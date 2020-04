NDBC BIDA BALITA (April 24, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. DOH, nakiusap sa mga Muslim sa bansa na sa bahay na muna gunitain ang Ramadan na nagsimula na ngayong araw.

2. PERSON under investigation sa North Cotabato, patay habang hinihintay ang test result

3. DALAWA pang drug suspects, patay sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa General Santos City at Banga, South Cotabato

4. Rekomendasyong suspendihin muna ang klase hanggang sa Disyembre, pinag-aaralan na ni Pangulong Duterte

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

Pormal ng nagsimula ngayong araw ang isang buwang pagdiriwang ng Ramadan.

Kinumpirma ito ni Mufti Abuhuraira Udasan ng Bangsamoro Regional Darul Ifta matapos ang ginawang moon sighting.

Ang Ramadan ay pang-siyam na buwan ng Islamic calendar.

Sa panahong ito ay nagsasagawa ng spiritual reflection ang mga Muslim sa pamamagitan ng pagdarasal, fasting, at abstention.

Samantala, umaasa naman si Pangulong Duterte na maitataguyod ang kapayapaan sa gitna ng kinakaharap sa pagsubok sa bawat araw.

Mensahe ito ng pangulo kasabay ng pagsisimula ng isang buwang paggunita ng Ramadan.

Ayon sa pangulo, nakikiisa siya sa mga Muslim sa kanilang “spiritual journey of reflection and contemplation” sa panahon ng Ramadan.

Hangad din ng pangulo na maging inspirasyon sa mga Muslim ang banal na buwan para sa pagkamit ng kapayapaan.

Umaasa rin aniya pangulo na ang debosyon at sakripisyo ng Muslim community ay magdudulot ng pagkakaisa.

Kaugnay nito ay may paalala naman ang Department of Health o DOH sa mga Muslim community ng bansa ngayong Ramadan.

Batid ng DOH na bahagi na ng tradisyon ng mga Muslim ang “taraweeh” o sama-samang pagdarasal.

Pero dahil umiiral ang enhanced community quarantine at may ipinatutupad na guidelines ang DOH sa physical distancing kaya payo ng DOH, sa bahay na muna gawin ang mga aktibidad para sa banal na buwan.

Una rito ay naglabas na rin ng memorandum ang National Commission on Muslim Filipinos hinggil sa suspensyon ng taraweeh sa mga mosque at Muslim prayer rooms sa buong bansa.

-0-

LABING ANIM pa rin ang bilang ng confirmed COVID-19 cases sa buong region 12.

Batay sa pinakahuling datos ng DOH 12 hanggang kahapon ng hapon, sampu sa mga ito ang gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Nadagdagan naman ang suspect cases ng COVID 19 sa rehiyon na ngayon ay nasa 326 na.

Samantlala sa BARMM naman, siyam ang confirmed COVID 19 cases; tatlo ang nasawi sa bilang na ito at apat naman ang gumaling na.

Habang mayroon namang 242 suspect cases sa buong bangsamoro region.

Sa buong bansa, patuloy ang paglobo ng kaso ng COVID-19.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, nasa six thousand, 981 na ang tinamaan ng nakakahawang sakit sa bansa.

Nasa 462 katao naman ang nasawi sa naturang sakit habang umaabot sa 722 ang total recoveries nito sa Pilipinas.

-0-

NAGPASALAMAT ang pamunuan ng Cotabato Sanitarium Hospital sa Sultan Kudarat, Maguindanao sa 100-bed Isolation Building na mula sa Bangsamoro Government.

Sinabi ni Cotabato Sanitarium Hospital Chief Dr. Ibrahim Pangato Jr. na malaking tulong ang naturang gusali sa pagkupkop at pag-monitor sa mga pasyenteng mayroong mga sintomas ng Covid- 19.

Ayon kay Pangato, sa pamamagitan ng naturang Isolation Facility ay mas matitiyak ang kalagayan ng mga pasyente at hindi makakahawa ang mga ito.

Nilinaw naman ni Pangato na ang kanilang ospital ay referral hospital lamang na sumusuri sa posibleng “suspect” o “probable” ng Covid-19.

Aniya, kapag ang pasyente ay maituturing na bilang “suspect” o “probable” case ay agad itong ililipat sa Cotabato Regional Medical Center.

-0-

Naaresto ang isang lalaki matapos umanong magtangkang manakit ng isang Frontliner sa Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City.

