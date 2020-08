NDBC BIDA BALITA (Aug 10, 2020)

HEADLINES:

1. Walang bagong kaso ng Covid sa Region 12; Total Covid positive sa BARMM, abot na 500

2. Contrac tracing sa 500 katao sa South Cotabato na nakasalamuha ng isang Covid-19 positive, ginagawa.

3. COTABATO CITY, may libreng rapid test sa mga taong mula sa high risk areas na papasok ng lugnsod.

5. KIDAPAWAN CITY, nagdagdag ng mga deputized agents upang ipatupad ang health protocol sa lungsod.

6. FRUIT VENDOR, binaril at napatay sa Makilala, North Cotabato; video ng pag-iyak ng mga anak, kumalat sa social media

6. Sen. Bong Revilla, positibo sa COVID 19. Dating Manila Mayor at Senador Alfredo Lim, namatay dahil sa Covid

-0-

Local………………..

WALANG NAITALANG BAGONG KASO NG COVID-19 sa buong Soccsksargen region hanggang kagabi.

Ayon sa Dept of Health Soccsksargen region, meron namang tatlong mga pasyente ang naka-recover mula sa sakit.

Isa sa mga naka-recover ay babaeng taga South Cotabato na 43 years old, isang 23 years old na babae na taga Cotabato City at ang pangatlo ay mula Gen. Santos City na isang 30 taong gulang na babae.

SA ngayon, South Cotabato pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming bilang ng confirmed COVID 19 na 77. Sumusunod ang SArangani na may 66 cases, Sultan Kudarat 61, North Cotabato 48, Gen. Santos City 41 at 28 ang Cotabato City.

-0-

Local………………..

ISA NA LANG ANG NATITIRANG ACTIVE Covid 19 case sa Cotabato City.

Sinabi ito ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi batay sa ulat ng Dept of Health kagabi.

Aniya ito ay dahil sa aktibong pag-test sa lahat ng ating mga frontliners, mga Locally Stranded Individual o LSI at Returning Overseas Filipinos o ROF, at iba pa upang maiwasan ang local transmission ng virus.

PInapuganan ni Mayor Sayadi ang mga health worker na nagbibigay at ibinubuhos ang lahat ng kanilang makakaya para lamang maalagaan ang mga COVID-19 positive patients.

-0-

Local………………..

SA BANGSAMORO Region, 13 ang bagong kaso ng Covid ang naitala ng Ministryt of Health.

Dahila dito, abot na ngayon sa 500 ang total positive sa rehiyon.

Ang siyam na bagong kaso ay mula sa Lanao del Sur. SA ngayon, Lanao Sur at Marawi pa ang may pinakamaraming kaso na 206 patients.

Patuloy ang panawagan ng Ministry of Health o MOH-BARMM sa lahat ng panatilihin ang minimum health protocols upang maiwasan ang sakit.

-0-

Local………………..

HINILING NI COTABATO CITY MAYOR CYNTHIA GUIANI-Sayadi sa lahat ng mga papasok ng lungsod mula sa mga high risk areas tulad ng Marawi City, Davao City, Zamboanga City na mag-avail ng libreng rapid test.

Specifically, sa mga taga Marawi City, hiniling ni Mayor Sayadi sa mga ito na magpa-rapid test bago pumasok ng lungsod para sa kanilang kapakanan at kapakanan ang taga Cotabato City.

Kasunod ito ng pakikipag usap nina Mayor SAyadi at Marawi City Mayor Majul Gandamra dahil sa tumataas na kaso ng COVID 19 sa Marawi at ang kahilingan na muling ibalik sa ECQ ang lungsod.

Sinabi ni Mayor Sayadi na maglalabas siya ng Bagong Executive Order para dito bilang bahagi pa rin ng hakbang laban sa pagkalat ng deadly virus.

-0-

Local…

ABOT na sa 10 ang kabuuang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 ang naitala sa bayan ng Pigcawayan, North Cotabato.

Ito ay matapos na madagdagan ng isa pang kaso nitong sabado.

