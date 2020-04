NDBC BIDA BALITA (April 18, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. BILANG ng mga pasyenteng gumaling sa COVID-19 sa region 12, nadagdagan pa.

2. Dalawang drug suspects, arestado sa nagpapatuloy na police operations sa gitna ng COVID-19 crisis sa North Cotabato

3. SAMPUNG mga bahay, sinira ng buhawi sa Tacurong city; mga apektadong pamiya, nananatili ngayon sa evacuation center.

4. COVID-19 epidemic curve sa bansa, matutukoy na sa mga susunod na mga araw, ayon sa DOH

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…

WALO na sa 16 na confirmed Corona Virus Disease o COVID-19 patients sa region 12 ang gumaling na base sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH 12 kahapon ng hapon.

Pinakahuling gumaling sa sakit si patient 3669 na isang 59 years old na lalaking mula sa General Santos city.

Isa katao lamang ang nasawi sa naturang sakit sa rehiyon habang nasa 220 Persons Under Monitoring naman ang kasalukuyang naka-home quarantine at mahigpit na minomonitor.

Samantala, sa Bangsamoro Region, as of April 16 record ng Ministry of Health, meroong naitalang isang probable case ng COVID-19 habang 268 naman ang suspected cases.

Walo pa rin ang confirmed cases ng COVID-19 sa rehiyon; tatlo ang nasawi sa bilang na ito habang tatlo naman ang gumaling na.

Sa buong bansa, nakapagtala ng 52 mga pasyente pa ang gumaling sa naturang sakit kaya naman nasa 487 na ang total number of recoveries.

Umaabot naman sa five thousand, 878 ang kabuuang bilang ng nakumpirmang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos na madagdagan ito ng 218 cases base sa record ng DOH hanggang kahapon ng hapon.

Umaabot naman 387 ang death toll ng COVID-19 sa buong bansa.

-0-

SINIMULAN NA ng Ministry of Public Works ng Bangsamoro Autonomous Region ang konstruksyon ng 100-bed isolation building sa Cotabato Sanitarium Hospital, sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

Sinabi ni BARMM Public Works Minister Eduard Guerra na ang naturang gusali ay para sa mga pasyenteng magpo-positibo sa Covid-19.

Ayon kay Guerra, ang pagpapatayo ng naturang isolation building ay bahagi pa rin ng pagsisikap ng Bangsamoro Government para labanan ang Covid-19 pandemic.

Una rito, nagbigay din ng 14.1 million pesos na pondo ang Bangsamoro government sa Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato city para sa pagpapatayo ng COVID-19 testing center sa naturang ospital.

Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang assessment at rekumendasyon ng Department of Health para masimulan na ang naturang proyekto.

-0-

PATULOY ang Health Services ng Integrated Provincial Health Office o IPHO Maguindanao sa kabila ng pagiging abala sa COVID-19 pandemic.

Sinabi ni IPHO Maguindanao chief Dra. Elizabeth Samama na isinasagawa pa rin sa mga Rural Health Unit ang kanilang mga regular na programa gaya ng immunization, Anti Polio at Measles vaccines, pre-natal check up at ang gamutan sa mga Tuberculosis o TB patients, HIV, at iba pang serbisyo.

Ayon kay Samama, isa lamang ang naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa probinsya at cleared na rin ang mahigit na dalawang libong Persons Under Monitoring o at Persons Under Investigation sa lalawigan.

Dagdag pa ni Samama, nagpaabot na rin ng tulong ang Maguindanao Provincial Government at ang BARMM Ministry of Health kaugnay ng kanilang mga kinakailangang medical equipment.

-0-

SAMPUNG mga bahay ang sinira ng buhawi sa Tacurong City kahapon.

Sinabi ni Barangay New Carmen Chairperson Fredie Brengas na pasado alas tres ng hapon kahapon nang humagupit ang buhawi sa naturang mga bahay na pawang gawa sa light materials.

Ayon kay Brengas, nananatili ngayon sa evacuation center ang sampung mga pamilyang apektado ng nanalasang buhawi.

Gayunman, wala namang nasaktan sa mga ito.

Nagsasagawa na umano ng psychological intervention at financial assistance ang Tacurong City LGU para sa mga biktima ng naturang kalamidad.

-0-

Labing isang sundalo ang nasawi habang labing apat na iba pa ang nasugatan sa pakikipagbakbakan sa Abu Sayyaf Group o ASG sa Patikul, Sulu.

