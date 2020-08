NDBC BIDA BALITA (Aug 19, 2020)

HEADLINES:

1. DALAWANG BATANG BABAENG naliligo sa ilog, natangay ng flashfloods, isa nailigtas, isa missing sa Mlang, North Ctoabato ayon kay kay town MDRRMO head Jazzel Tumaob

2. PANGAMBA ng publiko sa local transmission ng COVID-19, pinawi NI Koronadal Mayor Ogena; pagbabalik normal na ekonomiya, hangad niya

4. LABING SIYAM NA COVID-19 PATIENTS, nakarecover sa Region 12; tatlong bagong kaso nadagdag. Sa BARMM, 14 na ang patay.

5. OUT PATIENT DEPARTMENT ng Cotabato Regional and Medical Center, muling isinara.

6. PAGPAPASIYA kung sino ang ipapalit sa nasawing Maguindanao town councilor, nasa kamay na daw ni Gov. Mangudadatu, ayon kay Kabuntalan Mayor Dilangalen.

ANG DETALYE NG MGA BALITA….

Local………………..

SA NAKALIPAS NA MGA ARAW, sunod-sunod ang malakas na pagbuhos ng ulan sa lalawigan ng North Cotabato at kalimitan ay tumataas ang tubig sa mga ilog at waterways.

Noong linggo, may batang 14 na taong gulang ang naanod sa Maridagao River sa Carmen, North Cotabato.

Kahapon, Martes, isa pang katulad na pagkalunod ang naitala.

Sa pagkakataong ito, sa Mlang, North Ctoabato, isang 11 taong gulang na batang babae ang natangay ng agos ng ilog habang ang kasama niyang 14 years old ay nailigtas.

Patuloy na isinasagawa ngayon ng Municipal Disaster Risk and Reduction Council ang search and retrieval operation sa 14 anyos na batang babae matapos malunod habang naliligo sa Malasila River, Barangay Bagontapay Mlang Cotabato.

Isang oras naman matapos ang pagkalunod natagpuan ang kanyang kasama na si Carmela Alexa Pauya, 11 years old na taga Barangay Bagumbayan, Tulunan bandang alas 10:00 ng umaga kahapon at mabilis na isinugod sa pagamutan. Habang nakilala naman ang missing na si Mary Ann Masamayor, 14 anyos na taga Barangay Lipaga, Mlang.

Sinabi sa Radyo BIDA ni MDRRM Officer Jazzel Tumaob, nagkayayaan anya ang magkaibigan na maligo sa ilog nang napadako sila sa malalim na parte ng ilog dahil na rin sa nararanasang pag-ulan sa bayan dulot ng intertropical convergence zone.

Samantala, abot naman sa tatlumput siyam na mga pamilya ang pansamantala ngayong lumikas dahil sa malakas na tubig baha dulot ng patuloy na pag-ulan. Ito ay mula sa Barangay ng Inas at Barangay Lika.

Sa ngayon ay hindi pa pinababalik ang mga apketadong pamilya sa kani-kanilang tahanan dahil sa hindi pa rin bumababa ang lebel ng tubig.

Paalala naman ng opisyal sa lahat ng mga residente na nakatira sa low lying areas na agad lumikas at makipag-ugnayan sa kanilang barangay council kung patuloy na makakaranas ng pag-ulan.

Samantala, natagpuan naman ang bangkay ng 14 anyos na batang babae na nahulog sa tulay sa Banisilan, Cotabato matapos tatlong araw na nawala sa Marigadao river sa hanggangan ng bayan ng Carmen. Ang kanyang bangkay ay natagpuan ng mga residente kahapon ng hapon sa Barangay Gocotan, Pikit Cotabato

Local…

LABING SIYAM na mga pasyente sa buong rehiyon ang naka-recover na mula sa novel coronavirus disease hanggang kagabi.

Iniulat ito ng Dept of Health 12 na nagsabing tatlong bagong kaso naman ang nadagdag sa total number of COVID-19 patients sa buong rehiyon na 366.

Dahil sa 19 na bagong kaso ng naka-recover sa sakit, meron na ngayong 272 ang total number of patients na gumaling.

Sa 19 na mga pasyenteng gumaling, walo ang mula Gen. Santos City, lima sa South Cotabato at tig-3 sa Saranggani at North Cotabato.

Ang dalawang mga bagong kaso naman ay tatlo mula Gen. Santos at isa sa South Cotabato.

South Cotabato pa rin ang may pinakamaraming kaso na merong 86 habang ang Cotabato City ang may pinakamababa na meron lamang 28 cases.

SA BANGSAMORO REGION, dalawang pasyante ang nadagdag lahat mula Lanao del Sur.

