NDBC BIDA BALITA (April 7, 2020)

1. BILANG ng confirmed COVID-19 cases sa bansa, patuloy na tumataas kaya Enhanced Community Quarantine, posibleng palawigin pa.

2. Cotabato Province, nakapagtala ng kauna-unahang kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19

3. T’nalak Festival celebration ng South Cotabato sa Hulyo, posibleng makansela dahil sa pangamba sa COVID-19

4. Isa pang doktor, pumanaw dahil sa COVID-19 sa bansa.

Tumaas pa ang bilang ng kumpirmadong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, April 6, pumalo na sa 3,660 ang tinamaan ng COVID-19 sa bansa.

Umaabot naman sa 163 ang COVID 19-related deaths sa Pilipinas habang nasa total 73 ang total recoveries sa bansa.

Sa region 12, sampu na ang bilang ng nagpositibo sa COVID-19 sa buong rehiyon at isa sa mga ito ang nasawi.

Nasa 133 naman ang bilang ng Persons Under Monitoring habang nasa 206 ang kabuuang bilang ng Persons Under Investigation at sampu sa mga ito ang binawian na ng buhay habang hinihintay ang resulta ng test.

Sa BARMM, umaabot na sa 7,745 ang bilang ng Persons Under Monitoring o at 242 ang Persons Under Investigation sa COVID-19.

Mula sa walong kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19, tatlo na ang namatay, tatlo naman ang gumaling na, isa ang patuloy pang nagpapagaling sa pagamutan at isa ay sumasailalim sa home quarantine.

Samantala, malaki naman ang posibilidad na palawigin pa ni Pangulong Duterte ang umiiral na isang buwang enhanced community quarantine.

Base ito aniya sa kanyang pakikipagpulong sa Inter Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases.

Habang pinag-aaralan pa ang sitwasyon, sinabi ng Pangulo na doble-kayod ang pamahalaan sa paghahanap ng pondo para matugunan din ang pangangailangan ng iba pang apektado ng COVID-19.

ILULUNSAD NA ang Kadiwa ni Ani at Kita on Wheels o Mobile Palengke sa Cotabato City na programa ng Department of Agriculture 12.

Sinabi ni city mayor Cythia Guaini na layunin ng programa na mapabilis ang pamamalengke ng mga residente sa lungsod sa gitna ng ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine.

Ayon pa sa alkalde, ang mga produkto na ibebenta rito ay mabibili sa tamang halaga, siguradong malinis, presko at dekalidad.

Gayunman, pinaalalahanan ng alkalde ang mga mamimili na panatilihin ang physical distancing at sundin pa rin ang iba pang guidelines na ipinatutupad ng LGU.

Samantala, sinimulan na rin ng City LGU ang pag-aalok ng Libreng Sakay para sa lahat ng mga mamamayan ng syudad ngayong pansamantalang itinigil ang public transport sa lungsod.

Nirentahan ng City LGU ang Husky Bus para bumiyahe mula sa Tamontaka area, dadaan ng Sinsuat Avenue, Quezon Avenue, Don Rufino Alonzo Street hanggang sa City Plaza.

Gagamitin din ang LGU Bus para naman sa mga empleyado ng Lokal na pamahalaan na walang sariling sasakyan.

INANI ng alkalde ng Datu Montawal, Maguindanao ang kanyang oil oil at ibinenta para may dagdag na pambili ng relief goods para sa kanyang mga nasasakupan.

Sinabi ni Datu Montawal mayor Datu Otho Montawal na napagkasunduan nila ng kanyang anak na si Vice-Mayor Datu Vicman Montawal ang ganitong paraan dahil hindi aniya sapat ang kanilang naibibigay na ayuda sa mga kababayan.

Ayon kay Montawal, ang pinagbentahan nila ng oil palm ay ibili nila ng bigas, delata, noodles at farm products para ipamahagi sa kanilang mga mahihirap na residente.

Namahagi naman ng relief goods sa dalawang mga bilangguan sa Cotabato City ang Rapid Emergency Action on Disaster Incidence ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM-READI kahapon.

Sinabi ni BARMM READI head at BARMM Spokesperson Atty. Naguib Sinarimbo na kinakailangan din kasi ng mga bilanggo ng tulong mula sa Bangsamoro government dahil sa COVID 19 crisis.

Ayon kay Sinarimbo, nagbigay sila ng 60 bags ng bigas, mga gulay at canned goods.

