NDBC BIDA BALITA (April 23, 2020)

1. BAGONG Quarantine Pass sa Cotabato city na nagtatakda ng schedule ng paglabas ng mga mamamayan ng lungsod, ipatutupad na simula ngayong araw.

2. Dalawang wanted persons, patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato at Esperanza, Sultan Kudarat

3. SAP beneficiary na nagsauli ng kanyang tinanggap na cash assistance sa Magpet, North Cotabato, nananawagan sa iba pa na ibigay ang pera sa mga mas nangangailangan

4. Tulong para sa mga guro sa private sector, isinusulong sa Kongreso

MAHIGPIT na sinusubaybayan ngayon ang kalagayan ng dalawang suspect cases ng Corona Virus Disease o COVID-19 na nasa Cotabato Regional Medical Center, sa Cotabato city.

Sinabi ni CRMC Chief Dr. Helen Yambao na ang isa sa mga ito ay residente ng Barangay Rosary Heights 7 ng lungsod habang ang isa naman ay taga Barangay Sta. Maria, Kalamansig, Sultan Kudarat.

Ayon kay Yambao, ang dalawa ay kapwa nakitaan ng mga sintomas ng Covid 19.

Gayunman, nilinaw ni Yambao na hindi pa ito kumpirmado hanggang wala pang resulta ang kanilang swab test.

Sa buong region 12, 16 na ang confirmed COVID-19 cases, sampu sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Meroon ding 321 suspect cases ng COVID 19 sa rehiyon.

Samantlala sa BARMM naman, siyam ang confirmed COVID 19 cases habang mayroon namang 235 suspect cases sa buong bangsamoro region.

Sa buong bansa, patuloy ang paglobo ng kaso ng COVID-19.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, nasa six thousand, 710 na ang tinamaan ng nakakahawang sakit sa bansa.

Nakapagtala naman ng 111 na mga bagong kaso nito sa bansa sa nakalipas na 24 oras.

Siyam namang pasyente ang nasawi sa magdamag kaya ang COVID-19 related deaths sa Pilipinas ay 446 na

Umabot naman sa 693 ang total recoveries ng sakit sa bansa.

IPAPATUPAD na ngayong araw ang paggamit ng bagong Enhanced Quarantine Pass, Worker’s Pass at Vendor’s Pass sa Cotabato city.

Sinabi ni city mayor Cynthia Guiani na isang Quarantine Pass lamang ang ibibigay sa bawat household na gagamitin para bumili ng mga grocery item, pagkain, at gamot ng buong pamilya.

Pero paalala ng alkalde, ang bagong Quarantine Pass ay color coded kung saan nakasaad ang oras na pwede itong gamitin para makalabas ng bahay.

Ayon kay mayor Guiani, ang bagong Quarantine Pass ay may PRIMARY at ALTERNATE holder pero hindi ito pwedeng gamitin ng dalawang holders ng sabay.

Kung ang hawak mo ay BLUE Quarantine Pass, maaari kang lumabas mula alas singko hanggang alas dyes ng umaga lamang.

Kung RED Quarantine Pass naman, maaari kang lumabas mula alas dyes ng umaga hanggang alas tres ng hapon.

Kung BLACK Quarantine Pass naman ang hawak mo, ikaw ay maaaring lumabas mula alas tres ng hapon hanggang alas otso ng gabi lamang.

Meron ding BARANGAY CHECKPOINT PASSES na ipinamigay sa bawat Barangay checkpoint na pwedeng gamitin ng mga kaanak ng mga frontliner na maghahatid at susundo sa kanila mula sa trabaho.

Para naman sa Enhanced Worker Pass, maaari lamang itong gamitin para makapasok sa trabaho at hindi para sa iba pang mga bagay katulad ng pagbili ng pagkain at gamot.

May ipamamahagi rin umanong Vendor’s Pass para sa mga nagbebenta ng essential food and products.

DALAWANG mga bata ang nasawi dahil sa dehydration at habang nasa 42 iba pa ang nagtatae sa Bongo Island na bahagi ng Parang, Maguindanao.

Kaya naman ayon kay BARMM Health Minister Saffrulah Dipatuan na bukod sa COVID-19 ay mahigpit din nilang tinututukan ang diarrhea ourbreak sa lugar.

