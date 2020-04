NDBC BIDA BALITA (April 3, 2020)

NEWSCAST

1. COTABATO CITY LGU, nagpalabas ng panibagong executive order para sa mas pinaigting na Enhanced Community Quarantine sa lungsod.

2. Mahigit 30 mga indibidwal na mula sa iba’t ibang rehiyon, sasailalim sa 14-day quarantine bago payagang makapasok sa North Cotabato

3. DSWD 12, ipinaliwanag ang proseso sa pag-apply sa Social Amelioration program para sa mga mamamayang apektado ng lockdown dahil sa COVID-19

4. Mass testing sa PUIs at PUMs, balak simulan ng gobyerno sa April 14

Mahigit 300 pa ang nadagdag sa mga kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na pumalo na ngayon sa 2,633 ang bilang ng mga tinamaan ng sakit sa Pilipinas.

Ayon pa sa kalihim, isang pasyente naman ang gumaling na sa COVID-19 kaya umabot ang total recoveries nito sa Pilipinas ay nasa 51 na.

Aniya pa, 11 namang mga pasyente ang nasawi kaya umabot na sa 107 ang COVID 19-related deaths sa Pilipinas.

Samantala, meroon pa ring pitong confirmed COVID-19 cases sa buong region 12. Sumasailalim din sa mahigpit na home quarantine ang nasa 194 Persons Under Monitoring sa rehiyon. Pito katao naman ang sinasabing nasawi sa naturang sakit.

Sa BARMM, meroon pa ring anim na confirmed cases ang Bangsamoro region habang mahigit pitong libo ang persons under monitoring nito at nasa 218 ang persons under investigation. Tatlo katao rin ang sinasabing nasawi sa naturang sakit sa rehiyon.

SUSPENDIDO na simula ngayong araw ang PUBLIC TRANSPORT sa Cotabato city alinsunod sa alituntunin mula sa national government.

Sa executive order no. 338 na ilinabas ni city mayor Cynthia Guiani, initasan nito ang lahat ng government agencies sa lungsod na magpatupad ng “work from home policy” at mag-iwan lamang ng skeleton force sa kanilang mga tanggapan.

Para sa mga empleyado ng gobyerno at iba pang mga essential establishment sa lungsod, ang kanilang mga employer o kumpanya na muna ang maghahatid at susundo sa kanila upang makapagpatuloy sila sa pagtatrabaho.

Sinabi ni mayor Guiani na sa ngayon ay nakikipag-negosasyon pa ang City LGU sa isang bus company upang mabigyan ng alternatibong sasakyan ang mga empleyado.

Bibigyan ng prayoridad umano ang mga empleyado ng gobyerno at essential establishments, mga lalabas upang mamalengke at bumili ng gamot o pagkain, mga frontliner, at mga emergency responder.

Papayagan naman aniya na bumiyahe ang mga private vehicle at taxi na mayroon lamang isang sakay sa front seat at isa sa backseat.

Ganundin ang tricycle na may isang sakay sa harap at isa sa likod.

Maaari ring bumiyahe ang mga pribadong motorsiklo.

Samantala, ipapatupad na rin ang liquor ban mula alas singko ng hapon hanggang alas otso ng umaga.

Magpapatuloy din ang checkpoints, lalong lalo na sa mga barangay.

DINAKIP ng mga otoridad ang sampu katao na lumabag sa umiiral na Home Quarantine sa Barangay Rosary Heights 10 at Rosary Heights 11, sa Cotabato City.

Ang mga inaresto ay pawang mga lalaki, nasa hustong gulang at mga residente ng dalawang nabanggit na mga barangay.

Sa report ng City PNP, nakita umanong pagala gala ang mga ito sa kanilang lugar at nang sitahin ay walang maipakitang quarantine pass kaya sila dinampot ng tropa ng Police Station 2.