Ayon kay Municipal Epidemiology Surveillance Unit Coordinator Marites Montales Llegado, isang Locally Stranded Individual ang bagong pasyente.

Sa ngayon, anim ang naka quarantine na positive patients sa Municipal Quarantine Facility, tatlo sa mga ito ay LSIs habang tatlo naman ay mga dialysis patient.

Tatlo naman ang naka recover at nakauwi na sa kanilang mga tahanan.

Samantala, kinumpirma ni Llegado na nag negatibo sa COVID-19 ang 13 indibidwal na naka close Contact sa pasyenteng pumanaw dahil sa vehicular accident at isang dialysis patients.

Ito ay matapos sumailalim ang mga ito sa swab test.

-0-

Local………………..

Nasa mabuting kamay na ang kalagayan ng isang tarsier makaraang i-turn over ng ng BARMM Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE sa Our Lady of Lourdes Grotto sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Ayon kay MENRE-BARMM Minister Abdulraof Macacua na siya ring BARMM executive secretary, ang tarsier ay nailigtas ng mag-inang sina Jeane at Rhine Joseph Orgo ng Parang, Maguindanao sa Lebak, Sultan Kudarat noong nakaraang linggo.

Sinabi ni CENRO officer Norodin Abdullah, wala namang sakit o mga sugat ang tarsier nang mai-turnover ito sa Our Lady of Lourdes Grotto at nagpasalamat naman ang mga staff nito sa pagtitiwala ng MENRE-BARMM.

-0-

LOCAL...

Isinagawa sa South Upi, Maguindanao ang harvest festival na isinusulong ng Ministry of Agriculture and Fisheries-BARMM.

Layunin ng aktibidad na maipakilala ang “NextGen Plus Rice R and D Project” na uri ng mga binhi na climate change resilient at high yielding.

Dahil ditto ,makakapili mismo ang mga magsasaka kung anong variety ng palay ang nais nilang itanim sa kanilang sakahan.

Ayon kay Minister Dr. Mohammad Yacob, mas epektibo ang pamamaraan ngayon dahil bumababa ang kanilang Technicians o Technical People upang turuan at gabayan ang mga magsasaka.

All out din ang suporta ng ahensya sa pamamagitan ng pagbibigay ng farm machineries at mga binhi ng palay, mais at mga gulay upang madaragdagan ang ani at kita ng mga magsasaka sa rehiyon lalo may kinakaharap pa rin pandemya.

-0-

Local…

PATAY ang apat na kasapi ng hinihinlang local terrorist group na Dawlah Islamiya sa shoutout sa Purok Maguindanao, Barangay Lumakil, Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ni Deputy Chief of Police ng Polomolok Police Capt. Rommel Gitalya (READ AS HETALYA) ang mga nasawing suspek na sina Muadz Modjie, Noel Castrana, Amir Pagalangan at Uto Alangan, pawang taga Barangay Lumakil.

Ayon kay Gitalya, pasado alas sais ng umagsa nang magsagawa sila ng operasyon upang isilbi ng apat na warrant of arrest sa mga “most wanted” sa nabanggit na lugar.

Nanlaban umano ang mga suspek na armado ng mataas na kalibre ng baril.

Samantala, arestado ang pinaniniwalaang bomb maker na kinilalang nagngangalang Daryl Sibrial na umaming sumailalim ito sa training sa paggawa ng bomba.

-0-

LOCAL...

Maari ng manghuli ng violators ng City Ordinance number 20-1309 ang mga kagawad ng Special Action Team ng Barangay Peacekeeping Action Team, Philippine Army na napapabilang sa Task Force Kidapawan at Highway Patrol Group ng PNP sa Kidapawan City.

Deputized na ng City Mayor’s Office ang mga nabanggit na manghuli ng mga indibidwal na lumalabag sa minimum health protocols kontra COVID-19. Sila ay dagdag na pwersa sa mga kawani ng City PNP, mga Punong Barangay, at ilang empleyado ng City Government na napabilang sa Compliance Monitoring Team na nauna ng pinahintulutan ng City Government na manghuli ng community quarantine violators.