Sinabi ni Dipatuan na nagpadala na sila ng health workers para imbestigahan ang insidente at agad na gamutin ang mga apektadong residente.

Hinala ng health official, posibleng kontaminadong tubig ang dahilan ng pagtatae ng mga residente sa lugar.

Nabatid na wala ring mga palikuran ang mga residente sa lugar kaya posibleng dahilan din ito ng kanilang pagkakasakit.

Gayunman, nilinaw ni Dipatuan na wala namang indikasyon ng Cholera batay sa pagsusuri sa bakterya mula sa water sample.

TUMANGGAP na ng food packs ang mga mahihirap na pamilya sa tatlong mga barangay sa Marawi City mula sa lokal na pamahalaan katuwang ang militar.

Nagbahay-bahay ang mga tropa ng Army’s 82nd Infantry Battalion sa pakikipagtulungan ng mga local government officials para ipamahagi ang family food packs sa mga pamilyang lubos na apektado ng COVID19 crisis.

Mahigit isang libong food packs ang naipamahagi na sa mga residente ng barangay Mapandayan-Caniogan, Pantaon at Mapandayan ng syudad.

Ayon kay Army’s 82nd Infantry Battalion - Civil Military Operation chief 1st Lt. Charles Leiand Regala, tuloy-tuloy ang kanilang pamamahagi ng food packs at katunayan aniya, ito ay panibagong batch na ng kanilang relief mission.

Kasama rin ng mga sundalo sa pamamahagi ang mga pwersa mula sa PNP Regional Mobile Force Company

Patay ang isang miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF habang sugatan naman ang tatlong mga pulis sa nangyaring engkwentro sa Kapatagan, Lanao del Sur.

Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office chief Col. Madzgani Mukaram na magsisilbi sana ng warrant of arrest ang mga otoridad para sa kasong murder laban kay MNLF member Meranda Bagnas, 45-anyos, magsasaka at taga Barangay Daguan, Kapatagan, Lanao del Sur.

Ngunit pagdating ng mga pulis sa lugar ay bigla silang pinaulanan ng mga bala kaya nagkaroon ng nasa 30 minutong bakbakan na ikinasugat ng tatlong pulis at pagkamatay ng isang MNLF member na si Rakim Antonio.

Kinilala naman ang mga sugatang pulis na sina Police Captain Karl Vincent Centenaje, Corporal Morsed Maliga at Patrolman Abdul Khamied Unda, ng Kapatagan Municipal Police Station.

Samantala, dismayado si Mukaram dahil dahil nakatakas ang kanilang target na si Bagnas na ngayon ay patuloy na tinutugis ng mga otoridad.

Inter-agency Task Force on COVID-19 balak na bubuksan muli ang ilang mga economic acitivies sa South Cotabato

Pinagaaralan ngayon ng South Cotabato Inter-agency Task Force o IATF on COVID-19 ang unti unting pagbubukas ng ilang mga economic activities sa lalawigan.

Gayunpaman bago ito gawin, apat na criteria ang kinokonsidera ng IATF. Ang mga ito ay ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa loob ng labinapat na araw; pagkakaroon ng COVID-Center sakali mang magkaroon ng outbreak; sapat na personal protective equipment; mabilis na contact tracing. Ito ay ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

Ayon kay Tamayo ilan sa mga ito na unti utni nang nasusunod ng lalawigan. Sa katunayan ayon kay Tamayo walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa South Cotabato nitong mga nakalipas na araw. Bumili na rin ng mga PPEs para sa mga health workers ang lalawigan.

Nakapagsagawa na rin ng assessment sa itatayong testing center ang mga taga Department of Health. Dinagdag din nito na bukas na rin ang COVID center sa bayan ng Surallah, South Cotabato.

Ayon kay Tamayo tanging inaayos na lamang ngayon ng provincial government ang Information Technology o IT Department para sa mabilisang contact tracing. Sinabi din nito na uunahing ipagpapatuloy ng provincial government ng South Cotabato ang mga naudlot nitong mga infrustructure projects dahil sa lockdown bunsod ng pangamba sa COVID-19.