Nakilala ang suspek na si RASUL MAMA USMAN, 28 anyos, Payong-Payong Driver, na taga Pansacala Street ng nabanggit na barangay.

Sa report ng Police Station 2, pasado alas kwatro ng hapon nang sitahin ng tanod na si MONER ABO ang suspek dahil sa hindi umano pagsunod nito sa Quarantine protocols.

Ikinagalit umano ito ng suspek na si Usman kaya pumalag ito at nagtangkang umatake sa Frontliner.

Gayunman, naawat siya ng iba pang mga tanod sa lugar at agad na dinala sa Police Station 2.

Inihahanda na ngayon ang kasong isasampa laban sa suspek.

-0-

Siyam pang mga sundalo ang nasugatan sa panibagong engkwento laban sa Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu.

Nagpa-patrolya umano ang mga sundalo ng Army’s 45th Infantry Battalion sa Barangay Latih, Patikul nang maganap ang sagupaan.

Tumatagal ng mahigit kalahating oras ang engkwentro sa pagitan ng militar at hindi pa mabilang na miyembro ng Abu Sayyaf.

Nauna nang nakasagupa ng mga sundalo noong nakalipas na linggo ang mga miyembro ng Abu Sayyaf sa pamumuno ni Radullan Sahiron sa Patikul kung saan 11 ang nasawing mga sundalo habang 14 naman ang nasugatan.

-0-

Mahigit 400Million pesos na supplemental budget, inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan sa Cotabato Province

Aprobado na ng Sangguniang Panlalawigan sa North Cotabato Cotabato ang supplemental budget sa isinagawang regular na session kamakailan na pinagunahan ni Vice- Governor Lala Talino- Mendoza. Aabot sa 473,463,300.30 pesos ang naaprubahang supplemental budget at ang pondo ay mula sa savings ng 2019 budget ng Provincial Government.

Ang nasabing halaga ay upang pambili ng bigas na tig sampung kilo para sa 400,000 na mga residente ng otabato Province batay sa datus ng Provincial Social Welafre and Development Office. Pagbibigay ng Hazzard pay sa Cotabatao Hospital workers na nangunguna sa paglaban sa COVID-19 crisis.

Pagkakaloob 10, 000 pesos sa mga bakwit na apektado ng 2019 earthquake at hanggang sa ngayon ay nanatili pa rin sa mga evacuation sites at nasira ang bahay dahil sa lindol. Paglaan ng abot sa 4Million pesos para sa pagsasaayos ng USM- Hospital na gagamiting COVID-19 isolation facility ng probinsya.

Dagdag na pondo para pambili ng kagamitan sa pitong mga quarantine checkpoints at iba pa. Pondo sa Mlang District Hospital para maging operational bilang isolation facility maging ang upgrade ng Cotabato Provincial Hospital tungo sa secondary hospital at pagkakaloob ng dagdag na pondo para sa scholarship program ng probisnya.

-0-

11 Million pesos na halaga ng ibat-ibang pananim sa Kidapawan City, nasira dahil sa tag-tagtuyot sa lungsod

Pumalo na sa P11 milyon ang halaga ng mga agricultural crops na nasira bunsod ng matinding init ng panahon sa Kidapawan City.

Ayon kay Marisa Aton, acting city agriculturist, pinaka apektado nito ang mga rice farmers at ang mga nagtatanim ng mga saging. Sa taya ni Ayon, nasa mahigit isang libong mga rice farmers habang nasa pitong daan namang mga magsasaka na nagtatanim ng mais ang apektado ng dry spell sa lungsod.

Hindi pa kasali dito ang libu-libong mga puno ng saging na nasa fruiting season na natumba dahil napinsala ng malakas na hangin matapos na umulan nitong nakaraang araw.

Gayunman, maaari pang tumaas ang halaga ng pinsala sa agrikultura kapag nagtuloy tuloy ang nararanasang kakulangan ng ulan at mainit na temperatura sa mga susunod na mga araw.

Samantala, maging ang mga alagang baka na nakatakda sanang ipamahagi sa mga magsasaka ay apektado na rin ng tagtuyot. Tuyot na kasi ang pastulan ng mga ito, kaya kailangan pang kumuha ng mga damong ipapakain sa mga ito sa Barangay Luvimin.

Problema din ang tubig na kailagang ipa inom sa mga alagang baka, kaya ang caretaker ng City government sa Barangay Kalaisan ay nagpasaklolo na sa Bureau of Fire Protection o BFP, upang may mainom ang mga hayop.

