NDBC BIDA BALITA (April 25, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. PAGSUOT ng face mask sa loob ng Cotabato city, isa ng ganap na ordinansa; mga lalabag, maaaring magmulta at makulong!

2. ILAN pang DSWD-SAP beneficiaries sa North Cotabato, nagsauli ng kanilang mga natanggap na limang libong pisong ayuda mula sa gobyerno

3. BARANGAY HALL sa Koronadal city, dinagsa ng mga residenteng tatanggap ng SAC cash assistance kahapon

4. MGA GUMALING sa COVID-19 sa bansa, patuloy na nadaragdagan!

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

NADAGDAGAN pa ng 40 ang bilang ng mga gumaling na sa Corona Virus Disease o COVID 19 sa Pilipinas hanggang kahapon ng hapon.

Kaya naman, umaabot na ngayon sa 762 ang total recoveries nito sa bansa.

Batay sa record ng Department of Health o DOH, umaabot naman sa seven thousand, 192 ang tinamaan ng naturang nakakahawang sakit sa bansa.

Ito ay matapos namang madagdagan pa ng 211 na mga panibagong COVID 19 cases kahapon.

15 mga pasyente naman ang nasawi kaya umabot na ngayon sa 477 ang COVID-19 related deaths sa Pilipinas.

Samantala, sa region 12, mayroon pa ring 16 na confirmed COVID 19 cases sa buong rehiyon batay sa talaan ng DOH-12

Pero 13 sa mga ito ay gumaling na habang isang pasyente lamang ang nasawi.

330 naman suspect cases ng COVID 19 sa rehiyon.

Sa BARMM naman, sampu pa rin ang confirmed COVID 19 cases; tatlo sa mga ito ang nasawi habang lima naman ang gumaling na.

Nasa 243 naman ang COVID 19 suspect cases sa bangsamoro region.

-0-

MAAARING magmulta o makulong ang sinumang lalabag sa bagong ordinansang ipinasa ng Sangguniang Panglungsod ng Cotabato hinggil sa pagsusuot ng face mask sa syudad.

Batay sa City Ordinance No. 4758, ang lahat ng mga taong nasa lungsod; residente man o hindi, ay kailangang magsuot ng face mask kapag nasa pampubliko o matataong lugar.

Pagmumultahin ng isang libong piso o makukulong ng tatlong araw ang mga lalabag dito para sa first offense.

Sa second offense ay tatlong libong piso na ang multa o apat na araw na pagkakakulong at sa third offense naman ay limang libo na ang multa at limang araw na pagkakabilanggo.

Samantala, sinabi ni city mayor Cynthia Guiani na posibleng hindi na mapapalawig pa ang umiiral na Enhanced Community Quarantine sa lungsod matapos na hindi ito napabilang sa mga high risk area na tinukoy ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID.

Pero nilinaw ni Guiani na sa ngayon ay hindi pa matiyak kung ano ang magiging quarantine status ng syudad pagkatapos ng buwang ito.

Ayon sa alkalde, nakasalalay umano sa rekumendasyon ng Department of Health ang desisyon kung tatapusin na o ipagpapatuloy pa Enhanced Community Quarantine.

Magdedepende rin aniya ito sa kakayanan ng lungsod sa pagbibigay ng standard medical services sa pagsugpo ng COVID-19.

Gayunpaman, pakiusap ni mayor Guiani sa mga mamamayan ng lungsod, kahit ano pa man ang magiging quarantine status ng syudad sa Mayo ay kailangan pa ring mag-ingat ang lahat lalo't wala pang gamot kontra COVID-19.

Nakiusap din ang alkalde sa publiko na iwasang magpakalat ng mga PREMATURE at UNVERIFIED INFORMATION na nagdudulot lamang ng pagkalito at maling akala.

-0-

NILINAW naman ni DOH Center for Health Development SOCCSARGEN Spokesperson Arjohn Gangoso na hindi pa masasabing COVID-Free na ang Cotabato City kahit dalawang linggo ng walang naitatalang panibagong kaso ng nasabing virus sa lungsod.

Sinabi ni Gangoso na may sinusunod na proseso ang DOH bago tuluyang maideklarang COVID-free na ang isang lugar.