Seguridad sa pamimigay ng relief goods at cash assistance sa isang barangay sa Kiamba, Sarangani pinaigting ng militar at lokal na pamahalaan dahil sa banta ng NPA

Nagpadala ng dagdag na mga personnel para magbabantay sa patuloy na relief operations sa Kiamba, Sarangani ang Armed Forces of the Philippines.

Ayon kay Philipine Army 27th Infantry Batallion Civil-Military Operations Officer First Lieutenant Efren James Lumawig, inilunsad nila sa lugar ang “community support operations”.

Ito ay upang malabanan ang presensya ng mga kasapi ng New Peoples’ Army o NPA sa Barangay Gasi sa nasabing bayan. Ipinahayag ni Lumawig na layon din nito na mapigilan ang pamimintaha ng mga rebelde sa pamimigay ng food packs at Social Amelioration Program cash assistance.

Ayon sa kanya ang deployment ng militar ay hiniling mismo sa kanila ng lokal na pamahalaan ng Kiamba. Isang opisyal ng Barangay Gasi na tumangging magpakilala ang nagsabi na plano umanong nakawin ng mga rebelde ang mga supply ng pagkain para sa mahihirap na mamamayan sa kanilang lugar.

Tiniyak naman ni 27th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Victorino Seno na magpapatuloy ang kanilang operasyon sa lugar hanggang sa matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan laban sa NPA. Binigyan diin ni Seno na hindi nila papayagang maulit sa Sarangani ang ginawa ng grupong NPA na pagtangay ng mga relief goods sa lalawigan ng Samar noong April 7.

Dalawang wanted person patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato at Esperanza, Sultan Kudarat

Kinilala ni PNP 12 Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Lino Capellan ang nasawing wanted na sa Tupi, South Cotabato na si Norman Dangan, 33 years old.

Si Dangan ay unang naaresto ng pinagsanib na pwersa ng Tupi at Polomolok PNP sa kanilang lugar sa Barangay Palian, Tupi. Pero habang inililipat mula sa Tupi Municipal Police Station patungong Polomolok Police station inagaw umano ni Dangan ang baril ng isa sa kanyang mga police escort.

Ito ay pagsapit sa national highway barangay Pagalungan,Polomolok habang sakay ng police car. Ayon kay Capellan naging dahilan naman ito ng pagbaril ng mga pulis sa wanted na si Dangan. Si Dangan na nagtamo ng matinding mga tama ng bala ng baril ay dead on arrival sa Polomolok Municipal Hospital.

Nakuha ng mga pulis sa lugar na pinangyarihan ng insidente ang apat na basyo ng umanoy 9 mm at tatlong fired slug ng nasabing armas. Ang napatay ng mga pulis na si Dangan ay wanted dahil umano sa pagpatay sa retiradong pulis na si Puyat Pasague sa Barangay Bentung, Sulit Polomolok noong 2017.

Sinabi ni Capellan na si Dangan ay myembro din umano ng AKP Nilong Group na sangkot sa carnapping, Robbery holdup at gun for hire activities. Samantala, patay din ang isang notorious criminal nang manlaban sa mga pulis na aaresto sa kanya sa liblib na Sitio ng Cocoon, Barangay Salumping, Esperanza, Sultan Kudarat.

Ayon kay Capellan nagkaroon ng pagkakataon ang mga pulis na barilin ang suspek na si Eddie Ingca Linas alias “Boy Linas” nang mag-jam ang armas nitong pinaputok sa arresting team. Si Linas na nagtamo ng matinding mga tama ng bala ng baril ay binawian kaagad ng buhay. Nakuha ng mga pulis sa bahay nito ang 12 gauge break-open pistol, mga bala, assorted bladed weapon at Marijuana leaves.

Ayon kay Capellan si Linas ay isa din sa mga suspek sa pagpatay sa dating Barangay Kagawad ng Salumping,Esperanza na si Danny Arzadon noong December 2019.

Isinagawa ng mga pulis ang pagtugis kay Linas matapos isumbong ng mga barangay officials na nakita siya at kanyang kagrupo sa karatig barangay ng Legodon sa Esperanza. Ayon kay Capellan ang grupo ng napatay na si Linas ay mga notorious criminal na makailang beses nang naka-engkwentro ng mga otoridad.