Una rito, nitong nakaraang araw ay 13 katao rin ang inaresto matapos lumabag sa umiiral na Curfew Hour sa lungsod

Dinakip ng mga otoridad ang anim na mga estudyante, isang construction worker at anim na mga unemployed na pawang mga taga Barangay Bagua 3.

Nakita kasi ng mga pulis na pagala-gala ang mga ito sa lansangan kahit lagpas na sa curfew at sa kabila ng ipinatutupad na Community Quarantine sa lungsod.

NILINAW ng Ministry of Health o MOH ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na hindi pa pinal at rerepasuhin pa sana ang kumalat na unofficial advisory mula sa MOH-BARMM hinggil sa COVID-19.

Sinabi ni BARMM Health Minister Dr. Saffrullah Dipatuan na gamit ang mobile scanner ay kumalat ang naturang advisory na aniya ay draft o binabalangkas pa lamang ng kanilang Regional Epidemiological and Surveillance Unit.

Sabi ni Dr. Dipatuan, bagaman at pirmado na ang naturang dokumento ay isasailalim pa ito sa deliberasyon kaya wala pang "released” o “confidential” na nakatatak dito.

Paglilinaw din ng opisyal na hindi para sa publiko ang naturang dokumento at ito ay internal communication lamang mula sa regional office patungo sa Integrated Provincial Health Offices at City Health Offices sa ilalim ng BARMM.

Layunin ng naturang advisory na magkaroon ng tamang gabay ang local government units sa loob ng Bangsamoro Region bilang bahagi ng Bangsamoro Inter-Agency Task Force on COVID-19.

Batay aniya sa ipinalabas na data ng Department of Health, ang Lanao del Sur ay may anim nang positibong kaso ng COVID-19 at tatlo sa mga ito ay nasawi.

Dahil dito, higit na kinakailangan na ang pinaigting na pagpapatupad na enhanced community quarantine ng LGUs sa Lanao del Sur at Marawi City.

Nilinaw naman ni Dipatuan na wala pang kaso ng local transmission sa mga nabanggit na lugar.

Iginiit din nito na ang klasipikasyon ng isang indibidwal bilang Patient Under Monitoring at Patient Under Investigation ay hindi lamang nakabase sa advisory kundi sa umiiral na protocols o mga panuntunan at algorithms ng DOH na may kaugnayan sa COVID-19.

BALAK umano ng gobyerno na simulan ang mass testing sa mga person under investigation o PUI at person under monitoring o PUM sa April 14.

Sinabi ni Presidential Peace Adviser at National Task Force COVID-19 chief implementer Carlito Galvez Jr. na determinado ang gobyerno na mapabilis ang accreditation ng iba pang laboratoryo para masimulan ang massive testing.

Kasabay nito, hinimok ni Galvez ang Department of Health o DOH na madaliin ang proseso sa iba pang ospital na humiling ng accreditation para sa testing ng COVID-19.

Sa ngayon, mayroon aniyang siyam na accredited hospitals sa bansa na nagsasagawa na ng COVID-19 testing sa mga pasyente.

Samantala, hinimok naman ni Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez ang DOH na kaagad magtalaga ng COVID-19 testing laboratories sa Mindanao.

Inirekominda ni Rodriguez na lahat ng mga ospital sa Mindanao ay i-accredit ng DOH bilang testing laboratory para sa COVID-19.

Sa ganitong paraan ay magiging mas accessible sa mga taga-Mindanao ang COVID-19 testing at makakatulong ng husto para maiwasan ang pagkalat pa lalo ng virus.

Sa ngayon, tanging ang Southern Philippine Medical Center sa Davao City lamang kasi aniya ang accredited COVID-19 testing laboratory sa buong Mindanao.

Ang Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro, na napili bilang COVID-19 referral center, ay wala pa ring testing laboratory at wala ring test kits hanggang ngayon kaya ang swab samples ay ipinapadala pa sa Davao City.

