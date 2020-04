NDBC BIDA BALITA (April 30, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. BILANG ng mga gumagaling sa COVID-19 sa Pilipinas, dumarami pa! Region 12, nakapagtala ng panibagong recovery.

2. Barangay kagawad, patay habang chairman, sugatan sa pananambang sa Matalam, North Cotabato

3. Dalawang mga pulis, patay habang dalawa pang kasama nakaligtas sa pananambang sa Polomolok, South Cotabato

4. MGA PULIS at health worker na nahawaan ng COVID-19 sa bansa, nadagdagan pa!

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Nadagdagan pa ng 48 ang bilang ng mga gumaling na pasyente sa COVID-19 sa Pilipinas.

Kaya naman base sa record ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon ay nasa one thousand and 23 na ang total recoveries ng nakakahawang sakit sa bansa.

28 namang pasyente ang pumanaw kaya ang COVID-19 related deaths sa bansa ay nasa 558 na.

Samantala, sinabi pa ng DOH na 254 ang panibagong napaulat na nagpositibo sa COVID-19 pandemic sa Pilipinas.

Kaya kahapon ay sumampa na sa eight thousand, 212 ang bilang ng kumpirmadong kaso ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa buong region 12 naman, meroon pa ring 16 na confirmed COVID-19 cases base sa datos ng DOH 12 hanggang kahapon ng hapon. 14 sa bilang na ito ay gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa ngayon, nasa 365 na ang suspect cases sa buong rehiyon at 22 sa mga ito ang nasawi na ngunit hinihintay pa rin ang resulta ng kanilang COVID-19 tests.

Tatlo naman ang probable cases ng COVID-19 at lahat ng mga ito ay pumanaw na.

Sa BARMM, nasa 247 ang suspect cases ng COVID-19 base sa pinakahuling record ng Ministry of Health.

Nasa sampu ang confirmed COVID-19 cases sa rehiyon; lima sa mga ito ang gumaling na habang tatlo naman ang nasawi.

-0-

Umaabot sa mahigit 45 libong 4Ps beneficiaries sa Maguindanao ang nakatanggap na ng cash assistance mula sa Social Amelioration Program ng pamahalaan na nagkakahalaga ng P3,650 kada pamilya.

Kabilang sa mga nakatanggap ang mga residenteng mula ng 18 munisipyo ng lalawigan kabilang ang Ampatuan, Shariff Aguak, Datu Abdullah Sangki, Datu Unsay, Mamasapano, Shariff Aguak, Datu Hoffer, Sultan Sa Barongis, Rajah Buayan, Mangudadatu, Pandag, Buluan, Datu Paglas, Datu Piang, Datu Salibo, Datu Saudi Ampatuan, Pagalungan at Datu Montawal.

Pinangunahan naman ng Maguindanao Provincial Social Welfare Office ang manual payout katuwang ang mga pulis, sundalo at iba pang mga barangay frontliner.

Sinabi ni Maguindanao provincial social welfare officer Emma Ali na tatanggap din ng food packs, mga gamot at hygiene kits ang naturang mga benepisyaryo sa mga susunod na araw.

Sa ngayon, nagpapatuloy pa aniya ang kanilang SAP distribution para naman sa mga hindi miyembro ng 4Ps.

Muli namang nilinaw ni Ali na tanging ang mga pinakamahihirap lamang na pamilyang sinala ng Ministry of Social Services and Development ang makakatanggap ng cash assistance base sa nakasaad sa "Bayanihan to Heal as One Act"

-0-

NAGBABALA naman ang Department of Agriculture sa mga rice hoarders sa region 12 na mananagot sa batas sakaling mahuli at mapatunayan.

Ito ang pahayag ni DA-12 Director Arlan Mangelen matapos makarating sa kanya ang impormasyon na may mga rice traders o negosyante na nagtatago ng bigas sa halip na ibenta ng mura ngayong nahaharap ang bansa sa krisis dulot ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Mangelen, dapat bigyan ng atensyon ang mga ganitong sitwasyon para hindi nagkakaubusan ng bigas sa mga merkado.