Tiniyak naman ng opisyal na patuloy silang magbibigay ng tulong sa mga detention facilities sa Cotabato City at Maguindanao kahit matapos na ang pinagdadaanang krisis.

PATAY ang isang murder suspect matapos umanong manlaban sa mga pulis na aaresto sana sa kanya kahapon sa Lumbatan, Lanao del Sur habang naarestado naman ang dalawang mga kasamahan nito.

Sa report ng PNP-BARMM, kinilala ang nasawing suspek na si Basit Minalang, ng Barangay Bubong Macadaar, Lumbatan.

Habang ang dalawa nitong mga kasamahang nadakip ay kinilalang sina Abubacar Omar at Kamal Dita.

Ihahain sana ng mga otoridad ang Warrant of Arrest sa suspek ngunit nanlaban ito kasama sina Omar at Dita na nagresulta sa pagkasawi ni Minalang.

Nakuha naman sa pinangyarihan ng insidente ang dalawang M-16 rifles mga magazine at bala, isang rifle grenade, dalawang handheld two-way radio, bandolier, tatlong cellphones, driver's license at iba't ibang uniporme ng AFP at PNP.

Sinabi ni Lanao del Sur PNP Director Police Col. Madzgani Mukaram, ang dalawang naarestong mga suspek ay mahaharap sa kasong illegal possession of Firearms and Explosives at harboring a criminal/wanted person.

Sa Parang, Maguindanao naman, kalaboso ang isang drug suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Sitio Morodan, Barangay Making, kahapon.

Sa report ng Parang PNP, kinilala ang suspek na si Mohammad Zamir Baulo Talib alyas Zam-zam, 31-anyos na taga Barangay Poblacion Dos, Parang.

Sa isinagawang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Parang PNP at BARMM PNP Regional Mobile Force Battalion 14 ay nakuha mula sa suspek ang dalawang small sachets ng hinihinalaang shabu, mga drug paraphernalia at isang cal 45 pistol at mga bala.

Nabawi rin mula kay Talib ang tatlong 100 peso bill na ginamit bilang marke money sa operasyon.

Cotabato Province, nakapagtala ng kauna-unahang kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19

Nagpositibo sa test ng Coronavirus Disease o COVID-19 ang isang 45 anyos na taga Midasayap, North Cotabato. Ito ang kauna-unahang kaso ng sakit sa buong Cotabato Province.

Inihayag ni interagency task force spokesperson BM Philbert Malaluan ang nasabing pasyente ay nakadalo sa sabung sa Matina Gallera sa Davao City noong nakaraang buwan.

Anya, nasa maayos na ang kondisyon ang pasyente at hindi na nagpakita ng sintomas habang batay sa DOH guidelines, ang isang asymtomatic patient o walang ipinapakitang sintomas kahit pa nag positibo ay isasailaim sa home quarantine ngunit para sa maging mapanatag ang lahat, sinabi ng Governor Nancy Catamco na ipasok sa isolation facility ang pasyente habang hinihintay ang resulta ng ikalawang swab test nito.

Sinabi ni Malaluan, isinasagawa na ang contact tracing sa mga pamilya at hospital personnel na kanyang nakasalamuha. Bukod sa kanya, may dalawang iba pa na cock handlers na taga North Cotabato ang nakaquarantine matapos makitaan din ng sintomas ng sakit.

Habang inaantay pa ang resulta ng kanilang laboratory test kung negatibo o positibo sa COVID-19 ang dalawa. Siniguro din ni Governor Catamco na lahat ng nakapasok sa VIP room ng Matina Gallera mula March 6 hanggang 12 na nagmula sa North Cotabato ay pawang na monitor na at hindi nakitaan ng sintomas nang mahigit na sa tatlong linggo.

Nanawagan naman ang IPHO- Cotabato sa iba pang nakapunta sa nasabing pagtitipon na lumapit sa kani-kanilang mga local health authority upang masuri ang kondisyon at mabigyan ng karampatang medikal na atensyon.

Mahigit 100 na mga indibidwal na lumabag sa itinakdang Enhanced community quarantine, naitala ng Kidapawan City PNP

Nakapagtala ng abot sa 130 na mga curfew violators ang Kidapawan City PNP kasabay ng pagpapatupad ng Enhanced Community quarantine sa lungsod. Ito ang sinabi ni City PNP Chief Police Lt Col Ramel Hojilla kasabay ng isinagawang press conference kahapon.