Nagsagawa ng orientation patungkol sa legalidad ng nabanggit na hakbang ang LGU sa mga bagong na deputize na manghuli.

Ipinaliwanag din ni City Information Officer Atty Jose Paolo Evangelista at Monitoring team head Janice Garcia ang mga mahahalagang probisyong legal sa nabanggit na paghuhuli ng mga minimum health protocol violators. Kabilang na dito ang hindi pagsusuot ng face mask, hindi pagpapatupad physical distancing, nag-iinuman sa labas ng bahay, social gatherings, at lumalabag sa umiiral na curfew hours.

Kapag nahuli ng mga enforcer ang mga violator, iisyuhan sila ng citation ticket na babayaran ng mga ito sa City Treasurer’s Office. Php500 para sa first offense, Php 1,000 sa second offense at Php2,000 para sa third offense.

Ang nasabing hakbang ay naglalayong maprotektahan at maiwasan na magkaroon ng local transimission case sa COVID-19 sa lungsod.

-0-

LOCAL...

Bilang ng COVID- 19 cases sa North Cotabato, muli pang nadagdagan ng apat na panibagong kaso

Isinasagawa na ng Integrated Provincial Health Office ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng apat pang mga panibagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Cotabato Province batay sa pinakahuling tala ng Department of Health 12.

Ayon kay EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, ang ika apatnaputlimang kaso ay isang 26 anyos na babae mula sa Pigcawayan. Siya ay isang Locally Stranded Individual na mula sa Paranaque City at dumating sa probinsya noong July 15 at agad na isinailalim sa quarantine period sa LGU facility. Nakitaan siya ng sintomas noong July 24 at kinunan ng swab test noong July 28.

Ang pang apatnaput anim na kaso naman ay 24 anyos na babae mula sa Alamada, Cotabato kung saan ito ang kauna-unahang kaso mula sa bayan. Isa din siyang LSI na mula sa Maynila na dumating noong July 28 pero nakitaan ito ng sintomas tulad ng hirap sa paghinga noong July 31. Sa ngayon mayroon na lamang mild syntoms ang pasyente at stable na rin ang kondisyon.

Samantala, ang ika apat- naput pitong kaso ay 65 anyos na lalaki mula sa President Roxas na kauna-kaunahang kaso din ng sakit sa bayan. Siya ay may travel history sa Maynila at dumating noon pang July 16 pero una n arin itong nagpositibo sa isinagawang rapid test pero stable na rind aw ang kondisyon ng pasyente at patuloy pa ring nakaquarantine.

Habang nakapagtala rin ng kauna-unahang kaso ng COVID-19 ang bayan ng Makilala. Siya ay 32 anyos na babae at isang nurse mula sa Davao Del Sur Province. Mayroon siyang closed contact sa confirmed positive case pero di naman siya nakitaan ng sintomas ng sakit. Patuloy pa rin siyang naka-isolate sa Davao Del Sur Province.

Kabilang sa nakaquarantine ngayon ay ang kanyang mga pamilya. Patuloy ang paalala ng health authorities na sundin ang proper health protocols upang makaiwas sa local transmission case ang probinsya.

-0-

LOCAL...

Abot sa higit 1,000 mga manggagawa ng barangay sa Pikit, Cotabato Province ang nabigyan ng ayuda mula sa pamahalaang Panlalawigan ng Cotabato.

Sa kanyang pagbisita sa bayan, nagpaabot ng kanyang pasasalamat si Governor Nancy Catamco sa mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Teams (BPATs), mga Barangay nutrition scholar (BNS), at mga barangay health worker (BHW) sa kanilang boluntaryong pagseserbisyo sa mamamayan dahil sa mahalaga ang ginagampanang papel ng mga manggagawa lalo na ngayong panahon ng pandemya.

Dagdag pa dito, ipinagkaloob sa knaila ang ayuda sa abot sa 236 na BHWs, 45 BNSs, at 873 miyembro ng BPATs. Bawat BHW at BNS ay nakatanggap ng tig P4,200 na tulong pinansyal katumbas ng anim na buwang honorarium samantalang tig-P1,000 naman ang natanggap ng mga miyembro ng BPATs.