Kailangan din aniyang ibenta ang mga bigas sa tamang halaga na batay sa suggested retail price.

Aniya, inirekomenda na nila sa Taskforce COVID ang pagbibigay ng mabigat na parusa sa rice hoarders.

Sa ngayon ay mahigpit na nilang mino-monitor ang mga bigasan sa rehiyon at maglulunsad din sila ng mga surprise inspection sa mga bodega ng bigas.

-0-

NAKALIKOM ng halos isang milyong pisong pondo ang mga miembro ng minority bloc ng Bangsamoro Transition Authority o BTA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Sinabi ni BTA Minority Floor Leader Atty. Laisa Alamia na ang naturang pondo ay ginamit nila para makapagbigay ng tulong sa mga mahihirap na pamilya sa iba’t ibang mga lugar sa BARMM na lubos na apektado ng CoVid-19 pandemic.

Sina Alamia at iba pang mga minority bloc members na sina Don Loong, Baintan Ampatuan, Rasol Mitmug Jr., Teng Ambolodto, Rasul Ismael at Amir Mawallil ay nag-donate ng kanilang dalawang buwang sahod para magamit sa kanilang relief operations.

Ayon sa opisyal, umaabot na sa dalawang libong households ang kanilang natulungan simula pa noong March 26.

Nabatid na bukod sa food packs ay nabigay din ng cash assistance ang BTA minority bloc sa pinakamahihirap na daily wage-earners, stranded students ng Mindanao State University at ilang mga residente ng BARMM na na-stranded sa iba’t ibang mga lugar sa bansa.

Ayon pa kay Alamia, umaabot na rin sa 700 sets ng personal protective equipment o PPEs at libo-libong mga face masks ang kanilang naipamahagi sa medical workers at frontliners sa Bangsamoro region.

Sa ngayon aniya, plano rin nilang bumili ng decontamination tents para matiyak ang kaligtasan ng mga health worker at iba pang frontliners.

-0-

UMAABOT na sa 40 libong face masks, face shields, thermal scanner at iba pang Personal Protection Equipments o PPEs ang naipamahagi na ng mag-amang sina Maguindanao 2nd District Cong. Toto Mangudadatu at Board Member King Mangudadatu sa iba’t ibang mga lugar sa Maguindanao.

Ayon kay Board Member Mangudadatu, pinakahuli nilang naibigay ang nasa tatlong libong PPEs sa mga frontliner na nasa national highways na sakop ng iba’t ibang mga bayan sa lalawigan

Kabilang aniya sa mga nabigyan ang mga bayan ng

1. Buluan

2. Pandag

3. Paglat;

4. Datu Paglas;

5. Mangudadatu

6. Pagalungan;

7. Datu Montawal;

8. Northern Kabuntalan;

9. Kabuntalan;

10. Parang;

11. Brgy. Landasan, Parang

12. Brgy. Making, Parang

13. Matanog;

14. Buldon;

15. Barira;

16. Upi;

17. South Upi;

18. Buluan District Hospital;

19. MSSD/DSWD Buluan Municipal Field Office;

20. Brgy. Maslabeng, Buluan;

21. PNP Maguindanao, at

22. Army’s 33rd infantry battalion

Una rito, namahagi na rin ng tone-toneladang mga manok, isda at gulay sina Cong. Mangudadatu at anak na board member bilang tulong na rin sa mga kababayan ngayong Ramadan.

Nabatid na ang pondong ginamit ng mag-ama sa kanilang relief operations ay nagmula mismo sa kanilang mga sariling bulsa.

