang dalawang kaso ng COVID-19 sa lungsod.

-0-

Menor de edad, sugatan sa pamamaril matapos umanong magnakaw sa Kidapawan City

Patuloy na nagpapagamot ngayon sa isang ospital ang isang menor de edad na lalaki matapos na barilin sa Barangay Sudapin, Kidapawan City.

Sinabi ni PNP Chief Police Lt Col Ramel Hojilla, binaril umano ang suspek matapos na pumasok sa compound at magnakaw sa boarding house na pagmamay-ari ni Sheeran Dela Cruz, 32 anyos, may asawa at residente ng nabanggit na lugar alas 2:00 ng madaling araw kahapon.

Giit naman ng may-ari na nakabaril sa ssupek, nakuhanan pa ng CCTV footages ang pagnanakaw ng suspek dahilan para barilin ito na sadyang hindi pinangalanan sa report. Sa hiwalay naman anya na pahayag ng sugatang menor de edad, nagjo-jogjing lamang anya ito nang mangyari ang insidente.

Hanggang sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Kidapawan City PNP sa naturang insidente. Sa huling impormasyon na ipinaabot ni Hojilla sa Radyo BIDA, nagkaayos na rin anya ang magulang ng suspek at ang may-ari ng bahay na nilooban nito.

Sasagutin na rin ng pamilyang Dela Cruz ang medical expenses ng sugatang menor.

-0-

CFCST Arakan, ginawang isolation facility para sa mga Persons Under Investigation o PUI ng bayan

Siyam na mga silid ng Cotabato Foundation College of Science and Technology o CFCST Arakan ang ginawang isolation facility ngayon ng LGU para sa mga persons under investigation o PUI ng bayan. Ayon kay Arakan Municipal Health Officer Doctor Karen Mae Canario, sa ngayon ay may limang nga PUI ang nasabing bayan pero ang tatlo aniya rito ay naka home-quarantine.

Dagdag pa nito na dumaan sa maayos na dayalogo ang LGU at pamunuan ng CFCST bago ang paggamit ng isang gusali sa naturang pamantasan upang gawing isolation facility. Samantala, maliban sa siyam na mga silid sa CFCST, may walong mga silid din sa gusali ng landmark area ng Arakan.

Habang ang 68 na mga cubicle sa covered court ng Katipunan Elementary School ng bayan naman ang ginawang isolation area para sa mga PUM na nagmula sa Davao City at Bukidnon o mga indibidwal na-stranded nang ipatupad ang lockdown.

Sa kasalukuyan, 32 mga PUM ang namamalagi sa nabanggit na isolation area at lima rito ay tapos na sa kanilang quarantine period kahapon. Samantala, sa tala naman ng Arakan Task Force COVID, sa mismong bayan ay 13 ang kanilang PUM, lima ang PUI at 60 naman ang Persons Under Surveillance o PUS.

Ipinaliwanag ni Dr Canario na ang mga PUS ay mga indibidwal na may travel history sa iba’t-ibang mga bayan sa North Cotabato at ang pagkakaroon aniya ng mga PUS sa kanilang bayan ay makaraang makapagtala ng lalawigan ng mga kaso ng COVID-19.

-0-

Koronadal Councilor ipinaliwanag kung sino ang maaring gumagamit ng green movement pass kasunod ng clustering ng mga barangay sa lungsod dahil sa pangamba sa COVID-19.

Nilinaw ni Koronadal Councilor Edwin Abris na sapat na ang food pass mula sa Department of Agriculture para payagan na makapasok sa lungsod ang mga magdadala ng mga pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan mula sa ibang lugar.

Ayon kay Abris nakadepende na sa mga pulis na nag nagbabantay sa mga checkpoint ang pag-validate ng food pass lane ng mga ito. Sinabi ni Abris na ang green movement pass para sa mga naghahtid ng mga pagkain, tubig, gamut at iba pang pangunahing pangangailangan sa loob ng Koronadal.

Bibigyan din nito ng lokal na pamahalaan ang mga nasa online services. Ipinahayag ni Abris na ang green movement pass ng mga vendor na nagtitinda sa loob lamang ng kanilang barangay ay maari nilang kunin sa kanilang mga barangay officials.

