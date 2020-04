NDBC BIDA BALITA (April 22, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. PASYENTENG posibleng nasawi sa COVID-19 sa region 12, nadagdagan pa.

2. Mahigit 40 libong lifeline member-consumers ng Cotabato Electric Cooperative o COTECLO, libre na sa kanilang electric bills ngayong buwan

3. Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato city, tumanggap ng isang libong COVID-19 testing kits mula kay Sen. Migs Zubiri.

4. PONDO para sa COVID-19 response ng bansa, tinaasan pa ng Department of Finance

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Umaabot sa 41 mga pasyente sa buong bansa ang gumaling na sa Corona Virus Disease o COVID-19 base sa record ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng kahapon.

Kaya naman umaabot na ngayon sa 654 ang total recovery sa COVID-19 ng Pilipinas.

SIYAM na mga pasyente naman ang bagong naitalang nasawi sa virus kaya nasa 437 na ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Tumaas din ang bilang ng nagpositibo sa COVID-na umaabot na ngayon sa six thousand, 599.

Sa region 12, 16 ang confirmed COVID-19 cases; isa pa rin ang naitalang nasawi habang walo naman ang gumaling na.

Sa 314 suspect case sa buong rehiyon, 20 mga pasyente na ang namamatay at hinihintay pa rin ang confirmatory result sa isinagawang swab test sa mga ito.

Pinakahuling nasawi sa region 12 ay isang 47-year old na lalaking taga-General Santos city.

Samantala, sa BARMM naman, siyam ang confirmed COVID-19 cases; isa rito ay naitala sa Maguindanao habang ang walong iba pa ay sa Lanao del Sur.

Umaabot naman sa 235 ang suspect cases sa buong BARMM at pinakamarami ay sa Sulu na mayroong 62 suspect cases.

-0-

ARESTADO ng pinagsanib na pwersa ng Police Station 3 at ng 4th Company Regional Mobile Force Battalion 14 ang 35-anyos na babae sa ikinasang buy bust Operation pasado alas tres ng hapon kahapon sa Barangay Rosary Heights 9, Cotabato City.

Kinilala ni Police Station 3 commander, Police Major Theng Bacal ang suspek na si Richel Abidientes Suenan, may asawa, walang trabaho at taga Purok Uno ng nabanggit na barangay.

Ayon kay Bacal, dalawang linggo rin nilang minanmanan ang suspek bago ikinasa ang operasyon.

Nakuha mula kay Suenan ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at nabawi sa kanya ang marked money na ginamit sa operasyon.

Una rito, huli rin ang isang drug suspect matapos na makuhanan ng pinaghihinalaang shabu sa isang checkpoint sa Barangay Rosary Heights 8, Cotabato City.

Sa report ng Police Station 2 ang nadakip na suspek na si MAULAVI GHULAM, 4I years old ng Project Site, Malagapas, Barangay Rosary Height 10 ng lungsod.

Base sa inisyal na ulat, pasado alas dyes ng umaga kamakalawa nang sitahin ng mga nagbabantay na tanod sa Quarantine Checkpoint ang suspek.

Tinangka pa umanong ihagis ni Ghulam ang isang sachet ng pinaniniwalaang shabu pero napansin ito ng isa sa mga tanod kaya dinakip ang suspek.

-0-

MAGKAKAROON uli ngayong araw ng "KADIWA NI ANI AT KITA ON WHEELS" o Mobile Market sa Cotabato city.

Sinabi ni city mayor Cynthia Guiani na mabibili sa mobile market ang mga sariwa at de-kalidad na mga produktong gaya ng: BIGAS, KARNE, ISDA, GULAY, PRUTAS, mga sahog at iba pa sa tamang halaga.

Alas nuebe hanggang alas dose ng tanghali mamaya ay makikita ang mobile market sa harap ng OLD CITY HALL.

Habang ala una hanggang alas kwatro naman ng hapon ay nasa harap ito ng PEOPLE'S PALACE.

Kaugnay nito, narito naman ang mga paalala ng City LGU sa pagbili ng mga produkto sa mobile market:

A) Tiyaking naaayon sa oras na nakasaad sa inyong Enhanced Quarantine Pass ang inyong pamamalengke.