Nito pang buwan ng Pebrero nagsimulang bibihira na ang buhos ng ulan sa Kidapawan kaya, nakakaranas na ang lungsod ng mild dry spell.

Maging ang Metro Kidapawan Water District na nagsu-supply ng tubig na maiinom sa mga concessionaries nito ay apektado nadin at nakakaranas na rin ng kakulangan ng supply ng tubig. Dahil dito, nagsasagawa narin ng water rotation ang MKWD upang kahit papano ay may tubig na dadaloy sa gripo ng mga taga Kidapawan.

-0-

Higit sa 4, 000 na mga SAP beneficiaries sa bayan ng Makilala, North Cotabato, nakatanggap na ng ayuda mula sa DSWD

Nagsimula ng mamahagi ng Social Amelioration Program o SAP cash assistance sa mga mahihirap na pamilya ang DSWD sa bayan ng Makilala, North Cotabato.

Sinabi ni Makilala COVID-19 task force spokesperson Lito Canedo, ito ay mula sa labin siyam na mga Barangay ng bayan at nagpapatuloy naman hanggang sa kasalukuyan at target na matapos hanggang sa April 27. Sa ngayon abot na sa 4, 278 na mga benepisrayong pamilya ang nakatanggap ng ayuda mula sa 14, 630 na target families.

Samantala, pinanungahan naman ni Makilala Mayor Armando Quibod ang relief distribution sa tatlong mga Barangay kahapon. Itoy kinabibilangan ng Barangay Malungon, Malabuan at Bato. Tumanggap ng tig sampung kilo ng bigas ang mga residente ,maliban pa rito ang mga canned goods.

Laking pasasalamat naman ng mga residente ng Barangay Malabuan dahil itinuon ang distribusyon sa launching ng Tabo sa Barangay kung saan may mga negosyante na mula sa public Market ng Makilala na may dalang produkto na maaring bilhin ng mga mamamayan sa tamang presyo.

-0-

Body Mass Index ng mga PNP personnel sa North Cotabato patuloy ang monitoring bilang panlaban sa COVID-19 ayon sa Provincial Director

Dahil pa rin sa patuloy na banta ng COVID-19, siniguro ng pamunuan ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO na tuloy-tuloy ang kanilang monitoring sa Body Mass Index o BMI ng bawat PNP personnel upang masiguro ang maayos na kalusugan ng mga ito.

Ayon kay bagong upong CPPO Provincial Director Col. Henry Villar, malaking tulong aniya ang pagpapanatili ng maayos na physical conditioning ng mga pulis lalo na ang mga expose sa mga COVID-control points ng lalawigan upang madaling labanan ang coronavirus disease pandemic.

Sinabi nito na ang tamang BMI ay patuloy aniyang ipanapatupad sa hanay ng pulisya lalo’t kailangan ngayon ng bawat pulis ang malakas na resistensya upang maipag-patuloy parin mahalagang papel na ginagampanan ng mga ito sa ilalim ng enhanced community quarantine sa North Cotabato.

Hinikayat din ng opsiyal ang kapwa nito pulis na iwasan muna ang paninigarilyo at pag-iinom, habang iniutos din nito sa bawat himpilan sa ilalim ng CPPO na ipagbabawal na ito sa lahat ng police headquarters.

Sa kabilang dako, sinabi ni Villar na ipagpapatuloy nito ang mga nasimulang programa ni dating CPPO Director Colonel Maximo Layugan at magiging hamon sa kanya ang mga naiwang parangal at mga accomplishment nito.

Samantala, hinikayat naman ng opisyal ang mga mamamayan sa lalawigan na sumunod sa ipanapatupad na guidelines ng provincial government upang labanan ang nasabing pandemic.

-0-

Person under investigation o PUI suspect na isang senior citizen na taga North Cotabato, nasawi habang hinihintay ang test result

Nasawi ang isang senior citizen na Person under Investigation o PUI suspect na mula sa North Cotabato. Ito ang kinumpirma ni COVID-19 Provincial interagency task force spokesperson Board Member Philbert Malaluan at ng Department of Health center for health Development Soccksargen region kahapon.

Nasawi ang PUI suspect habang ginagamot at hinihintay ang test result nito sa Cotabato Regional and Medical Center nitong miyerkules.