-0-

Private business establishment owners, hinihikayat na magsagawa rin ng mobile store habang umiiral pa ang Community Quarantine sa lalawigan

Hinihikayat ngayon ng pamahalaang panlalawigan ang lahat ng mga pribadong negosyante sa probinsya partikular yaong nasa negosyo ng mga pangunahing pangangailangan na magpatupad din ng mobile o rolling store at magbenta sa mga barangay at iba pang mga lugar habang ipinapatupad pa rin ang Enhanced Community Quarantine sa lalawigan.

Ito ay nakasaad sa executive order na nilagdaan ng gobernadora kamakailan. Kabilang dito ang supply ng mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng mobile/ rolling store.

Sa pakikipag tulungan ng mga local chief executives ng lungsod at mga bayan sa lalawigan, ang mga pribadong negosyante sa larangan ng pagbebenta ng mga pangunahing mga pangangailangan.

Sa pamamagitan nito ay matitiyak na sapat ang supply ng mga pangunahing pangangailangan at madaling mabili ng mga residente na hindi na kailangang pumunta sa mga matataong lugar at maipatupad ang physical distancing na isa sa mga mahahalagang hakbang laban sa COVID-19.

Alternatibong paraan ng pagbabalik operasyon ng negosyo. Sa ilalim ng nagpapatuloy na Enhanced Community Quarantine sa lalawigan, ang mga pribadong business employers ay hinihikayat na mag-adopt ng applicable home-based o kaya ay on-line marketing at delivery ng kanilang mga produkto upang muling mabigyan ng alternatibong trabaho ang kanilang mga manggagawa.

Tulong sa kanilang mga displaced workers/employees. Hinihikayat ang mga pribadong negosyante sa lalawigan na ikonsidera ang pagbibigay ng temporaryong tulong sa mga apektado nilang mga manggagawa tulad ng food assistance/ supplements at iba pang uri ng financial aid. Samantala, patuloy naman ang ginagawang market-market sa kapitolyo ngayon na matatagpuan sa Amas, Kidapawan City.

-0-

North Cotabato Provincial Government, bumuo na ng “task force sagip” para tulungan ang mga residente ng lalawigan na nastranded sa ibat-ibang bansa

Tinatayang aabot sa 400 na mga stranded na mga Cotabatenos sa iba't ibang panig ang bansa ang makakauwi na sa kani-kanilang mga lugar. Ito ay makaraang aprubahan kahapon ng Provincial COVID-19 Inter Agency Task Force na pinangungunahan ni Governor Nancy Catamco ang pagbuo ng Task Force Sagip North Cotabateños.

Layon ng Taskforce ang trabahuin ang pagpapauwi sa mga nastranded na mga residente ng lalawigan bago magsimula ang lockdown tungo sa kani kanilang mga munisipalidad. Para ma proteksyunan naman ang lahat, tiniyak ni Catamco ang pagpapatupad ng mga alituntunin upang mapigilan ang pagkalat ng virus sakaling mayroong carrier sa mga ito. Sa kanilang pagdating, agad na isasailalim ang mga ito sa quarantine facility sa mapiling paaralan sa kani-kanilang bayan.

Sa iba pang mga nastranded na Cotabatenos ay maaring etext lamang ang Task Force Sagip hotline 09615783048. Sasagutin ng mga kongresista sa tatlong distrito ang gastusin sa kanilang mga pangangailangan katuwang ang DSWD-12 at iba pang sangay ng pamahalaan. Sa panig naman ng mga stranded na OFWs, mahigpit na ipatutupad sa mga ito ang mga health protocol alinsunod sa National Guidelines kabilang na dito ang pag presenta ng health clearances mula sa OWWA.

Ang pagsasailalim sa kanila sa isolation ay case-to-case basis at depende sa kanilang sitwasyon.

-0-

Mahigit anim na libong mga mangangawa sa Kidapawan City na nasa informal sector, nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 crisis- ayon sa PESO Kidapawan

Hindi bababa sa anim na libong na mga mangagawa sa Kidapawan City ang nawalan ng trabaho simula ng ipatupad ng pamahalaan ang community quarantine para mapigilan ang pagkalat ng sakit na Coronavirus Disease o COVID-19. Ito ang sinabi ni Public Employment Service Office o PESO Kidapawan Manager Hermina Infanta.