DSWD 12 ipinaliwanag ang proseso sa pag-apply sa Social Amelioration program para sa mga mamamayang apektado ng lockdown dahil sa COVID-19

Magbibigay ng Social Amelioration Card o SAC form sa mga local government units ang Department of Social Welfare and Development 12 para maipamigay din ng mga ito sa mga mamamayang maaring makinabang sa Social Amelioration Program o SAP ng pamahalaan.

Ang mga LGU ay inatasan na door-to-door na magbibigay ng dalawang kopya ng SAC sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo ang SAC Form ay magsisilbi ring monitoring tool ng ahensya. Ito ay upang maiwasan ang duplication o dobleng pamimigay ng nasabing tulong. Ang SAC form ay susulatan naman ng head of the family na titiyak na maisumite din ang mga kinakailangang requirement.

Matapos ang pag fill-up sa SAC Form kokolektahin at ibibigay naman ang isang kopya ng barangay team representative sa LGU para sa encoding bago isumite sa DSWD 12 Office. Habang ang isa kopya naman ng SAC Form ay dapat itago ng isang pamilya para sa reference at monitoring ng mga otoridad. Ipinahayag ni Espejo na nakadepende na sa mga LGU kung papano ipamimigay ang cash assistance basta matiyak lamang na maipatupad pa rin ang physical distancing.

Sinabi ni Espejo na bago ang releasing ng pondo at paglagda sa kasunduan isasailim muna sa review ng DSWD ang mga dokumento na isinumite ng mga LGU . Iginiit din nito na ang perang matatanggap ay dapat gamitin ng mga benepisyaryo sa pagbili ng pagkain, gamot, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan.

Matapos ipaliwanag sa mga opisyal ng South Cotabato ang nasabing programa, ipinahayag ni Espejo na makikipagpulog din ito ngayong lingo sa mga opisyal naman ng iba pang mga lalawigan sa region 12.

Makikinabang sa Social Amelioration Program ang mga senior citizens, persons with disability, buntis, solo parents, distress OFW, indigenous people, mga walang tirahan, magsasaka, mangingisda, self-employed, informal settlers, at mga “now work, no pay” na mga mangagawa tulad ng mga public utility vehicle drivers, kasambahay, construction workers at maraming iba pa.

Kalakip din sa nasabing programa ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.

Ordinansa na magtatakda sa pagtatapos ng general community quarantine sa April 20, aprubado na ng Sangguniang Panglungsod ng Koronadal

Magtatagal ang General Community Quarantine sa Koronadal City sa April 20. Ito ay base naman sa ordinansa na inaprubahan ng mga kasapi ng Sangguniang Panglungsod.

Limitamo man mananatiling bukas pa rin ang mga establisemento na nagtitinda ng mga groceries, remittance centers, gasoline stations, water refilling stations, financial institutions, supermarket, fast food chains, retaurants, food booths at mga botika.

Hiniling din ng konesho sa publiko ang pagsunod sa physical distancing ng mga kawani at customer ng nasabing mga estabisemento para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kaugnay nito, sinabi naman ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena na handa ang National Food Authority at mga miller na mag-supply ng mahigit 11 thousand bags ng bigas.

Ito ay para pandagdag sa ikalawang bugso ng pamimigay ng relief goods sa mga apektadong mga mamamayan. Ayon sa alkalde hiniling na rin nito sa mga business establishements sa lungsod na ipagpapatuloy ang pag-supply sa pangungunahing pangangailangan ng publiko.

Kaya ayon kay Ogena makatatanggap pa rin ng kaukulang tulong ang mga mamamayan ng Koronadal City kahit na tapos na ang general community quarantine.

Nauna nang pinalawig ng alkalde sa tatlong buwan ang serbisyo ng mga job order at contractual employees ng lokal na pamahalaan ng Koronadal. Ayon kay Ogena, bukod sa kailangan pa ng LGU ang serbsiyo ng mga ito, mas kailangan din ng nasabing mga LGU employees ang trabaho ngayong may COVID-19 pandemic.