DILG 12 may babala sa mga barangay officials na hindi sinusunod ang mga polisiya sa enhanced community quarantine

Seryosohin ang mga panuntunan sa enhanced community quarantine o ECQ para hindi makasuhan o mapatawan ng penalidad. Ito ang paalala ng Department of the Interior and Local Government o DILG 12 sa mga barangay officials sa rehiyon.

Ayon kay DILG 12 Information Officer Arthur Condes, dahil sa paglabag umano sa mga panuntunan sa ECQ ilang mga lokal na opisyal na sa bansa ang pinagpapaliwanag at pinadalhan ng show caused order.

Ito ay matapos umanong magkaroon ng sariling polisiya at hindi sinunod ang guidelines ng ECQ. Kalakip dito ayon kay Condes ang hindi magpapasok o pagpapadaan ng mga nagde-deliver ng mga pagkain at pagpapalabas ng mga agricultural products sa kanilang lalawigan.

Ipinahayag ito ni Condes matapos kumpirmahin na madalas pa ring inirereklamo ng mga mamamayan sa DILG 12 ang pagkakaroon ng sariling mga polisiya sa ECQ ng mga Barangay officials sa rehiyon.

Social Welfare Office ng Koronadal minamadali ang pamimigay ng cash assistance sa ilalim ng Social Amelioration Program ng DSWD.

Target ng lokal na pamahalaan ng Koronadal na matatanggap na ng lahat na mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program o SAP ang kanilang cash assistance sa April 30. Ito ay ayon kay Koronadal City Social Welfare and Development Officer Haydee Anunciado.

Ayon kay Anunciado sa ngayon ay abala na sila sa encoding ng listahan ng mga posibleng mga benepisyaryo. Ang mga ito ayon kay Anunciado ay isinumite ng dalawamput pitong mga barangay sa lungsod.

Ang pamimigay ng SAP cash assistance ay idadaan naman sa mga barangay officials Pero sasabay sa kanila sa pamimigay ng nasabing tulong ang mga myembro ng grievance committee ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Ayon kay Anunciado, layon nito na may tatanggap at tutugon agad sa reklamo ng mga mamamayan kung meron man. Base sa datus ng CSWD, abot sa mahigit 32 thousand na mga pamilya sa Koronadal ang makatatanggap ng tig limang libong pisong cash assistance mula sa SAP ng DSWD.

Publiko, hinihikayat na makipagtulungan sa Kidapawan City LGU sa paglaban kontra COVID-19

Muling nanawagan ang Kidapawan City Government sa mga mamamayan na makiisa sa lahat ng mga ipinapatupad na hakbang upang malabanan ang pagkalat ng COVID-19.

Sinabi ni City Mayor Joseph Evangelista, mahalaga ang kooperasyon at disiplina ng mga mamamayan upang matulungan ang pamahalaang panlungsod, maging ang mga frontliner, at mga opisyales ng bawat Barangay. Napag-alaman kasi na may iilan pa rin na hindi sumusunod sa itinakdang panuntunan ng City LGU maging ang tamang paggamit ng Quarantine ID pass.

Nagbanta rin ang alkalde na maaring makulong ang sinuman na lalabag sa kanilang ipinalabas na panuntunan hinggil sa paggamit ng kulay yellow at pink na pass. Tanging sa pamamalengke, pagbili ng pangunahing pangangailangan gaya ng gamot at iba pa, pagpapakonsulta sa mga pagamutan at pagkuha ng pera sa ATM o money transfers ang paggamit ng color coded KIDQIP.

Hindi na rin nagbibigay pa ng Blue Workers Pass ang City Government ngayon. Payo nito sa mga empleyadong dumadaan sa mga quarantine checkpoint na magdala ng valid company ID at Certificate of Employment mula sa kanilang mga employer.

Apela ni Evangelista, kung wala namang mahalagang gagawin sa labas ay mag “stay at home” na lamang upang hindi na madadaggan pa ang dalawang COVID-19 patient sa lungsod.

North Cotabato Provincial Government, nilinaw na hindi ipinagbabawal ang pagsasaka at pangingisda ngayong naka Enhanced Community Quarantine ang lalawigan

Siniguro ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cotabato na magpapatuloy pa rin ang mga aktibidad ng mga magsasaka at mangingisda sa probinsiya kahit ipinatutupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa lalawigan.