Sinabi ni Infanta, kabilang na dito ang mga tricycle drivers na nasa 3, 401, mahigit sa limang daan na mga habal-habal drivers, jeepney drivers at van drivers na nasa kabuuang nasa higit kumulang 4, 500 na. Samantala, 2, 500 naman ang sa mga balut, vegetable, barbeque at fruit vendor pati na ang mga nagtatrabaho sa beauty parlor sa lungsod.

Sinabi ni Infanta na 187 na mga tricyle driver ang nabayaran na matapos ang sampung araw na pagtatrabaho sa ilalim ng Tulong Panghanapbuhay sa mga Displaced Workers o TUPAD Program ng DOLE. Kahapon lamang abot sa 2.5 Million pesos ang narelease para sa 531 na displaced at disadvantage workers.

Dagdag pa niya, umabot sa 14, 000 ang nag-apply sa kanialng tanggapan mula sa informal sector pero kailangan pang dumaan sa beripikasyon dahil maraming mga hindi kwalipikado ang gustong makinabang sa programa at nagdumoble na mga pangalan. Ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng abot sa 3, 260 at kanilang matatanggap matapos ang pagtatrabaho sa loob ng sampung araw.

-0-

Brgy kagawad patay habang chairman sugatan sa pananambang sa Matalam, North Cotabato

Dead-on-the-spot ang isang barangay kagawad habang sugatan naman ang punong barangay sa nangyaring pananambang alas 6:40 kagabi sa National Highway Purok Tagumpay 2, Brgy. Marbel, Matalam, Cotabato.

Kinilala ng Matalam PNP Chief Police Captain Junrel Amotan ang napatay na si barangay Kilada kagawad Norodin Solaiman Ambel, 35-anyos, may asawa habang sugatan naman si Kilada Brgy Captain Rowena De Leon, 45-anyos, may asawa.

Ayon sa ulat ng Matalam PNP, sakay ang dalawa kasama ang limang iba pa sa pick up Isuzu Dmax patungong Barangay Marbel para dadalo sana sa Kanduli pero pagdating sa pinangyarihan ng krimen ay dito na ito tinambangan ng grupo ni Naig Naga. Dagdag pa sa ulat, na rido o matagal ng girian sa pamilya ang motibo sa nasabing pananambang.

Agad namang tumakas sa di malamang direksyon ang mga salarin habang narekobere sa crime scene ang 25 piraso ng fired cartridge cases ng 7.62 mm na pinaniniwalaang mula sa M14 rifle at 15 fired cartridge cases ng 5.56 mm. Habang swerte namang hindi natamaan sina Romeo Datu Ali Ambel isa ring Barangay Kagawad ng Brgy. Kilada, Robert Ambel Datu Ali,25, Alipin Onutan Ambel at dalawang menor de edad na lahat ay residente ng Brgy Kilada, Matalam.

Sa ulat ng Matalam PNP, inihahanda na ngayon ang kasong isasampa laban sa mga nakilalang suspek.

-0-

Ilang mga residente ng North Cotabato, sabik na sa ipapatupad na General Community Quarantine

Sa unang araw ng General Community Quarantine o GCQ sa North Cotabato bukas, hindi maikakaila ang sabik ng ilang mga residente sa lalawigan kahit pa hindi pa rin maibabalik sa normal ang lahat. Bagama’t may pangamba ang iilan sa mga ito, pero nangingibaw ang kanilang kagustuhan na mas magiging maluwag na ang kanilang galaw sa GCQ mula sa dating Enhanced Community Quarantine.

Sa ilalim kasi ng GCQ, bagama’t mananatili pa ring bawal ang paglabas ng mga may edad 21-anyos pababa at senior citizen, pero papayagan na ang karamihan sa mga mamamayan na makakabili ng pangunahing pangangailangan sa labas.