PUI na sumakabilang buhay sa Gensan negatibo sa COVID-19, ayon sa DOH

Negatibo sa corovirus disease o COVID-19 ang isang person under investigation o PUI na binawian ng buhay sa General Santos City noong March 24. Ito ay base naman sa datus na ipinalabas ng Department of Health 12 matapos matanggap ang resulta ng pagsusuri ng Research Insititute of Tropical Medicine o RITM.

Matatandaan na inireport noon ng nasabing ahensya na ang 30 years old na PUI ay may travel history sa bansang may mga kaso ng COVID-19. Ayon sa sumuri sa nasabing pasyente na si Dr. Peter Ian Tabar ang nasawing PUI ay may matapang na cancer cell na maaring mabilis kumalat sa loob ng tatlo hanggang apat na buwan.

Nagkataon lamang ayon kay Tabar na nang dumating sa kanila ang nasabing pasyente ay mayroon na itong ubo, at hirap din sa paghinga na kabilang din sa mga sintomas ng COVID-19. Tinukoy naman ng DOH 12 na sanhi ng pagkamatay ng nasabing PUI ang pneumonia. Nilinaw naman ni Gensan City Health Officer Dr. Rochelle Oco na nananatili pa ring ligtas sa COVID-19 ang nasabing lungsod.

Provincial Disaster Risk Reduction ang Management Officer ng South Cotabato tiniyak na mabibigyan ng relief assistance ang lahat na mamamayan sa lalawigan na apektado ng enhance community quarantine

Makikinabang sa relief packs ng provincial disaster risk reduction and management office ng South Cotabato ang lahat ng mga mamamayan na apektadong enhance community quarantine sa lalawigan. Nilinaw ito ni PDRRM Officer Rolly Aquino. Ibig sabihin nito ayon kay Aquino mabibigyan ng relief goods mahirap man o mas nakakaangat sa buhay.

Gayunpaman hiniling din ni Aquino sa mga hindi nangangailangan na ibigay na lamang sa iba ang matatanggap na relief packs para makatulong. Ayon kay Aquino ang mga mabibigyan ng relief packs ng PDRRMO ay ibabase naman sa listahan na isinumnite ng mga local government unit. Sinabi ni Aquino na nakasalalay din dito kung makatatangap ng relief assistance ang mga boarder sa isang barangay.

Nilinaw din ni Aquino na ang relief assistance sa mga apektado ng enhance community quarantine sa South Cotabato ay ibibigay ng apat na bugso. Ang unang tranch ng pamimigay ng mga ito ay aakuin ng municipal o city government.

Habang ang pangalawa hanggang ikaapat na bugso ay magkatuwang namang itataguyod ng provincial government at DSWD.

Rice production sa bansa target na mapataas ng DA sa kabila ng pandemic sa COVID-19

Target pa rin ng Deprtment of Agriculture na tumaas sa 93 percent mula sa 87 percent ang rice sufficiency leveling bansa sa pagtatapos ng 2020 sa kabila ng COVID-19 pandemic. Ayon kay DA Secretary William Dar sa pamamagitan ng dagdag na pondo mas taas ang produksyon ng bigas sa bansa.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Dar humiling sila ng 8.5 million pesos para sa rice resiliency project bilang kabahagi ng 31 million pesos supplemental Budget para sa Ahon Lahat, Pagkaing Sapat o ALPAS Covid-19 Program. Ang 31 billion pesos na supplemental budget ay inaprubahan ng Inter-Agency Task Force for Managing Emerging Infectious Diseases noong nakaraang lingo.

Ito ay inindoroso na para sa approval ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Dar kailangan nila ng dagdag na pondo dahil na rin sa mahigpit na rice trading sa buong mundo sanhi ng pandemic sa COVID-19. Ipinahayag ng nasabing DA Secretary na dahil sa dagdag na pondo tataas ang produksyon ng palay sa nansa sa Disyembre.