Nagsasagawa umano ng combat operation ang mga tauhan ng Army’s 21st Infantry Battalion nang makasagupa ang nasa 40 mga miyembro ng ASG na pinamumunuan nina Radullan Sahiron at Hatib Hadjan Sawadjaan sa Sitio Bud Lubong, Barangay Danag.

Tumagal ng halos isang oras ang engkwentro bago tuluyang tumakas ang ASG patungo sa hilagang-silangang bahagi ng lugar.

Tinangay din ng mga ito ang ilang mga baril, mga bala at handheld radio ng mga sundalo.

Samantala, dinala na sa Camp Teodolfo Bautista Hospital sa Jolo, Sulu at sa Camp Navarro Hospital sa Zamboanga City ang mga sugatang sundalo.

Hindi naman muna pinangalanan ang mga nasawing sundalo habang hindi pa naaabisuhan ang kanilang mga pamilya.

Nakatakda namang dalhin sa Western Mindanao Command headquarters sa Zamboanga City ang mga nasawing sundalo.

-0-

61 mula sa 63 mga barangay sa North Cotabato na sakop na ngayon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM ang nakatanggap na ng ayuda mula sa Bangsamoro government.

Ayon kay Regional Economic Zone Authority o REZA BARMM Executive Director Mohammad Basher Abas, dalawang mga barangay na lamang sa Aleosan, North Cotabato ang hindi pa nakakakuha ng tulong.

Aniya, kabilang sa mga nabigyan ng ayuda ay ang mga mahihirap na mga mamamayan sa lugar, persons with disabilities, senior citizens, habal-habal at pedicab drivers, mga frontliner at maraming iba pa.

Lubos naman ang pasasalamat ni Region-12 Liga ng mga Barangay President Dulia Sultan sa pamunuan ng BARMM dahil sa tulong na kanilang ibinigay sa mga mahihirap na pamilya sa naturang mga barangay.

Samantala, inaasahan namang ngayong linggo ay maihahatid na rin ang relief packs sa dalawa pang natitirang barangay

-0-

Ilang mga teaching and non-teaching personnel ng North Cotabato Division, natanggap na ang kanilang Performance based bonus

Natanggap na ng ilang mga teaching and non-teaching personnel ng Department of Education Cotabato Division ang kanilang Performance Based bonus o PBB. Sinabi ni Cotabato schools Division Superintendent Isagani Dela Cruz, ang payroll anya nito ay sa bawat paaralan.

Para sa Elementary category, nasa 63 percent na ang mga staff ang nakatanggap habang ang sa Highschool category naman ay abot na sa limangpung porsyento.

Sinabi ni Dela Cruz, depende sa naging performance ng bawat guro ang kanilang matatanggap na hinati base sa kanilang ranggo na maaring “Good, better at best”

Ito ang 2018 Performance based bonus o PBB na inilabas ng Department of Budget and Management o DBM, batay sa Notice of Cash Allocation sa pamamagitan ng kanilang ATM card.

Sa Kidapawan City Division, kinumpirma rin ni Schools Division Superintendent Omar Obas na simula din noong martes ay natanggap ang ng DepEd staff ang kanilang PBB.

-0-

Kidapawan City LGU, sisimulang ipapamahagi ang bagong color coded Kidapawan Quarantine Pass ngayong araw

Ipatutupad na ng City Government sa pamamagitan ng City DILG ang bagong color coded Kidapawan Quarantine Identification Passes o KIDQIP simula sa April 20, 2020.

Layun ng bagong KIDQIP na malimitahan pa ang dami ng mga mamamayan na lumalabas ng bahay sa panahon na ipinatutupad ang Enhanced Community Quarantine laban sa COVID-19.

Magbibigay din ng kahalintulad na color coded KIDQIP passes para naman sa mga tricycle para malimitahan din ang pagbabyahe ng mga ito. Kulay ‘Pink at Yellow’ ang bagong KIDQIP na gagamitin lamang sa mga itinakdang araw sa isang linggo.

Gagamitin lamang ng mga households ang bagong KIDQIP sa pamamalengke, pagbili ng gamot, pagpapakonsulta sa duktor, at pagbili ng mga pangunahing pangangailangan simula April 20 hanggang sa pagtatapos ng ECQ implementation.

Samantala, tanging pamamasada lamang ang paggamit ng KIDQIP sa mga tricycle. Huhulihin ng mga otoridad ang mga walang dalang KIDQIP kapag lumabas ng bahay o bumiyahe sa panahon ng ECQ.

