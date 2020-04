NDBC BIDA BALITA (April 20, 2020)

NEWSCAST

1. MGA GUMALING na COVID-19 patients sa bansa, halos 600 na!

2. DSWD 12, nakapaglabas na ng mahigit dalawang bilyong pisong pondo para sa Social Amelioration Program sa rehiyon

3. Dalawang drug suspects, arestado sa magkahiwalay na mga operasyon ng PNP sa Kidapawan City at Makilala, North Cotabato

4. DILG, pinaalalahanan ang mga gubernador na maging transparent sa paggamit ng 6.2 billion pesos na “Bayanihan Grant to Provinces” ng pamahalaan.

NADAGDAGAN PA ng 56 ang bilang ng mga pasyenteng gumaling sa COVID-19 sa Pilipinas.

Kaya naman sa datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon ay nasa 572 na ang total recoveries nito sa bansa.

172 naman ang napaulat na panibagong kaso ng nakakahawang sakit sa nakalipas na 24 oras kaya

ang total confirmed COVID-19 cases sa Pilipinas ay pumalo na sa six thousand, 259.

Samantala, pumalo naman sa 409 ang COVID-19 related deaths sa bansa matapos na 12 mga pasyente pa ang napaulat na nasawi.

Sa region 12, walo sa 16 na mga COVID-19 patient ang gumaling na habang isa lamang ang naiulat na nasawi.

Umaabot naman sa 301 ang Persons Under Investigation kung saan 19 sa mga ito ang namatay bago pa man dumating ang resulta ng kanilang swab test.

Nasa 204 Persons Under Monitoring naman ang kasalukuyang naka-home quarantine

Sa Bangsamoro region, siyam na ang confirmed COVID 19 cases sa buong rehiyon habang umaabot naman sa 273 ang suspected cases.

BINALAAN ng Cotabato city LGU ang mga non-essential establishment sa lungsod na patuloy na nag-o operate na posibleng makasuhan kung patuloy na hindi susunod sa umiiral na quarantine protocol.

Kahapon ay naglibot ang Composite Quarantine Team ng City LGU para bigyan ng final warning ang mga may-ari ng non-essential establishment at paalalahanan sa Enhanced Community Quarantine Guidelines ng lungsod.

Samantala, patuloy naman ang panghuhuli ng Composite Quarantine Team ng City LGU sa mga lumalabag sa quarantine protocols sa lungsod sa pangunguna ni Composite Quarantine Team Vice Chairman Rolen Balquin.

Ayon kay Balquin, mula April 3 hanggang April 17 ay daan-daang quarantine violators na ang kanilang nadakip.

23 katao na kanilang nasita; limang SENIOR CITIZEN VIOLATOR; walong MINORS VIOLATORS; 268 na TRAFFIC VIOLATORS; pitong PRIVATE VEHICLES VIOLATORS; walong PUJ VIOLATORS; anim na PHYSICAL DISTANCING violators; 17 QUARANTINE PASS violators; anim na Motorcycle backriding violators at maraming iba pa.

Patuloy naman ang pakiusap ni Balquin sa mga mamamayan ng lungsod na sumunod na lamang sa ECQ guidelines para makaiwas sa abala.

NAMAHAGI na ng food packs si Datu Montawal Mayor Datu Otho Montawal at anak na si Vice-Mayor Datu Vicman Montawal sa mga mahihirap na residente ng labing isang mga barangay sa bayan.

Inani ng mag-ama ang kanilang oil palm at saka ibinili ng bigas, canned goods at noodles ang kinita nito para ipamahagi sa kanilang mga mamamayan.

Nagbigay din sila ng ayuda sa kanilang mga frontliner na patuloy na tumutulong sa pagpuksa ng COVID 19 pandemic.

Samantala, umaabot naman sa dalawang libong face shields ang ipinamahagi ng mag asawang BARMM BTA member Dimple Mastura at Sultan Kudarat mayor Shameem Mastura sa lahat ng mga frontliner sa bayan at mga karatig na lugar.

Sinabi ni Mastura na maliban sa PPEs ay binibigyan rin nila ng mga pagkain, vitamins at tubig ang frontliners na nagsasakripisyo para sa kaligtasan ng mga mamamayan.