Sinabi ni Hojilla ang naturang bilang ay sa loob lamang ng isang linggong pag-iikot ng PNP sa lahat ng mga lugar ng lungsod. Karamihan dito ay mga lumabag sa curfew hours na mula alas 9:00 ng gabi hanggang sa alas 5:00 ng umaga. Sa kanilang tuloy-tuloy na kampanya, wala na anyang mga lumalabag sa ikalawang linggo ng operasyon.

Dagdag pa ni Hojilla, patuloy ang kanilang mga gagawing pagbabantay sa mga lumalabag ngayong magsisimula na ang pagpapatupad ng Modified Community Quarantine sa lungsod.

Bukod pa rito, inihayag din ng hepe na bumaba na ang crime rate sa Kidapawan City tulad ng kaso ng pagpatay, panggagahasa at iba pang uri ng kriminalidad. Samantala, sinabi naman ni TMU Head Rey Manar na abot sa 250 na mga violators naman sa “No angkas Policy”.

Karamihan dito ay mula sa City streets at maging sa mga malalayong Barangay ng lungsod sa pagsimusimulang ipatupad ang Enhanced Community Quarantine sa lungsod.

Kidapawan City mayroon ng mga testing kits, habang karagdagang isolation center inihahanda na rin ng City Government

Nasa 60 mga test kits ang maaari na ngayong gamitin ng mga may severe case ng Persons Under Investigation o PUI sa Kidapawan City. Sa press conference ni Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista, sinabi nito na ang naturang mga test kits ay aprubado ng Food and Drug Administration o FDA at inirerekomenda ng Department of Health o DOH.

Ayon sa alkalde, kahit na may mga test kits na ang lungsod ay kinakailangan pa rin aniyang dumaan sa itinakdang protocol ng DOH.

Kung sakaling magpositibo ay idadaan pa rin ito a confirmatory test kung saan isusumite ang swab sample ng pasyente ng Southern Philippines Medical Center o SPMC sa Davao City at hihintayin ang resulta nito mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM.

Ayon pa kay Evangelista na malaking tulong ang pagkakaroon ng test kits sa Kidapawan City dahil ang pagbibigay nito ng paunang resulta ay siyang magtutulak sa city government na gumawa ng karagdagang hakbang lalo na ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng pasyenteng magpopositibo sa COVID-19.

Samantala, bilang bahagi ng paghahanda ng city government laban sa COVID-19, mayroon namang gagawing bagong isolation center para sa mga moderate PUI sa Kidapawan City.

Ito ay ang OMI Retreat House ng Our Mother of Perpetual Help Shrine and Retreat Center sa Brgy Binoligan ng lungsod. Abot naman sa 40 mga silid ang maaaring gawing isolation facility para sa mga PUI patients kung saan maaari na itong gamitin sa susunod na linggo.

Si Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista.

Supply ng bigas ngayong nasa General Quarantine ang North Cotabato, tiniyak ng National Food Authority

Inihayag ng National Food Authority o NFA sa North Cotabato na sapat ang supply ng bigas sa gitna ng banta ng Coronavirus disease o COVID-19 na kinakaharap ng buong bansa ngayon.

Sinabi ni North Cotabato NFA Provincial Manager Teresa Herera, patuloy ang kanilang pamimili sa ngayon ng palay mula sa local farmers ng nasa 19.00 pesos kada kilo.

Sa ngayon, abot sa 544, 000 na sako ng palay ang nasa bodega ng NFA at ito ay katumbas ng 342, 720 bags ng bigas.

Dagdag pa niya, tuloy-tuloy ang kanilang paggiling ngayon upang matugunan ang pangangailangan ng Department of Social Welfare and Development at ng bawat LGU para sa mga mamamayan na apektado ng nasabing pandemic crisis.

Dahil dito, maari rin na makatulong sa pagbibigay ng supply ng bigas ang NFA- North Cotabato sa mga kalapit na rehiyon kung kinakailangan. Prioridad din anya nila ngayon ang pagsusuply sa PSWD at MSWD sa bawat bayan ng probinsya. NDBC BIDA BALITA

Personal Protective Equipment naipamigay ng lokal na pamahalaan sa mga health stations sa Koronadal City

Nakinabang sa mahigit tatlong daang mga personal protective equipment o PPE ang tatlumput tatlong mga barangay health stations sa dalawamput pitong mga barangay sa Koronadal City.