Kung si Mang John na isang alagad ng batas ang tatanungin, pabor ito sa GCQ pero mas mainam aniyang panatilihin ang pagpapatupad ng striktong protocol sa mga regional border dahil hindi kalayuan ang Davao City sa lalawigan na siyang high risk area dahil pa rin sa mataas na kaso ng COVID-19. Si Pareng Hermie naman na isang tricycle driver, bagamat may kaunting sabik pero para sa kaniya wala aniyang pinagkaiba ang ECQ sa GCQ dahil mananatiling mababa ang kanilang kita hangga’t hindi pa maituturing na ligtas sa COVID-19 ang buong bansa.

Habang sa saloobin naman isang guro na si Sir Reo mula sa pampublikong paaralan sa lalawigan, may kaunting saya siyang nararamdaman sa pagpapatupad ng GCQ dahil marami na itong naka tenggang gawain sa kanilang paaralan na kailangan pa rin nitong habulin. Samantala, sa kabila man sa General Community Quarantine, mananatili pa rin ang pangamba ng karamihan sa mga residente ng North Cotabato dahil walang kasiguraduhan kung hanggang kailan mananatili ang hirap na dala ng COVID-19.

-0-

2019 Bar passer na taga North Cotabato, may mensahe sa mga gustong mag-aral sa law school

‘Magbasa nang magbasa at unawain lang ang binabasa’. Ito lamang ang maipapayo ng isang 26-anyos na law student na taga Kidapawan City na kakapasa lamang sa 2019 Bar Exam sa panayam ng Radyo Bida.

Kwento ni Atty. Gil Ray Vergara Ontal, hindi aniya naging madali ang pinagdaanan nito sa loob ng limang taon pero kahit ilang ulit man itong hinila pababa ng law school, nagsilbing hamon pa aniya ito sa kaniya upang tapusin ang pag-aaral ng abogasya.

Maging isang ganap na engineer ang pangarap sana ni Atty. Ontal pero nagtapos ito sa kursong Accounting Technology sa Notre Dame of Kidapawan College nitong 2014. Agad itong kumuha ng law at naging inspirasyon nito ang kanyang pamilya at maging ang kanyang nobya. First-taker si Ontal sa Bar Exam pero sinabi nitong marami rin itong bagsak na subjects sa law school.

Sa ngayon ay pinag-iisipan pa nito ang tatahaking field sa larangan ng abogasya. Hinikayat din nito ang iba pa na gustong mag-enrol sa bachelor of laws na ituloy ang kanilang pangarap at isa-isip na pagbabasa at pag-unawa ang isa sa mga sandata upang malampasan ang hamon sa loob ng law school.

Maliban sa pamilya at mga kaibigan ay ibinabalik din nito ang lahat ng mga pagpapala na kanyang natanggap sa Panginoon.

-0-

600 distressed OFW dahil sa COVID 19 sa region 12 tumanggap ng pinansyal na tulong mula sa OWWA

Nakinabang sa Department of Labor and Employment-Abot Kamay ang Pagtulong o DOLE-AKAP ang mahigit animnaraang mga overseas Filipino workers o OFW sa region 12.

Ang mga ito ay apektado ng coronavirus disease o COVID-19 pandemic. Ito ay ayon kay OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog.

Ayon kay Sumalinog ang mga benepisyaryo ng DOLE-AKAP na sumailalim sa online assessment ay tumanggap ng tin ten thousand pesos. Ipinahayag nito na sa ngayon ay patuloy ang OWWA sa pagproseso ng iba pang mga aplikante sa nasabing programa.

Sinabi ni Sumalinog na para mapabilis ang proseso, nagrenta ng isang internet Café sa Koronadal at nagtalaga ng labinpitong mga evaluator ang kanilang tanggapan. Tiniyak din nito na ginagawa ng ahensya ang lahat para mapabilis ang pagbibigay ng tulong sa mga kwalipikadong OFW.