Ayon kay DAR pagkatapos ng panahon ng anihan ini-eenganyo din nila ang mga magsasaka na magtanim agad sa pamamagitan ng direct seeding. Bibigyan din ang mga ito ng DA ng kaukulang mga pataba at technical assistance para mapataas ang kanilang produksyon sa huling quarter ng 2020. Ipinahayag ni Dar na may sapat pa na suplay ng bigas ang bansa naabot sa 75 days.

24,000 households sa bayan ng Kabacan, North Cotabato, makikinabang na sa relief packs mula sa LGU

Sinisiguro ni Kabacan Mayor Herlo Guzman Jr, na makakatanggap ng relief packs ang sa 24, 000 households ng bayan na apektado ng COVID-19. Ayon sa alkalde, ang bawat pamilya ng bayan na nasa informal sector ang makakatanggap ng tulong.

Ito ay kinaibilangan ng tig limang kilo ng bigas para sa bawat pamilya at canned goods. Pangungunahan naman ng mga Barangay Official ang pamamahagi ng tulong sa bawat bahay upang maipatupad rin ang physical distancing. Hiling din nito sa mga mamamayan ng Kabacan na huwag na lamang munang tumanggap ng kaanak o kakilala na galing sa ibang lugar lalo na kapag galing sa mga lugar na may kompirmadong kaso ng COVID-19.

Iwasan din ang magbahagi ng hindi kumpirmadong impormasyon na nakakapagdulot ng kalituhan sa mga residente. Sa ngayon, mas hinigpitan pa ng frontliners ang pagbabantay sa mg entry at exit points sa nasabing bayan.

Pag-aangkas sa motorsiklo, pinapahintulutan sa bayan ng Arakan, North Cotabato

Mas binigyang konsiderasyon ngayon ng LGU Arakan ang pagpapahintulot sa pag-angkas sa motorsiklo sa kabila ng kautusan ng provincial government hinggil sa ‘no backride policy’ dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng physical distancing.

Ayon kay Arakan Vice-Mayor Jeniffer Pangilinan, mahirap kasing ipatupad sa kanilang bayan ang nasabing polisiya dahil wala aniyang bumabyaheng tricyle sa kanilang bayan. Hindi rin nakasaad sa kanilang inilabas na executive order ang pagbabawal ng pag-aangkas pero kinakailangan may dalang quarantine pass ang bawat pasahero nito at isa lang ang maaaring umangkas.

Dagdag pa rito, marami aniyang mga malalayong barangay sa Arakan ang kinakailangan pang lumuwas sa patag upang mamili ng pangunahing pangagailangan at kakaunti nalang din ang bumabyaheng skylab. May natanggap din anila silang mga hinaing na marami ang hindi maruong mag motorsiklo kaya’t kinakailangan paring umangkas.

Sa ngayon ay umiiral pa rin preemptive municipal lockdown sa bayan ng Arakan.

Mahigit 30 na mga indibidwal na mula sa ibat-ibang rehiyon, sasailalim sa 14-day quarantine period bago makapasok ng North Cotabato

Stranded ngayon sa Girl scout of the Philippines compound sa camp aurora ng Barangay Old Bulatukan, Makilala Cotabato na boundary ng Davao Region ang nasa tatlumput tatlo na mga indibidwal na mula sa ibat-ibang rehiyon.

Sinabi ni COVID-19 interagency task force spokesperson Lito Canedo ng Makilala LGU, kailangan anya munang sasailalim sa 14-day quarantine period bago makapasok o padadaanin ng probinsya ang mga indibiwal.

Ani ni Canedo, tutungo anya ang mga ito sa ibat-ibang bayan ng probinsya, sa Cotabato City at iba pang lugar na dadaan ng lalawigan. Pagkatapos ng labin-apat na araw ay maari na silang makalabas at makauwi sa kani-kanilang lugar. Kahalintulad din na hakbang ng gagawin sa ibat-ibat mga border checkpoint tulad ng sa bayan ng Arakan na boundary ng Calinan District, Tulunan Cotabato na boundary naman ng Maguindanao at iba pa.