Una aniya rito, kailangang apat na linggo ng walang naitatalang panibagong kaso ng COVID 19 sa isang lugar bago ito maide-deklarang COVID-free.

Nabatid na base sa COVID-19 tracker ng DOH Center for Health Development SOCCSARGEN Region, mula April 10 hanggang ngayon ay walang naitalang bagong kaso ng nahawaan ng nasabing virus at nananatiling nasa 16 na kaso nito ang naitala sa buong rehiyon kung saan isa rito ang patay.

Sa buong SOCCSARGEN, nanguna ang Cotabato City sa may pinakamaraming kasong naitala sa rehiyon dahil marami sa mga pasyenteng nagpositibo sa virus na mula sa lungsod at mga karatig na lalawigan ng North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao at Lanao del Sur ay dinadala at ginagamot sa Cotabato Regional Medical Center na nasa Cotabato city.

-0-

MAPAPASAILALIM sa ilalim na sa GENERAL COMMUNITY QUARANTINE ang buong Bangsamoro region sa susunod na buwan.

Ito ay base sa rekumendasyon ng Inter-Agency Task Force for Emerging Infectitious Diseases o IATF-EID. Ang mga lugar na nasa ilalim ng GENERAL COMMUNITY QUARANTINE ay kailangang sundin ang mga sumusunod na guidelines;

Mga manggagawa sa Category I, II and III (agriculture, fisheries, and forestry sectors, food manunfacturing and all supply chains, including ink, packaging and raw materials, supermarkets, hospitals, logistics, water, energy, internet, telecommunications, and media) ang pwedeng magpatuloy sa pagta-trabaho;

Pwedeng lumabas ang mga tao pero ito ay limitado sa pagbili at pag-access sa mga pangunahing pangangailangan;

Dapat manatili sa kanilang mga tahanan ang sino mang may edad na 21 y/o pababa at 60 y/o pataas. Kasama din sa mga pinagbabawalang lumabas ang sino mang may sakit sa puso at baga at may diabetes sa kadahilanang pwedeng mahina ang kanilang resistensya laban sa pandemic na ito;

Mga tindahan na hindi patungkol sa paglilibang (non-leisure) sa mga mall ay pwedeng magbukas pansamantala;

Ang mga higher education institutions (e.g. college) ay pwedeng ipagpatuloy ang kanilang operasyon para tapusin ang Academic Year na ito, alinsunod sa gabay na ipapalabas ng Commission on Higher Education (CHED);

Mga mahahalagang infrastructure at construction projects ay pwedeng magpatuloy alinsunod pa din sa gabay na ipapalabas ng DPWH;

Magpapatuloy ang ating pampublikong transportasyon pero sa limitadong bilang;

Ang mga airports at seaports ay magpapatuloy pero limitado sa pangangalakal (movement of goods);

Ang ating mga LGU ay dapat ipagpatuloy ang pag-iimplementa ng curfew at night hours.

Maaari namang madagdagan pa ang mga naturang panuntunan base sa magiging desisyon ng BARMM government at ng mga lokal na pamahalaan.

-0-

ARESTADO ang isang lalaki sa Parang, Maguindanao dahil sa pagdadala ng baril.

Kinilala ni Parang PNP Chief, Police Capt. Blayn Lumase ang nadakip na suspek na si Taha Mapantas Macarimbang, 37 years old ng Barangay Bayanga, Matanog, Maguindanao.

Ayon kay Lumase, pasado alas dyes ng umaga kahapon nang makatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa pagpapaputok umano ng baril ni Macarimbang sa Sitio Malingaw, Brgy. GT Biruar, Parang.

Agad namang rumesponde ang mga pulis kasama ang Philippine Marines kaya nadakip ang suspek at nakuha mula sa kanya ang isang norincho caliber 9mm pistol, at isang magazine na may dalawang mga bala.

Kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o An Act for Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at indiscriminate firing ang kasong isasampa laban sa suspek.

-0-

Provincial government ng South Cotabato pinagaaralan ang pagtanggal ng ilang mga bawal sa enchanced community quarantine

Plano ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato na tanggalin na ang ilang mga restriction sa umiiral na enchanced community quarantine o ECQ ngayon sa lalawigan.

Ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., pinagaaralan na ng inter-agency task force on COVID-19 at business sector kung anong mga economic activities ang maaring buksan sa lalawigan. Ito ay oras na magtapos na ang ECQ sa April 30.

Sinabi ni Tamayo na maaring una munang bubuksan ang mga kinakailangang mga establisemento na mariing pa ring makapagpatupad ng physical distancing.

Ayon kay Tamayo nakikipag ugnayan na ang provincial government sa Department of Trade and Industry o DTI at iba pang concerned na ahensya ng gobyerno. Sa panahon na ito ayon kay Tamayo kailangan kasing matukoy kung ano ang kailangan at gusto ng mga mamamayan.

Dinagdag din ng gobernador na sa mga nakalipas na lingo naging matagumpay ang lalawigan sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19.

Pero ayon sa gobernador kung may mga pababago man sa ECQ sa mga susunod na araw, tiyak aniyang hindi pa rin bubuksan ang mga boarder ng South Cotabato.

Sinabi ni Tamayo na ito ay base naman sa rekomendasyon ng task force. Layon nito na hindi matulad sa ibang mga lugar ang lalawigan na bumalik ang virus matapos na naging maluwag sa pagpapatupad ng lockdown. Ipinahayag ni Tamayo na posibleng magpapalabas ito ng amended executive order sa ECQ sa Lunes.

-0-

Mga mamamayan dumagsa sa mga barangay hall sa unang araw ng pamimigay ng social amelioration program cash assistance sa Koronadal City

Maaga pa lamang kahapon ay nagsidagsaan na ang mga mamamayan sa mga barangay hall para sa unang araw ng pamimigay ng social amelioration program cash assistance ng DSWD sa Koronadal City. Kaya ilang sa mga taga Barangay Santa Cruz ay hinimatay dahil hindi na nakayanan ang pagod at tindi ng init ng panahon.

Marami sa mga pumila at nakipagsiksikan ay hindi rin nakapag-almusal. Meron ding mga nagkainitan at munting nang magsuntukan.

Nagkagulo din ang marami sa mga pumila pero ang ikinababahala ng marami ay ang paglabag ng mga dumagsa sa barangay hall sa social distancing, kaya kinakailangan pang magdagdag ng personnel ng Koronadal PNP .

Ayon kay Police Lieutenant Rey Sotelo ng Koronadal PNP, umaayos lamang ang mga nagkagulong pumila ng pagbantaan nilang ipatitigil ang pamimigay ng cash assistance. Ilan sa mga mamamayan ay idinulog din sa mga kasapi ng grievance committee ang pagkakatanggal ng kanilang mga pangalan sa pinal na listahan ng mga benepisyaryo.

Ayon sa isang myembro ng komite maayos naman nilang ipinapaliwanag sa mga nagrereklamo kung sino ang mga nararapat makatanggap ng SAP Cash Assistance. Sa barangay Morales na isa din sa pinakamalaking barangay sa Koronadal isa sa mga nakatanggap ng limang libong pisong tulong ang Person with disability na si Bonie Ga.

Ayon sa “No work no pay” na Janitor na si Ga malaking tulong na ang perang natanggap para maitawid sa ECQ ang pangangailangan ng kanyang pamilya.

Aminado naman si Koronadal City Mayor Eliordo Ogena na dahil sa pagmamadali, at pressure sa mga local government units, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng problema sa pagpapatupad ng SAP. Umapela din ang alkalde sa publiko na sundin ang physical distancing para iwas COVID-19 at isumbong sa mga kinauukulan ang mga iregularidad sa pamimigay ng cash assistance.

-0-

Market-on-wheels para makatulong sa mga mamamayan na apektado ng lockdown inilunsad ng provincial government ng South Cotabato

Gumugulong na sa iba’t ibang mga bayan ang “Tiange sang Probinsya on Wheels” ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato. Layon nito na makapagdala ng mga pangunahing pangangailangan sa mga mamamayan na nasa malalayong lugar na apektado ng enchanced community quarantine o ECQ.

Ito ay ayon kay Food and Security Program Head Dr. Raul Teves, Sa pamamagitan ng nasabing rolling store ayon kay Teves ay natutulungan din ang mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang mga gulay at iba pang mga produkto.

