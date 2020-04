NDBC BIDA BALITA (April 17, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. BILANG ng mga gumaming sa Corona Virus Disease o COVID-19 sa buong bansa, dumarami na!

2. Konsehal sa Kidapawan City na dumalo sa Matina Gallera derby, muling isasailalim 14-day monitong ng City Health Office

3. 32 Enhanced Community Quarantine violators sa region 12, kakasuhan na ng PNP

4. MGA PAMILYANG nabigyan ng cash assistance mula sa Social Amelioration Program ng DSWD sa bansa, mahigit apat na milyon na!

ANG DETALYE NG MGA BALITA

DUMARAMI na ang gumagaling na Coronavirus Disease o COVID-19 patients sa Pilipinas.

Sa datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, April 16, nasa 435 na ang total recoveries ng sakit sa bansa.

82 mga pasyente kasi ang panibagong napaulat na gumaling sa nakakahawang sakit sa nakalipas na 24 oras.

Samantala, 13 mga pasyente naman ang panibagong nasawi kaya umaabot na sa 362 ang COVID-19 related deaths.

Umaabot naman sa 207 ang naitalang panibagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kaya pumalo na ngayon sa five thousand, 660 ang total confirmed COVID-19 cases sa bansa.

Sa region 12, 69 mga Person Under Investigation o PUI na ang discharge sa ospital habang 76 naman ang nakakumpleto na ng kanilang home quarantine mula sa 290 PUIs sa buong rehiyon.

Nasa 235 pa rin ang Persons Under Monitoring habang 16 ang confirmed COVID 19 cases sa rehiyon at isa sa mga ito ang nasawi.

Sa Bangsamoro Region, as of April 15, meroon pa ring walong confirmed COVID-19 cases – tatlo ang nasawi mula rito habang tatlo naman ang gumaling na.

264 ang suspected cases ng COVID 19 sa buong rehiyon habang isa naman ang probable case.

-0-

UMAABOT lamang sa 21 libong pamilya o katumbas ng 15 porsyentong mga pamilya sa Cotabato city ang makakatanggap ng Cash Assistance mula sa Social Amelioration Program ng DSWD.

Sinabi ni City Social Welfare and Development Officer Cherry Villoria na bagaman at binibigyan ang lahat ng mga mahihirap na pamilya ng pagkakataong mag apply para sa programa ay sasalain pa ito at tanging ang mga “poorest of the poor” ang makatatanggap ng tulong pinansyal.

Ayon kay Viloria, mayroong quota o “maximum number of beneficiaries” na itinakda ang DSWD sa lungsod kaya hindi makikinabang dito ang mahigit 80 libong mga pamilya sa lungsod.

Gayunman, tiniyak ng opisyal na dumadaan sa masusing assessment at validation ang lahat ng mga Social Amelioration Program application kaya tanging ang mga kwalipikado at karapat-dapat lamang ang mapapabilang sa mga benipisyaryo.

Dagdag pa ni Viloria, magbibigay sila ng listahan ng mga pumasang benipisyaryo sa bawat barangay kapag natapos na ang kanilang ginagawang assessment and validation.

Inaasahang sa susunod na linggo ay sisimulan na ang pagbibigay ng ayuda sa mga kwalipikadong pamilya sa lungsod.

-0-

Pinag-aaralan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang posibilidad na maipagkaloob ng mas maaga ang livelihood assistance grant o LAG kahit may umiiral pang quarantine.

Ayon kay DSWD Undersec. Camilo Gudmalin, ang orihinal na plano ay maibigay ito sa beneficiaries pagkatapos pa ng lockdown at quarantine.

Pero may mga mungkahi na umano silang natatanggap na gawin itong mas maaga dahil sa laki ng kailangang punan ng nasabing tulong.

Aabot sa 2.3 billion pesos ang nakalaan dito para sa mga nawalan ng kabuhayan dahil sa COVID-19 crisis.

Tiniyak naman ni Gudmalin na dadaan sa maayos na screening ang mga benepisaryo nito upang hindi masayang ang pagsisikap ng pamahalaan na matulungan ang target na sektor ng ayuda.

-0-

Arestado ang siyam katao sa Cotabato city dahil sa paglabag sa umiiral na Enhanced Community Quarantine protocol sa lungsod.

