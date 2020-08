NDBC BIDA BALITA (Aug. 17, 2020)

HEADLINES:

1. Maguindanao town councillor, patay sa anti-drug operation ng PDEA sa Cotabato City

2. COVID-19 positve sa Region 12, halos 400 na; dalawang mga bata edad 6 at 4 years old, nagka-COVID na din sa Cotabato City

3. Kalamansig, Sultan Kudarat, niyanig ng lindol isang araw bago ang anibersaryo ng 1976 killer quake; ginang na=share ng experience

4. ISANG MOTORISTA, patay matapos tamaan ng kidlat sa boundary ng Surallah at Sto Nino, South Cotabato

5. Pagamit sa COVID-19 Contact Tracing ID mandatory na sa mga papasok ng South Cotabato, ayon kay Gov. Tamayo

6…. Koronadal City veterinarian Dr. Calo, may advise sa mga bibili ng meat products…maghanap ng FDA permit para iwas Asian Swine Fever.

7. Balitang bumiyahe palabas ng bansa si P. Duterte nitong weekend, pinabulaanan ng Malacangang

8. Mahigit 40,000 ang nadagdag sa bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa Pilipinas, ayon sa DOH.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

PATAY ANG ISANG TOWN COUNCILOR ng Maguindanao sa anti-drug operation na isinagawa ng PDEA-BARMM ala una kahapon sa Purveyor Subdivision, Barangay Rosary Heights 11, Cotabato City.

Ayon kay PDEA-BARMM Regional Director Juvenal Azurin, si Councilor Jaymar Nandang ng Northern Kabuntalan, Maguindanao ay high value target dahil sa pagtutulak ng illegal drugs.

Kasama ang Cotabato City PNP at Philippine Marines, aarestuhin sana si Nandang matapos magbenta ng shabu sa isang undercover agent pero nanlaban at nagpaputok ng kanyang baril, ayon kay Azurin.

Dahil dito, siya ay pinaputukan ng tropa ng pamahalaan.

Nakuha kay Nandang ang isang cal. 45 pistol, 20 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng P136 lilbong piso, boodle o fake money na ginamit sa buy bust at cell phone na kanyang ginagamit sa kanyang transaksyon.

PATAY ANG ISANG MOTORISTA habang nasaktan naman ang kanyang misis matapos na silay tamaan ng kidlat sa highway habang nalalapit ang pagbagsak ng malakas na ulan sa South Cotabato.

Nagana pang insidente sa boundary ng Barangan, Ambalgan, Sto. Nino, South Cotabato sa sa Barangay Dajay, Surallah.

Kinilala ang nasawing biktima na si Alfredo Flores III, 25 years old nakatira din sa bayan ng Sto. Nino.

Si Flores ay dead on arrival sa isang pribadong ospital sa Surallah, sanhi ng matinding tama ng kidlat sa kanyang ulo.

Ang angkas nitong si Jenny Rose Sugaste Tabago, 25 years old nakatira sa Barangay San Isidro, Sto. Nino na sugatan din sa insidente ay nagpapagaling pa sa ospital.

Nabatid na ang mga biktima ay tinamaan ng kidlat habang binabaybay ang kahabahan ng highway kahapon.

ISANG 4-YEAR OLD at isang 6 year old na mga bata mula Cotabato City, ang kabilang sa walong panibagong kaso ng Covid-19 positive sa Region 12.

Kaya ngayon, meron nang 359 confirmed cases sa Region 12.

Ang apat na pasyente ay lahat merong exposure o napalapit at may close contact sa mga pasyente na positibo sa COVID.

Sa walong bagong kaso, tatlo mula sa Sultan Kudarat, apat sa Cotabato City at isa North Cotabato.

Sa mga bagong gumaling na, pito sa Gen. Santos City at tig isa naman sa North at South Cotabato.