Sinabi ni Teves na ang mga produkto ng mga magsasaka sa South Cotabato ay kanilang iniipon sa tulong municipal agiruculture office. Ito ay kanila namang dadalhin sa lugar kung saan nagbebenta ang mobile market. Mabibili ng mga mamamayan sa nasabing mobile store ang mga gulay, mais, root crops, mga pansahog, prutas at maraming iba.

Karamihan sa mga ito ayon kay Teves ay mula sa mga ani ng mga magsasaka sa bayan ng Lake Sebu. Sinabi din ni Teves na ang mga magsasakang sumasama sa market-on-wheels ay inihahatid din sa kanilang lugar matapos makapagbenta.

Payo naman ni Teves sa mga magsasaka na nais magbenta sa market-on-wheels makipagungyan sa kanilang mga municipal agriculture office.

-0-

Tax payment moratorium dahil sa epekto ng COVID-19 ipinatutupad sa lalawigan ng Sarangani

Layon ng anim na buwang moratorium sa pagbabayad ng tax na mabigyan ng pagkakataon ang mga negosyante sa lalawigan ng Sarangani na makabawi sa epekto ng enchance community quarantine o ECQ dahil sa COVID-19. Ito ay ayon kay Sarangani Vice Governor Elmer de Peralta.

Ipinahayag ito ni De Peralta kasunod ng pag-apruba ng ng Sangguniang Panlalawigan ng resulosyon na nagbibigay ng palugit sa pagbabayad ng business at real property tax. Ayon kay De Peralta sa ilalim ng resolsyon walang ipapataw na penalty at surcharge sa lahat na tax payment ang provincial government ng Sarangani hanggang sa September 30.

Pero nilinaw nito na hindi saklaw ng moratorium ang mga negosyo na bigong magbayad ng tax sa annual application at renewal ng permit noong Enero.

Sinabi ni De Peralta na hindi makakaila na malaking dagok sa kabuhayan ng mga mamamayan sa pitong bayan ng Sarangani ang ECQ. Ayon sa kanya marami ring mga magsasaka ay hindi naasikaso ang kanilang mga pananim at mga establisemento na nagsara dahil sa pangamba sa COVID-19.

Iginiit din ni De Peralta na ang pag-extend ng pagbabayad ng tax ay paraan din para kahit papaano ay maibsan ang hirap ng mga mamamayan dahil sa COVID-19 pandemic.

-0-

Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng South Cotabato may niliaw sa nagpapatuloy na disinfection sa mga pampublikong lugar at mga sasakyan.

Tuloy pa rin ang disinfection sa mga pampulikong lugar, tire ng mga sasakyan at foot bath sa lalawigan ng South Cotabato. Ito ay bilang pagiingat pa rin laban sa pinangangambahang COVID-19. Nilinaw ito ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino.

Sinabi ni Aquino na itinigil lamang nila ang misting sa mga mamamayan sa mga quarantine checkpoints. Hindi kasi ito inirerekomenda ng Department of Health dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Ayon sa DOH ang misting ay maaring magdudulot ng skin irritation, asthma, at environmental pollution.

Iginiit din ni Aquino na ang disfectant na ginagamit ng PDRRMO sa spraying ay aprubado ng Food and Drug Administration o FDA.

-0-

Mahigit 200 na mga indibidwal na dumalo sa Matina Gallera na taga Cotabato Province, natapos na sa kanilang 14-day straight monitoring

Cleared at natapos na sa 14-day incubation period ang abot sa 209 na mga indibidwal mula sa dalawang daan at dalawang put pito na mga nakadalo sa Matina Gallera sa Davao City na mga taga North Cotabato.

Sinabi ni Board Member Philbert Malaluan na siya ring pinuno ng COVID-19 Provincial Inter-agency Task Force, naging epektibo ang pagbuo ng task force sabung contact tracer at ang paggawa ng hotline number dahil nalaman na marami ang nakadalo sa nasabing pagtitipon kung saan nagmula ang dalawang COVID-19 patients sa probinsya.