B) Maglista na ng mga bibilhin upang makatipid ng oras sa pamimili

C) kailangang magsuot ng FACE MASK

D) magdala ng sariling bayong o Eco-Bag na paglalagyan ng inyong mga bibilhin

E) Magdala rin ng payong upang makaiwas sa init ng araw

F) sundin ang SOCIAL DISTANCING

G) magdala ng barya o lower bills na pambayad upang di mahirapan sa panukli ang mga nagbebenta

H) magparehistro bago pumasok o pumila sa mobile market

I) ang mga SENIOR CITIZEN, BATA, at mga BUNTIS ay pinapayuhang manatili na lamang sa kani-kanilang mga tahanan.

Ang "KADIWA NI ANI AT KITA ON WHEELS" o mobile market ay programa ng Department of Agriculture 12 sa pakikipagtulungan ng Cotabato City LGU

-0-

MASAYANG tinanggap ng pamunuan ng Cotabato Regional Medical Center o CRMC sa Cotabato city ang isang libong COVID-19 diagnostic o testing kits na mula kay Sen. Migs Zubiri.

Isa ang CRMC sa apat na mga ospital sa tatlong mga rehiyon sa Mindanao na napili ni Zubiri para bigyan ng naturang mga testing kits na gagamitin sa mga suspect case ng COVID-19.

Mismong si BARMM BTA member Rasul Ismael ang naghatid ng naturang mga testing kit na personal na tinanggap ni CRMC Chief Dr. Helen Yambao.

Sinabi ni Yambao na malaking tulong ang naturang kits para mas mapabilis ang COVID-19 detection sa mga COVID-19 suspect case.

Ayon pa kay Yambao, hindi lamang umano ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng tulong si Sen. Zubiri sa kanilang ospital.

-0-

UMAABOT sa 300 mga pamilya ang nabigyan ng tulong sa isinagawang Ramadhan Relief Distribution ng Bangsamoro Government kasama ng Islamic Relief Worldwide o IRW Philippines sa Sultan Mastura, Maguindanao.

Ang mga pamilyang mula sa barangay Solon at barangay Tarinen ay tumanggap ng tig labing limang kilong bigas, mga delata, monggo beans, mantika, kape, asukal at iba pa.

Ayon sa Islamic Relief Worldwide Country Director Sighbhatullah Ahmed, layunin nilang matulungan ang mga mahihirap na mga pamilya sa Bangsamoro region lalo pa at parating na ang Ramadan.

Bukod sa Sultan Mastura ay namahagi rin ng kaparehong tulong ang grupo sa Datu Piang, Maguindanao.

Samantala, lubos ang Pasasalamat ng mga Religious Leader sa Buldon, Maguindanao matapos silang makatanggap ng Bigas at Cash Assistance mula sa Lokal na Pamahalaan para sa nalalapit sa Buwan ng Ramadan.

Sinabi ni Esmael Abdulmalik, Consultant for Islamic Affairs sa bayan ng Buldon, na malaking tulong sa mga Religious Leader ang naturang ayuda lalo na sa panahon ng COVID – 19 crisis.

-0-

Drayber patay matapos umanong makatulog at sumalpok sa nakaparadang sasakyan sa Mlang, North Cotabato

Dead on arrival sa pagamutan ang drayber ng Dropside truck makaraang bumangga ang kanyang minamaneho sa nakaparadang sasakyan sa Purok Centro Barangay Buayan Mlang, North Cotabato alas 4:30 ng madaling araw kahapon.

Kinilala ni Mlang PNP Chief Police Lt Col Ramon Gencianos Jr ang nasawi na si Neil Anthony Maramfil Parreno, 29 anyos at nakatira sa Lake Sebu South Cotabato

Ayon sa police official, posibleng nakatulog anya ang drayber ng truck na patungo sa Barangay Bagontapay ang direksyon pero nang pagsapit sa lugar ay bumangga ito sa FUSO Aluminum wing van na nakaparada lamang sa gilid ng daan.

Dagdag pa niya, umihi lamang anya ang drayber na kinilalang si Arnel Ligan Ompoc, 33 anyos, may asawa ta nakatira sa Canituan Kalilangan Bukidnon.

Nagtamo ng kasiraan ang dalawang sasakyan habang sugat naman sa ibat-ibang bahagi ng katawan si Parreno dahilan para agad siyang isugod sa ospital ng mga rumesponde pero ideneklara itong dead on arrival ng attending physician.

Patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Mlang PNP sa insidente.

-0-

Mahigit sa 40, 000 na mga lifeline consumers ng Cotabato Electric Cooperative o COTECLO, libre na sa babayaran nilang kuryente ngayong buwan

Wala ng babayaran pa ang nasa 42,000 na mga lifeline consumers ng Cotabato Electric Cooperative Inc. na nakabenepisyo sa pamamagitan ng Pantawid Liwanag Program para sa buwan ng Abril. Ayon kay General Manager Engr. Godofredo Homez, layunin ng programa na matulungan ang mahihirap na miyembro na apektado ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19 crisis.

Sa pamamagitan ng Pantawid Liwanag program, magiging libre ang nakonsumong kuryente ng mga lifeline consumers na may nakonsumong kuryente hanggang 25 kilowatt hour.

Ito ay tinukoy ng Energy Regulatory Commission base sa ERC case number 2001-969 at syang naging basehan ng COTELCO para matukoy rin kung sino ang pwedeng makapag avail nito na na bahagi ng corporate social responsibility o CSR at magkatuwang na ipinapatupad ng mahigit isang daang mga electric cooperatives sa buong bansa kasama ang Philippine Rural Electric Cooperative Association. Maaaring pumunta sa mga area offices para maberipika ang inyong account anumang araw simula ngayon o hanggang matapos ang enhanced quarantine.

Kaya naman, dahil ang buwan lang ng Abril ang libre kailangan pa ring bayaran ang mga nakonsumong kuryente sa mga nakalipas na buwan. Samantala, para naman sa ibang mga consumers na hindi napabilang sa pantawid liwanag ang COTELCO ay magbibigay ng dagdag na palugit o 30 days extension para sa buwan ng Marso at Abril bago bayaran ang obligasyon nito, pero kung may pagkakataon na makabayad ay tatanggapin pa rin ito para hindi maipon ang mga bayarin sa mga susunod na buwan.

-0-

Mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program sa bayan ng President Roxas, North Cotabato, ikinatuwa ang natanggap na ayuda mula sa gobyerno

Maaga pa lamang ay nakapila sa tapat ng barangay hall ng Tuael, President Roxas, North Cotabato si Aling Emily upang tanggapin ang limang libong pisong ayuda mula sa DSWD. Senior citizen, mahirap nang makakita ang mga mata, may gamot na kailangang i-maintain, at nag-iisang apo lamang na walang trabaho ang kasama nito sa bahay- ganito kung ilarawan sa Radyo Bida ni Aling Emily na isa sa mga benipisyayro ng Social Amelioration ang kanyang buhay.

Malaki ang pasasalamat nito sa pamahalaan sa limang libong pisong tulong natanggap dahil mula nang isailalim sa enhanced community quarantine ang lalawigan ay nagmistulang naka-lockdown na rin ang mga pangangailangan nito saaraw-araw dahil sa kawalan ng perang natatanggap mula sa mga anak na nawalan na rin ng kabuhayan.

Halos parehong mensahe rin ang nais iparating ni Mang Leo ng pareho ring barangay dahil nawalan din ito ng pinagkakakitaan nang tumama ang krisis na dulot ng coronavirus disease. Malaki ang tulong ng nasabing halaga sa kanyang pamilya at pagkakasyahin nito ang limang libo hangga’t hindi pa ito nakakahanap ng pangkabuhayan. Si Aling Erlinda naman ng Barangay Sagcungan sa pareho ring bayan, ikinatuwa ang perang natanggap dahil makakabili na ito ng pangagailangan ngayong mas tumindi pa ang epekto ng lockdown.

Ang tinig ng mga SAP beneficiaries sa bayan ng President Roxas, North Cotabato. Nabatid na apat na mga barangay na sa nasabing bayan ang nakatanggap na ng kanilang social amelioration.

-0-

Siyam katao huli ng PNP matapos maaktuhang nagtotong-its sa isang lamay sa bayan ng Tulunan, North Cotabato

Pinag-iisipan na ngayon ng Tulunan PNP at ng LGU kung papano ma-decongest sa custodial facility ang siyam katao matapos mahuli ng operatiba ng mga pulis habang naglalaro ng tong-its sa isang lamay nitong linggo ng gabi sa Poblacion, Tulunan, North Cotabato.