South Cotabato pa din ang Number 1 sa may pinakamaraming kaso na abot sa 82, sunod ang Sarangani na may 72, Sultan Kudarat 70, North Cotabato 50, Gen. Santos 49, at Cotabato City na may 36.

Ayon kay DOH-12 spokesperson Arjohn Gangoso, dapat sundin ng publiko ang “WOW” o Wear facemask at all time, Observe social distancing at Wash hands regularly with soap.

NAARESTO ang isang drug suspek sa isa drug buy bust Operation ng PNP Krislamville, Barangay Rosary Heights-7, Cotabato City.

Kinilala ni Police Station 2 commander Major Rustum Pastolero ang suspek na si alyas “Dyanggo,” nasa hustong gulang, taga Barangay RH-7.

Nakuha sa kanya ang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu at ang ginamit na buy bust money.

DALAWANG hinihinalaang drug suspects ang magkasunod na nadakip sa drug buy-bust operation sa Midsayap, North Cotabato..

Unang nadakip si Arnel Mansag, 43 anyos, na taga Poblacion 3, at kabilang sa top 9 priority drug target listed sa bayan.

Nakuha mula kay Mansag ang isang pakete ng shabu, isang caliber 38 pistol at mga bala. Nabawi rin ang 500 pesos buy-bust money na ginamit sa operasyon.

Sunod na naaresto si Esteve Bernal Epanto, 42 anyos na kabilang rin sa regional priority target.

Nakuha mula kay Epanto ang dalawang pakete ng shabu at ang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money.

Ayon sa ulat ng Midsayap PNP, nadakip ang dalawa matapos parehong nakabili ng droga mula sa kanila ang mga police asset na nagpaggap na scorer ng droga.

Binaha ang ilang lulgar sa New El Gawel, Tolosa Village, Barangay Saravia, Koronadal City kasunod ng malakas na buhos ng ulan kanina.

Wala namang iniulat na nasawi o nasaktak sa flashfloods pero nagdulot ito ng pangamba sa mga residente ng lugar dahil kung magpatuloy ang ulan malamang na tataas pa ang tubig.

Samantala, nagpaalala ang South Cotabato provincial disaster risk reduction and management council sa lahat ng mga nakatira malapit sa ilog at creeks na kailangang lumikas nab ago pa magkaroon ng flash floods.

Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang lalawigan ng Sultan Kudarat, partikular sa karagatan sa harap ng Kalamansig kahapon.

Naganap ang pagyanig isang araw bago gunitain ang August 17 earthquake sa Moro Gulf na kumitil sa buhay ng maraming mga mamayan, 44 na taon na ang lumipas ngayong araw.

Ayon sa Phivolcs, naitala ang pagyanig 66 kilometers southwest ng bayan ng Kalamansig, alas-3:22 hapon ng Linggo (August 16).

May lalim na 586 kilometers at tectonic ang origin ng pagyanig kayat di ito naramdaman kahit na sa Kalamansig.

Walang iniulat na nasaktak o nasawi sa lindol.

44 years ago, tinatayang walong libo katao ang nasawi, 2 libong kato ang sugatan at 4 na libog iba pa ang missing mula sa coastal areas ng Kalamansig at Lebak sa Sultan Kudarat, Datu Blah at Kusiong sa Datu Odin Sinsuat, Bukana sa Cotabato City, Sultan Kudarat, Landasan, Parang sa Maguindanao, Kapatagan, Balabagan, Malabang, Sultan Naga Dimaporo sa Lanao del Sur, sa Pagadian City at mga baybayin ng Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay.

Naganap ang Magnitude 7.9 na lindol noong August 17, 1976 alas 12:11 ng madaling araw.

Basahin ang mas komprehensibong report hinggil dito sa www.ndbcnews.com.ph

Narito ang pahayag ng isang ginang na nakaranas ng lindol sa Kalamansig noong 1976 sa panayam ng NDBC Radyo Bida.

Muling nakapagtala ng COVID-19 case ang North Cotabato batay sa pinakahuling tala ng Department of Health o DOH 12 kagabi.

