NDBC BIDA BALITA (Aug. 1, 2020)

Dalawamput limang bagong COVID-19 cases, naitala sa Region 12.

North Cotabato, nag-iingat sa pagpapalabas ng mga talaan ng mga nagpositibo, ayon kay Board Member Malaluan

Maraming mga motorcycle driver sa North Cotabato, ayaw sa motor barrier

260 Locally Stranded Individual, hinatid na ng BARMM sa Basilan.

Relocation site para sa mga binahang taga Koronadal, tiniyak ni Mayor Ogena

Sabi ni P. Duterte, pag may vaccines na kontra Covid, bibigyan ang lahat ng mga Pinoy, pati mga NPA, pwede

Mabilis na proseso ng mga permit sa pagtatayo ng cell sites, tiniyak ni Interior Sec. Año.

NAKAKALULA, NAKAKALUNGKOT.

Sa loob langng isang araw kasi, naitalang Dept of Health sa Soccsksargen region ang 25 kataong nag positibo sa COVID-19.

Ito ang highest single day record ng mga nagpositibo. Dahil ditto, meron na ngayo ng 285 coronavirus patients ang rehiyon.

Sa mga bagong kaso, 12 ang taga South Cotabato, anim taga Sultan Kudarat, lima taga North Cotabato at dalawa na taga Gen. Santos City.

Lahat sila ay mga locally stranded individual na tinulungan ng pamahalaan na makauwi sa probinsya mula Maynila.

Local …………………….

SAMANTALA, abot naman saisang dosena mga may sakit na Covid ang naka-recover sa Region 12. Ayon pa rin ito sa Dept of health.

Sa 12 mga naka-recover, nakauwi na sa kanilang mga tahanan at kapiling ang mga mahal sa buhay ay walong taga Sarangani, dalawang taga North Cotabato, at dalawang taga South Cotabato.

Sa harap nito, patuloy ang panawagan ng DOH-12 sa lahat ng mga mamamayan na gumamit ng face mask, palagiang maghugas ng kamay, observe social distancing, stay at home kung wala namang mahalagang bagay napupuntahan.

Pinayuhan din ng DOH ang publiko na iwasan ang mag-post ng mga fake news.

Local…

SA Bangsamoro Region, dalawang kaso lang ng Covid-19 positive ang naitala hanggang kahapon.

Ito ang ikatlong araw na ang Ministry of Health sa BARMM ay nakapagtala lang ng tig-2 kaso.

Pero ang BARMM sa ngayon ay meron nang total na 455 positive patients, 274 naman ang naka-recover at siyam ang patay.

Lanao Sur at Marawi City pa rin ang may pinamakamaraming kaso na ngayon ay abot na sa 180.

Local…..

MAY 260 PANG MGA locally stranded individuals na nagtapos na ng kanilang 14-day quarantine sa Maguindanao and inihatid na kahapon patungong Basilan at Lamitan City sakay ng isang commercial vessel.

Inaasahan ang pagdating nila sa Lamitan port alas 8 ngayong umaga.

Kasabay ng pagdiriwang ng Eid’l Adha o feast of sacrifice, hinatid ng BARMM ang mga Basilenio sa Polloc Port dala ang monetary, food and non-food assistance.

Kabilang sila sa 405 nga mga LSI mula Maynila at patungo sanang Zamboanga sa pamamagitan ng Hatid Tulong program ng pamahalaan pero sa Cagayan de Oro sila ibinaba noong July 10.

Sinundo silang BARMM govt at dinala sa Maguinanao kung saan 120 ang nag positibo sa Covid-19.

Una rito, noong Huwebes, 50 mga LSIs ang pinauwi na rinsa Basilan sakay ng barkong Phil. Navy.

Meron pang 75 LSIs para sa Sulu at 20 para sa Tawi-Tawi ang nakatakdang pauwiin ng BARMM government bukas.

LOCAL...

TAGA-Bang sa, South Cotabato ang nanalo sa National Nutrition Council o NNC 12 Digital Poster Making Contest bilang bahagi ng selebrasyon sa buwan ng nutrisyon.

Si Von Froilan Francisco ng Banga, South Cotabato ang first placer at nakatanggap ng 5,000 pesos.

Second place naman si Jayson Las Piñas ng T'boli South Cotabato na nakatanggap ng 3,000 pesos.