Ang senior citizen na nasawi dahil sa Acute Myocardial Infarction o heart attack, Community acquired pneumonia, severe anemia, stage 5 Chronic Kidney Disease. Sa huling datus naman ng Provincial Epidemiology, patuloy ang pagbaba ng Persons Under Monitoring sa probinsya na mayroon na lamang 55 katao, Suspect 25, Probable 7, Confirmed Cases 3 at isang Recovered patient.

Sa dalawang Confirmed cases na sina PH3671 at PH3989 hanggang ngayon ay di pa lumabas ang kanilang ikalawang swab test result pero ayon kay Malaluan Recovering na ang dalawa.

-0-

Cash assistance mula sa Social Amelioration Program ng DSWD isinuli ng person with disability at barangay health worker sa Banga, South Cotabato

Nangibabaw pa rin ang pagiging tapat ng dalawang mga mamamayan sa Banga, South Cotabato sa kabila ng hirap na naranasan dulot ng pangamba sa COVID-19 pandemic.

Ito ay matapos ibalik ang tig limang libong pisong natanggap mula sa Social Amelioration Program o SAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa 28 years old at person with disability na si Elmer Ian Dalen ng Barangay Yangco sa nasabing bayan, ngayong panahon ng krisis kailangan ng bawat isa na maging tapat.

Sinabi ni Dalen na ibinalik nito ang natanggap na cash assistance matapos mabatid na nabigyan na nito ang ama na kasama din nito sa bahay.

Hindi rin nagdalawang isip ang kabarangay ni Dalen na si Salvacion Vargas, 57 years old na ibalik ang perang natanggap. Sinabi Vargas na ibinalik nito ang pera matapos mapagkasunduan ng mga kinauukulan na hindi rin siya kwalipikadong maging SAP beneficiary.

Panawagan naman ni Vargas na isang ring Barangay Health Worker o BHW sa mga mamamayan na hindi talaga qualified sa SAP, ibalik na lamang ang pera para maibigay sa mas nangangailangan.

-0-

Dalawa pang drug suspek patay sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa General Santos City at Banga, South Cotabato

Dead on arrival sa ospital ang isang peddler na subject ng anti-illegal drug operation ng mga pulis sa General Santos City.

Kinilala ni PNP 12 Public Information Officer Lieutenant Colonel Lino Capellan ang nasawing drug suspect na si Richard Agot alias “Ric ric” 32 years old. Ayon kay Capellan nabaril umano ng mga pulis si Agot. Ito ay matapos magpaputok ng dalang armas nang matunugan na nagkunwaring pulis ang ka-transakyon sa iligal na droga sa kanilang lugar sa Barangay Uhaw, Gensan.

Ang drug suspect na si Agot ay nagtamo ng matinding mga tama ng bala ng baril na naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi. Nakuha sa kanya ng mga pulis ang isang pakete ng suspected shabu, 45 pistol na loaded ng mga bala, limang mga basyo ng nasabing armas, limang mga basyo at isang kaha ng sigarilyo na naglalaman ng sampu pang sachet ng umanoy shabu.

Sa bayan naman ng Banga, South Cotabato patay din sa operasyon laban sa iligal na droga ng mga pulis ang drug suspek na si Jesus Pring alias “Pring.” Matapos matunugan na pulis din ang bumili umano sa kanyag ng iligal na droga sa Barangay Liwanay sa nasabing bayan, tinangka tumakas ni Pring sakay ng isang Mini Van.

Ngunit bago pa man tuluyang nakalayo naharangan din ito ng mga pulis. Pero sa halip na sumuko ayon kay Capellan, pinaputukan din nito ng baril ang arresting team na napilitang gumanti sa kanya.

Ang drug suspek na si Pring ay dead on arrival din sa ospital sanhi ng mga tinamong tama ng bala ng baril. Nakuha ng mga pulis sa kanya ang one thousand pesos marked money na ginamit sa kanilang drug buy-bust operation, 38 revolver, siyam na sachet ng pinaghihinalaang shabu at Toyota Mini Van na ginagamit umano sa kanyang illegal drug transaction.

Ayon kay Capellan sina Agot at Pring ay pawang mga nasa Inter-Agency Drug Information Database ng mga otoridad. Si Agot ayon sa nasabing police official ay kabilang sa Level 1 High Value Target habang si Pring ay isang Street Level Personality o SLP.

