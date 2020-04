NDBC BIDA BALITA (April 27, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. MGA PASYENTENG gumaling sa COVID-19 sa bansa, dumarami pa!

2. WANTED person na kukuha sana ng cash assistance, inaresto ng mga pulis sa Makilala, North Cotabato

3. Tatlong NPA members, sumuko sa mga pulis sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat

4. DTI, hiniling sa mga kumpanya na isailalim sa COVID testing ang kanilang mga empleyado bago bumalik sa operasyon

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

PITUMPO pang mga pasyente ang panibagong napaulat na gumaling sa Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, April 26, nasa 862 na ang total recoveries ng nakakahawang sakit sa bansa.

Pito naman ang napaulat na nasawi kaya ang COVID-19 related deaths sa Pilipinas ay umabot na sa 501.

Pumalo naman sa seven thousand, 579 ang bilang ng tinamaan ng COVID-19 pandemic sa buong bansa.

Sa region 12, 16 pa rin ang confirmed COVID 19 cases sa buong rehiyon kung saan 13 sa mga ito ang gumaling na at isa lamang ang nasawi.

Nakapagtala naman ng tatlong PROBABLE CASES ang rehiyon na pawang mga taga-South Cotabato. Ang mga ito ay nasawi na subalit hinihintay pa ang resulta ng confirmatory tests ng mga ito.

Sa ngayon, meroon ng 333 suspect cases ang region 12.

Samantala, sa Bangsamoro region naman, umaabot na sa 245 ang suspect cases mula sa iba’t ibang mga lalawigan.

Sampu pa rin ang confirmed COVID-19 cases sa BARMM kung saan tatlo sa mga ito ay nasawi habang lima naman ang gumaling na.

-0-

ISINAULI ng limang mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program o SAP ng DSWD ang kanilang natanggap na limang libong pisong cash assistance mula sa Pigcawayan, North Cotabato.

Ayon kasi sa mga ito, doble na ang kanilang natanggap mula sa pamahalaan kaya minabuti nilang isauli ito para maibigay sa iba pang nangangailangan ng tulong.

Nakatanggap na umano ang kani-kanilang mga asawa ng SAP cash assistance na nakabase sa ibang mga lugar.

Lubos namang hinangaan ni Pigcawayan mayor Jean Roquero ang ginawang hakbang nina Sheryl Flores Mazanades, John Kristopher Gonzaga, Johnnie Sapuay Guintaos, Gloria Dela Cruz Maloto at Paul John Josilva.

Ayon kay Roquero, sa kabila ng kinahaharap na krisis na dulot ng Covid 19 ay hindi pa rin nag-atubili ang mga ito na gawin ang tama at mabuti.

Sa pagkalahatan, umaabot na sa ten thousand, 423 ang mga benepisyaryo ng SAP mula sa 40 mga barangay sa bayan.

-0-

MAHIGIT pitong libong mga pamilya na pawang mga miembro ng regular na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Modified Conditional Cash Transfer for Indigenous People o MCCT-IP sa South Upi, Maguindanao ang nakatakdang tumanggap ng cash assistance mula sa Social Amelioration Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD.

Gayunman, sinabi ni South Upi mayor Reynalbert Insular na mayroong pang dalawang libong mga mahihirap na pamilya sa bayan ang hindi kabilang sa 4Ps at MCCT-IP.

Ngunit ayon kay Insular, batay sa abiso mula sa BARMM Ministry of Social Services and Development o MSSD, nasa 300 mga Non-4Ps family lamang ang mabibigyan ng ayuda.

Nilinaw naman ng alkalde na ang BARMM-MSSD ang tutukoy ng mga pamilyang karapat-dapat na mabigyan ng cash assistance at sila rin ang mamamahala sa nalalapit na payout sa bayan.

Samantala, nabigyan na ng South Upi LGU ng food packs ang 11 mga barangay sa bayan.

Sinabi ni mayor Insular na sa ikalawang linggo ng Mayo ay muli silang mamamahagi ng food packs para sa ikalawang wave ng kanilang relief assistance para sa 12 thousand 900 families sa bayan.

-0-

ISA KATAO ang nasawi habang dalawang iba pa ang sugatan nang sumiklab ang panibagong engkwentro ng mga miembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Sultan Kudarat, Maguindanao.