Dinagdag ni Sumalinog na target ng OWWA na makinabang sa DOLE-AKAP ang mahigit dalawang libong mga distressed OFW sa rehiyon. Ayon kay Sumalinog iba sa mga aplikante ay mga OFW na pinauwi ng kanilang mga employer o nag-avail ng repatriation program ng gobyerno dahil sa COVID-19 crisis.

Karamihan sa mga ito ayon sa kanya ay mula sa Middle East, Hongkong, Macao at Singapore. Kalakip din sa pinoproseso ng OWWA ang application ng mga OFW na umuwi noong Disyembre ngunit hindi na nakabalik abroad dahil sa COVID-19 pandemic.

-0-

DILG 12 Regional Director kinumpirmang may ilang mga local chief executive sa rehiyon na nagaatubling ipatupad ang General Community Quarantine dahil sa pangamba sa COVID-19

Mayroon pa ring mga local government units o LGU sa SOCCKSARGEN na nais palawigan ang enhanced community quarantine o ECQ na magtatapos na ngayong araw. Kinumpirma ito ni Department of the Interior and Local Government o DILG 12 Regional Director Josephine Leysa. Pero nilinaw ni Leysa na ang mga bayan na nais mag-extend ng ECQ ay kailangan pang humingi ng approval sa regional inter-agency task force on COVID-19.

Habang ang mga lalawigan naman ay mangangailangan ng approval ng national inter agency task force. Paliwanag ni Leysa ang mga lugar na mapabilang sa GCQ tulad ng region 12 ay nasa moderate to low risk category sa COVID-19.

Gayunpaman ayon kay Leysa may mga local chief executives kasi sa rehiyon na nagpahayag ng kanilang pangamba sa pagsailalim sa kanilang lugar sa GCQ.

Ayon kay Leysa maari ipatupad ang GCQ sa mga lugar na patuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 at may maayos na health system.

-0-

DSWD 12 Regional Director may babala sa mga hindi kwalipikadong benepisyaryo na bigong isauli ang Social Amelioration Program Cash assistance

Kaso, pagkakakulong at pagbawi ng pinansyal na tulong. Ito ang maaring kahaharapin ng mga mamamayang hindi kwalipikado sa Social Amelioration Program o SAP ng Department of Social Welfare and Development na hindi nagsauli ng perang natanggap mula sa pamahalaan. Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo . N

ilinaw ni Espejo na ang patukoy ng mga benepisyaryo ng SAP ay nakaatang na sa mga local government units, barangay officials at barangay health workers. Ito ay base naman sa kasunduan na kanilang nilagdaan. Kaya ayon kay Espejo tiyak na pananagutin din ang mga lokal na opisyal na mapatunayang umabuso sa SAP.

Ayon kay Espejo oras kasi na matapos na ang pamimigay ng cash assistance ay magsasagawa ng post validation ang DSWD. Layon nito na malaman kung nasunod ang mga panuntunan sa pagbibigay ng SAP cash assistance o kung tunay na nangangailangan ang mga nabigyan nito.

Kaya panawagan ni Espejo sa mga barangay officials, tapusin na ang pamimigay ng tig limang libong pisong cash assistance sa SAP ngayong araw.

Payo naman ni DILG 12 Regional Director Josephine Leysa sa mga LGU na imposibleng matatapos ang SAP cash distribution ngayong araw, humingi ng extension sa DILG central Office

-0-

Online Counseling program para sa mga mamamayan na labis na dinamdam ang COVID-19 pandemic inilunsad ng provincial health office ng South Cotabato

Mayroon nang programa ang provincial health office ng South Cotabato para iwas stress at hindi maapektuhan ang mental state ng mga mamamayan sa lalawigan dahil sa enhanced community quarantine o ECQ. Ito ay ang Dangpanay sa COVID-19 na nagbibigay ng online counseling sa mga mamamayan . Pwedeng makahingi ng tulong online sa pamamagitan ng programa ang mga nakakaranas ng labis na kaulugkutan, anxiety at takot sa COVID-19 pandemic.