Kaugnay nito, sinabi naman ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alfred Corpuz na nakakalungkot na sa kabila ng krisis na kinakaharap ngayon ng bansa, marami pa rin ang gumagawa ng krimen lalong lalo na ang mga pagbebenta ng iligal na droga.

Tiniyak ni Corpuz na tuloy pa rin ang law enforcement operation ng mga pulis sa kabila ng pagiging abala ng mga ito bilang frontliner sa COVID-19. Matatandaan na dalawang mga drug personality din ang nasawi matapos manlaban sa mga otoridad sa Polomolok, South Cotabato at Esperanza Sultan Kudarat noong Martes.

-0-

Pinansyal na tulong sa ilalim ng Social Amelioration Program ng DSWD sisimulan nang ipammigay sa Koronadal City ngayong araw.

Unang mabibigyan ng cash assistance sa Social Amelioration Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw ang mga mamamayan na nakatira sa mga barangay sa Koronadal City na napabilang sa red cluster.

Kabilang dito ang mga barangay ng Morales, Zone IV, Paraiso, Santa Cruz, San Isidro, Mambucal, Carpenter Hill, Saravia at Assumption. Aminado naman si Koronadal City Social Welfare and Development Officer Haydee Anunciado na maaring makikita ang mga discrepancy sa pagpapatupad ng programa sa araw mismo ng pamimigay ng cash assistance.

Paliwanag ni Anunciado, hindi kasi perpekto ang sistema sa pagpapatupad ng nasabing programa. Ayon kay Anunciado, bukod sa pabago-bagong guidelines, marami din sa mga nabigyan ng SAP form ay naglagay ng maling impormasyon. Sinabi ni Anunciado na makakasama nila sa pamimigay ng SAP Cash assistance ang mga myembro ng grievance committee para agad na mahingan ng tulong ng mga mamamayan.

Para maabisuhan din ang mga mamamayan, ipapaskil sa mga barangay hall ang pangalan ng mga benepisyaryo isang araw bago ang pamimigay ng cash assistance sa kanilang lugar. Bukas araw ng Sabado, ang mga mamamayan naman sa mga barangay na kabilang sa blue cluster ang mabibiyayaan ng cash assistance.

Ang mga ito ay ang mga barangay ng Zone 2 at 3, Sto. Nino, New Pangasinan, Magsaysay, San Roque, Cacub, Topland, at Concepcion. Ibibigay naman ang tulong pinansyal sa mga nasa Yellow Cluster sa Linggo. Kabilang dito ang mga mamamayan sa mga barangay ng Zone I, General Paulino Santos, Namnama, Caloocan, Mabini, Esperanza, Avancena, San Jose, at Rotonda.

Dahil nagkataon na “No movement day” sa lungsod ang ang araw ng Lingo, magpapalabas naman ng kautusan si Koronadal Mayor Eliordo Ogena na nagbibigay ng pirmiso sa mga mamamayan sa yellow cluster cluster barangays na kumuha ng cash assistance sa kanilang barangay hall.

-0-

Koronadal Mayor pinabulaanan ang hoarding ng bigas at iba pang relief goods para sa mga apektado ng enhanced community quarantine sa lungsod

Nakalaan sa susunod na bugso ng pamimigay ng relief packs ang mahigit apat na libong sako ng bigas na nabili ng lokal na pamahalaan ng Koronadal sa National Food Authority o NFA.

Kaya ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena, walang katotohanan ang mga kumakalat sa social media na pagharang ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng relief assistance sa mga mamamayang apektado ng lockdown.

Iginiit ni Ogena na ang stock bigas ng Koronadal LGU ngayon, ay kalakip sa mahigit 11 thousand sacks na ipinareserba nito sa NFA.

Ibig sabihin nito ayon sa alkalde hinihintay pa nila ang pagdating ng mahigit anim na libong sakong bigas. Nilinaw ni Ogena na mamimigay lamang muli ng family food packs ang Koronadal LGU kapag natapos na ang pamimigay nito ng South Cotabato Provincial Government at Department of Social Weflare and Development.

Layon nito na maiwasan ang dobleng pamimigay ng tulong at mapahaba pa ang supply ng mga relief goods ng pamahalaan.

Ayon kay Ogena ang unang wave ng pamimigay ng relief assistance ay sinagot ng Koronadal LGU, at pangalwang wave naman ang provincial government .