Nakilala ang nasawi na si Sianga Lompog, 42 anyos, habang ang mga sugatan naman ay kinilalang sina Kamlon Sandigan at Dong Shariff, pawang mga miyembro ng MILF Inner Guard Base Command.

Sinabi ni MILF Chief of Staff at BARMM Executive Secretary Abdulraof Macacua na nagkasagupa ang dalawang grupo malapit sa MILF Administrative Camp Darapanan sa Sitio Egang, Barangay Darapanan, Sultan Kudarat.

Agad namang humupa ang tensyon nang mamagitan ang mga MILF leader.

Gayunman, ilang mga sibilyan sa lugar ang lumikas dahil sa takot na maipit sa gulo.

Sinabi ni Macacua na personal ang dahilan ng engkwentro ng magkabilang grupo ngunit agad na umano itong naayos.

Ayon kay Macacua, sisikapin ng pamunuan ng MILF na hindi na maulit ang ganitong uri ng kaguluhan sa kanilang mga miembro.

-0-

-0-

Mga miyembro ng LGBTQ sa Kidapawan City na nawalan ng trabaho, nananawagan na rin ng tulong

Isa sa mga naapektuhang sector ng krisis sa lipunan ngayon ang mga miyembro ng Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender o LGBTQ na nagtatrabaho sa mga beauty at hair parlor ngayong ipinatutupad pa rin ang Enhance Community Quarantine o ECQ sa buong lalawigan.

Sa Kidapawan City, abot sa isang daan at limampu na mga miymebro ng LGBT ang nawalan ng pangkabuhayan matapos na ipasara ng City Government ang lahat ng mga non-essential business establishment ngayong COVID-19 pandemic. Dahil hindi na sila nakakapag-operate wala na rin silang pinagkakakitaan pero kanilang apela dahil sa hanggang ngayon hindi pa sila nakakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno simula ng magsara ang kanilang estbalishemento.

Sa panayam kay LGBBT Kidapawan spokesperson Jeremy Rodriguez, sa ngayon nag-apply na anya sila sa programa ng DOLE pero wala anya ni-isa sa kanila ang nakatanggap na ng tulong simula ng ipatupad ang ECQ. Nanghihinayang din sila lalo na ang mga nagtatranaho sa beauty parlor dahil malaki sana ang kikitain noong Marso dahil graduation month na tiyak marami sana ang magpapaayos sa kanila.

Kung kaya’t apela ng kanilang grupo na sana’y mabigyan din sila ng tulong dahil kabilang din sila sa mga lubhang naapektuhan ng krisis.

-0-

Kauna-unahang COVID-19 recovered patient sa Kidapawan City, ibinahagi ang naging karanasan habang nilalabanan ang nasabing virus

Hindi bakas sa mukha ang hirap at pangamba ng isang 29-anyos na nurse habang ikinwento kung paano nito nilaban ang tumamang coronavirus disease kasagsagan ng kanyang pagbubuntis.

Si patient 3671, unang COVID-19 positive sa Kidapawan City ay sinorpresa ni Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista umaga nitong Sabado at inanunsyong maaari na itong makauwi sabay ng kanyang walo pang kapamilya matapos makompleto ang 17-days quarantine period sa isolation center.

Ayon kay PH 3671, sapat na bitamina at tamang pagkain ang naging sandata nito upang malampasan ang COVID-19 dahil asymptomatic naman ito. Kwento pa nito, maliban sa kanyang sarili, mas nag-alala pa aniya siya sa sitwasyon ng kaniyang pamilya at maging sa mga medical workers na nag-aasikaso sa kanila sa loob ng isolation facility.

Malaking tulong din aniya ang kaalaman nito sa medikal na aspeto kaya't hindi gaanong nagpahirap sa kanyang kalusugan ang nasabing sakit.

Sinabi pa nito na ang pinaka matinding dulot sa kanya ng COVID-19 ay ang nararamdamang pangamba lalo na sa kanyang pamilya dahil hindi nito batid ang kanilang magiging kahihinatnan. Ibinahagi rin nito na isa ang pagdarasal sa pinaka mabisang sandata upang malampasan ang pagsubok na hatid ng naturang virus.