Taga Kidapawan City naman ang itinanghal na third place. Siya ay si Jaynel Manon-og na nag-uwi ng P2,000 cash price.

People's Choice naman si Edward John Agleham ng Polomolok, South Cotabato.

Ang buwan ng Hulyo ay 46th National Nutrition Month na may temang “Batang Pinoy SANA TALL… Iwas stunting, SAMA ALL!”

Local……………………

Takaw disgrasya lamang ang pagpapatupad ng pamahalaan sa “No barrier, No Backride Policy” sa pag-iwas sa COVID-19.

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ng mga residente ng North Cotabato hinggil sa pagpapatupad ng No barrier No backride policy bilang pagtalima sa kautusan ng DILG. Ayon sa kanila, ang paggamit ng barrier kahit paman ng mga mag-asawa o kapamilya na nagsasama sa loob lamang ng isang bahay ay hindi epektibo para sa kanila dahil mas delikado at lapitin sa disgrasya.

Ayon kay Saidon Hosane ng United Mix Riders Club, lumapit na sila sa mga local official lalo na sa transportation committee upang mapakinggan ang kanilang apela na pag-aralan muna bago ang pagpapatupad nito.

Para naman kay Alyas Max at Jonathan na taga Kidapawan City, mas mabuti na ipagbawal na lamang ang angkas para maiwasan ang disgrasya. Para naman kay alyas Michael ng Magpet, North Cotabato, dapat muna anyang pag-isipan ng mabuti ng pamahalaan ang kapakanan ng commuting public bago ipatupad lalo na sa mga farflung areas na tanging motorisklo ang ginagamit sa pagkarga ng kanilang produkto patungo sa merkado. Dagdag gastos at pahirap lamang din anya sa publiko dahil maaring makadagdag pa sa makonsumong gas.

Samantala, sa panig naman ng PNP kung walang lalabas na bagong panuntunan ng DILG ay susundin ang unang guidelines na ipinalabas noong July 26.

Ayon kay Provincial Director Col Henry Villar, nakasaad dito na maaring mag-angkas na mag-asawa, maglive-in partner o magkapamilya na nagsasama sa loob ng isang bahay.

Binigyang pugay ni National Electrification Administration (NEA) administrator Edgardo Masongsong ang Cotabato Electric Cooperative o COTELCO matapos ang mataas na Performance rating sa kabila ng sunod-sunod na krisis.

Napanatili ng COTELCO ang Triple A at pasok sa ‘Green’ category na siyang pinakamataas na classification - kasabay sa 80 mula sa 121 electric coop sa Pilipinas, 16 sa Mindanao at nag-iisa sa buong Region-12. Basehan ng rating, ang financial, operational, technical at institutional standards. Ayon kay Masongsong, ang magandang rating ay malinaw na basehan na nasa wastong pamamalakad ang kooperatiba sa kabila ng mapanghamong taon dala ng nagdaang Lindol at Pandemya.

Pinuri rin ni Masongsong - ang ‘Pantawid Liwanag’ program na nagLibre ng higit Php 3.4-million na bill mula 33-libong ‘lifeline consumers’ sa buwan ng Abril, kailan ipinatupad ang Ehanced Community Quarantine (ECQ). Nagpahayag naman ng pasasalamat si COTELCO General Manager Engr. Godofredo Homez sa opisyal at sa lahat nang kawani na nag-ambag ng sakripisyo sa serbisyo.

Nakatakdang papakawalan bukas ng gabi ng mga local government official ang isa na namang endangered Philippine grass owl na na-rescue ng isang residente sa Brgy. Popoyon, Tulunan, North Cotabato.

Ito ang sinabi sa Radyo BIDA ni Tulunan SK Federation President, Councilor Nikko Delos Santos, matapos na ma-rescue ni Lucky Faustino sa isang damuhan ang naturang ibon na tila hindi na kayang lumipad. May katandaan na aniya ang nasabing grass owl kaya’t nahihirapan na itong makalipad pero ayon sa opisyal ay wala namang sugat ang nabanggit na ibon pero susuriin pa rin ito ng DENR bago na ito tuluyang papakawalan sa kagubatan.

Samantala, kaugnay nito ay nagmungkahi naman ng resolusyon si Delos Santos sa sangguniang bayan ng Tulunan bilang pagsuportsa sa Wildlife Act at isusulong nito ang pagpapataw ng penalidad sa sinumang sisira at gugulo sa natural habitat ng mga ibon at iba pang mga endangered species.