Para sa mga households, gagamitin ang kulay Pink na KIDQIP sa mga araw ng Lunes, Miyerkules, Biyernes at Sabado.Yellow KIDQIP naman tuwing Martes, Huwebes at Linggo.

Sa mga tricycle naman, Pink KIDQIP para sa pamamasada sa Lunes, Miyerkules at Biyernes, samantalang Yellow naman kung Martes, Huwebes at Sabado. Papayagang bumiyahe ang lahat ng tricycle sa araw lamang ng linggo.

Kaliwaan ang pamimigay ng bagong KIDQIP. Ibig sabihin, ibabalik ang naunang White KIDQIP para mabigyan ng bagong colored KIDQIP. May security features ang bagong colored KIDQIP upang hindi basta-basta magagaya at magagamit sa hindi tamang pamamaraan.

Nagbanta naman si Mayor Evangelista sa mga nagbabalak sa pamemeke ng bagong KDQIP na makukulong sila kapag nahuli ng mga otoridad. Payo pa ng alkalde sa lahat na ingatan ang kanilang KIDQIP dahil hindi na ito papalitan pa ng City Government.

-0-

Dalawang mga drug suspect, arestado sa patuloy na police operations sa kasagsagan ng COVID-19 crisis sa North Cotabato

Patuloy na tinututukan ng mga police sa North Cotabato ang kanilang kampanya kontra ibat-ibang uri ng kriminalidad lalo na ang iligal na droga I Ito’y matapos na maaresto ang dalawang mga tulak droga sa bayan ng Makilala at Carmen North Cotabato.

Unang nahuli ang isang Jhonny Ansayam Mansinagging, 25 years old ng Purok 7 sitio Manubuan Barangay Aroman.

Inaresto ang suspek matapos na kumagat sa entrapment operation ng PNP kung saan nakuhanan ng dalawang pakete ng shabu at mga drug paraphelnelia. Sa Barangay Poblacion, Makilala Cotabato naman nahuli rin sa buy bust operation ang isang Eric Gandawali Dimalaguil alyas Faisal 35 years oldi, isang negosyante alas 10:45 ng umaga kahapon.

Nakuha sa kanya ang limang pakete ng pinaghihinalaang shabu at nabawi rin ang marked money. Nakakulong na sa custodial facility ng PNP ang dalawa habang inihahanda na rin ang kasong isasampa laban sa kanila.

Bagaman abala ang miyembro ng PNP sa North Cotabato bilang frontliner upang maiwasan ang COVID-19 pandemic sa lalawigan tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagbabantay sa seguridad lalo na sa mga lumalabag sa ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine.

-0-

Bise-alkalde ng Antipas, North Cotabato may babala sa mga indibidwal na papasok ng bayan kasunod ng muling pagkakaroon ng mga PUM sa bayan

May babala ngayon si Antipas vice-mayor Cris Cadungon sa mga indibidwal na papasok sa nasabing bayan lalo na sa mga trucker na nagde-deliver ng mga pagkain at agricultural products.

Ito’y matapos makarating sa opisyal na ilang mga driver ang nagtatago at nagpapasakay sa kanilang mga delivery truck ng mga taong na stranded mula sa boundary checkpoint ng lalawigan kung saan hindi dumaan ang mga ito sa 14-day quarantine.

Dahil dito muling nakatala ang bayan ng ilang mga persons under monitoring o PUM. Nabatid kasi na nitong nakalipas ng dalawang linggo ay zero cases sa PUM, PUI at COVID-19 ang nabanggit na bayan. Sinabi ni Cadungon na mula 58 na mga PUM ay naging zero na ito matapos ang paghihigpit ng mga otoridad sa apat na mga major entry at exit points ng bayan.

Pero dahil sa mga nakapasok na mga indibidwal na sumakay at nagtago sa mga sasakyan, ay muling nagsagawa ng monitoring ang kanilang mga health workers sa mga bagong PUM na nasa kanilang listahan.

Kaugnay nito, muling magsasagawa ng imbestigasyon ang LGU Antipas at kung sakaling mapatunayan na nagdadala ng mga PUM ang mga delivery trucks na nagmula sa labas ng probinsya ay papatawan ito ng kaukulang penalidad.

Samantala, sinabi rin ng bise-alkalde na bawat barangay sa nasabing bayan ay mayroong barangay isolation unit para sa mga PUI at mayroon ding municipal isolation unit.