Mula sa nasabing bilang labinsiyam na lamang ang natitira, labinlima dito ay naka strict home quarantine habang tatlo naman ang nasa isolation facility. Sila ay araw-araw na mino-monitor ng kani-kanilang Barangay Health Emergency Response team, isolation facility doctors at iba pang personnel. Dahil dito, tuloy-tuloy pa ang aktibidad ng mga tracer team ng mga nabanggit na lugar.

Kabilang sa mga minomonitor din ngayon ng bawal local health officer ay ang kanilang pamilya na nakasalamuha. Samantala, bibigyan naman ng health clearance ang indibidwal na natapos na sa incubation period sa kani-kanilang local health unit.(Cherry Exim)

-0-

Supplemental budget ng Kidapawan City para sa kanilang COVID response efforts, aprubado na ng Sangguniang Panlungsod

Aprubado na ng Sangguniang Panlungsod ng Kidapawan ang supplemental budget number 5 kontra COVID-19 sa lungsod sa isinagawang special session kahapon.

Layun nito na mapondohan ang mga programa ng City Government para mapigilan ang pagdami at pagakalat ng COVID-19 at ang suporta upang maibsan ang sakripisyo ng mga frontliners na siyang direktang nagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine protocols mula pa March 18, 2020 hanggang April 30, 2020.

Kukunin ang pondo mula sa reversion ng Current Appropriation sa ilalim ng General Fund na nagkakahalaga ng Php 11,891,088.85 at ang bayanihan Grant to Cities and Municipalities mula sa National Government na nagkakahalaga ng Php 70,921,677.00 para sa kabuo-ang halaga na Php 82,812,765.85.

Gagamitin ang pondo para sa pangangailangan ng mga frontliners tulad ng Personal Protective Equipment, mga medical supplies and equipment na gagamitin kontra Covid19 at iba pa.

Naniniwala at nagpapasalamat ang alkalde sa mabilis na pag-aapruba ng Supplemental Budget number 5 dahil batid ng mga miyembro ng konseho na nakasalalay dito ang kaligtasan ng lahat ng mga mamamayan ng lungsod. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan na madagdagan pa ang naunang dalawang naitalang COVID-19 patients sa lungsod.(Cherry Exim)

-0-

Pitong Quarantine Violators, inaresto ng mga pulis sa Arakan, North Cotabato

Kulungan ang bagsak ng pitong mga indibidwal matapos na lumabag sa ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine protocols sa Arakan, North Cotabato.

Ayon kay Arakan PNP Chief Police Captain Gaspar Maguiwe, ito’y matapos na nilabag ng mga ito ang itinakdang curfew hours sa bayan at maaresto ng mga tauhan ng Barangay Peacekeeping Action o BPAT members at ng Arakan police nitong miyerkules ng gabi.

Kinilala ang mga nahuli na sina Benito Esgrina , Edward Loloy, Franklin Rizardo, Jhon Llyod Setera na mga residente ng Barangay Noa Magpet, Cotabato. Hindi din nakapalag pa sina Romel Misahon, Eden Sasi Jr, na taga Barangay Malibatuan Arakan at si Reneboy Somog-oy na residente naman ng Sitio Guitawan Poblacion.

Nakatkda namang sasampahan ng kasong paglabag sa Article 151 in relation to the implementation of Enhanced Community Quarantine sa pamamamagitan ng online inquest proceedings.(Cherry Exim)

-0-

Ilang mga SAP beneficiaries sa North Cotabato, nagsauli ng kanilang limang libong pisong ayuda mula sa gobyerno

Hindi nagdalawang isip ang ilang mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program o SAP sa lalawigan na isauli ang natanggap na limang libong pisong ayuda mula sa DSWD.

Pangunahing kadahilanan ng mga ito ay ang pagbibigay daan sa iba pang mas nangangailangan ng tulong na mas nahihirapan dahil pa rin sa COVID-19. Sa nakalap na impormasyon ng Radyo Bida, dalawa pang mga residente sa Barangay Del Pilar, Magpet ang nagsauli ng nasabing halaga na kasabay rin ni Whendy Pido sa pareho ring barangay na mag-viral sa social media kamakailan.

Ayon kay Barangay Del Pilar Chairman Patricio Sarona, sina Fernan Lumacad at Rene Lopez na kanyang residente, ay agad na nagsauli ng pera nang matanggap ito nitong linggo.