Nabatid kasi na nitong nakalipas na dalawang buwan, mangilan-ngilan na rin ang nag tuturn-over ng mga endemic na ibon at maging tarsier mula sa Brgy Popoyon at Dungos, siyang mga katabing lugar patungong Liguasan area.

Nais din ng batang opisyal na palaganapin pa ang Information Education Campaign sa mga komunidad hinggil sa kalagahan ng mga nabibilang nalang na mga ibon at iba pang mga wildlife. Samantala, batay sa datus ng opisyal sa ngayon, limang mga owl at pitong mga Black Shouldered Kite na ang na-iturn-over ng ilang mga residente sa LGU kung saan dalawa sa mga endangered species ay binawian na ng buhay.

Local...

Limang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Cotabato Province batay sa huling tala ng DOH Soccsargen Region kagabi. Sa panayam ng Radyo BIDA kay COVID-19 Task Force at EOC Manager BM Philbert Malaluan na ang ika- 37 kaso ay isang 29 anyos na lalaki mula sa bayan ng Libungan.

Siya ay LSI na dumating sa lalawigan noong July 4 at habang nasa LGU isolation facility ay nakaramdam ito ng mild symptoms dahilan para isalalim sa swab test noong July 15. Natapos na nito ang kanyang 14-day quarantine at wala ng sintomas sa isolation facility at kasalukuyan pa ring mahigpit na naka home quarantine, asymptomatic at nasa stable condition.

Ang ika 38 kaso ay isang 42 taong gulang na lalaki mula sa bayan ng Kabacan kung saan ito ang kauna-unahang kaso sa bayan. Ang ika 39 ay isang 23 anyos na lalaki na residente ng bayan ng Pikit habang ang ika 40 kaso ay 21 anyos na lalaki mula sa bayan ng Pigcawayan.

Ang mga ito ay pawang mga LSIs mula Maynila na agad na swab sa kanilang pagdating sa Davao International Airport noong July 27, asymptomatic, nasa stable condition at kasalukuyang naka isolate sa kani-kanilang mga LGU facilities. Ang ika 41 kaso ay 41 anyos na babae at residente ng Magpet (first case) at isang LSI mula Maynila.

Habang naka isolate sa isang LGU Quarantine Facility ay nakaranas ito ng pagsusuka at pagtaas ng kanyang blood pressure noong July 20 dahilan upang ipasok ito sa USM Hospital Provincial Isolation Facility. Makalipas ang ilang araw ay ibinalik na ito sa LGU Isolation facility at ngayon ay nasa stable condition na at asymptomatic. Muli namang nagpaalala sa publiko si Malaluan sa tamang reporting protocol at huwag pangunahan ang DOH regional office sa pag uulat sa social media. NDBC BIDA BALITA

local...

Ililipat ng paunti-unti ng lokal na pamahalaan sa relocation site ang mga mamamayan na nakatira malapit sa Bolok Creek sa Koronadal City. Ipinahayag ito ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena kasunod ng pananalasa ng baha sa sampung mga barangay ng lungsod.

Ayon kay Ogena karamihan kasi sa mga nasalanta ang mga mamamayan malapit sa pampang ng umapaw na sapa. Gayunpaman aminado si Ogena na hindi magiging madali ang pagsagawa nito. Ito ay kahit na mayroon nang listahan ng posibleng mga benepisyaryo ng relocation site sa Barangay New Pangasinan ang lokal na pamahalaan.

Binigyan diin din ni Ogena na ang paglilinis sa mga estero ay matagal nang iniutos ng Department of the Interior and Locagl Government o DILG sa mga LGU. Ito ayon kay Ogena ang agarang pangagailangan ngayon ng mga binahang lugar sa Koronadal. Matatandaan na labinlimang mga bahay ang inanod ng baha sa pinakaapektadong barangay ng San Isidro.

Local...

May sapat na resources ang mga ospital sa region 12 para tumanggap ng mga COVID-19 patients o mga suspected cases. Tiniyak ito ni Department of Health o DOH 12 Health Education and Promotion Officer Arjohn Gangoso.