Habang ang mga nagtitinda sa iba pang mga barangay ay bibigyan ng green movement pass ng city mayor’s office. Ayon kay Abris requirement din sa mga nagtitinda sa palengke ang green movement pass. Pero ito ay ibibigay naman sa kanila ng City Economic Enterprise and Development Office o CEEDO.

Sinabi din Abris na ang mga tagahatid ng mga frontliners at mga essential workers ay maaring kumuha na lamang ng certification mula sa kanilang barangay.

Layon ng pamimigay ng green movement pass ay upang matiyak, ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan kaugnay sa umiiral ngayong clustering ng dalawamput pitong mga barangay sa lungsod.

Sa ngayon kasi ang mga mamamayan sa Koronadal ay papayagan lamang na lumabas sa kanilang mga cluster barangay at mamili ng kanilang pangunahing pangangailangan dalawang araw kada lingo. Bawat mamamayan sa mga cluster barangay ay bibigyan din ng color coded movement pass.

-0-

Pagsasampa ng kaso sa mga lumabag sa Enhance Community Quarantine protocol tiniyak ng PNP sa South Cotabato

Sasampahan ng kaso ng pulisiya ang mahigit 40 katao na na lumabag sa protocol sa enchance community quarantine o ECQ sa South Cotabato. Tiniyak ito ni South Cotabato PNP Community Public Information Officer Lt. Col. Renjun Bagaman. Kinumpirma ni Bagamat na pinakaraming lumabag sa ECQ na inaresto ng mga otoridad sa South Cotabato ay nasa bayan ng Banga.

Kabilang din sa mga kakasuhan ayon ayon kay Bagaman ang mga nahuling nagsabong habang umiiral ang ECQ. Paliwang ni Bagaman, sa ngayon ang ginagawa ng PNP matapos ang booking pinapakawalan ang mga mahuhuling lumabag sa ECQ.

Layon nito na maiwasan ang transmission ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Pero ayon sa police official kapag natapos na pandemic sa COVID-19 babalikan nila ang mga inarestong ECQ violators at kakasuhan. Palala naman ni Bagaman sa publiko huwag balewalain ang ECQ.

Ito kasi ayon sa nasabing pulis official ay iniutos ng Bayanihan We Heal as one Act na nilagdaan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte.

-0-

Backyard gardening ngayong may pandemic sa COVID-19 isinusulong ng provincial agriculture office ng South Cotabato

Magtanim ng gulay para magkaroon ng sapat na suplay ng pagkain sa panahon ng kalamidad o emergency. Ito ang panawagan sa mga mamamayan ng South Cotabato ni Provincial Agriculture Officer Justina Navarete. Ayon kay Navarete ngayong may pandemic sa COVID-19 mariing isinusulong ng kanilang tanggapan ang backyard gardening o pagtatanim ng gulay sa bakuran.

Ipinahayag ni Navarete na hindi problema ang vegetable seeds dahil makakahingi nito ang mga mamamayan sa kanilang mga barangay o municipal agriculture office. Sinabi ni Navarete na namimigay din ng vegetable seeds ang provincial agriculture office.

Ayon kay Navarete, para sa mga komunidad at purok na nais makinabang sa libreng vegetables seeds maari kunin lamang ito ng isang tao dala ang listahan ng mga benepisyaryo. Sinabi ni Navarete na kapag may backyard garden hindi na kailangan pa ng mga mamamayan na bumili ng mga pagkain sa panahon ng krisis.

-0-

Mga OFW na stranded sa Metro Manila dahil sa lockdown makakauwi na sa South Cotabato at iba pang lugar sa region 12, ayon sa gobernador ng nasabing lalawigan

Makakauwi ang sampung mga OFW mula South Cotabato na na-stranded sa Metro Manila dahil sa lockdown sa Luzon sa pamamagitan ng special flights na inaayos na ng national government.

Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. inaasahan na ang pagdating sa lalawigan ng nasabing mga OFW anumang araw mula ngayon.

Tatlo sa mga ito ay mula sa Koronadal City, tig dalawa mula sa mga bayan ng Polomolok, Surallah at Lake sebu at isa sa Tupi. Ayon kay Tamayo natapos na ng mga uuwing OFW ang kanilang 14-day quarantine.

Dinagdag din nito na hinahanapan na ng paraan ng inter-agency task force on COVID-19 kung papaano matulungan ang mga ito. Makasasama ng mga OFW mula South Cotabato na lalapag General Santos City International Airport anumang araw mula ngayon ang iba pang mga stranded na OFW mula sa iba’t ibang lugar ng region 12.