Sinabi umano ng mga ito mas karapat-dapat ang iba pang mga nasa ‘poorest of the poor’ ngayong mas pinatindi ng COVID-19 ang paghihirap ng ilang mga mamamayan. Samantala, sa bayan naman ng Mlang, North Cotabato, personal na nagtungo sa tanggapan ng alkalde si Reynan Altes na taga Brgy Lepaga.

Sa Facebook post ni Mlang Mayor Russel Abonado, nabatid na una nang nakatanggap ng asawa ni Altes ng limang libong piso kaya’t sinauli niya ito upang mapakinabangan ng iba pang nangangailangan. Samantala, hinikayat naman alkalde ang iba pang mga benipisyaryo na maging matapat pa rin sa kabila ng kahirapang dulot ng COVID-19.( Drema Bravo)

-0-

Buntis na nagpositibo sa COVID-19 na taga Kidapawan City, negatibo na sa pangalawang test result

Nagnegatibo na sa isinagawang re- test ang ikalawang confirmed positive COVID- 19 case na taga Kidapawan City.

Ito ang kinumpirma ni BM Philbert Malaluan ang Provincial Interagency task force spokesperson at batay na rin sa ulat ng Center For Health Development Soccksargen region kahapon. Siya si Patient number 3671, walong buwang buntis at nakatira sa lungsod.

Ang pangalawang COVID-19 patient sa Cotabato Province ay may travel history sa Abu Dabi, Singapore at Davao City. Ang kanyang mga close contact na kapamilya ay nagkaroon rin ng NEGATIVE test results.

Sa kasalukuyan ay wala ng siyang sintomas sa sakit habang wala ring problema sa kanyang pagbubuntis. Pagka-discharge sa Isolation Facility kung saan sya nanatili ng halos 1 buwan, isasailalim pa rin sya sa karagdagang 14-day strict private quarantine.

Sa ngayon, mayroon ng 2 recovered cases ang Cotabato Province habang kasalukuyan pa ring hinihintay ang test result ni PH3989, ang huling confirmed positive case. ( Cherry Exim) NDBC BIDA BALITA

-0-

NATIONAL NEWS………………….

HINDI PA raw pinal ang itinakdang pagbubukas ng klase sa Setyembre.

Ayon kay Department of Education Secretary Leonor Briones, magkakaroon pa sila ng final presentation sa IATF Inter Agency Task Force sa unang linggo ng Mayo.

Sa ilalim ng Republic Act 7977 o Act on lengthening of School Calendar ang pagbubukas ng klase ay dapat hindi lalagpas sa huling araw ng buwan ng Agosto.

Sa iba pang balita, pinalawig pa ng hanggang May 8 ang paghahain ng aplikasyon para sa Small Business Wage Subsidy o SBWS ng pamahalaan.

Ayon sa Department of Finance, dalawang pamamaraan ang maaring gamitin ng employers sa paghahain ng aplikasyon.

Ang mga SBWS-eligible employers na mayroong file ng kanilang email addresses sa SSS ay pinadalhan ng link sa kanilang email para sa proseso.

Para sa iba pang SBWS-eligible employers maaring magproseso ng aplikasyon sa My.SSS account.

Sa kabilang dako naman, umakyat na sa 18 ang bilang ng mga accredited COVID-19 testing laboratory sa bansa.

Ayon kay Health Undersec. Maria Rosario Vergeire, inaprubahan na ng DOH ang akreditasyon ng Philippine Genome Center.

Ang 17 iba iba pang COVID-19 testing laboratories na operational na ay ang:

– RITM

– Baguio General Hospital and Medical Center

– Vicente Sotto Memorial Medical Center

– Lung Center of the Philippines

– Southern Philippines Medical Center

– St. Luke’s Medical Center – BGC

– Western Visayas Medical Center

– Philippine Red Cross

– UP National Institutes of Health

– St. Luke’s Medical Center – QC

– San Lazaro Hospital

– Makati Medical Center

– Chinese General Center

– The Medical City

– Detoxicare Molecular Diagnostics Laboratory

– Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory

– V. Luna Hospital