Lima sa mga dinakip ay pedicab drivers, dalawang habal-habal drivers at dalawa pang mga lalaking pagala-gala sa lungsod na walang hawak na Quarantine Pass.

Sa report ng City PNP, nakita ang mga driver na namamasada kahapon sa Jose Lim Sr. Street kahit na mahigpit itong ipinagbabawal.

Samantala, inaresto ang tatlo katao matapos umanong makipagtalo sa frontliners sa magkahiwalay na mga barangay sa lungsod.

Base sa report ng City PNP, pasado alas singko ng hapon nang sitahin ng mga frontliner ng Barangay Rosary Heights 9 ang mag asawa dahil sa kanilang kwestyunableng Quarantine Pass.

Ganundin ang kaso ng isang lalaking nagpupumilit na makapasok sa barangay kahit walang Quarantine Pass.

Nakipagtalo pa umano ang mga ito at binastos ang mga frontliner kaya sila dinakip at dinala sa police station 2 upang pormal na masampahan ng reklamo.

-0-

HULI ng Cotabato City Police Station 1 ang isang lalaking may kinakaharap na kasong estafa pasado ala una ng hapon kahapon sa Barangay Poblacion 6 ng lungsod

Kinilala ang Suspek na si Ebrahim Baraguir, 34 years old, self-employed at taga barangay Rosary Heights 3.

Matatandaang si Baraguir ay maswerteng nakaligtas matapos tambangan ng pitong mga suspek kabilang na ang isang pulis at dating vice mayor ng Northern Kabuntalan, Maguindanao.

Sa bisa ng warrant of arrest ay dinakip ng mga otoridad ang suspek pero agad din namang nakalaya matapos na magbayad ng piyansang 20 libong piso.

-0-

Konsehal sa Kidapawan City na dumalo sa Matina Gallera, muling isasailalim 14-day monitong ng City Health Office

Humingi ng paumanhin sa publiko si Kidapawan City Councilor Narry Amador dahil sa matagal nitong pananahimik hinggil sa kanyang pagpunta sa Matina Gallera sa Davao City.

Nabatid kasi na si Amador ay isa sa mga nakadalo sa Matina Derby kung saan galing ang dalawang mga COVID-19 patient sa Cotabato Province. Sinabi ni Amador, kahit hindi siya nakitaan ng sintomas ng sakit ay boluntaryo itong sumailalim sa 14-day quarantine.

Sa hiwalay na pahayag naman ni Doctor Erwin Palmones ng City Health Office, bagaman natapos na si Councilor Amador ang kanyang incubation period ay muli itong isasailalim sa 14-day straight monitoring.

Kabilang sa imomonitor ng City Health Office ang kapatid nito na kanyang kasamang dumalo, maging ang kanilang pamilya bago bibigyan ng certification na nagsasabing ligtas na sa sakit. Giit pa niya, bilang miyembro ng task force on COVID-19 ng Kidapawan sinunod din nito ang protocol o panuntunan ng DOH kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng mga galing sa lugar na may kumpirmadong kaso ng sakit. Inihayag din ng opsiyal kung bakit hindi nito agad na sinabi ang patungkol sa kanyang pagpunta sa naturang sabung.

Panawagan naman ng City Health Office na sa iba pang mga taga Kidapawan City na nakadalo sa sabung na agad makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan.

-0-0

Metro Kidapawan water District o MKWD, hindi muna tatanggap ng aplikante para sa water connection dahil sa kakulangan ng supply

Aminado ang pamunuan ng Metro Kidapawan Water District o MKWD na hindi pa 100 percent na naibalik ang water supply sa mga concessioners nito. Sinabi ni MKWD Assistant General Manager Engineer Sandy Alqueza, ito ay dahil pa rin sa hindi pa totally na restore ang mga nasirang linya ng tubig dulot ng 2019- earthquake.

Kaugnay nito, marami na rin ang kanilang natatanggap na reklamo hinggil sa kawalan ng supply ng tubig sa ilang lugar ng kanilang siniserbisyuhan dahilan din kung bakit sa ngayon ay hindi muna anya sila tatanggap ng bagong aplikante para sa water connection.

Hinaing kasi ng ilang concessioners, ipinag-uutos ng DOH na kailangan ang regular na paghuhugas ng kamay gamit ang malinis na tubig upang maiwasan ang COVID pero problema nila dahil hanggang ngayon ang ibang lugar ay wala pa ring tubig.