-0-

Department of Tourism 12 Regional Director may hiling sa mga local government units para sa pagbangon ng turismo sa rehiyon na labis naapektuhan ng lockdown

Planuhin na ang mga programa para agad na makabawi ang turismo sa kanilang lugar na labis na naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine o ECQ dahil sa COVID-19. Ito ang panawagan sa mga local government sa rehiyon ni Department of Tourism o DOT 12 OIC Regional Director Armin Hautea. Ayon kay Hautea kabilang sa mga labis na naapektuhan ng ECQ ang industriya ng turismo.

Sa katunayan ayon kay Hautea “zero tourism” ngayon ang Soccksargen. Sinabi ni Hautea na dahil dito maraming mga mamamayan sa rehiyon ang nawalan ng kabuhayan. Ayon kay Hautea isa sa unang isusulong ng DOT 12 pagkatapos ng ECQ ang pagpapalago muna ng local tourism industry sa bawat lugar tulad ng farm tourism. Voice clip….si DOT 12 OIC Regional Director Armin Hautea.

Tiniyak din ni Hautea ang tulong ng DOT sa mga turista na na-stranded sa region 12 matapos maabutan ng ECQ. Sinabi nito na inaayos ng ahensya ang repatriation ng mga naiwan pang mga foreign tourist sa rehiyon. Pero payo nito sa mga stranded na local tourists mas makabubuting manatili na lamang muna sa mga kinaroroonang lugar habang umiiral pa rin ang lockdown.

-0-

DILG 12 tutulong sa pagpapauwi sa mahigit tatlumpung mga OFW mula rehiyon na standed sa cebu dahil sa lockdown

Inaayos na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpapauwi sa tatlumput dalawang mga OFW mula sa region 12 na na-stranded sa Cebu dahil sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Prayoridad ng DILG 12 na matulungan ngayon ang mga OFW sa Cebu dahil sa una ang mga ito na nag-organisa ng kanilang grupo at nakipagugnayan sa nasabing ahensya.

Ito ay ayon kay DILG 12 Information Officer Arthur Condes. Ayon kay Condes apat sa mga na-stranded na OFW sa Cebu ay mula sa Cotabato province, labindalawa ang taga South Cotabato, dalawa sa Sultan Kudarat habang ang nalalabing iba pa ay galing sa General Santos City.

Ang mga ito ay ay galing sa Sudan, Hongkong, Singapore, Dubai,Amsterdam, Germany, Singapore, Maldives at Middle East. Dinagdag ni Condes na natapos na ng nasabing mga OFW ang kanilang 14-day quarantine. Voice Clip….Si DILG 12 Information Officer Arhtur Condes. Payo naman ni Condes sa mga OFW mula region 12 na na-stranded sa ibang lugar mga mag-organisa ng grupo at makipag ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration o sa kanilang mga local government units.

-0-

COVID-19 patient sa T’boli na una sa South Cotabato magaling na raw ayon sa alkalde sa nasabing bayan

Nag-negatibo sa virus at magaling na ang COVID-19 patient sa bayan ng T’boli na una sa lalawigan ng South Cotabato. Ayon kay T’boli Mayor Diby Tuan, nag negatibo sa virus sa ikalawang test ang 52 years old na si patient PH 2173. Ito ay base naman sa resulta ng kanyang swab test sa Southern Philippine Medical Center sa Davao City.

Ayon kay Tuan ang test result sa nasabing pasyente ay kinumpirma mismo ng Department of Health. Ito ay ikinatuwa at ipinagpasalamat naman ng nasabing alkalde. Matatandaan na nasabing pasyente ay nakumpirmang may COVID-19 noong April 1, dalawang lingo matapos dumating mula kalakhang Maynila. Sa kabila nito umapela naman si Tuan sa publiko na huwang maging kampante at ipagpapatuloy lamang ang ibayong mga pagiingat para hindi mahawa ng COVID-19.

Ipinahayag naman ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr na ang may dalawampung nagkaroon ng close contact sa pasyente ay agad namang nahanap at pawang walang sintomas ng COVID-19.

Ang dalawang pang mga kumpirmadong tinamaan ng COVID-19 sa South Cotabato ay sumasailalim pa rin sa home quarantine. Kabilang sa mga ito ang 56 years old na si PH 3268 mula sa bayan ng Banga na dumalo sa derby sa Matina Davao City noong Marso at 59 years old na si PH 3772 na may travel history sa mga lungsod ng Tacloban at Cebu.