Bilang Mayor's League President ng Maguindanao, sinabi ni SK Mayor Shameem Mastura na mamamahagi din ito ng mga alcohol, testing kits at iba pang medical supplies sa mga Alkalde ng lalawigan.

Nagsilikas ang mga sibilyan matapos na sumalakay ang armadong grupo sa kampo ng militar Brgy. Uno, Datu Piang, Maguindanao.

Sa report ng Army’s 601st Brigade, pinaputukan ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang detachment ng mga sundalo sa lugar.

Agad namang gumanti ang militar sa mga rebelde kaya nagkaroon ng halos kalahating oras na palitan ng bala sa magkabilang panig.

Wala namang nasawi o nasugatan sa naturang insidente.

Samantala, sa Sulu naman, patay sa operasyonng militar ang apo umano ng lider ng Abu Sayyaf Group na si Radullan Sahiron.

Matapos makatanggap ng tip mula sa komunidad, nagsagawa ng pursuit operation ang tropa ng Joint Task Force Sulu para harangin ang dalawang ASG members na nakasakay sa motorsiklo sa Barangay Bilaan, Talipao, Sulu pasado alas nuebe kagabi.

Sinabi ni Joint Task Force Sulu commander Major General Corleto Vinluan na nagpaputok nang baril sa mga sundalo ang mga tumakas na ASG members, pero nagawang makaganti rito ng tropa ng pamahalaan.

Na-recover pa ng mga sundalo ang isang wala nang buhay na katawan na iniwan sa gilid ng kalsada sa Barangay Lambana sa gitna nang paghahabol nila sa mga tumakas na miyembro ng ASG.

Base sa imbestigasyon, ang patay na ASG member na iniwan sa daan ay kaanak ni Sahiron na si alias Vikram.

Kaagad namang dinala ang katawan ni Vikram sa Kuta Heneral Teodolfo Bautista Station Hospital.

Nabatid na walang nasugatang sundalo sa naturang operasyon.

Arestado ang isang Drug suspect matapos umanong makuha ng mga otoridad mula sa kanya ang ilang drug Paraphernalia sa Barangay Purok Pinen, barangay Rosary Heights 6, Cotabato City.

Nakilala ang suspek na si BRYAN PRADO, alyas “Balong”, 30 years old, residente rin ng nabanggit na Barangay.

Base sa inisyal na ulat, habang nagroronda ang mga pulis kasama ang City LGU pasado alas nuebe ng gabi kamakalawa ay naabutan nila sa lugar si Prado at sinila dahil sa umiiral na Curfew.

Nang kapkapan nila ang suspek ay doon na nakuha sa kanya ang isang disposable lighter at isang glass tooter kaya agad siyang inaresto.

Samantala, arestado rin ang isang lalaki dahil sa iligal na droga sa Pigkawayan, North Cotabato.

Timbog ang drug suspect na si Abdulkadir Bansil Usman, 48, at taga barangay Poblacion 2, Pigcawayan matapos makuhanan ng iligal na droga sa isang checkpoint sa Brgy. Malagakit, Pigcawayan, pasado alas singko ng hapon kahapon.

Nakuha mula sa kanyang pagiingat ang isang sachet ng suspected shabu at isang unit ng SYM 110 na motorcycle

Mahigit 100 na mga nastranded sa Makilala, North Cotabato, nakauwi na matapos ang kanilang 14-day quarantine

Nasa tatlumput tatlo na lamang na mga indibidwal ang nastranded ngayon sa camp Aurora sa Old Bulatukan, Makilala North Cotabato. Ito ang sinabi ni Makilala COVID-19 taskforce spokesperson Lito Canedo. Sinabi ni Canedo, nakapagtapos na ang nasa isang daan at labin apat na mga indibidwal na mula sa ibat- ibang rehiyon.

Kailangan muna kasing isailalim sa 14day quarantine ang mga itinuturing Persons under Monitoring o PUM bago makapasok o makauwi sa kani-kanilang lugar base na rin sa protocol ng DOH at sa nilagdaang Executive order ni Governor Catamco. Inihayag din ng opisyal na pinakamarami ang mga taga Kidapawan City .