Ayon sa report ng Office of the Civil Defense o OCD 12, tatlumput tatlong mga OFW sa rehiyon ang nakatakdang umuwi. Kumpirmadong pito sa mga ito ay mula sa North Cotabato, lima sa Sultan Kudarat, tatlo sa Cotabato City, at dalawa sa Sarangani. Tumutulong sa para sa agarang na pagpapauwi sa mga ito ang Overseas Workers Welfare Administration o OWWA.

-0-

Provincial Health Office ng South Cotabato binabantayan din ang posibleng pagdami ng dengue cases sa lalawigan sa kabila ng pagiging abala sa COVID-19

Maliban sa coronavirus disease o COVID-19 mariin ding minomonitor ng integrated provincial health office ng South Cotabato ang dengue case sa lalawigan.

Kadalasan kasi nagsisimula nang dumami ang mga nagkakasakit ng dengue tuwing Mayo hanggang Hulyo. Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Sa katunayan ayon kay Aturdido may naitala na silang binawian ng buhay dahil sa dengue sa lalawigan.

Kaugnay nito, umapela si Aturdido sa mga mamamayan ng South Cotabato na magingat sa dengue fever. Tiniyak din ng nasabing provincial health officer na sa kabila ng pagiging abala ng mga health workers sa mga programa sa COVID-19 tuloy pa rin ang regular nilang mga programa.

Kalakip dito ang ang regular na immunization sa mga kabataan. Sinabi naman ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr, na suportado din nito ang utos ng Department of Health na pagpapatuloy ng mass blood donation.

Pero ayon kay Tamayo dapat matiyak pa rin ang physical distancing. Paliwanag ni Tamayo mahalaga din kasi ang pagkakaroon ng sapat ng supply ng dugo ngayong may COVID-19 pandemic.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

PWEDE pa umanong umapela ang mga pamilyang hindi napasama sa listahan para sa social amelioration program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Sinabi ni DSWD Spokesperson Irene Dumlao na kung alam naman nilang “eligile families” sila at nararapat na tumanggap ng tulong pero wala sila sa listahan ay pwede silang umapela sa local social workers sa kanilang lugar.

Ang social workers naman ang magbibigay ng report sa DSWD at pag-aaralan ng ahensya kung nararapat bang aprubahan ang apela.

Samantala, inirekomenda naman ni Deputy Speaker Mikee Romero sa DSWD at Department of Finance na gumamit ng pinakahuling statistical references bukod sa 2015 Census sa pagtukoy ng mahihirap na pamilya.

Ayon kay Romero, kailangang palawakin ang sakop ng 4Ps dahil tiyak aniyang babalik sa higit 20% ang poverty rate o higit apat na milyong mga pamilya.

Nagbabala pa si Romero na baka dumoble ang unemployment rate sa buong taon kapag hindi nakabalik sa trabaho ang mga manggagawa bilang epekto ng COVID-19 crisis.

Sabi ng kongresista, importante ang 2020 Census dahil kakailanganin ito ng Kongreso at ng gobyerno sa adjustment ng susunod na budget gayundin sa calibration ng COVID-19 measures.

Ayon sa mambabatas, meron nang resulta ang Philippine Statistics Authority ng 2018 Family Income and Expenditure Survey na pwedeng magamit ng DSWD at DOF para ayusin ang poverty data sa paggawa ng bagong calculations.

Sa iba pang balita, p-natitiyak ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga local government unit o LGUs at PNP na mananatiling sarado ang non-essential business establishments sa kasagsagan ng enhanced community quarantine.

Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na nakarating kasi sa kanila ang mga ulat na may mga nagbukas ng ilang negosyo na hindi pa pinapayagang makapag-operate sa ilalim ng panuntunan ng Inter-Agency Task Forc.

Sa Memorandum Circular No. 2020-062 ng DILG, inatasan ang lahat ng LGU na siguruhing sarado ang mga negosyo maliban sa nagbibigay ng ilang pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, tubig, banking at remittance centers, power, energy, telecommunication, at iba pa

Dapat ding i-monitor ng LGUs na skeletal workforce lamang ang operasyon at istriktong nasusunod ang social distancing sa mga nabanggit na negosyo.