Sa katunayan ayon kay Gangoso, nananatili pa rin sa below critical level ang bed capacity para sa mga COVID-19 patients ng mga patient care centers, ospital, at isolation o quarantine facilities sa buong rehiyon. Saklaw nito ang mga pampubliko at pribadong ospital pati na ang mga pasilidad na pinamamahalaan ng mga local government unit o LGU.

Paliwanag ni Gangoso, 99 lamang sa 397 na mga hospital beds ang nagagamit ngayon ng mga asymptomatic na mga pasyente. Nasa listahan ng DOH ang 17 na mga private at public hospital na may level 2 at 3 status na may kakahayan na gumamot ng mga pasyente sa COVD-19. Dinagdag din nito na nakapagpatayo rin ng sarili nilang mga COVID-19 care centers ang mga lalawigan ng Sarangani at South Cotabato at mga lungsod ng General Santos at Kidapawan.

Sinabi din nito na ang mahigit limang daang mga temporary treatment and monitoring centers sa rehiyon ay kaya ring tumanggap ng mahigit limang libong suspected Covid 10 cases. Pero ayon kay Gangoso ang mga ito ay ginagamit lamang ngayon ng mahigit tatlong libong mga umuwing locally stranded individuals o LSIs at overseas Filipino workers. Karamihan sa mga ito ay sumasailalim sa 14-day mandatory quarantine habang ang iba naman ay naghihintay ng resulta ng kanlang confirmatory reverse transcription –polymerase chain reaction o RT-PCR tests.

Dinagdag din ni Gangoso na mayroon sapat na mga personnel ang mga ospital sa Soccssksargen. Kinumpirma din nito ang hiring ngayon ng DOH ng dagdag na mga nurse na itatalaga sa mga rural health units.

local...

Sangguniang Bayan Member sa Mangudadatu Maguindanao, patay matapos umanong mabangga ng minamanehong motorsiklo ang police patrol car sa Tantatangan, South Cotabato Kinilala ng Tantangan PNP na pinamumunuan ni Police Captain Romeo Albano Jr. ang biktima na nasawi sa vehicular crash sa Tantangan, South Cotabato na si Alamen Galuken, 39 years old.

Sugatan din sa insidente ang angkas nito sa motorsiklo na si Taeb Mamasalanao. Sina Galuken at Mamasalanao ay parehong mga myembro ng Sangguniang Bayan sa Mangudadatu Maguindanao. Lumabas sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis na nabangga umano ng motorsiko na minamaneho ni Galuken ang isang di pa tukoy na motorsiklo.

Ito pagsapit sa national highway Barangay Poblacion, Tantangan habang binabaybay ang kahabahaan ng Tacurong-Koronadal Highway.. Dahil dito nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ng motorsiklo si Galuken na naging sanhi naman para mabangga ang kasalubong na Toyota Hi Lux Patrol Car ng police station ng Lambayong, Sultan Kudarat. Ang patol car ay minamaneho naman ni Patrolman Jaypee Gonzales ng Lambayong PNP.

Si Gonzales at dalawa pa nitong mga pasaheo ay ligtas naman sa insidente. Habang driver ng motorisiklo na si Galuken na nagtamo ng matinding mga sugat ay dead on arrival sa isang pribadong ospital sa Koronadal City.

Ang motorsiklo ng biktma at nabangga umano nitong PNP patrol car ay ikinustodya ng Tantangan PNP. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa nasabing vehicular crash.

Local..

Pinalaya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa pakikipagkugnayan nito sa korte ang mahigit dalawang daang mga persons deprived of liberty o PDL sa Gensan City Jail sa nakalipas na dalawang buwan. Karamihan sa mga napalayang mga PDL ay pawang mga senior citizens na mayroong magaan o bailable na kaso.

Ito ay ayon kay Gensan City Jail Warden, Jail Superintendent Peter Bongngat. Sinabi ni Bongngat na sinimulan nila ang proseso sa pag-release ng nasabing mga PDL noong Hunyo. Layon ng pagpapalaya sa mga PDL na ma-decongest ang piitan sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Ipinagutos ito ng BJMP at Department of the Interior and Local Government o DILG. Sinabi ni Bongngat na malaking tulong ang pagpapalaya ng mga PDL sa Gensan City Jail na may congestion rate noon na 300 percent. Dahil dito ayon kay Bongngat ay mas mapapangalagaan nila laban sa COVID-19 ang iba pang mga inmate. Sa katunayan ayon kay Bongngat ginawa nilang isolation facilities para sa mga kapapasok pa lang at may hearing na mga preso ang dalawa nilang mga selda.