Batay naman sa facebook post ni Board Member Philbert Malaluan, ang pasyente ay 29 anyos na babae na mula sa President Roxas, North Cotabato.

Siya ay isang Locally Stranded Individual o LSI na mula sa Maynila at dumating sa Davao International Airport noong August 15 kung saan agad siyang kinunan ng swab sample bilang bahagi ng requirements sa mga dumadating sa nasabing airport.

Siya ay asymptomatic at nasa maayos na ang kondisyon pero nanatili pa rin sa isolation facility para sa kanyang quarantine period. Muli namang nanawagan ng tamang reporting protocol si Malaluan lalo na sa mga health care workers.

Ipinagmalaki ni Mayor Moises Arendain na zero COVID-19 case na ang Carmen, North Cotabato matapos gumaling ang lahat ng apat na mga pasyente batay sa report ng Department of Health.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Arendain, tatlo sa kanila ay nakauwi na sa kani-kanilang tahanan habang ang isa naman ay nasa Cotabato City pa nananatili. Pormal na ring pinasinayaan ang bagong COVID-19 ligtas isolation center sa bayan para sa mga maitatalang bagong pasyente lalo na ang mga Locally Stranded Individual at ROF na mula sa high risk areas pero operational naman din anya ang quarantine facility.

Hiling naman ng alkalde ang kooperasyon ng bawat mamamayan sa bayan upang walang maiatalang bagong kaso lalo na ang pagsunod sa minimum health protocols. Pinasalamatan din nito ang lahat ng frontliners sa pagbabantay sa pagpapatiling zero COVID-19 case ang bayan.

Samantala, kinumpirma din ng alkalde nahanap na ang isang LSI na mula sa Cebu matapos tumakas sa isolation facility habang hindi pa tapos ang kanyang quarantine period. VC- ARENDAIN 2 Ang tinig ni Carmen Mayor Moises Arendain.

Foodpacks at relief goods ang naipamahagi ng Lokal na pamahalaan ng Makilala para sa lahat ng pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa ibat-ibang barangay sa Makilala, North Cotabato.

Bukod pa rito ang hospitalization assistance para sa dalawang mga batang muntik malunod sa malakas na agos ng tubig sa Bulatukan River.

Ayon kay Makilala Municipal Social Welfare and Development Officer Lina Cañedo, nasa labin-isang pamilya ang unang nakatanggap ng tulong habang nadagdagan pa ito ng tatlumput-anim na silang mga pamilyang lumikas sa ligtas na lugar at mula sa low lying areas ng bayan pero nakauwi na makaraang bumalik sa normal ang lebel ng tubig.

Ang nasabing pagbaha ay nagresulta din ng pagkasira ng overflow bridge sa Barangay Rodero at New Bulatukan Bridge.

Samantala, sinabi naman kay Warning and Action Officer Engineer Arnulfo Villaruz, sa buong probinsya nasa pitong mga bayan ang naapektuhan ng pagbaha dulot ng malalakas at walang tigil na pag-ulan sa nakalipas na mga araw.

Aasahan naman anya ang tulo-tuloy na pag-ulan lalo na sa hapon batay sa Pag-asa. Panawagan naman nito sa lahat ng nakatira sa high risk areas na agad makipag-ugnayan sa Barangay Council at lumikas kung kinakailangan kung patuloy na makakaranas ng pag-ulan.

Hindi na nakapalag pa ang tatlo katao matapos maaktuhan ng raiding operatives na naglalaro ng tong-its alas tres ng hapon nitong Sabado sa Brgy Sibsib, Tulunan, North Cotabato.

Kinilala ang mga nahuli na sina alyas Karl, 30-anyos, alyas Krista, 28-anyos at alyas Myra, 39 years old, lahat ay residente ng nabanggit na bayan. Sa ulat ng Tulunan PNP, huli ang tatlo habang nagsasagawa ng anti-illegal gambling operation ang mga pulis kung saan nakuha sa mga ito ang playing cards at perang ginamit sa sugal.