Sabay ng kanyang pamilya, pinasalamatan ni PH 3671 ang lahat ng mga medical workers at iba pang frontliners na hindi napapagod maglingkod sa kabila ng banta ng coronavirus disease sa kanilang kalusugan.

Pinuri rin nito si Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista at ang city government dahil sa maayos na pasilidad para mga pasyente ng COVID-19 sa lungsod. Samantala, naging emosyunal naman si Mayor Evangelista sa isinagawang send-off ceremony sa nasabing mga pasyente dahil nagbunga aniya ang kanilang paghihirap upang labanan ang COVID-19.

Maliban kay PH 3671 at walo pa nitong mga kaanak, sabay ring natapos sa kanilang quarantine period ang dalawang mga PUI na mula sa Matina Gallera Derby sa Davao City at pinasalamatan ng alkalde ang kooperasyon ng mga ito.

-0-

Mag-amang miyembro ng Communist Terrorist Group at isang menor de edad na taga Tulunan, North Cotabato, sumuko sa pamahalaan kasagsagan ng COVID-19 pamdemic

Nasa pangangalaga na ngayon ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Makilala, North Cotabato ang tatlong mga miyembro ng New People's Army o NPA na pawang mga residente ng bayan ng Tulunan matapos sumuko sa pamahalaan kamakalawa sa Poblacion, Columbio, Sultan Kudarat.

Sa ulat na ipinarating sa Radyo Bida ni Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat, kinilala ang mag-ama na sina alyas Alex, 47-anyos at anak nitong si alyas Pia, 19-anyos pawang taga Brgy Bacong, Tulunan habang kinilala naman ang 16-anyos na batang babae na si alyas Ana, residente ng Brgy Kanibong sa pareho ring bayan.

Ang tatlo ay pawang mga miyembro ng local guerilla front sa ilalim ng Guerilla Front 72 na nag-ooperate sa ilang mga bayan sa pagitan ng North Cotabato at Sultan Kudarat.

Pagod at wala nang natatanggap na benepisyo mula sa kilusan ang pangunahing rason ng mga ito at mas nagpalala pa ang krisis na dulot ng COVID-19 pandemic na lalong naglilimita sa kanilang mga galaw, kaya nagdesisyon ang mga ito na magbalik loob sa pamahalaan.

Agad namang na-iturn-over ng Tulunan at Colombio PNP ang tatlo sa kostudiya ng 39th IB at isinasailalim na ang mga ito sa custodial debriefing. Muli namang nanawagan ang militar na bukas ang kanilang pintuan sa mga indibidwal na naligaw ng landas at na-impluwesyahan ng maling ideolohiya.

-0-

Mahigit 30 na mga repatriated Overseas Filipino Workers o OFW na taga North Cotabato, tutulungang makauwi ng Provincial Government

Nasa tatlumpu't-dalawang mga repatriated Overseas Filipino Workers o OFW na stranded at taga-North Cotabato ang tutulungang makauwi ng Provincial Government. Kabilang dito ang mga ipapadala na sana sa Singapore, Israel at Saudi Arabia ngunit na-cancel ang deployment dahil sa COVID-19 ban.

Kasama rin sa grupo ang mga ipinauwi mula naman sa Taiwan, Hongkong at Singapore at isang maritime seafarer (seaman). Mula sa mga ito, 16 ang taga-Magpet, 4 ang mula sa Kabacan, tig-2 mula sa Kidapawan City, Mlang at Matalam, at tig-1 mula sa Alamada, Aleosan, Tulunan, Makilala, Carmen at Midsayap.

Nakipag-ugnayan ang Provincial Government sa Philippine Army para mapasakay ng C-130 plane mula Manila at Cebu airports patungong General Santos airport sa Mindanao. Sisiguraduhing mayroon silang 14-day quarantine clearance mula sa mga lugar na kinalalagyan nila sa ngayon.

Sila ay susunduin sa Gensan Airport at dadalhin sa OFW Repatriates' Quarantine Facility ng siyudad at munisipalidad kung saan sila nakatira para sa dagdag pa na 14-day quarantine. Kung walang sintomas pagkatapos ng 14 araw ay saka bibigyan ng health clearance na makauwi na sila sa kani-kanilang pamilya.