Sinabi din ni BM Philbert Malaluan, ang EOC manager , bibigyan naman sila ng health clearance bago pasasakayin sa kanilang mga sundo mula sa kani-kanilang bayan. Makikipag-ugnayan naman ang Provincial Government sa bawat Rural Health Unit ng mga uuwian ng nakapagtapos.

Kung makaramdam ng sintomas ng sakit tulad ng lagnat, ubo't sipon ay kailangang ilipat sa isolation facility.

Kahapon lamang, 36 ang bilang ng mga nakapagtapos at nakauwi na sa kanilang lugar. Ang mga natitira pa sinisiguro namang bibigyan sila ng nutritious food araw-araw at regular ang gagawing monitoring ng RHU- Makilala sa kanila.

Sa huling tala ng Provincial Epidemiology alas 4:00 ng hapon klahapon, 98 na lamang ang mga Person under Monitoring habang bumaba rin ang Persons under Investigation o PUI na nasa tatlungput isa na lamang.

Cotabato Electric Cooperative o COTELCO, magpapatupad ng average billing consumption sa mga member consumer nito

Inaanunsyo ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO na magpapatuloy ang kanilang gagawing meter reading upang makuha ang akwal na nakonsumong kuryente ng isang member consumer kada buwan.

Sa panayam kay COTELCO General Manager Engineer GododfredoHomez na magpapatupad ang kanilang tanggapan ng average billing consumption simula ngayong buwan sa mga hindi mapasok na bahay ng mga meter reader.

Ibig-sabihin nito, pagbabasehan ang kanilang nakonsumong kuryente sa nakalipas na dalawang buwan at itatama na lamang kung maisasagawa na ang actual reading.

Makakatanggap din anya ng billing statement ang consumer pero hindi ito nakasulat sa thermal paper na ginagamit ngayon dahil hindi pa nakapagdeliver ng thermal paper ang supplier ng COTELCO dahil sa nagpapatuloy na banta ng COVID-19.

Ang tanging nakalagay lamang dito ay kung ilang kilowatt ang nakonsumo at kung magkano ang kanilang babayaran habang hindi muna kasali dito ang ibang datus.

Samantala, may plano din ang tanggapan na magbibigay ng subsidy sa piling member-consumers ng COTELCO na tinawag na pantawid liwanag program. Lalo na ang mga miyembro na napabilang na poorest of the poor, senior citizen at iba pa.

Mahigit labin anim na libong mga pamilya sa Tulunan, North Cotabato, nakatanggap ng food packs sa isinagawang first at second wave relief distribution Nakompleto na LGU Tulunan ang pamamahagi ng relief goods sa abot sa 16, 600 na mga pamilya mula sa 29 na mga barangay sa nasabing bayan nitong nakalipas na linggo sa una at ikalawang yugto ng relief distribution.

Nasa limang kilong bigas, canned goods at noodles ang natanggap ng bawat pamilya sa nasabing bayan. Nakatanggap naman ng hygiene kits ang mga BPATS at iba pang mga frontline.

Samantala, ayon kay Tulunan Mayor Pip Limbungan, magiging pili na lamang aniya ang mga benepisyaryo ng relief packs sa kanilang mga susunod na pamamahagi ng tulong, kung saan mas bibigyan prayoridad ang mga 'poorest of the poor'. Sa kabilang dako, nakatakda ring mamigay ng hazard pay sa mga frontliners ang LGU Tulunan na nagkakahalaga ng 1, 500.

Sa Social Amelioration Program naman, patuloy pa aniya ang validation ng MSWD sa mga benipisyaryong makakatanggap. Samantala, sa ngayon ayon sa alkalde ay nagsasagawa na rin sila ng 6months COVID plan upang isumite sa Department of Health of DOH.

Kaugnay nito, aasahan naman ayon pa sa alkalde na mag rere-align ang sanggunian ng kanilang programa at proyekto upang madagdagan ang pondong ilalaan para sa paghahanda laban sa COVID-19.

DSWD 12 nakapag-release na ng mahigit two billion pesos na pondo para sa kanilang Social Amelioration Program sa rehiyon

Umabot na sa mahigit 2.1 billion pesos na pondo para sa kanilang Social Amelioration Program o SAP ang na-release ng Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 sa rehiyon. Ito ay mapapakinabangan ng mahigit 700 thousand na mahihirap na pamilya sa apatnaput dalawang mga local government units sa Soccksargen .