Ayon kay Koronadal Investment and Promotion Officer Elric Batilaran kabilang sa PPE package na kanilang ipinamigay sa bawat barangay health stations ang sanitary supplies, hygiene kits,face shields, face masks, gloves, protective suites at assorted groceries.

Sinabi ni Batilaran na bukod sa Vitamin C nabigyan din ng PPE package ang bawat myembro ng barangay health stations.

Isinagawa ang pamimigay ng mga ito sa city hall lobby kahapon kung daan mariin ding ipinatuapd ang social o physical distancing.

Nagpasalamat naman si Batilaran sa mga donor ng nasabing mga PPE.

Ang mga ito ay ang South Cotabato Chamber of Commerce and Industry, private associations at mga hindi nagpakilalang donor na tinawag nilang “friends ni Lord.”

Ayon kay Batilaran maliban sa mga PPE may nagbigay din sa lokal na pamahalaan ng financial assistance, pagkain at iba pang mga produkto. Sinabi ni Batilaran na hangga’t may mga donor, tuloy din ang pamimigay ng LGU ng vitamin C, pagkain at iba pang pangangailangan ng mga frontliners sa COVID-19.

Iginiit ni Batilaran na laban ng bawat mamamayan ang problema sa COVID 19.

T’nalak Festival celebration sa Hulyo posibleng makansela dahil sa pangamba sa COVID-19 ayon sa provincial health office at PDRRMO ng South Cotabato

Prayoridad ng pamahalaang panlalawigan ang kalusugan at buhay ng mga mamamayan ng South Cotabato. Kaya kung kinakailangan posibleng irekomenda nila ang pagdiriwang ng T’nalak Festival at Foundation Anniversary ng South Cotabato sa Hulyo.

Ito ang ipinahayag ni South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operation and Warning Chief Rolly Aquino. Ayon kay Aquino maaring gamitin na lamang sa pag-sustain ng mga programa kontra COVID-19 ang pondo para sa T’nalak Festival. Ito ay sakali mang lumala pa ang pandemic sa COVID-19.

Kaugnay nito, sinabi naman ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. na base sa isang pagaaral maaring ang peak ng krisis sa COVID-19 ay posibleng nasa Hunyo at Hulyo. Ayon kay Aturdido, kung ito ay magkatotoo posibleng hindi matutuloy ang nasabing selebrasyon.

Pero ayon kay Aturido kung makikiisa ang bawat mamamayan at tumalima sa physical distancing at maipakita na walang transmission ng COVID-19 posible ring matuloy ang T’nalak Festival.

Quarantine measures laban sa COVID-19 pinaigting sa Gensan sa pamamagitan ng clustering ng mga barangay sa nasabing lungsod

Ipinagutos ni General Santos City Mayor Ronnel Rivera ang clustering ng mga barangay sa nasabing lugar para limitahan ang galaw ng mga mamamayan.

Ito ay bilang kabahagi ng pinaigting na quarantine measures habang umiiral ang enhance community quarantine dahil sa pangamba sa coronavirus disease o COVID-19. Kaugnay nito hinati ng lokal na pamahalaan ng Gensan sa labindalawang cluster ang dalawamput anim na mga barangay sa lungsod.

Ayon kay Rivera ang mga mamamayan sa Gensan ay hindi na maariing lumabas sa kanilang mga cluster maliban sa mga magpapaospital o magpapagamot, may bank transaction at iba pang emergency.

Iginiit ni Rivera na ang mga mamamayan sa na may quarantine pass ay papayagan lamang bumili ng mga pagkain, gamut at iba pang pangangailangan sa kanilang mga cluster.

Para ito mariing maipatupad iniutos din ng nasabing alkalde sa PNP, traffic management, at barangay councils na maglagay ng checkpoints sa mga strategic location sa lungsod at control points.

Exempted naman ang mga myembro ng media pero kailangan pa rin ng mga ito na sumunod sa mula alas otso ng gabi hanggang alas singko ng madaling araw na curfew.

Layon nito ayon kay Rivera na obligahin ang mga mamamayan na manatili sa kanilang mga tahanan para mapigilan ang pagpasok ng COVID-19 sa Gensan.

Kalakip din sa bagong executive order ni ng nasabing alkalde ang pagpapatupad ng total lockdown at ban ng pagamit ng home quarantine pass kada araw ng Linggo.

Hiling ng South Cotabato governor na pagbili sa NFA ng mahigit 65 thousand bags ng bigas para sa mga apektado ng enhance community quarantine kinatigan ng Sangguniang Panlalawigan.