Ayon kay Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat, hindi naman aniya ipinagbabawal ang tong-its sa lamay pero dahil may nakuhang bet money na nagkakahalaga ng mahigit isang libong piso ay inaresto ang mga ito. Dagdag pa ng opisyal, ngayong umiiral ang enhanced community quarantine, tanging mga malalapit na kamag-anak lamang ang maaaring dumalo o bumisita sa isang lamay upang maipatupad ang physical distancing.

Kaugnay nito, isa rin sa problema ngayon ng PNP ay ang maliit na silid sa custodial facility ng kanilang himpilan kung saan mahirap ipatupad ang physical distancing. Kaya muli ngayong nanawagan ang mga otoridad sa mga mamamayan ng bayan na huwag nang magpasaway upang hindi na lumala pa ang problemang dulot ng COVID-19 pandemic. Samantala, nakatakda namang sampahan ng kasong ang siyam na naaresto na may kinalaman sa anti-gambling law.

Sinabi rin ni Napat na simula nang ipatupad ang lockdown sa bayan ay abot na sa mahigit 60 mga indibidwal ang naitalang lumabag sa curfew hours sa bayan.

-0-

Provincial Government of Cotabato, mamamahagi ng food packs sa mga Person with Disability o PWD sa tatlong mga bayan ng probinsya simula ngayong araw

Aasahang makakatanggap ng relief packs ang mga Persons with Disability mula sa tatlong mga bayan ng Cotabato Province ngayong araw.

Ayon kay Efren Pinol na siyang Consultant on food security ng probinsya, ang magiging skedyul ngayong araw ay ang bayan ng Arakan, Antipas at President Roxas. Ito ay kinabibilangan ng basic commodities tulad ng bigas, assorted vegetable goods na una ng binili ng Provincial Government sa mga local farmers ng probinsya at iba pa.

Sinabi ni Pinol, may kabuuang 11, 600 na mga Persons with Disability ang target na mabigyan sa buong Cotabato Province na mula sa ibat-ibang bayan at lungsod. Ang pondo na pambili ng mga gulay mula sa mga maliit na magsasaka ay mula sa Quick response fund o QRF ng pamahalaang panlalawigan.

Sa ganitong pamamaraan, dalawang sector na ng lipunan na apektado ng krisis ang matutulungan ang mga miyembro PWD na makakatanggap ng relief packs at ang mga maliliit na producer na nabilhan. VC- EFREN PINOL Ang tinig ni Efren Pinol, Consultant on food security ng Cotabato Province Panawagan naman nito sa mga malilit na magsasaka sa makipag-ugnayan lamang sa kanilang Municipal o City Agriculture office upang malaman ang proseso sa pagbili ng kanilang produkto.

-0-

Hospital bill ng gumaling na COVID-19 patient sa General Santos City sinagot ng Philhealth

Binayaran ng buo ng Philippine Health Insurance Corporation o PHILHEALTH ang mahigit 700 thousand pesos na hospital bill ng isang COVID-patient na gumaling na sa General Santos City. Ito ay ayon kay Philhealth Gensan Social Insurance Assistant Adrian Nicolas.

Ayon kay Nicolas ang nasabing pasyente ay nakinabang sa full pledge package na ipinatupad ng Philhealth hanggang noong April 14. Sinabi din nito na si PH 3669 ay kwalipikado sa no billing policy ng Philhealth.

Matatandaan na ang 59 years old na pasyente sa Gensan ay natuklasan na may COVID-19 noong April 7. Pero siya ay na discharge na sa ospital noong Sabado dalawang araw matapos ito mabigyan ng clearance ng Philhealth. Dinagdag din ni Nicolas na nakinabang din sa mula 43 thousand hanggang 786 thousand packages ng Philhealth ang mga person under investigation sa Gensan.

Ayon kay Gensan City Health Officer Dr. Rochelle Oco, sumasailalim naman ngayon sa home quarantine ang 97 katao sa Gensan. 45 sa mga ito ay nagkaroon ng close contact sa gumaling na pasyente. Dinagdag din ni Oco na nagsasagawa rin ng maigting na monitoring ang City Health Office ng Gensan sa mahigit tatlong daang katao na nagkaroon ng sub-contact sa nasabing pasyente.