Ito ay ayon kay Integrated Provincial Health Office Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo. Payo ni Ebeo sa mga nakakaranas ng labis na stress dahil sa COVID-19 pandemic, tumawag lang sa 0966-739-4839 o 0907-061-1507.

Ipinahayag nito na ang IPHO ay mayroong mga volunteer na social workers, psychologist, spiritual leaders at maraming iba pa na nais makining sa hinaing ng mga mamamayang labis na nanangamba sa COVID-19.

-0-

Mahigit isang milyong piso isinuli ng mga nakatanggap ng Social Amelioration program cash assistance sa City Treasurer ng Koronadal

Abot sa mahigit isang milyong piso ang kabuuang halaga na isinuli ng mga benepisyaryo ng Social Ameloriation Program o SAP ng Department of Social Welfare and Development sa Koronadal City. Kinumpirma ito ni Koronadal Treasurer Marlon Gumbao.

Ayon kay Gumbao, marami sa nga nagbalik ng tig five thousand pesos na SAP cash assistance ay mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Nangangamba kasi ang mga ito na baka matanggal sa talaan ng mga 4Ps beneficiary kapag tinanggap ang cash assistance mula sa SAP. Sinabi din nito na iba sa mga nagsuli ng pera ay misis ng mga seaman, at mga kawani ng mga pampuliko at pribadong mga tanggapan.

Umapela din si Gumbao sa mga hindi kwalipikado sa programa na personal na isuli ang pera para matiyak na babalik ito sa kaban ng pamahalaan. Iginiit ni Gumbao na ang mga indi kwalipikado sa SAP na nakatanggap ng financial assistance ay padadalhan nila ng subpoena. Dinagdag din nito na may natitira pang 22 million pesos mula sa 162 million na inilaan ng DSWD sa SAP sa local government ng Koronadal.

Ang nalalabing pondo ayon kay Gumbao ay kanila ring ibibigay sa mga mamamayan na labis na naapektuhan ng enhanced community quarantine at lubos na nangangailangan Kaya ayon kay Gumbao,sa susunod na sampung araw ay magiikot na naman ang mga taga Barangay para maghanap ng iba pang mga karapat dapat na mabigyan ng pinansyal na tulong.

-0-

Dalawang NPA member arestado habang dalawa pa nilang kasama patay sa law enforcement operation ng mga pulis sa Lake Sebu, South Cotabato

Kulong ang dalawang mga myembro ng New People’s Army o NPA na naaresto sa law enforcement operation ng mga pulis sa Sitio Lambila, Barangay Lamfugon, Lake sebu, South Cotabato.

Kinilala ni PNP 12 Regional Public Information Officer Lino Capellan ang mga ito na sina Mylene Pasandalan alias Saysay, 32 years old, platoon medic at asawa ni Nato Mindal Alias Commander Patrick ng grupong NPA. Arestado din ang kasama nitong si Marina Andal, misis naman ng isang Naldo alias Pingol.

Nakumpiska ng mga pulis sa dalawang mga NPA member ang isang 45 pistol na may limang mga bala, magazine, cellphone, camouflage, Boga, dalawang solar panel, dalawang mga itak at personal na mga gamit.

Pero ayon kay Capellan, ang mga otoridad ay pinaputukan ng isa pang grupo ng mga NPA na nagabang sa kanila madaling araw kahapon. Ito ay pinangunahan naman ni alyas Patrick Co ng Platoon Primera ng Guerilla Front Musa Far South Mindanao Region ng NPA.

Ayon kay Capellan ang may limang minutong encounter sa pagitan ng magkabilang panig ay nagresulta naman sa pagkasawi ng dalawang hindi pa matukoy na NPA members. Narekober ng mga pulis katabi ng kanilang mga labi ang dalawang M-16 rifle at bondoliers na may magazine.