Binigyan ng otoridad ng Sangguniang Panlalawigan si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. na bumili ng 65 thousand bags ng bigas sa National Food Authority o NFA. Ito ay upang may magamit sa relief operation sakali mang lumala pa ang COVID-19 pandemic.

Hiniling ng gobernador ang permiso ng konseho para matiyak ang tuloy tuloy na relief operation sa mga pamilyang apektado ng enhance community quarantine. Sa special session ng SP, ipinahayag naman ni NFA South Cotabato OIC Provincial Manager Nelson Sanada, na pwede rin silang humiling ng assistance sa kanilang regional office at iba pang provincial offices.

Ito ay upang makapag-supply ng bigas sa South Cotabato. Paliwanag ni Sanada sa ngayon kasi ang NFA South Cotabato ay mayroon lamang 90 thousand bags ng palay na equivalent sa 56,000 bags na bigas. Binigyan diin din nito na ang NFA Provincial Stations ay otorisado lamang mag-release ng hanggang 20 thousand bags ng bigas sa mga LGUs.

Sinabi ni Sanada na ang regional inventory sa ngayon ay 1.2 million bags na kung ibabase sa 66 kilograms na daily consumption ay aabot lamang sa 33 days. Ipinaliwanag din nito na maaring ideliver ng NFA by batches ang bigas dahil ang mga miller sa South Cotabato ay kaya lamang mag-mill ng 8,000 bags ng palay kada araw.

Tiniyak naman ni Tamayo na sapat na pondo ang lalawigan para pambili ng bigas sa NFA.

DSWD 12 Regional Director may panawagan sa mga LGU at benepisyaryo hinggil sa pagpapatupad ng kanilang Social Amelioration Program

Isantabi muna ang pulitika dahil panahon ngayon ng pagtutulungan.

Ito ang panawagan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo sa mga local government units at mga benepisyaryo ng kanilang Social Amelioration Program o SAP. Umapela din si Espejo sa publiko na huwag maniwala sa fake news hinggil sa SAP.

Ayon sa nasabing DSWD 12 Regional Director maniwala lamang sa mga impormasyon mula sa kanilang ahensya, Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Department of the Interior and Local Government, Department of Budget and Management, Department of Agriculture at Department of Finance.

Iginiit ni Espejo na para malagpasan ang krisis sa COVID-19 kailangan ang pagtutulungan ng mga mamamayan at pamahalaan. Kwalipikado sa SAP ng DSWD ang mga Senior Citizen, PWD's,buntis, distressed OFW, Inidigenous people, mga walang tahanan, magsasaka, mangingisda, self-employed, informal settlers at lahat na mga Pilipinong NO WORK NO PAY tulad ng mga driver, kasambahay, constructin worker, labandera, manikurista at iba pa.

Ang mga SAP beneficiary sa region 12 ay tatanggap ng tig limang libong piso Posible ang lahat ng ito dahil sa emergency power na ipinagkaloob kay Pangulong Rodrigo Duterte

NATIONAL NEWS………………….

NAGLULUKSA ang Asian Hospital and Medical Center sa pagpanaw ng isang doktor sa gitna ng paglaban sa COVID-19.

Sa inilabas na pahayag, kinilala ng pamunuan ng ospital ang pagiging great patient safety advocate ni Dr. Mary Grace Lim.

Ito anila ang naging instrumento sa kanilang ikatlong Joint Commission International Reaccreditation.

Sa iba pang balita, idaraos ng Department of Health o DOH ang mass testing para sa COVID-19 sa Pilipinas.

Ngunit nilinaw ni Health Undersec. Maria Rosario Vergeire na hindi lahat ay sasailalim sa mass testing.

Target umano ng DOH na makapagsagawa ng mula walo hanggang sampung libong COVID19 testing kada araw sa katapusan ng Abril.

Prioridad umano sa gagawing mass testing ang mga buntis, may mga health condition at frontline health workers.

Sa kabilang dako naman, hihingi ng karagdagang pondo ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa cash assistance na ibinibigay sa mga manggagawang apektado ng COVID-19 pandemic.

Sinabi ni Labor Sec. Silvestre Bello na tinatayang 1.8 million na mga manggagawag Pinoy ang inaasahang maapektuhan ng global health crisis na ito.

Kaya naman aniya, mangangailangan sila ng karagdagang limang bilyong pisong pondo para gamitin sa assistance programs sa mga manggagawa.