Ito ay upang maipagpatuloy ang food stability at sufficiency sa gitna ng krisis dala ng banta ng coronavirus disease 2019. Sa ipinalabas na Executive Order No. 54 ni Governor Nancy Catamco, nakasaad ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga mangingisda at magsasaka na gawin ang kanilang trabaho ngunit kailangan pa rin ng mga ito na sumunod sa safety protocols ng Department of Health.

Makakapagsaka at makapangingisda lamang ang mga ito kapag hindi nagpakita ng sintomas ng COVID-19, dapat hanggang tatlong tao lamang sa bawat sakahan o palaisdaan, at siguraduhing naipatutupad ang physical distancing.

Ang mga panuntunan sa naturang executive order ay nakasaad din sa Memorandum Circular No. 9 ng Department of the Interior and Local Government (DILG).

Kaugnay nito, sinabi ni Board Member Philbert Malaluan na siya ring pinuno ng COVID-19 Provincial Inter-agency Task Force na hindi na kailangan ng mga magsasaka at mangingisda ng quarantine pass upang pumunta sa kanilang mga sakahan at palaisdaan kung ang mga ito ay matatagpuan lamang sa kanilang bayan.

Maaari lamang silang magpakita ng katibayan, katulad ng ID o sertipikasyon mula sa barangay, na sila ay magsasaka o mangingisda. Subalit sinabi ng opisyal na kailangang kumuha ng essential working pass sa mga lokal na pamahalaan kung ang mga sakahan at palaisdaan ay nasa ibang bayan. Dagdag pa niya, ipinagbabawal pa rin ang paglabas ng mga senior citizen.

Inihayag pa ni Malaluan na maaaring ireport sa provincial hotline na 09100101101 at 09100100111 ang mga barangay government unit na hindi sumusunod sa mga patakaran.

SAP beneficiary na nagsauli ng 5,000 pesos sa Magpet, North Cotabato, nananawagan sa iba na ibigay ang pera sa mas higit na nangangailangan

Marami ngayon ang humahanga sa naging katapatan ng isang ginang na residente ng Barangay Del Pilar Magpet, Cotabato Province matapos ibalik nito ang 5,000 pesos na pera na mula sa social amelioration program.

Siya si Whendy Pido, 28 anyos, walang trabaho at kadalasang nasa bahay lamang upang alagaan ang kanyang isang taong gulang na anak. Aminado siyang mahirap ang buhay at pinagkakasya na lamang ang kunting kita ng kanyang mister bilang laborer.

Kaya para sa kanyang pamilya, malaking tulong ang programa ng DSWD na social amelioration. Pero sa mismong sa araw ng distribusyon, ibinalik nito sa mga taga DSWD ang perang kanyang natanggap matapos malaman na nakatanggap na pala ang kanyang mister na nakarehistro sa ibang Barangay.

Ayon naman sa DSWD 12, isang mabuting ihemplo si Whendy ng katapatan sa kabila ng paghihirap ng kanilang pamilya at iniisip na may iba pa mas nangangailangan ng limang libo na pera.

Hindi din nito inaasahan na maging viral at maging usap-usapan siya ngayon matapos na ipost ng DSWD region 12 ang kanyang katapatan sa social media.

Kung kaya’t panawagan din nito sa iba na nakakaluwag-luwag pa sa buhay na ibigay na lamang ang 5,000 pesos sa mga higit na nangangailangan.

Sa buong region 12, aabot sa 3.2 billion pesos ang alokasyon para sa higit 640,000 na mga benepisaryo.

Bigas, gulay at iba, natanggap ng mga Persons with Disability sa tatlong mga bayan sa North Cotabato

Nasa sampung kilong bigas, mga preskong gulay, condiments at iba pang mga pangunahing sangkap sa pagluluto ang natanggap ng abot sa libo-libung mga Persons With Disability of PWDs sa tatlong mga bayan sa North Cotabato kahapon.

Ayon kay North Cotabato Governor Nancy Catamco, abot sa mahigit walong daang mga PWD sa bayan ng Arakan, mahigit apat na raan sa bayan ng Antipas at halos kalahating libo naman sa President Roxas ang nakatanggap ng nasabing tulong.