Mahaharap naman ang tatlo sa kasong paglabag sa PD 1602. Sa kabilang dako, sa kulungan na tuluyang tatanda ang isang 60-anyos na lolo na mahigit sampung taon nang pinaghahanap ng batas matapos maaresto ng mga pulis pasado alas dose ng tanghali nitong Sabado sa Brgy Poblacion, Tulunan. Ang suspek na si Gaspar Palomo alyas Gaspar Palmes ay may warrant of arrest dahil sa kasong murder at frustrated murder na walang inererekomendang piyansa.

Ang mga nahuli ay nasa custodial facility na ngayon ng PNP.

Patuloy na pinaghahanap ng Muncipal Disaster Risk and Reduction Office mula sa Carmen at Banisilan ang 14 anyos na batang babae na nahulog sa tulay na gawa sa kable sa Marudugao River sa Banisilan, Cotabato.

Ayon sa kayang tiyuhin na si Kadir Salipada, galing anya sa kanyang lolo si Rosaña Pidong at pauwi nang mangyari ang aksidente. Posibleng din anyang nabagok ang kanyang ulo sa bato at dahil na rin sa mataas na lebel ng tubig sa ilog ay hindi ito agad nakaahon.

Tatlong taon na din anya nasabing kableng tulay na dinadaan ng mga residente sa lugar. Sinasabing nadulas at nawalan ng balanse ang dalagita dahilan ng kanyang pagkahulog. Hanggang sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na impormasyon kung nasaan na ang katawan ni Rosaña. Kung kaya't patuloy pa ring isinasagawa ang search and rescue operation ng dalawang mga bayan.

Ang tinig ni Kadir Salipada. Panawagan naman ng maraming mga residente sa lugar na malagyan sila ng maayos na tulay upang maiwasan na ang kahalintulad na aksisente.

Ginagawa ng lokal na pamahalaan ng General Santos ang lahat para masunod ang requirements ng Department of Health upang magamit ma ang COVID-19 testing laboratory sa lungsod. Tiniyak ito ni Gensan Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging and Re-emerging Infectious Diseases Deputy Chief Dr. Ryan Aplicador.

Ayon kay Aplicador hinihintay na lamang nila ang pagdating mga consultant at supplier mula kalakhang Maynila. Ito ay upang maitama ang mga discrepancy sa bagong install na modular molecular laboratory. Paliwanag ni Aplicador kailangan kasing matapos kaagad ang pinakamahirap na ikalawang level ng accreditation process. Ito ay ang paglalagay ng fully-functional na level 2 laboratory. Kinomoisyon ng Gensan LGU na mag-install sa 15 million pesos na COVID-19 testing laboratory ang kompanya na may accreditation mula sa DOH at Research Institute for Tropical Medicine o RITM.

Matatagpuan ito sa government hospital na Dr. Jorge P. Royeca Hospital o DJPRH. Kinumpirma ni Aplicador na nakumpleto na nila ang ikatlong stage ng accreditation. Ito ay ang operational at safety training ng medical technologists at iba pang personnel sa Southern Philippine Medical Center o SPMC sa Davao City.

Tiniyak ni Aplicador na kapag na-install na ang laboratoryo, agad itong isasailalim sa calibration at proficiency testing na ikaapat na level ng accreditation process.

Ang fourt at final stage naman ayon kay Aplicador ay ang actual na COVID-19 testing. Ang Gensan ay mayroon ngayong isang COVID-19 testing laboratory na gumagamit ng GeneExpert Machine sa St.Elizabeth Hospital. Ngunit dahil sa kakulangan ng cartridges, dinadala muna ng Gensan City Health office ang swab samples na kanilang makokolekta sa SPMC.

MAS INAGAHAN ng pamahalaang panlalawigan ang strict boarder control sa mga boundary ng South Cotabato na ipatutupad pa sana sa August 16.