-0-

Isolation facility para sa mga may suspected COVID-19 patients binuksan na sa Sarangani Province

Mayroon nang isolation facility para sa mga mamamayang may suspected coronavirus disease 2019 o COVID-19 ang lalawigan ng Sarangani. Ang nasabing pasilidad na ipinatayo sa compound ng regional drug rehabilitation center sa bayan ng Alabel ay pwede nang tumanggap ng mga pasyenteng may mild symptoms ng COVID-19.

Ito ay ayon kay Sarangani Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro. Ayon kay Alejandro, natapos na nila ang conversion sa isolation facility sa bahagi ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Barangay Kawas, Alabel nitong lingo. Pinondohan naman ito ng Sarangani Provincial Government ng tatlong milyong piso.

Ayon kay Sarangani Governor Steve Chiongbian Solon, ang dalawang isolation ward ng COVID isolation facility ay kayang tamanggap ng tig limang mga pasyente. Mayroon ding hiwalay na kwarto dito ang mga health personnel. Ipinahayag naman ni Alejandro na may inihanda rin silang isa pang isolation unit sa Sarangani Provincial Hospital na matatagpuan sa compound ng kanilang kapitolyo.

Sinabi nito na ang nagsagawa na ng inspeksyon ang mga kinatawan ng DOH, at provincial officials para sa pasilidad na gagawin nilang contingency isolation unit.

-0-

TESDA inihahanda na ang training at scholarship program para sa mga mamamayan sa South Cotabato na apektado ng lockdown

Magkakaroon ng training at scholarship program para sa mga mamamayan na apektado ng COVID-19 pandemic ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa South Cotabato. Sa ngayon ay pinagaaralan na ng TESDA kung ano ang mga posibleng mangyari pagkatapos ng krisis bilang paghahanda sa nasabing mga programa.

Ayon kay TESDA South Cotabato OIC Provincial Director Reynaldo Bernal marami kasing mga mamamayan sa lalawigan ang nawalan ng trabaho dahil sa lockdown. Bukod dito ayon kay Bernal, tiyak aniyang marami ring mga employer ang maghahanap ng mga mangagawa kapag nanumbalik na sa normal ang sitwasyon.

Ayon kay Bernal, tinitiyak ng TESDA South Cotabato ang pagkakaroon ng sapat na mga mangagawa hindi lamang sa lalawigan kungdi maging sa buong rehiyon dose at ibang bansa. Matatandaan na dahil sa Enhanced Community o ECQ lockdown, maraming mga establisemento ang nagsara sa Soccksargen.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

MATUTUKOY na umano ang trend ng kaso ng COVID-19 sa bansa ilang araw mula ngayon.

Ayon kay Health Sec. Francisco Duque III, hindi na kailangan pang hintayin ang katapusan ng Abril ngayong nakapagsimula na ang DOH sa mas pinaigiting na mass testing.

Patuloy rin aniyang nadadagdagan ang bilang ng mga laboratoryo na kayang makapagsagawa ng proseso ng COVID test.

Sa iba pang balita, nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko sa pagbili ng iba’t ibang brand ng alcohol.

Ayon sa FDA ngayong may problema sa COVID-19 ang bansa ay naglipana sa merkado ang mga alcohol na hindi rehistrado sa ahensya.

Gaya na lamang ng;

1. DW (Alcosoft) Advanced Ethyl Alcohol 150mL

2. Rubbing Alcohol 70% Isopropyl Alcohol 1 gallon

3. Isopropyl Alcohol (Sanitizer with Moisturizer) 60%

4. Wynbert Soapmasters Inc. Isopropyl Alcohol 70% Solution

5. Safety First Isopropyl Alcohol With Vitamin E & Guava Extract 70% Solution

6. Richskin Germs Away with Vitamin E Ethyl Alcohol 70% Solution

Ayon sa FDA, dahil hindi ito dumaan sa kanila at hindi nila nasuri ay hindi garantisadong epektibo ang mga ito.

Sa kabilang dako pa, nagpulong ang mga miyembro ng Management Committee ng Department of Education

para talakayin ang posibleng adjustment sa pagbubukas ng klase para sa School Year 2020-2021.

Magugunitang sinabi ni DepEd Secretary Leonor Briones na nagsasagawa ng nationwide consultation ang DepEd sa stakeholders at education experts.

Naghahanda na rin ng Learning Continuity Plan para patuloy na maihatid ang edukasyon sa mga mag-aaral kung sakaling matagalan bago makapagbukas ang klase.