Binigyandiin ni Bongngat na bawal pa rin ang mga bisita sa Gensan City Jail . Ayon kay Bongngat maari lamang kausapin o makita ng mga PDL ang kanilang mga kaanak sa pamamagitan ng electronic o “e-dalaw.”

local..

Target ng Integrated Provincial Health Office ng South Cotabato na mabakunahan kontra polio ang 95 percent na mga bata na nasa zero hanggang 59 years old sa lalawigan.

Umaasa naman si Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. na ito ay kanilang maabot. Sa ngayon kasi 89 percent na sa mga target na bata ang nabigyan ng oral polio vaccine. Kaugnay ito sa Sabayang Pata Kontra Polio o SPKP round 3 .

Sinabi ni Aturdido na kung magpapatuloy ang trend tiyak na maabot na nila ang target na bilang nga mga bata na mabigyan ng bakuna kontra polio bukas. Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Aturdido ang mga Health Worker ng lalawigan dahil sa pagsisikap ng mga ito na maipatupad ng maigting ang SPKP. Ito ay sa kabila ng COVID-19 pandemic.

Umapela din si Aturdido sa mga magulang na huwag mag atubiling mapabakunan kontra polio ang kanilang mga anak na nasa limang taong gulang pababa.

local...

Minamadali na ng Department of Agriculture na matapos ang kanlang farm-to-market road subproject na naguugnay sa mga barangay ng Malandag at Datal Batong sa Malungon, Sarangani Province.

Sa katunayan ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen ito ay 95 percent nang tapos. Ito ang nakita ng mga personnel ng DA 12 na nagsagawa ng inspection at billing progress sa nasabing I-Build Project.

Ang mahigit 15 kilometers na farm-to-market road ay nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. May 97 million pesos sa nasabing halaga ay mula sa World Bank at may tig 12 million pesos naman na counterpart ang DA 12 at provincial government ng Sarangani. Sinabi na Mangelen na kapag natapos na ang proyekto, ito ay mapapakinabangan ng mahigit 1,200 na mga pamilya sa Malandag at Datal Batong.

NATIONAL NEWS………………….

MALAPIT NANG MAGKAROON NG VACCINES ang gobyerno na maaring magamit ng bawat Filipino laban sa nakakamatay na Covid-19.

Sinabi ito ni P. Duterte sa pulong niya kahapon sa Malacanang.

Ayon sa pangulo, bago sumapit ang buwan ng December ay inaasahang meron nang vaccines ang bansa para pananggalang sa coronavirus.

Lahat aniyang mga Pinoy, dapat mabigyan ng bakuna, pati mga kalaban ng pamahalaan tulad ng New Peoples Army. Pero may condition ang pangulo…

NATIONAL…

TINIYAK NI INTERIOR Sec. Eduardo Añokay P. Arroyo na aatasan ng DILG ang lahat ng mga local mayors at governors na pabilisin ang approval ng mga papeles na hinihinging Globe telecoms.

Ginawa ni Sec. Año ang pahayag sa live cabinet meeting sa Malacanang kahapon kasama si P. Duterte.

Maalalang may warning ang pangulo sa mga Telecommuinication company na pabilisin ang internet services at kung hindi ay ipapasara niya ang mga ito.

Nagtungo sa Malacanyang si Globe Telecom President Ernest Cu at sinabing kaya mabagal ang internet net dahil di nila agad maitayo ang mga dagdag na cell sites.

Ang dahilan, mabagal ang mga LGUs magbigay ng permits, at sadyang napakaraming mga hinihinging requirements.

Nang marinig ng pangulo ang panig ng Globe, inatasan niya si Sec. Año na gumawa ng paraan.

At tiniyak ni Sec. Año na bibilis na ang proseso sa pagkuha ng mga permits.

Ang pinaka-bottomline dito, ayon sa pangulo, ay bibilis ang internet services sa bansa.

Muling nakapagtala ng record-high sa dagdag kaso ng COVID-19 sa bansa ang Department of Health (DOH). Ayon sa DOH, 4,063 na dagdag na COVID-19 cases ang naitala ngayong Biyernes (July 31). Dahil dito, umabot na sa 93,354 ang total confirmed cases ng COVID-19 sa bansa.