Dagdag pa ni niya, na sasagutin na ng Provincial Government ang pagkain ng mga na stranded sa loob ng 14 days.

Frontline PNP Personnel sa Cotabato Province, makakatanggap ng karagdagang protective gear laban sa COVID-19 mula sa provincial government

Upang mapanatili ng mga PNP personnel ang pagpapatupad ng security protocol sa siyam na mga boundary checkpoint ng lalawigan, makakatanggap ang mga ito ng karagdagang personal protective equipment o PPE mula sa provincial government.

Ayon kay COVID Task Force Spokesperson Board Member Doctor Philbert Malaluan, ang nasabing mga PPE ay kinabibilangan ng mga face masks, gloves at alcohol. Sinabi rin nito na sa ngayon ay hindi pa kakailanganin ng PNP ang PPE full body suit at tanging sa mga isolation facility lamang ito ginagamit.

Nakatakda namang ipamahagi ng Task Force Covid ang naturang mga PPE ngayon araw. Samantala, ayon kay PNP North Cotabato Spokesperson LTC Bernard Tayong, wala naman aniyang nakikitang problema ngayon ang pulisya sa pagpapatupad ng security at health protocols katuwang ang mga health workers sa lalawigan ng North Cotabato.

Maliban na lamang sa hindi magkakatugma na executive order ng provincial government at ng mga LGUs, pero agad naman aniya itong nabigyang linaw. Mahalaga kasing may malalim na pag-unawa ang mga PNP na nasa frontline sa pagpapatupad ng mga guidelines na nakapaloob na mga executive order lalo’t sila ang nagmaman sa mga checkpoint.

Samantala, patuloy rin ngayong minomonitor ng PNP ang kalusugan ng mga pulis na nasa frontline upang masigurong ligtas din ito sa corona virus disease kung saan may inilaang decontamination area para sa mga ito. Sa kabilang dako, sa kabila ng problemang dulot ng COVID-19, sinabi ni Tayong na patuloy ang isinasagawang police operations ng PNP lalo na sa kampanya kontra iligal na droga at illegal gambling activities. NDBC BIDA BALITA

NILINAW ni Cabinet Secretary Karlo Alexi Nograles na ang mga LGU official lamang na nakagawa ng grave violation sa gitna ng enhanced community quarantine ang pinakakasuhan ni Pangulong Duterte.

Sabi ni Nograles, siya ring tagapagsalita ng Inter Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases, kung meron talagag grievous and grave violation ang LGU officials ay ipapatupad nila ang nakasaad sa Bayanihan to Health as One Act.

Ayon kay Nograles, reserba lamang ang kapangyarihan na maghain ng kaso.

Samantala, pera at hindi relief goods ang matatanggap ng 18 milyong mahihirap na pamilyang Pinoy na apektado ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19.

Ayon kay Nograles, buong matatanggap ng mga beneficiary ang P5,000 hanggang P8,000 na ayuda mula sa Bayanihan to Heal as One Act.

Ginawa ni Nograles ang paglilinaw matapos sabihin ng Department of Social Welfare and Development na hindi makukuha ng buo ng 18 milyong mga Pinoy ang pinansyal na ayuda dahil ang iba ay ibibigay sa pamamagitan ng relief goods.

Aprubado na aniya ni Pangulong Duterte ang cash assistance na ibibigay sa mapipiling beneficiaries sa buong bansa.

Sa kabilang dako, nagbabala ang World Health Organization o WHO laban sa mga online scam na kumakalat ngayon.

Partikular na tinukoy ng WHO Philippines ang post sa social media na diumano’y pamimigay nila ng monetary giveaway.

Sa nasabing post ng umano’y WHO collections ay mamimigay diumano ang WHO ng ten thousand dollars na reward bilang tulong dahil marami umano ang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19.