Katuwang naman ng Provincial government sa ikatatlong wave ng pamimigay ng food packs ang Department of Social Welfare and Development. Ipinahayag din ni Mayor Ogena na nagpadala na sila ng letter of request sa provincial government para alamin kung kelan ang susunod na wave ng pamimigay ng relief assistance.

Ito ay para malaman na rin ng Koronadal LGU ang susunod na bugso ng relief goods distribution. Dinagdag din ng alkalde na ilalakip na nila sa susunod na pamimigay ng food packs ang mga gulay at iba pang farm products.

Layon nito na matulungan ding kumita ang mga magsasaka na apektado ng umiiral na enhanced community quarantine.

-0-

Mga magsasaka at mangigisda nakinabang din sa mobile store ng Department of Agriculture 12 sa Maasim, Sarangani

Kumita ng mahigit apatnaraang libong piso ang mga magsasaka at mangingisda na nagbenta ng kanilang mga produkto sa Katuwang sa Diwa at Gawa para sa Masaganang Ani at Kita o KADIWA ng Department of Agriculture 12 sa Maasim, Sarangani Province.

Ibig sabihin nito umabot na sa mahigit dalawang milyong piso ang halaga ng mga agricultural products ang naibenta sa nasabing mobile store sa apat na mga lugar sa region 12. Ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen dinala nila sa iba’t ibang lugar ang KADIWA para maipakita sa mga mamamayan na sapat pa rin ang supply ng mga pagkain sa rehiyon.

Dinagdag din nito, na layon ng programa na matulungan ang mga mamimili na hindi makaalis sa kanilang mga lugar dahil sa enhanced community quarantine o ECQ dahil sa COVID-19. Tinayak din ni Mangelen ang patuloy na pagdadala ng DA ng mga sariwa at masustansiyang farm products sa mga komunidad na apektado ng lockdown.

Ayon naman sa mamimili na si Virgilia Homicillo, malaki ang kanlang natitipid sa pamimili sa KADIWA on Wheels na ipinagpasalamat naman nito sa DA. Kasama ng DA sa pagtataguyod sa nasabing proyekto ang Agricultural Training Institute o ATI, National Meat Inspection Services o NMIS, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, National Dairy Authority o NDA, Local Government units at iba pang stakeholders.

Ito ay kabahagi ng food security program ng DA na Ahon Lahat, Pagkaing Sapat o ALPAS laban sa COVID-19.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

IKINOKONSINDERA NGAYON ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ni University of the Philippines Professor Mahar Lagmay na suspendihin na muna ang klase hanggang sa Disyembre para mapabagal ang pagkalat ng coronavirus o COVID-19.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mahalagang pag-aralan ng mabuti ng Pangulo ang rekomendasyong ito dahil base sa datos, ang nga estudyante ang may pinakamataas na tsansang makakuha at magkalat ng virus.

Matatandaang sinuspinde na ang klase noon pang Marso matapos pumutok ang COVID-19 sa bansa.

Sa iba pang balita, prioridad ngayon ng Department of Health o DOH ang emergency hiring at pagbibigay ng mga benepisyo sa kanilang mga healthcare worker.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na ito ay dahil pinakamahalaga sa COVID-19 response ang mga health worker.

Nasa 15 libong health workers aniya ang kinakailangan na tumulong sa COVID-19 response kaya kailangan gawin ang emergency hiring.

Sinabi pa ni Vergeire na humiling ang kagawaran ng pondo sa Department of Budget and Management dahil hindi sapat ang budget ng DOH.

Samantala, batay naman sa Department memorandum 2020-0153, makakatanggap ang mga health personnel ng kaukulang benepisyo habang sila ay nagsisilbi.

Sa kabilang dako naman, kinalampag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga lokal na pamahalaan na tapusin na ang pamamahagi ng unang tranche ng emergency cash assistance sa mga target beneficiaries ng Social Amelioration Program o SAP.

Sinabi ni DSWD Undersec. Rene Glen Paje na ito ay para maiwasan ang aberya sa pagbibigay ng P5,000 hanggang P8,000 na cash assistance sa susunod na buwan.

Pitong araw bago matapos ang Abril, sinabi ni Paje na 27.9 billion pesos pa lang sa 100-billion pesos na first tranche ng SAP ang naipamahagi sa mahigit 5.7 billion beneficiaries.

Igininiit ni Paje na kapag walang maisusumiteng liquidation report ang LGUs ay hindi rin ibibigay ng DSWD sa mga ito ang alokasyong budget para sa Mayo.