Dahil ditto, abot na sa 541 ang total number of Covid-19 cases sa reghiyon. Nangunguna pa rin ang Lanao del Sur na may 237 cases.

Abot naman sa 14 ang bilang ng mga nasawi.

LOCAL....

SIMULA KAHAPON ay isinara ng Cotabato Regional and Medical Center (CRMC) Out Patient Department kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga may COVID-19 na health workers sa naturang pagamutan.

Sa isang pahayag na ipinalabas ng CRMC, sinabi nito na mananatili namang bukas ang Animal Bite Treatment Center at ang injection para sa mga pasyenteng may Rheumatic Heart Disease.

Tuloy naman ang TELECONSULTATION kung saan ang mga magpapakonsulta ay maaring tumawag sa telepono o mag text mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon mula lunes hanggang Biernes gamit ang cell numbers na 0956-209-5525 sa Globe at 0936-831-0796 sa Smart.

Ito, ayon sa CRMC, ay para sa kaligtasan ng lahat.

LOCAL..

Mga nakarekoer sa COVID-19 sa North Cotabato, nadagdagan pa batay sa pinakahuling tala ng IPHO- Cotabato

Dahil sa pakikipagtulungan at kooperasyon ng publiko laban sa COVID-19, hanggang ngayon ay wala pang naitatalang local transmission case ng sakit sa North Cotabato. Batay naman sa report ng Integrated Health Office, umabot na sa tatlumput walo na mga pasyente ang gumaling na sa sakit sa loob ng 24 oras mula sa limangpung kabuuang kaso.

Sa ngayon, labintatlo na lamang ang active case ng COVID-19 sa probinsya, zero ang probable case habang nanatili naman sa tatlumpu ang tinaguriang suspect. Pumalo naman sa 17, 931 ang bilang ng mga Persons Under Monitoring o PUM ang totally cleared habang 1, 443 ang patuloy na naka quarantine o nakaisolate.

Samantala, patuloy namang tutulong ang Task Force Sagip Stranded North Cotabateños upang mapauwi ang mga Locally Stranded Individual at Returning OFW sa kani-kanilang bayan sa bayan sa probinsya. Mahigpit ding ipatutupad ng Task Force COVID ang minimum health protocols sa mga uuwi lalo na ang mga galing sa high risk areas.

LOCAL...

Matapos ang pagsasailalim sa 14-day mandatory quarantine dahil nakipag close-contact sa 15-anyos na daligita na noo’y naka-quarantine sa barangay isolation facility ng Dolores, Antipas, Cotabato ang 35-anyos na rape suspek, pormal na itong sinampahan ng kaso.

Sinabi naman sa Radyo Bida ni Antipas Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO Head Helen Lebuit na matapos ang pagsampa ng kaso ay hindi na mahagilap ang suspek. Ayon sa ulat ng PNP, nitong unang linggo pa ng Agosto nang isampa ang kaso laban sa kanya.

Samantala, sa ngayon ay nananatili pa rin sa pangangala ng MSWDO Antipas ang naturang menor de edad na biktima.

Nabatid na July 12 nang mangyari ang panghahalay sa naka-quarantine na dalagita matapos itong nakipag-inuman sa nasabing suspek doon mismo sa isolation facility.

Hindi na umano nakapalag pa ang biktima dahil nakita nito ang kutsilyo sa gilid ng suspek na lasing nung ginawa ang panghahalay.

Samantala, sa Magsaysay Kidapawan City naman, desididong magsasampa ng reklamo ang isang locally stranded individual na naka-isolate ngayon sa isang barangay quarantine facility laban kay barangay kagawad Sardos Caminos.

Si Caminos umano ay nagpapadala ng malalaswang text messages sa naturang LSI habang ito’y isinasailalim sa quarantine.

Itinanggi naman ni Caminos ang nasabing akusasyon.

LOCAL..

Gagawin ng lokal na pamahalaan ang lahat para hindi magkaroon ng local transmission ng pinangangambahang COVID-19 ang Koronadal City.

Ipinahayag ito ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena matapos kumalat sa social media ang fake news na may community transmission ng virus kasunod ng pagpositibo sa ditong isang seaman mula sa lungsod. Paalala ni Ogena sa publiko, huwag magpanic dahil kontrolado pa riin ng local government ang sitwasyon ngayon.

Sa katunayan ayon kay Ogena patuloy ang kanilang pakikipagungyan sa mga medical expert na nangunguna sa pakikipaglaban sa COVID-19. Sinabi ng alkalde na ngayong may pandemya kailangan na ang mas mahigpit na health protocols ay hindi rin makakaapekto sa economic activities sa lungsod . Umapela din si Ogena ng tulong sa lahat ng sektor habang patuloy ang pakikipaglaban ng LGU sa COVID-19 pandemic.