Paliwanag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., kasunod ito ng pagkasawi ng COVID-19 patient sa karatig bayan ng Isulan, Sultan Kudarat. Kaugnay nito aasahan na ng mga mamamayan na papasok sa lalawigan ang mas mahigpit na quarantine checkpoint operation ng mga otoridad. Kinumpirma ni Tamayo na gustihin man ng provincial government na magpatupad ng mas mahigpit na precautionary measures ay wala pa rin silang magagawa.

Ito ayon sa gobernador ay matapos tanggihan ng national Inter-Agency Task Force o IATF ang hiling nitong pansamantalang pagpapasara sa border ng South Cotabato. Hiling ni Tamayo sa national government sana ay mabigyan ng otoridad ang local government na matugunan kaagad ang mga problema kaugnay sa COVID-19. Paliwanag nito, dagdag pahirap kasi sa lokal na pamahalaan na bawat complain kay kailangan pa nilang tumawag sa national-IATF.

Pakinabangan ang 15 million pesos na palay support fund ng provincial government.

Ito ang panawagan sa mga magsasaka ng palay ni South Cotabato Provincial Agriculture Officer Raul Teves Inaanyayahan din ni Teves ang mga magsasaka na pumunta sa kanilang tanggapan para mas mapaliwanagan sa mga dapat gawin kung papaano mapakinabangan ang nasabing programa.

Layon ng programa na mabili sa mas mataas na 19 pesos per kilogram ang produktong palay ng mga magsasaka sa South Cotabato. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagbaba ng buying price nito ngayon sa lalawigan. Mula ten million pesos noong nakaraang taon, itinaas din ng lalawigan sa 15 million pesos ang pondo para sa palay procurement ngayong taon.

Ayon kay Teves, ito ay upang mas mapakinabangan pa ng mas maraming mga magsasaka sa lalawigan. Dinagdag din ni Teves na abot sa 4.15 metric tons ng palay sa South Cotabato ang naani ngayong planting season sa mga bayan ng Sto. Nino, Norala at Surallah.

Ito ayon kay Teves ay mas mababa sa target na walo hanggang sampung metric tons. Base sa datus ng office of the provincial agriculturist abot pa lamang sa mahigit siyamaraang ektarya ang naani sa mahigit 13 thousand hectares na palayan sa South Cotabato.

Inatasan ng Provincial Environment and Management office o PEMO South Cotabato ang limang mga kawani ng Minahang Bayan Center para magsagawa ng monitoring sa apatnaput pitong mga tunnel sa bayan ng T’boli.

Ayon kay PEMO OIC Division Chief Agnes Castanares layon nito na masiguro ang kaligtasan ng mga mangagawa sa small scale mining operation. Ito ay sa pamamagitan ng pagtiyak na sumusunod ang mga ito sa Occupational Safety and Health Training Practices.

Ayon kay Castanares, labinwalo sa mga tunnel na ito ay nasa barangay Kematu at dalawamput siyam naman sa barangay Desawo. Binigyan diin ni Castanares, na tuloy pa rin ang capability building at maigting na monitoring sa small scale mining operation sa T’boli sa kabila ng pandemic.

Sinabi ni Castanares na katuwang nila sa pagsagawa nito kada semester ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO.

Nilinaw nito kailangan na ma-regulate ang mining operation sa T’boli na high risk sa landslide. Dinagdag ni Castanares na maliban sa permit, prayoridad nila ang kaligtasan ng mga mining operator sa Tboli at kanilang mga mangagawa.

NATIONAL

Pinabulaanan ng Malakanyang ang ulat na umalis ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte at nagpagamot sa Singapore.

Una rito, umugong ang balita na isinakay ang pangulo sa isang lear jet at dinala sa Singapore noong Sabado ng hapon, August 15, para sa isang emergency treatment.

Ayon kay Presidential spokesman Harry Roque, walang katotohanan ang balita dahil nasa Davao City lamang ang Pangulo

NATIONAL NEWS………………….