Dahil din sa matinding krisis na kinahaharap ng buong mundo ngayon, magbibigay naman ng extension sa pagbayad ng kanilang obligasyon o may mga due date ang MKWD hanggang sa April 30, 2020 na walang ipapataw na penalidad.

Bukod pa rito ay hindi din anya sila magpapatupad ng disconnection bilang konsiderasyon sa umiiral na Enhanced Community quarantine. Samantala, simula na din sanang ipatupad ang water rate increase noong pebrero pero ayon kay Alqueza nasa lebel na ito ng LOA at hinihintay pa ang approval nito.

-0-

North Cotabato may bagong PNP Provincial Director

Pormal nang umupo kahapon bilang bagong Provincial Director ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO si Police Colonel Henry B. Villar na kapalit ni Police Colonel Maximo C. Layugan.

Si Villar ay siyang dating hepe ng Regional Intelligence Division o RID ng Police Regional Office o PRO 12. Miyembro si Villar ng Magilas Class of 1997 ng Philippine National Police Academy o PNPA at upperclass nito si Layugan na miyembro naman ng Tagapagkalinga Class 1991.

Isinagawa ang turn-over of command ceremony kahapon ng umaga sa CPPO compound, Amas, Kidapawan City.

Ayon kay North Cotabato PNP Spokesperson Lt. Col. Bernard Tayong, pinangunahan mismo ni PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Alfred S. Corpuz ang nasabing change of command.

Dagdag pa ni Tayong na wala pang itinakdang bagong assignment para kay Colonel Layugan pero pansamantala muna itong magrereport sa tanggapan ng PRO 12. Nabatid na nanungkulan bilang PNP provincial director si Layugan sa North Cotabato sa loob ng mahigit dalawang taon.

Nitong March 23 ay nakatakda na sanang ilipat ito sa ibang unit pero dahil sa COVID-19 ay naantala ito.

Samantala, sa nasabing turn-over kahapon, mahigpit namang ipinatupad ang social distancing sa mga dumalong bisita.

-0-

Miyembro ng Sangguniang Bayan sa Antipas, North Cotabato, nag-ambag ng pera mula sa kanilang sahod bilang tulong sa mga mamamayan ngayong may banta pa rin ng COVID-19

Nag ambag-ambag ng tig-10,000 pesos ang mga municipal councilors sa bayan ng Antipas, North Cotabato bilang tulong ng mga ito sa mga residente ng bayan dahil sa krisis na dulot ng coronavirus disease 2019.

Ayon kay Antipas Vice-Mayor Cris Cadungon, ang nalikom na halaga ay ilalaan sa kanilang itinatag na ‘Bayanihan Sandok’- isang konsepto na kung saan, bawat purok sa nasabing bayan ay magkakaroon ng feeding program. Dagdag pa ng bise-alkalde, tanging masusustansiyang pagkain lamang ang maaaring lutuin ng mga purok officials sa kanilang mga Food Ration Stations.

Maliban sa paunang nalikom na pondo, ayon kay Cadungon ay muli silang mag-aambang ng pareho ring halaga mula sa kanilang sahod upang tuloy-tuloy ang kanilang programa para sa 97 mga purok ng nasabing bayan.

Maliban dito, sa ngayon aniya ay tuloy-tuloy ang kanilang relief distribution sa 7, 666 mga pamilya ng bayan. Nakatakda namang makatanggap ang mga ito ng tig-kalahating sakong bigas at mga sardinas.

-0-

DSWD 12 naghigpit pa sa pamimigay ng Social Amelioration Program cash assistance matapos matuklasan na marami sa kanilang mga listahan ay hindi kwalipikado sa nasabing program

Hinigpitan pa ng Department of Social Welfare and Development region 12 ang pagpapatupad ng kanilang Social Amelioration Program o SAP. Layon nito na matiyak na tanging mga karapat dapat lamang na pamilya ang mabibigyan ng tig limang libong pisong pinansyal na tulong.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, natuklasan kasi ng kanilang monitoring team na marami sa mga nasa listahan na isinumite ng mga local government units ay hindi kwalipikado sa nasabing programa.

Ang monitoring team ng DSWD na nagsasagawa ng validation sa mga listahan ng maaring makinabang sa SAP ay binubuo ng mga kinatawan mula Department of Trade and Industry, Department of Finance, Department of Labor and Employment, Department of the Interior and Local Government, PNP, Armed Forces of the Philippines, at Bureau of Fire Protection.