Sinabi ni Ogena na magpapatupad ng strick border control ang lokal na pamahalaan sa mga boundary ng Koronadal sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Ito ay matapos masawi dahil sa COVID-19 ang isang 61 years old na guro sa karatig bayan ng Isulan, Sultan Kudarat.

LOCAL..

Contact tracing ng mga nakasalumuha ng COVID-19 patient na sumakabilang buhay sa Isulan isingawa rin sa karatig lugar, ayon kay Isulan Mayor Pallasigue

Tumutulong din sa contact tracing ng mga nakasalamuha ng COVID-19 patient na nasawi sa Isulan, Sultan Kudarat ang mga lokal na pamahalaan sa karatig lugar.

Ito ang ipinahayag ni Isulan Mayor Maritess Pallasigue. Sinabi ni Pallasigue na base sa kanilang contact tracing, ilang mga mamamayan mula sa karatig lugar na tumungo sa Isulan ang nakasalamuha ng sumakabilang buhay na pasyente.

Ayon sa alkalde ito ay kanila nang ipinagbigay alam sa Department of Health at a mga concerned na LGU para na rin sa isolation ng mga ito. Ipinahayag ni Pallasigue na kabilang sa mga bayan na nagsasagawa na ng kanilang contact tracing ang Bagumbayan, President Quirino at maging General Santos City

Sinabi ni Pallasigue na para magkaroon ng parehng guidelines sa mga ipatutupad na precautionary measureS nagkasundo ang lahat ng mga alkalde ng Sultan Kudarat na magsumite SA PROVINCIAL GOVERNMENT ng mga hakbang na maaring ipatupad para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa lalawigan.

Paliwanag ni Pallasigue dahil ang Isulan ay nasa sentro ng Sultan Kudarat maraming mga lugar ang maapektuhan kapag nagpatupad sila ng lockdown sa nasabing bayan.

LOCAL...

Mariing minomonitor ngayon ng health authorities sa Polomolok, South Cotabato ang animnaput isang katao na nagkaroon umano ng close contact sa dalawang mga COVID-19 patient sa nasabing bayan. Ayon kay Polomolok Mayor Honey Lumayag-Matti, ang mga na-trace ay nagkaroon ng exposure sa 61 years old na security guard at 25 years old na trabahante na pawang positibo sa COVID-19.

Ipinahayag ni Matti na ang locally stranded invidual o LSI na security guard ay galing ng Calamba, Laguna at ngayon ay nasa isolation facility sa Calumpang, General Santos City. Siya ay una nang na-dischange sa isolation facility noong July 13 na walang testing dahil hindi naman ito nakitaan ng sintomas matapos ang 14-day quarantine.

Ang nasabing LSI ay tumuloy pa ng limang araw sa mga kaanak nito sa Polomolok bago tumungo ng Gensan para magtrabaho bilang nigh shift guard sa isang boat parts shop sa Barangay Lagao. Pero matapos makaramdan ng sintomas agad namang pumunta sa Polomolok Health Center ang nasambing LSI kung saan diin siya nakuhaan sang swab sample.

Ipinahayag ni Matti na natukoy na ng municipal health office ang 40 katao na naka-close contact nito. Ayon kay Mati na-contact naman ng health office ang 21 katao na naka-close contact ng isang 25 years old na agricultural worker na walang travel history sa labas ng region 12.

Dinagdag din ng alkalde na nagpapatuloy pa ang kanilang contact tracing para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa Polomolok. Nilinaw din ni Mati na ang nasabing pasyente ay nasa stable na kondisyon na ngayon.

LOCAL...

NAGPASIYANG SUMUKO ang isang commander ng BIFF at 16 niyang mga tauhan sa pamahalaan dahil iba na anila ang military sa ngayon kumpara noong mga nagdaang mga panahon.

Pinangunahan ni Commander Guiabar Simpal ang pagsuko sa 33rd Infantry Battalion sa Datu Abdullah Sangki at ang pagsuko ay sinaksihan ni Abdullah SAngkit town Mayor Ali Pax Mangudadatu.

Ayon kay 33rd IB commander Lt. Col. Elmer Boongaling, ang mga sumuko ay mula sa Barangay Kapinpilan, Ampatuan at Barangay Kaya-kaya ng Datu Abdulla Sangki, Maguindanao.

Isinuko ng mga rebelde ang dalawang Barret cal. 50 sniper rifle, dalawang Garand rifles, M-14 rifle, M16 rifle, Rocket Propelled Grenade launcher, mga bala at 60 mm mortar.

Ayon kay Col. Boongaling, marami pang mga kasapi ng BIFF ang gustong magbagong buhay at naghihintay lang ng tamang panahon bago tuluyang lumabas.