Mahigit 40,000 ang nadagdag sa bilang ng mga gumaling sa Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa ulat ng Department of Health (DOH), abot sa 40,397 ang naka-recover sa nakakahawang sakit sa bansa.

Dahil dito, pumalo na sa 112,586 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas

SAMANTALA, umabot naman sa 161,253 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit.

Sa nasabing bilang, 46,002 ang aktibong kaso.

Sinabi ng DOH na 3,420 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa.

Nasa 65 ang napaulat na nasawi.

Dahil dito, umakyat na sa 2,665 ang COVID-19 related deaths sa bansa.

National...

May nakaamba na namang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo.

Tinatayang nasa 60 hanggang 70 centavos ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina.

Habang 10 centavos naman ang dagdag o ‘di kaya ay walang paggalaw sa presyo ng diesel.

Ang presyo ng kerosene, posibleng mabawasan ng 5 centavos lamang kada litro maari ding hindi magkaroon ng paggalaw.

Ang price adjustment ay bunsod ng paggalaw pa rin ng presyo ng produktong petrolo sa world market.

DILG Sec. Eduardo Año muling nagkaroon ng Covid 19. Positibo ang kanyang PCR-TEST at naka isolate siya ngayon. Biernes pa siya nakaranas ng pananakit ng lalamunan at tila lagnat kayat nagpa-check up.

BREAKER

ANIM NA PhilHealth regional vice presidents, nagbitiw sa pwesto habang ginagawa ang imbestigasyon sa katiwalian sa health insurer agency. Ito ay sina Paolo Johann Perez ng Mimaropa, Valerie Anne Hollero ng Western Visayas, Datu Masiding Alonto Jr. ng Northern Mindanao, Khaliquzzman Macabato ng BARMM, Dennis Adre and William Chavez.

BREAKER

BILANG ng MGA pulis na nahawaan ng COVID-19 abot na sa 2,919.

BREAKER

Pauwi na ng Pilipinas ang 410 na mga Filipino mula sa Lebanon, na hinakot ng pamahalaan kasunod ng pagsabog sa Beirut, ayon sa Department of Foreign Affairs.

SPORTS...

GALIT AT dismayado si World Boxing Organization (WBO) bantamweight champion Johnriel Casimero matapos maudlot ang unification bout nito kay International Boxing Federation (IBF) at World Boxing Association (WBA) bantamweight king Naoya Inoue.

Naniniwala si Casimero na natatakot lamang siyang harapin ng Japanese fighter kaya’t kung anu-anong dahilan na lamang ang ginagawa nito.

Nawala ang respeto ni Casimero kay Inoue na itinuturing pa namang monster subalit tila nabahag na ang buntot.

“Kung totoo na monster siya, bakit siya natatakot? May monster bang takot?” tanong ni Casimero.

Nakatakda sana ang laban nina Casimero at Inoue noong Abril 25 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada subalit nakansela ito dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Kung kalian ito matutuloy, walang nakakaalam.

ABROAD...

Hindi kumbinsido ang medical community ng US sa “Sputnik V” vaccine ng Russia.

Ayon kasi sa mga medical expert ng US, lima hanggang sampung taon tumatagal ang paggawa ng isang bakuna. Hindi din umano na-isapubliko ng Russia ang resulta ng Phase 1 at Phase 2 ng clinical trials ng Sputnik V at nagulat na lamang ang mga doktor sa Estados Unidos na nasa Phase 3 na ang nasabing bakuna.

Ikinababahala ngayon ng medical community ng Estados Unidos na walang maipakitang mga dokumento o data ang Russia sa ginawang clinical trials dahil posible pa umanong lumala ang virus kung hindi maganda ang pag-develop ng bakuna.

Ang inaasahan ngayon ng mga doktor sa Estados Unidos ay ang bakuna ng Moderna na nagsimula na sa Phase 3 noong July 27.