Malaki naman ang pasasalamat ng mga PWD sa tulong ng provincial government sapagkat hindi sila napapabayaan sa kabila ng krisis na dulot ng COVID-19.

Ang tinig ng mga PWD na nakatanggap ng tulong. Samantala, nakatakda naman ang pamamahagi sa iba pang mga bayan sa North Cotabato ngayong araw hanggang bukas.

Maliban sa mga PWD, sabay ring nakatanggap ng tulong ang mga Barangay Nutrition Scholars o BNS at Barangay Health Workers o BHW sa tatlong mga bayan kung saan bawat isa sa mga ito ay nabigyan ng tig-1000 pesos. Inanunsyo rin ng gobernadora na susunod na mabibigyan ang mga miyembro ng BPAT at mga Day Care workers.

Samantala, kasabay ng pamamahagi ng ayuda ay binisita rin ni Catamco ang mga isolation facility ng nasabing mga bayan. Prayoridad nito na masigurong nakahanda at maayos ang isolation facility sa bawat bayan kung sakaling dadami ang kaso ng COVID-19 sa probinsya.

National Food Authority o NFA- North Cotabato, tiniyak na good quality ng bigas ang maibibigay sa bawat LGU ng probinsya

Tiniyak ngayon ng pamunuan ng National Food Authority o NFA North Cotabato na hindi bukbok na bigas dahil bago ang kanilang ipinamimigay sa bawat Local Government Unit maging sa Departmment of Social Welafare and Developmment na ipamamahagi para sa mga pamilyang apektado ng COVID-19 pandemic.

Sinabi ni Provincial Manager Teresa Herera, sa ngayon mayroong mahigit sa 520,000 na sako ng palay ang NFA na patuloy nilang ginigiling at ito ay katumbas ng 300, 000 na sako ng bigas.

Dumadaan din aniya sa quality assurance personnel ang mga bigas na pumapasok upang matiyak na maganda ang kalidad at ligtas na ibibigay sa mga mamamayan. Humingi na rin ng tulong ang NFA sa mga private rice miller upang mas mapadali ang pag-giling at isusuply sa mga nangangailangang lokal na pamahalaan.

Nasa 1, 500 hanggang sa dalawang libong sako ng bigas ang kanilang magiling sa isang araw habang patuloy naman ang kanilang pamimili mula sa local farmers sa halagang 19.00 pesos bawat kilo.

Sa ngayon, hindi muna sila nagsusuply ng NFA rice sa mga retailer upang masilbihin ang nakabin-bing request ng mga LGU sa Cotabato Province. NDBC BIDA BALITA

Pinamamadali na ni Pangulong Duterte ang implementasyon ng National ID System.

Ayon kay NEDA acting Secretary Karl Kendrick Chua, target ng pangulo na makumpleto ang 80 hanggang 90 million registration bago matapos ang termino nito sa 2022.

Pinagsusumikapan na aniya ng Philippine Statistics Authority na makapag-rehistro ng limang milyon ngayong taon para magamit ang data sa Social Amelioration Program at iba pang ayuda mula sa pamahalaan.

Sa iba pang balita, nanawagan si Assistant Minority Leader at ACT Teachers Rep. France Castro sa Department of Labor and Employment, Department of Education at Commission on Higher Education na bigyan ng tulong ang mga guro sa pribadong sektor.

Ayon kay Castro, marami kasing mga private school teacher na contractual at no-work-no-pay na dapat ay mapasama sa cash assistance ng pamahalaan.

Hindi aniya kasama sa SAP ng DSWD ang mga public at private school teacher at marami rin sa mga private school ang hindi nakaabot sa deadline ng DOLE para sa one-time assistance sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP.

Sa kabilang dako naman, inaasahang darating sa Pilipinas ang tatlong libong GeneXpert test kits sa sa Sabado, April 25.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na ang GeneXpert test kits ay kayang magproseso at maglabas ng COVID test result nang wala pang isang oras.

Aniya, kukuha pa ang DOH ng karagdagang kits depende sa magiging testing capacity ng mga laboratoryo na kayang magsagawa ng GeneXpert testing.