Dagdag pa dito, inihayag ni Catamco na magbibigay ang pamahalaang panlalawigan ng insentibo sa mga manggagawa ng barangay na nakapaglingkod na ng mahigit 20 taon. Ito ay bilang pagkilala sa dedikasyon at pagseserbisyo ng mga tinawag niyang ‘makabagong bayani’.

Samantala, nagpasalamat naman si Vice-mayor Muhyryn Sultan-Casi sa tulong na ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa mga manggagawa ng barangay na bolutaryong naglilingkod sa kanilang mga komunidad.

-0-

LOCAL...

Fruit vendor, patay matapos barilin ng riding in-tandem suspect sa Makilala, North Cotabato

Kinilala ng PNP sa pamumuno ni Makilala PNP Chief Police Major Arniel Melocotones ang nasawing biktima na si Democracy Trinidad Doctolero, 44 anyos na taga Sitio Corella, Barangay Poblacion, Makilala.

Sa isinagawang imbestigasyon ng mga pulis, lumalabas na pinagbabaril ang biktima ng di pa kilalang suspek habang nakatayo at inaantay ang kanyang biniling lechong manok sa Garcia Street, Barangay Poblacion, Makilala alas 6:30 ng gabi nitong sabado.

Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, nakasuot umano ng bonnet ang suspect at agad na tinutok ang kanyang baril sa biktima kung saan nagtamo ng sugat sa kanyang ulo dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Mabilis ding tumakas ang suspect gamit ang kanyang get-away vehicle na walang plaka. Sa ngayon, inaalam na ng mga pulis kung sino ang responsible maging ang motibo nito sa pagbaril at pagpatay sa nasabing biktima.

-0-

LOCAL..

Lima katao kabilang ang isang senior citizen huli matapos maaktuhang nagsasabong sa Magpet, North Cotabato

Hindi na nakaligtas pa sa operatiba ng Magpet PNP ang limang sabungero matapos makipaghabulan sa mga pulis nang maaktuhang sangkot sa iligal na sabong sa Purok 7, Brgy. Gubatan, Magpet, North Cotabato alas 9:30 ng umaga kahapon.

Kinilala ng Magpet PNP ang mga nahuli na sina Albert Jimenez, 34; Alonzo Buisan, 23; Orlando Bobis, 43; Manuel Coquilla 54 at Vevincio Descallar, 70-anyos lahat ay residente ng nabanggit na bayan. Ayon sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ang Magpet PNP na umano’y may nagsasabong sa nabanggit na lugar kaya’t agad na sumugod ang raiding operatives at doon naaktuhan ang ilang mga indibidwal na sangkot sa iligal na sugal.

Ilan sa mga sabungero ay nagawa pang makatakas samantalang ang lima na napagod sa pakikipaghabulan ay sumuko nalang sa mga otoridad. Narekober naman ng mga pulis sa lugar ng pinangyarihan ang apat na manok na pula.

Nakakulong na ngayon ang nasabing mga sabungero at nakatakdang isailalim sa inquest proceeding ngayong araw. Mahaharap naman ang mga ito sa kasong illegal gambling o paglabag sa PD 1602.

-0-

LOCAL...

Gensan Councilor isinusulong ang penalty sa mga susuway sa “No Face shield, No Ride” policy

Nais ni General Santos City Councilor Franklin Gacal na pagmulthin ang mga mamamayan na lalabag sa mandatory na pagsusuot ng face shields sa pampulikong mga sasakyan.

Ayon kay Gacal ihahain nito ang amendment sa Ordinance number 33 ng Gensan na naguutos ng penalidad sa mga hindi nagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Ito ay para malakip na sa provision nito ang pagsusuot ng face shield ng mga sasakay sa public utility vehicles o PUV.

Ang mga lalabag sa ordinansa sa unang beses ay obligadong mag-community service sa loob ng siyam na araw. Habang ang mga second at third time offenders naman ay mahaharap sa tatlong libong multa at isang buwang pagkakakulong.