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo, mabibigyan ng tig limang libong pisong SAP cash assistance ang mga sumusunod. Mga pamilyang nakatira sa mga barong-barong na may isang myembro na senior citizen, person with disability, buntis, solo parents, distressed OFW, indigenous people, homeless citizens, magsasaka, mangingisda at self-employed.

Ayon kay Espejo, unang nabigyan ng SAP cash assistance ang mga mahihirap na mamamayan sa Barangay Magsaysay sa bayan ng Esperanza, Sultan Kudarat noong nakaraang lingo. Sinabi ni Espejo na nakipagkasundo na ang DSWD sa mga local government units para sa mabilisang pagbibigay ng cash assistance sa kanilng mga constituents.

Ayon sa kanya, target nilang maipamigay ang SAP cash assistance sa loob ng pitong araw. Maliban sa nasabing emergency subsidy allowance, ang DSWD 12 ay tumatanggap pa rin ng mga kliyente na hihiling ng tulong sa pamamagitan ng iba pa nilang mga programa.

Ang mga ito ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at Family Food Packs bilang augmentation sa tulong ng mga LGU sa mga apektado ng COVID-19.

LTO 12 sinuspinde din ang panghuhuli sa mga traffic violators kasunod ng pagpalawig ng enhanced community quarantine sa rehiyon

Tigil muna sa panghuhuli ng mga traffic violators ang mga kawani ng Land Transportation Office o LTO 12 bilang bahagi ng pagbawas ng kanilang operasyon.

Kasunod ito ng pagpapalawig ng enchanced community quarantine sa Soccksargen dahil sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ito ay ayon kay LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga.

Sinabi nito na nanatili pa ring bukas ang mga field offices ng LTO pero mayroon lamang “skeletal forces” ang mga ito para sa mga mahahalagang gawain.

Matatandaan na kasabay ng pagpapatuad ng ECQ sa rehiyon noong March 23, sinuspinde din ng LTO 12 ang renewal at processing ng registration ng mga sasakyan at driver’s license.

Sinabi ni Gonzaga na ang pagpapalawig ng ECQ hanggang sa April 30 ay nakaapekto rin sa deployment ng mga personnel ng LTO sa mga national highways at iba pang pangunahing daan.

Sa kabila ito, ayon kay Gonzaga inaasahan nila ang pagsunod ng mga driver at mayari ng mga sasakyan sa ECQ protocols. Pinayuuhan din nito ang mga mamamayan na may essential travel na magingat para iwas aksidente.

Paliwanag ni Gonzaga, mahirap kasing iproseso ang insurance claim sa mga sasakyan kung expired ang registration at lisensya ng mga driver. Kaya payo nito sa mga transport groups hilingin sa Insurance Commission ang moratorium sa nabanggit na mga insidente.

Koronadal Mayor inutos sa PNP ang paghuli sa mga lalabag sa Enhanced Community Quarantine

Hulihin ang mga lalabag sa enhance community quarantine o ECQ. Ito ang iniutos sa pulisiya ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena.

Iginiit ni Ogena na buhay ng tao ang nakataya sa ECQ dahil sa COVID-19. Kaya hiling nito sa publiko, magkaroon lamang kahit konting disiplina at sumunod sa ECQ protocols. Ayon sa alkalde sinabihan na nito si Koronadal Chief of Police, Lieutenant Colonel Joefel Siason na hulihin at kasuhan ang mga pasaway na mga mamamayan.

Kaugnay nito, sinabi naman ni Siason na ang Koronadal PNP ay nakapagtala ng mahigit 250 na curfew violators. Sinabi ng nasabing police official na ang mga ito ay kanilang kakasuhan ng Resistance and Disobedience of a person in authority.

Kaakibat ng paglabag sa nasabing batas ang multa na hindi lalagpas sa isang daang libong piso at pagkakakulong ng anim na buwan.

Agriculture Officer ng South Cotabato tiniyak na sapat pa rin ang supply ng bigas sa lalawigan ngayong may crisis sa COVID-19

Walang dapat ipangamba sa kakulangan ng supply ng bigas ang mga mamamayan ng South Cotabato ngayong may pandemic sa COVID-19.