-0-

Anim pa katao sa South Cotabato inaresto ng mga pulis dahil sa paglabag sa enhanced community quarantine protocols Lima sa anim na mga inarestong lumabag sa enhance community quarantine o ECQ protocols sa South Cotabato ay mula sa Koronadal City.

Kinilala ni PNP 12 Public Information Officer Lieutenant Colonel Lino Capellan ang mga ito na sina Ronie Mangudadatu Usman, 46 years old, LTO utility, nakatira sa Lower Balmores St., Brgy. General Paulino Santos at Mark Ryan Badong Ladaga, 29 years old, , advertising manager at nakatira sa Kings Compound, sa nasabing barangay.

Hinuli ang mga ito dahil sa paglabag sa clustering ng mga barangay sa Koronadal. Arestado din ang pagala-galang sina Ibrahim Tion Coten, 25 years old, single, laborer; Mary Jane Arnasa Francisco, 33 years old, single, , at Stefanie Agustin Araneta, 30 years old, housekeeper, pawang mga nakatira din sa Barangay General Paulino Santos.

Ayon kay Capellan hindi rin nakaligtas sa mga otoridad ang isa pang lumabag sa ECQ protocols sa bayan ng Sto. Nino na si Ronald Eborde, 30 years old na lumabag umano sa curfew at liquor ban. Ang mga inaresto dahil sa paglabag sa ECQ protocols ay kinasuhan na ng PNP. Base sa datus ng PNP 12 patuloy na tumataas ang bilang ng mga lumabag sa ECQ protocols sa rehiyon.

Mula March 23 hanggang April 16, ang PNP 12 ay nakapagtala ng 119 katao na maaringmakasuhan ng Resistance and Disobedience to a Person in Authority. Nakapagtala din ang PNP 12 ng 49 na lumabag sa Bayanihan to Heal as One Act at 1,576 na mga curfew violators. Pinagbawal din ng PNP na makapasok sa rehiyon ng mahigit anim na libong mga sasakyan at may walong libo katao.

Kaugnay nito pinaalalahanan naman ni PNP 12 Regional Director, Police Brigadier General Alfred Corpuz ang publiko na sundin ang mga panuntunan sa physical distancing, pagbabawal sa mass gathering, sabong, iligal na sugal,at paginom ng alak. Matatandaan na ang pagpapalawig sa lockdown dahil sa COVID-19 hanggang sa April 30 ay kinatigan ng mga local government units at pinuno ng mga national government agencies sa region 12.

-0-

TESDA South Cotabato naglaan ng 15 million pesos sa scholarship program para sa mga apektado ng enhanced community quarantine sa lalawigan

Mapapakinabangan ng mga mamamayan ng South Cotabato ang mahigit fifteen million pesos na scholarship ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA pagkatapos na ng COVID-19 pandemic.

Ito ay ayon kay TESDA South Cotabato OIC Provincial Director Reynaldo Bernal. Sinabi ni Bernal na prayoridad na mabigyan ng skills training ang mga mamamayang labis na naapektuhan ng COVID-19 crisis. Ayon sa kanya, mahalaga ang training dahil pagkatapos ng pandemic, daang daang mga mamamayan na nawalan ng kita ang nais na magsimula muli ng kabuhayan.

Tiniyak din ni Bernal ang agarang pagpapatupad ng nasabing scholarship program. Binigyan diin ni Bernal na nais din ng TESDA na matiyak na sapat ang mangagawa hindi lamang sa South Cotabato kungdi maging sa buong Soccksargen. Dinagag din nito na ang TESDA ay magkakaroon din ng scholarship program para sa mga kasanayan na kailangan sa ibang bansa.

Sinabi din ni Bernal na tinututukan din nila ngayon ang mga training programs sa pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka para sa pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain.

-0-

Gensan LGU magdadagdag ng community kitchen para makapagpakain ng mas maraming mga bata na apektado ng enchanced community quarantine

Magbubukas ng tatlumpu pang mga community kitchen ang lokal na pamahalaan ng General Santos City.

Nagpapakain ang community kitchen ng dalawang beses kada araw sa mga bata sa lungsod na apektado ng enhanced community quarantine o ECQ. Ito ay ayon kay Gensan City Mayor’s Office Executive Assistant Philip Pabelic. Sinabi ni Pabelic na ang bubuksang mga community kitchen ay pandagdag na rin sa pitumpung mga day care centers sa mga pangunahin barangay sa Gensan na nagsasagawa ng feeding program. Ang kasalukuyang community kitchen ay kaya lamang kasing magpakain ng mahigit 35 thousand na mga bata kada araw.