Nilinaw ni Gacal na siya ring may akda ng ordinansa na saklaw lamang ng revision nito ang pagamit ng face shield sa mga PUV at hindi sa mga local establishments at iba pang matataong lugar. Paliwanag nito hindi na kailangan pang ilakip ang mga public places dahil nasa modified general community quarantine na ang lungsod. Matatandaan na ang pagamit ng face shield sa mga PUV na magsisimula na sa August 15 ay una nang tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB.

-0-

LOCAL...

Natukoy ng pamahalaang panlalawigan ang mahigit limang daang nakasalamuha ng isang COVID 19 patient sa pamamagitan ng South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SCC-CTS.

Ito ay ayon kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Ayon kay Tamayo kakaiba ang kaso ng isang taga Koronadal City na nagpositibo sa COVID-19 dahil hindi ito kabilang sa mga umuwing locally stranded individulas o LSIs at returning overseas Filipino na deretso sa isolation facilities sa kanilang pagdating.

Sinabi ni Tamayo na ang COVID-19 patient ay isang seaman na dumating sa Koronadal City noong Enero. Natuklasan lamang na positibo ito sa COVID-19 nang magpa-test sa Davao City noong nakaraang lingo bago tumungo ng Maynila para sumakay ulit ng barko.

Kinumpirma ni Tamayo na base sa datus ng SCC-CTS ang nasabing COVID-19 patient ay nakapunta pa sa mga mall, banko, burger, station , simbahan, car wash at iba pang mga establisemento. Bumisita pa ito sa isang lamay sa bayan ng Tupi. Dinagdag din nito na lahat ng mga na-trace sa pamamagitan ng SCC-CTS ay tatawagan ng provincial government.

Ito ay upang paalalahanan sa mga kanilang dapat gawin. Kaugnay nito, nilinaw naman ni Tamayo na walang lockdown sa South Cotabato na taliwas naman sa mga kumakalat na impormasyon. Pero aminado ang gobernador na posibleng isara muli ang mga border ng lalawigan.

Ito ayon kay Tamayo ay nakadpende pa sa resulta ng pagupulong ng mga kasapi ng provincial Inter-Agency Task Force.

Ayon naman kay South Cotabato Assistant Provincial Health Officer Baby Alah Vingno, pagdating mula Davao City ang nasabing COVID-19 patient ay agad na ilalagay sa quarantine facility ng lalawigan. Dinagdag din ni Vingno na nagsagawa rin sila ng merger ng datus sa SCC-CTS sa manual contact tracing na isinagawa ng local government ng Koronadal.

Sinabi din ni Vingno na kinukumpirma pa nila kung maituturing na local transmission ang pagpositibo sa COVID-19 ng nasabing pasyente.

-0-

LOCAL..

Nakatanggap ng tig 100 thousand pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tatlumput apat na mga centenarian sa region 12. Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Ayon kay Espejo, maliban sa cash ang mga umabot ng isang daang taon ay nabigyan din ng felicitation na may lagda mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Espejo na pinaigting ng ahensya ang pagpapatupad ng “Centenarian Act of 2016” simula noong Enero.

Iniutos ng nasabing batas ang pagbibigay ng gobyerno ng one hundred thousand pesos na centenarian gift sa mga Pilipino dito sa Pilipinas o sa ibang bansa na umabot ng 100 years old. Ito ayon kay Espejo ay pinaglaanan ng ahensya ng 3.4 million pesos.

Ang cash incentive ayon kay Espejo ay gagamitin ng mga centenarian sa pagbili ng gamut, pagkain, vitamins at iba pang pangunahing mga pangangailangan. Hiling naman ni Espejo sa publiko kung mayroon silang kaanak o kilala na umabot na ng isang daang taon, makipagugnayan lamang sa kanilang mga local government unit.

Pwedeng ipakita ng mga malapit na kaanak ang birth certificate, passport, Office of the Senior Citizen Affairs o anumang ID na magpapatunay sa edad ng isang centenarian. Maari ring ipakita ang birth certificate ng mga anak ng isang centenarian para malaman ang edad nito.

-0-

LOCAL...