Layunin ng Provincial Government sa pangunguna ni Gov. Nancy Alaan Catamco na maibsan ang paghihirap na idinulot ng COVID-19. At kasali na ang mga OFW sa nakaramdam ng epekto nito.

-0-

Wanted person na kukuha na sana ng cash assistance sa Social Amelioration program, inaresto ng mga pulis sa Makilala, North Cotabato

Arestado ng pinagsanib na puwersa ng Tulunan at Makilala PNP ang isang wanted person na kukuha na sana ng cash assistance sa Social Amelioration Program ng DSWD sa Barangay Saguing, Makilala, North Cotabato, alas 12:00 ng tanghali nitong sabado.

Kinilala ang suspek na si Willybar Morales alyas Pusoy, 36-anyos na kasalukuyang nakatira sa nabanngit na lugar. Ayon sa ulat, nakapila na si Morales sa DSWD at kukuha na sana ng kanyang 5thousand pesos na cash nang arestuhin ito ng mga pulis.

Si Morales ay may warrant of arrest na inilabas ni Judge Alexander Betoya ng Regional Trial Court Branch 23, Kidapawan City noong June 17, 2014 dahil sa kasong murder at walang inererekomendang piyansa.

Nabatid na ang suspek ay top 2 most wanted person sa bayan ng Tulunan. Kulong na ngayon suspek ay nasa custodial facility na ng Tulunan PNP. NDBC BIDA BALITA

-0-

Social Amelioration cash assistance hindi na tinanggap ng apatnapung mga mamamayan sa isang barangay sa Koronadal City.

Tinangihan at isinoli ng apatnapung mga mamamayan sa Barangay Zone 4 sa Koronadal City ang cash assistance sa Social Amelioration Program ng DSWD. Ito ay ayon mismo kay Zone 4 barangay Chairman Gener Janapon.

Ibig sabihin nito mahigit dalawang daang libong pisong pondo para sa SAP ay naibalik sa DSWD. Ayon kay Janapon kabilang mismo sa nag-waive ng kanyang cash assistance ang misis nitong retiradong guro.

Sinabi Janapon na nais sana ng kanyang misis na ibigay ang cash assistance sa mas nangangailangan.

Kaya lamang dahil sa hindi ito kwalipikado sa programa nagdesisyon na itong huwag nang tanggapin ang pinansyal na tulong. Ipinahayag ng nasabing barangay Chairman na hindi kasi maikakaila na kahit sino ay nais makinabang sa tuwing may ipamimigay na tulong ang pamahalaan.

Kaya may mayroon ding mas nakakaangat sa buhay sa kanilang lugar ang nag-fill up ng SAP Form.

Pero dahil sa nakonsensya ayon kay Janapon pinili ng mga ito na i-waive at isoli na lamang ang nakatanggap na SAP Cash Assistance.

Ipinahayag ni Janapon na sa 1,997 SAP form na kanilang isinumite, 1,387 lamang ang aprubado ng DSWD.

-0-

Monitoring ng pangaabuso sa mga frontliner at COVID-19 patients pinaigting ng lokal na pamahalaan ng General Santos Ciy

Mayroon nang hotline na mapagsumbungan ng mga frontliners at pasyente ng COVID-19 na biktima ng pangaabuso ang lokal na pamahalaan ng General Santos City.

Ayon kay Gensan City Administrator Arnel Zapatos ito ay bilang pagpapatupad ng “Anti-Covid-19 Discrimination Ordinance of General Santos City.”

Ipinagbabawal ng nasabing ordinansa ang pangaabuso at diskriminasyon ng mga health workers at sinumang suspect, probable o kumpirmadong may COVID-19. Ipinahayag naman ni Gensan City Councilor Jose Edmar Yumang na layon ng ordinansa maprotektahan laban sa verbal at physical abuse at diskriminasyon ang mga frontliner at COVID-19 patients.

Kalakip dito ayon kay Yumang na co-author din ng nasabing ordinansa ang harassment, pamamahiya sa publiko, at mga ginawa na makakapag dulot ng bias at stigma sa mga ito. Saklaw din nito ang pagbahagi ng mga pangalan ng mga pasyente sa print o social media na walang pahintulot ng Department of Health o DOH. Sinabi ni Yumang na ang mga lalabag sa ordinansa ay pagmumultahin ng limang libong piso. Maari ring makulong ang mga ito ng mula walong buwan hanggang isang taon.