Ayon kay Provincial Agriculture Officer Justina Navarete, may sapat na buffer stock ng bigas ang National Food Authority o NFA sa lalawigan. Bukod dito ayon kay Navarete lumabas din sa kanilang inventory na may mga palayan pang aanihin sa South Cotabato.

Sinabi din nito na sa ngayon ang presyo ng bigas sa South Cotabato ay nanatili pa rin sa 43 hanggang 44 pesos kada kilo. Dinagdag din ni Navarete na para maiwasan ang overpricing ng mga produktong pang-agrikultura mariing minomonitor ang mga ito ng local price coordinating committee.

Sinabi ng nasabing provincial agriculturist na para makapagtanim na ang mga rice farmers, bubuksan na rin ang ilang mga irrigation canal sa South Cotabato ngayong lingo.

DA may ginagawa nang hakbang para matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa Mindanao sa gitna ng krisis sa COVID-19

Plano ng Department of Agriculture na i-redirect ang ilan nitong mga programa para matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa Mindanao ngayong may pandemic sa COVID-19. Ito ang ipinahayag ni DA Undersecretary Zamzamin Ampatuan.

Ayon kay Ampatuan iniutos mismo ni DA Secretary William Dar sa mga Regional Offices ng ahensya na bumuo ng Food Resiliency Action Plan o FRAP. Layon nito na matiyak ang stable na supply ng pagkain sa kani-kanilang mga lugar.

Sinabi ni Ampatuan na inatasan din nila ang mga Regional Directors ng DA sa Mindanao na makipagugnayan sa mga local government units sa pagbalangkas ng FRAP. Sa pamamagitan nito, ayon kay Ampatuan ay ma-consolidate nila ang mga resources. Ipinahayag din nito na mahalaga ang FRAP dahil sa pamamagitan nito ay masisiguro din ang food production.

Ayon kay Ampatuan, huminto kasi sa paghahanapbuhay ang maraming mga mangisngisda at magsasaka dahil sa banta ng COVID-19.

Nilinaw din nito na bagama’t nais din ng DA na manapatili sa normal ang food production, pinaalalahanan din nila ang mga magsasaka at mangingisda na ingatan ang kanilang mga sarili para hindi mahawa ng nasabing virus.

Pinaalalahanan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang 81 mga probinsya sa bansa na maging transparent at accountable sa paggamit ng 6.1 billion pesos na “Bayanihan Grant to Provinces” o BGP para sa COVID-19 response.

Binigyan-diin ni Año na ang grant na ito ay one-time financial assistance lamang sa mga probinsya kaya dapat magamit ito ng wasto.

Sa ilalim ng Local Budget Circular No. 126 ng Department of Budget and Managemen, ang BGP ay dapat lamang gamitin sa COVID-19 response.

Subject pa rin aniya ito sa existing procurement, budgeting, accounting at auditing rules and regulations.

Samantala, umaabot na umano sa 75 percent ng mga local government units sa buong bansa ang nakapagtayo ng kanilang sariling isolation facilities para sa COVID-19.

Inanunsyo ito ni DILG Undersecretary Epimaco Densing III kasunod nang utos na inilabas ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan na magtayo ng sariling isolation facilities para sa COVID-19 patients sa lalong madaling panahon.

Ito ay paghahanda na rin para sa inaasahang pagdami ng bilang ng COVID-19 patients kapag nasimulan na ang mas testing at dahil punuan na rin ngayon sa mga ospital.

Sa iba pang balita, sinimulan na ng DSWD ang maagang pamamahagi ng anim na buwan na social pension para sa mga indigent na senior citizen bilang tulong sa kanila sa gitna ng COVID-19 crisis.

Ayon kay DSWD spokesperson Director Irene Dumlao, ito ay matapos na maibigay na nila ang pondo sa kanikanilang field offices sa LGUs.

Sa katunayan, 140 thousand indigent senior citizens na umano ang nabigyan ng tatlong libong pisong pensyon sa loob ng anim na buwan.

Hindi na aniya kailangan pang lumabas ng bahay ng mga senior citizen para kuhanin ang kanilang grants dahil ihahatid na sa kani-kanilang mga bahay ang ayuda.