Nakinabang sa 330 thousand pesos na halaga ng tulong pangkabuhayan ng lokal na pamahalaan ang labinisang grupo ng mga katutubong kababaihan sa Koronadal City.

Naisaktuparan ito sa pakikipagtulungan ng Public Employment Service Office o PESO Koronadal kay Ingdigenous Peoples Mandatory Representative Antonio Abing.

Kabilang sa mga nakinabang sa nasabing livelihood assistance ang mga IP Women group sa mga Barangay ng Mabini, Esperanza, San Jose, Saravia, San Isidro, Assumption, Paraiso, Magsaysay, Cacub, San Roque at Topland. Gagamitin ng mga ito ang tulong na natanggap mula sa LGU sa kanilang beads making enterprises. Bawat grupo ay makatatanggap ng tig 30 thousand pesos na puhunan para ipambili ng raw materials sa pagawa ng beads.

Isasailalim din ang mga ito sa training at capacity building on Indigenous Knowledge Transfer on Milol Slah or Beads Making. Ayon kay Koronadal PESO manager Bernanard Taperla hihilingin nito ang tulong ng Negosyo Center ng DTI para sa pag-market ng mga produkto ng mga IP Women groups. Sinabi ni Taperla na tutulungan din ng PESO ang mga kababaihang IP na maparegister ang kanilang mga asosasyon sa DOLE para mabigyan ng accreditation.

Layon nito ayon kay Taperla na makakuha pa ang mga ito ng dagdag na ayuda sa pamahalaan.

-0-

LOCAL...

Animal Disease Laboratory ng DA sa Gensan nilagyan ng dagdag na apparatus para sa maigting na monitoring ng animal diseases

Mayroon nang bagong mga apparatus at pasilidad ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture sa General Santos City. Ito ay binisita mismo ni DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Ayon kay Mangelen ang state-of-the art labortory ay magbibigay ng serbisyo na mahalaga para sa ikaaunlad ng livestock industry sa Soccksargen at karatig lugar. May kakayahann itong magsagawa ng mas mabilis at mas tamang diagnostics test ng mga pangunahing sakit sa mga alagang hayop.

Ang resulta ng test sa nasabing pasilidad ayon kay Mangelen ay magiging batayan naman sa therapeutic, prophylactic at mga hakbang na maaring gawin para mapigilan ang outbreak ng animal diseases. Kaya ayon kay Mangelen mahalaga ito sa monitoring at pagsugpo sa African Swine Fever.

Ang laboratoryo ay maari rin kasing magsagawa ng real time lab test para matukoy at masolyunan lalo na ang problema sa kalusugan ng mga alagang hayop. Kalakip dito ang enhancing prevention, detection, treatment at eradication ng zoonotic diseases at human transmission.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

INAMIN NI SEN. RAMON BONG REVILLA Jr na positibo siya sa Covid-19.

Hindi batid ni Revilla kung saan niya nakuha ang virus pero nakaramdam siya ng pangati-ngati ng lalamunan matapos na dumalo sa session ng senado noong nakaraang lingo.

Nasa maayos naman daw ang kanyang kalagayan at ngayon ay sumasailalim sa isolation. Ligtas din ang kanyang mga anak at misis na si Lanie Mercado.

-0-

Nadagdagan pa ang bilang ng kumpirmadong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa Philippine National Police (PNP).

Sa huling datos mula sa PNP (Linggo, August 9, 6PM) umakyat na sa 2,492 ang kabuuang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19.

Sa nasabing bilang ay mayroong 1,563 na pulis na nakarecover o gumaling na sa sakit.

Ang COVID-19 related deaths ay 12.

Ang bilang ng probable case ng COVID-19 sa PNP ay 842 at 2,177 naman ang suspected case.

Pinayuan ng PNP ang lahat ng kanilang mga tauhan na agad makipag-ugnayan sa PNP Health Service kung makararanas ng sintomas ng COVID-19.

-0-

Nasa mahigit 3,000 ang nadagdag sa bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa buong bansa.

Sa huling ulat ng DOH, umabot na sa 129,913 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 59,970 ang aktibong kaso.