Ayon kay Espejo, ang mga non-eligible recepients ay agad nilang tinatanggal sa listahan ng mga SAP beneficiary. Ito ayon kay Espejo ay nagpapakita na tinitiyak lamang ng monitoring team maibigay ang cash assistance sa totoong mga nangangailangan.

Ipinahayag ni Espejo na hinihintay pa nila ang listahan ng mga posibleng SAP beneficiary mula sa walong mga local government units sa region 12. Ito upang maipamigay na ang cash assistance sa kanilang mga constituents na apektado ng lockdown.

Umapela din si Espejo sa publiko na agad na ireport sa mga kinauukulan ang mga iregularidad sa pamimigay ng SAP cash assistance. Kabilang sa mga makikinabang sa SAP ang mga pamilyang may mga senior citizen, buntis, solo parent, distressed OFW, magsasaka, mangingisda at self employed. Ang nasabing programa ay para din sa mga indigenous people at walang mga bahay.

Ayon kay Espejo ang 1.9 billion pesos na pondo para sa SAP ay nai-release na ng DSWD sa tatlumpung mga local government units sa region 12 na nakapag-comply na sa mga requirement sa SAP.

-0-

DENR-South Cotabato employees ibinagay ang bahagi ng kanilang pondo para sa mga programa ng lalawigan laban sa COVID-19

Nag-donate ng bahagi ng kanilang sahod para matulungan ang pamahalaan sa kampanya nito kontra COVID-19 ang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources o DENR-South Cotabato.

Nagbigay na ng paunang donasyon sa provincial government ng mahigit 54 thousand pesos and DENR Employees Union o DENREU. Pinasalamatan naman ni PDRRMO Operations and Warning Division Chief Arvin Librado ang mga kawani ng ahensya sa kinakailangang donasyon.

Ayon kay Librado ang cash assistance ay kanilang ibibigay sa COVID Center. Ito ay para ipambili ng mga Personal Protective Equipment o PPE ng mga fronliners.

Ayon kay Provincial Environment and Natural Resources Officer Radzak Sinarimbo, matapos mabigyan ng tulong ang kanilang mga kawani, panahon na rin para sila naman ang tumulong sa laban ng pamahalaan sa COVID-19. Ang mga DENREU ay nagbigay ng tig tatlong libong cash assistance sa mahigit isang daan nilang mga myembro.

Nabigyan din ang mga ito ng multivitamis, facemask at isorophyl alcohol. Ito ay inutos ni DENR 12 Assistant Regional Director Mama Samaon. Umaasa naman ang nasabing ahensya na sa pamamagitan ng kanilang ginawa ay mahihikayat din ang publiko na tulungan ang pamahalaan, non-government organizations at pribadong sektor sa kanilang laban sa COVID-19.

-0-

Pagtanggal ng ilang restrictions sa Enhance Community Quarantine tatalakayin sa teleconferencing ng South Cotabato Governor sa mga alkalde at business sector sa lalawigan

Paguusapan sa teleconferencing ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa mga local chief executives at kinatawan ng business sector ngayong araw ang posiblidad ng pagpapanumbalik ng ilang mga economic activities sa lalawigan.

Ayon kay Tamayo nagkaroon na sila ng usapan ng mga nasa business sector hinggil sa pagbibigay ng work quarantine pass sa kanilang mga mangagawa. Papayagan nito ang mga mamamayan na umalis sa kanilang mga bahay para magtrabaho. Ayon kay Tamayo, ang mga trabahanteng ito ay hindi papayagan na dumaan pa ng ibang lugar tulad ng mga tindahan.

Gayunpaman , ayon kay Tamayo ang planong ito ay kailangan pa nilang pagusapan ng mga local chief executives sa South Cotabato. Ayon sa gobernador ang mga mamumuhunan na nais makilahok sa teleconferencing ay makipagugnayan lamang sa Office of the Governor.

Ito ang ipinahayag ni Tamayo kasunod ng pagpapalawig ng Enhance Community Quarantine sa South Cotabato hanggang sa April 30.