Kasama ng mga personnel ng Lake Sebu PNP sa kanilang law enforcement operation laban sa grupong NPA ang mga kasapi ng South Cotabato PNP at PNP 12. Nagpapatuloy pa ang hot pursuit operation ng mga pulis sa mga nakatas NPA member.

-0-

Dalawang pulis patay habang dalawa pang kasama nakaligtas sa pananambang sa Polomolok, South Cotabato

Tinambangan ang apat na mga pulis na sakay ng dalawang mga motorsiklo habang nagpapatrolya sa Barangay Koronadal Proper, Polomolok, South Cotabato pasado alas dos kahapon.

Ito ay ayon kay PNP South Cotabato Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason. Sinabi ni Siason na dalawa sa mga pulis ay nakaganti pa sa mga suspek. Pero patay naman sa pananambang ang dalawa pa nilang mga kasama na isinugod pa sa Howard Hubbard Memorial Hospital sa Polomolok.

Kinilala ni Siason ang mga nasawi na sina Police Corporal Witzell Russ Bitandos at Police Patrolman Man Bryan Costello pawang mga nakatira sa South Cotabato.

Ang dalawa pa nilang mga kasama na hindi kinilala ni Siason na walang tama ng bala ng baril ay nasa ligtas nang kalagayan. Tinukoy ni Siason ang mga suspek sa pananambang na pawang mga myembro ng sinabi nitong “lawless terrorist group” na nagkukuta sa South Cotabato.

Ipinahayag din nito na paghihiganti sa serye ng operasyon ng mga pulis laban sa nasabing grupo ang motibo ng mga salarin sa krimen. Ayon kay Siason nagkataon lamang na napadaan sa lugar ang mga biktima kaya sila ang napagbalingan ng mga salarin.

Mariin namang kinondena ng mga personnel ng South Cotabato PNP ang pagpatay sa dalawang mga pulis na ayon sa kanila ay isang “barbaric act.” Bilang pagluluksa sa pagkasawi ng dalawa nilang mga personnel naka-half mast naman ngayon ang bandila sa Polomolok Municipal Police Station.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Nadagdagan pa ng apat ang bilang ng mga pulis na kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19.

Ayon sa PNP hanggang kagabi ay nasa 93 na ang tinamaan ng nakakahawang sakit sa hanay ng pambansang pulisya.

Kabuuang 376 na PNP personnel naman ang suspected cases habang 207 ang probable cases.

Samantala, nadagdagan din ang bilang ng healthcare workers na tinamaan ng COVID-19 sa bansa.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na hanggang April 28 ay umabot na sa 1,552 ang medical workers na apektado ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 571 ay nurse habang 548 naman ay physician o doktor.

Sa iba pang balita, itinutulak ni Quezon City Rep. Precious Castelo na mabigyan ng tax holiday ang libu-libong medical frontliners na tumutulong sa paglaban sa COVID-19 pandemic.

Sa ilalim ng panukalang Health Workers’ Tax Holiday Act of 2020, ang sahod ng mga kwalipikadong health worker sa loob ng dalawang buwan ay malilibre sa buwis.

Sakop aniya nito ang lahat ng nagtatrabaho sa mga ospital, health infirmaries, health centers, rural health units, barangay health stations, clinics, at iba pang health-related establishments anuman ang employment status ng mga ito.

Sa kabilang dako naman, hindi inirerekomenda ng Department of Health o DOH ang paggamit sa Carrimycin bilang gamot pangontra sa COVID-19.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na wala pang matibay at malawakang na scientific evidence para masabing ligtas at effective ang gamot.

Samantala, nagpaalala naman ang DOH sa mga ospital na hindi dapat pabayaran sa mga pasyente ang mga donasyong personal protective equipment o PPEs.

Ngunit ayon kay Vergeire kung ang PPE naman aniya ay binili ng ospital, maaari itong pabayarin sa mga pasyente.