Ang public officials na bigong tumulong sa mga suspected COVID-19 patients at frontliners na hihingi ng movement clearance ay maari ring maparusahan sa pamamagitan ng nasabing ordinasa

-0-

-0-

Financial assistance ng DOLE 12 napakinabangan ng mahigit limang libong mga mangagawa na apektado ng lockdown sa rehiyon

Natanggap na ng mahigit limang libong mga mangagawa sa pribadong sektor sa region 12 na apektado ng enhanced community quarantine ang kanilang tig limang libong pisong financial assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ang nasabing mga benepisyaryo ay mga mangagawa ng mahigit apatnaraang mga kumpanya sa SOCCKSARGEN na nag-apply sa COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP ng ahensya.

Ayon kay DOLE 12 Regional Director Sisinio Cano, ang mga kompanyang ito na kungdi man nagsara ay nagbawas ng oras sa trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Cano na nakapag-release din ang ahensya ng mahigit 25 million pesos sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa apat na mga lalawigan ng region 12.

Dinagdag din ni Cano na ang pinansyal na tulong ay ibinigay sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng mga money remittance centers. Layon nito na maiwasan ang pagdagsa ng mga mamamayan at panatili ang physical distancing sa mga field offices ng DOLE.

Tiniyak din ni Cano na patuloy na naghahanap ng paraan ang DOLE para makatulong sa mga mangagawa at kompanya sa Soccksargen na apektado ng enchance community quarantine.

-0-

Pinansyal na tulong DA 12 napakinabangan ng mga magsasakang apektado ng lockdown sa Lambayong, Sultan Kudarat

Nanguna mismo sa pamimigay ng cash assistance sa mga magsasaka ng Lambayong sa lalawigan ng Sultan Kudarat si Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen. Ayon kay Mangelen bawat magsasakang benepisyaryo ay nabigyan ng tig limang libong piso. Ito ay bilang pagpapatupad sa Rice Farmers Financial Assistance o RFFA Program ng DA.

Maaring makinabng sa nasabing subsidy program ang mga rice farmers na hindi lalagpas sa isang ektarya ang lawak ng sakahan . Ang mga ito ay dapat nakarehistro din sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Layon nito na matulungan ang mga magsasaka na apektado ng enchance community quarantine dahil sa COVID-19.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Umabot na sa 208.1 million pesos ang nalikom na pondo ng “#Team PNP Bayanihan Fund Challenge” na nagmula sa boluntaryong kontribusyon ng mga pulis mula sa kanilang mga sahod.

Maliban sa kasi sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine, napagkasunduan ng mga pulis na maglikom ng pondo para makapagbigay ng tulong sa mga lubos na apektado ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon kay PNP spokesperson Brig. Gen. Bernard Banac, ang Bayanihan Fund Challenge na tinawag din nilang “Sariling Alay ng Pulis” o SAP at ito ay may kaugnayan din sa isa pang voluntary donation drive ng PNP na “Kapwa Ko, Sagot Ko!” Adopt a Family Program.

Sa iba pang balita, umapela si Trade Sec. Ramon Lopez sa mga negosyante na isailalim muna sa COVID-19 tests ang kanilang mga empleyado bago payagang makabalik sa kani-kanilang mga trabaho.

Ginawa ito ni Lopez bago ang nakatakdang pagtatapos ng enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa sa mga susunod na araw.

Ayon kay Lopez, ang naturang hakbang ay paraan na rin upang makatulong ang mga pribadong kompanya sa mass testing na ginagawa ng pamahalaan bilang pag-iwas sa tuluyang pagkalat pa ng COVID-19.

Sa kabilang dako naman, pinalawig pa ng Commission on Elections o COMELEC ng hanggang sa June 30 ang suspensyon ng voter’s registration sa buong bansa.

Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ang extension ay bunsod ng second extension nang pagpapatupad ng enhanced community quarantine hanggang sa May 15 sa ilang piling lugar.

Ayon sa opisyal, hindi maisasagawa ang voter’s registration dahil limitado pa rin ang galaw ng mga tao.