-0-

32 Enhance Community Quarantine violators sa region 12 kakasuhan ng PNP

Dalawamput walo sa tatlumput dalawang mga kasasuhan ng PNP dahil sa paglabag sa Enhance Community Quarantine o ECQ Protocol ay mula sa South Cotabato, dalawa sa Lutayan, Sultan Kudarat at isa sa General Santos City. Ang mga inaresto ay lumabag sa curfew hours, barangay clustering, hindi pagsusuot ng facemask, nagiinuman at pagala gala sa labas ng kanilang mga tahanan.

Ito ay ayon kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Alfred Corpuz. Ayon kay Corpuz iba sa mga kakasuhan ay binalewala ang presensya ng mga kasapi ng Barangay Peace Keeping Action Team o BPAT at COVID Task Force Volunteer nang harangin para inspeksyunin sa kanilang mga barangay.

Sinabi ng nasabing police official na ang mga ito ay kakasuhan ng PNP ng Resistance and Disobedience to a Person in Authority or Agents of Such Person.

Ipinahayag din nito na sana ay magsilbing babala din sa publiko ang pagkakaresto ng PNP sa nasabing mga violator. Tiniyak ni Corpuz na patuloy pa rin ang panghuhuli ng mga pulis sa mga pasaway na lalabag pa rin sa ECQ protocol.

-0-

Mahigit one million pesos kinita ng mga magsasaka at maliliit na negosyante na nakilahok sa mobile market ng DA 12

Umabot sa mahigit 1.5 million pesos ang kinita ng mga mga indibidwal na magsasaka, farmer cooperatives,at micro small and medium entrepreneurs na nakilahok sa roll-out ng Department of Agriculture o DA 12 na KADIWA ni Ani at Kita on Wheels.

Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, ang nasabing mobile market ay napakinabangan ng mga consumers sa Kidapawan City, Cotabato City at Koronadal City. Ipinahayag ni Mangelen na nakatulong ang KADIWA hindi lamang sa mga magsasaka at maliliit na negosyante kungdi manging sa mga mamimili ngayong panahon ng krisis.

Layon ng KADIWA na makapaghatid ng pagkain sa publiko at makatulong din sa mga magsasaka na apektado ng Enhance Community Quarantine o ECQ dahil sa coronavirus disese 2019 o COVID-19 pandemic.

Ayon kay Mangelen sa pamamagitan ng nasabing mobile store ay magkakaroon ng access sa mga bago at masustansyang pagkain ang mga mamamayan na hindi na kailangan pang umalis sa kanilang mga lugar. Katuwang ng DA 12 sa pagtaguyod sa KADIWA ang Agricultural Training Institute o ATI, National Meat Inspection Service, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Dairy Authority at local government units.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Umabot sa 236 thousand, 412 na mga manggagawa mula sa ten thousand, 663 companies sa buong bansa ang tumanggap ng limang libong pisong cash assistance mula sa COVID Adjustment Measures Program o CAMP ng Department of Labor and Employment o DOLE.

Mayroon pang higit 85 libong mga manggagawa na nag-apply at nakatakdang bigyan ng tulong ng DOLE kaya

Isinara na ng ahensya ang online application para sa CAMP.

Samantala, umaabot naman sa apat na milyon mula sa 18 milyong mahihirap na pamilyang Pilipino ang nabigyan na ng financial assistance ng DSWD.

Bukod dito, sinabi ni Social Welfare Undersecretary Milo Gudmalin na 65 billion pesos na halaga ng pondo na rin ang kanilang naibigay sa 1,228 local government units para sa Social Amelioration Program.

Inaasahan ni Gudmalin na sa linggong ito ay do-doble pa ang bilang ng mga LGU na mabibigyan ng emergency subsidy.

Samantala, kabilang na ang mga barangay tanod sa mga mabibigyan ng emergency cash subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program ng pamahalaan sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Sinabi ni Gudmalin na sa kasalukuyan kasi ay allowance o honorarium lamang ang natatanggap ng mga barangay tanod kaya nararapat na maisama sila sa beneficiaries ng programa.

Sa iba pang balita, ibinasura ni Pangulong Duterte ang resolusyon ng 15 mga senador na mag-resign sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque III dahil sa palpak na pagtugon sa COVID-19.

Ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea, nagdesisyon na ang Pangulo na panatilihin sa puwesto si Duque.

Umaasa aniya ang Pangulo na lalo pang pag-iigihan ni Duque ang kanyang trabaho para patunayan ang kanyang kakayahan at sinseridad na paglingkuran ang publiko lalo na ngayong nakakararanas ng matinding krisis ang Pilipinas.