Sinabi ng kagawaran na 3,109 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa.

Nasa 61 ang napaulat na nasawi at dahil dito, umakyat na sa 2,270 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

Ayon pa sa DOH, 654 naman ang gumaling pa sa bansa.

Dahil dito, umakyat na sa 67,673 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas.

BALITA EXPRESS ……………….

Niyanig ng magnitude 3.5 na lindol ang lalawigan ng Davao Oriental. Ayon sa Phivolcs, naitala ang pagyanig sa 85 kilometers southeast ng bayan ng Governor Generoso, alas-5:38 madaling araw kanina.

Kinansela ng Professional Regulation Commission (PRC) ang mga nakatakdang licensure examinations sa buwan ng Okyubre at Nobyembre. Sa inilabas na pahayag, ang hakbang ay dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng mga tinatamaan ng Coronavirus Disease (COVID-19) sa bansa na nagdudulot na ng takot at pangamba sa kaligtasan at kalusugan ng lahat.

Tiniyak ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa publiko na wala nang atrasan ang pag-iimbestiga ng task force sa umano’y katiwalian sa PhilHealth matapos itong ipag-utos ni Pangulong Duterte. Ginawa ni Roque ang pahayag matapos na magsumite si PhilHealth President at CEO Ricardo Morales at PhilHealth Executive Vice President Arnel de Jesus ng liham sa Senado na di na sila makakadalo sa hearing for health reasons.

-0-

SPORTS …………….

Maliban sa pagkakataong muling makalaro sa Philippine Basketball Association (PBA), hangad ni Phoenix Fuel Masters cager Calvin Abueva na muling makapagsuot ng Gilas Pilipinas jersey sa mga susunod na international tournaments.

Mahigit isang taon nang hindi nasisilayan sa aksyon si Abueva sa PBA matapos itong patawan ng indefinite suspension ng liga dahil sa ilang paglabag.

Ngunit malaki ang pagsisisi ni Abueva sa mga nagawa nito.

SAMANTALA,

Sa ikalimang pagkakataon, kinansela ang bakbakan nina Pinoy sensation Giemel Magramo at Japanese fighter Julio Nakatani para sa bakanteng World Boxing Organization flyweight crown.

Nakatakda sana ang salpukan nina Magramo at Nakatani sa Agosto 21 sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan.

Subalit ipinagpaliban na naman ito ng mga orga­nizers matapos muling lumobo ang bilang ng mga tinatamaan ng coronavirus disease (COVID-19) sa Japan.

Dahil sa paglala ng sitwasyon, mas mahigpit ang patakarang ipinatutupad ng Japan partikular na sa mga papasok na foreigners sa kanilang bansa.

Orihinal na naka-sche­dule ang Magramo-Nakatani noong Abril 14 na nakansela at inilipat noong Hunyo 6.

-0-

ABROAD:

MGA OVERSEAS FILIPINO na nagpositibo sa COVID 19, dumarami pa pero mga ROF na nagnetibo, dumarami rin

UMAKYAT pa sa nine thousand, 754 ang mga kumpirmadong positibo sa COVID-19 na mga overseas Filipino mula sa 72 mga bansa at rehiyon.

Sa nasabing bilang mula sa Department of Foreign Affairs o DFA, mahigit tatlong libo pa ang patuloy na nagpapagamot sa iba’t ibang ospital.

Mahigit 21 libo namang returning OFW at non-OFW ang lumabas na negatibo sa COVID-19, ayon sa Philippine Coast Guard batay sa isinagawang RT-PCR test ng Sub-Task Group for the Repatriation of OFWs hanggang kahapon.

Nabatid na sa ngayon ay mayroon ng 124 thousand, 717 overseas Filipinos ang na-repatriate simula nang magpauwi ng mga Pinoy na apektado ng COVID-19 ang gobyerno ng Pilipinas.

39.8 percent umano ng mga ito ay sea-based habang 60.2 percent naman sa naturang bilang ang land-based.

Tiniyak naman ng DFA na patuloy pa rin ang repatriation sa mga nais umuwing Pinoy.