Target nila ayon kay Pabelic na doblehin ito sa 70 thousand. Sinabi din ni Pabelic na ang mga community kitchen sa Gensan ay pinamamahalaan ng mga community volunteers. Niluluto ng mga ito ang arrozcaldo, champorado, nilagang itlog, at kamote para ipamigay sa mga bata.

Bukas din ang mga ito Lunes hanggang Sabado. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng Gensan sa pagtaguyod ng kanilang community kitchen ang pribadong sektor. Tiniyak din ni Pabelic na sumusunod sa health and safety protocols ang kanilang mga community kitchen bilang pagiingat sa COVID-19.

Ayon sa kanya maliban sa physical distancing mariin ding ipinatutupad sa mga community kitchen ng Gensan ang ‘no mask, no food” policy.

Layon din nito na mabigyan ng mas masustansiyang mga pagkain ang mga mga bata sa Gensan hanggang sa pagtatapos ng ECQ.

-0-

Regional Director ng DA 12 tiniyak ang sapat na suplay ng bigas sa rehiyon

Tatagal pa ang supply ng bigas sa region 12 ng hanggang tatlong buwan. Ayon kay Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, ito ay base naman sa inventory ng National Food Authority o NFA 12. Ipinahayag din nito na maliban sa bigas sapat din ang supply ng iba pang pangunahing pangangailangan sa rehiyon. Ipinahayag ni Mangelen na nakikipagugnayan na ngayon ang DA sa National Irrigation Administration o NIA.

Ito ay upang mabigyan na ng suplay ng tubig bilang paghahanda sa mas maagang pagsisimula ng planting season ang mga sakahan. Ayon kay Mangelen magbibigay din ang DA ng mga seeds, fertilizers at iba pang pangangailamgan ng mga magsasaka.

Ito ay maliban pa sa cash assistance mula sa Rice Farmer’s Financial Assistance Program. Matatandaan na sinimulan nang dalhin ng DA ang kanilang KADIWA ni Ani at Kita on Wheels sa iba’t ibang lugar sa region 12. Layon nito na matulungan ang mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang mga produkto at makabili ng mas murang pagkain ang mga consumer.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

ITINAAS PA ng Department of Finance o DOF sa 1.491 trillion pesos mula sa dating 1.71 trillion pesos ang pondong inilaan para sa COVID-19 response ng pamahalaan.

Sinabi ni Finance Sec. Carlos Dominguez na ang naturang halaga ay gagamitin sa iba’t ibang programa na nakadisenyo para tulungan ang mga napapabilang sa most vulnerable sectors.

Ilan aniya sa mga programang ito ay nasimulan nang maipatupad kasunod nang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Duterte sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act.

Sa iba pang balita, isinusulong ng ilang kongresista na gawing 110 billion pesos ang pondong ilalaan para sa wage subsidy program ng mga manggagawa sa mga pribadong kompanyang apektado ng COVID-19 crisis.

Ang pondong ito na nakasaad sa ilalim ng consolidated bill nina Marikina Rep. Stella Quimbo and Albay Rep. Joey Salceda ay mas mataas kumapara sa 51-billion peso proposal na isinumite ng executive branch sa Kongreso.

Hangad ng panukalang ito na mabigyan ng ayuda hindi lamang ang mga nagtatrabaho sa mga maliliit na negosyo kundi maging ang sa mga malalaki ring kompanya na apektado ng COVID-19 crisis.

Sa kabilang dako, inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA ang 5.09 billion pesos na proposed emergency response project ng Department of Health o DOH.

Base sa ika-apat na report ni Pangulong Duterte sa Kongreso, nakasaad na kabilang sa mga nakapaloob sa proyektong ito ng DOH ay ang pagtatayo ng mga COVID-19 testing at quarantine facilities sa anim na pangunahing paliparan sa buong bansa.

Inaprubahan din ng Investment Coordination Committee ng NEDA ang 21-first line decontamination facilities sa mga international airport sa ilang piling lugar sa bansa.

Inaasahang makakatulong ang P5.09 billion project na ito sa national laboratories at sub-national public health laboratories sa paghawak ng COVID-19 cases.