LOCAL…

AY MGA LUGAR PA KAYA sa Mindanao na wala pa ring automated teller machine o ATM o kayay government bank hanggang ngayon?

Meron pa, sagot ni Mindanao Development Authority (MinDA) chair Secretary Emmanuel Piñol.

Ito ay ang bayan ng Malabang sa Lanao del Sur kung saan naroroon ang Matling Industrial Commercial Corporation, ang pinakamalaking cassava starch manufacturing company sa Mindanao.

Halos 90 taon nang operational ang Matling sa Malabang at kilala ang bayan bilang historic dahil dito pinatay ng mga Japanese soldiers si Philippine Acting President and Chief Justice of the Supreme Court Jose Abad Santos noong 1942.

Kung bakit walang bangko ang bayan, walang makakasagot, ayon kay Sec. Piñol.

Personal na hiniling sa kanya ng pamunuan ng Matling company at ipinaabot niya ito kay Development Bank of the Philippines o DBP President Emmanuel Herbosa.

Nangako naman si Herbosa na ikunsidera ang paglalagay ng DBP branch sa Malabang sa lalong madaling panahon.

LOCAL...

IPINAUBAYA NA NI MAYOR RAMIL DILANGALEN ng Kabuntalan, Maguindanao ang pagpapasiya kay provincial Gov. Bai Mariam Sangki-Mangudadatu kung sino ang itatalagang kapalti ng town councilor na nasawi sa isang anti-drug operation sa Cotabato City.

Malalang si Councilor Jaymar Nandang ay nasawi sa operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM noong linggo.

Dahil ditto, nagkaroon ng bakante sa Sangguniang Bayan.

Hinihintay na lang ng town council ang desisyon ni Gov. Mangudadatu bagaman at pwede naman silang mag-rekomenda ng kapalit ni Councilor Nandang.

LOCAL...

Mas pinalalakas pa ngayon ng Provincial at City Veterinary Office ang kanilang pagbabantay sa African Swine Fever o ASF checkpoints upang hindi na mas lumawak pa ang epekto ng sakit sa iba pang lugar sa Cotabato Province.

Sa isinagawang pagpupulong ng mga miyembro ng Provincial Development Council, napag-usapan na bukod sa financial assistance mula sa Department of Agriculture ay dapat ding magbigay ng tulong pinansyal ang pamahalaang lokal sa pamamagitan ng pag apruba ng higit sa 18Million pesos na halaga sa ilalim ng Supplemental Investment Program number 4.

Base sa aprubadong panukala, ang sampung milyong piso ay gagamitin para sa mga Veterinary Quarantine Facilities. Saklaw nito ang pagpapalakas, pagpapaigting at pag monitor sa kaso ng ASF sa ibat-ibang lugar.

Ang 8.5 milyon piso ay laan naman para sa financial assistance sa mga hog raisers na na apektuhan ng ASF. Magbibigay ang probinsya nga dagdag na P2, 000 pesos sa bawat isang baboy na sasailalim sa depopulation operation bagay na dadaan pa sa Sangguniang Panlalawigan.

Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia, ang bawat baboy ay may 5,000 pesos mula sa DA habang 2,000 pesos naman ang magmumula sa LGU. Hindi naman mabibigyan ng ayuda ang mga biik na hindi pa tumigil sa pagsuso sa kanyang inang baboy.

Samantala sa Kidapawan City, sinabi ni Veterinary officer Dr. Eugene Gornez, nasa dalawang daan na mga baboy na ang isinailalim sa culling operation particular sa Purok Mangosteen Barangay Linangkob. Patuloy din ang kanilang isinasawang blood testing lalo na sa mga kalapit na lugar mula sa ASF infected area.

LOCAL..

Mayroon nang pasilidad para sa tuloy tuloy na pagbabagong buhay ng mga sumukong myembro ng rebeldeng grupo ang lalawigan ng South Cotabato.

Ito ang mahigit limang milyong pisong halfway house na pinasinayaan ng mga lokal na opisyal,mga kinatawan ng militar, PJNP at iba pang ahensya ng pamahalaan sa lalawigan kahapon. Ang nasabing pasilidad ay matatagpuan sa barangay Tinongcop sa bayan ng Tantangan.

Ayon kay Philippine Army 6th Infantry Division Commander Major General Diosdado Carreon dahil sa halfway house mayroon nang temporaryong matutuluyan ang mga sumukong rebelde.

Ipinahayag ni Carreon na ang mga ito ay magkakaroon muna ng stop over bago bumalik sa kanilang komunidad. Iginiit ni Carreon na maliban sa pagbalik ng kanilang mga armas mahalaga kasi ang follow-up at monitoring sa mga sumukong myembro ng rebeldeng grupo.

Naniniwala si Carreon na malaking tulong ang halfway house para mawakasan na ang matagal nang communist insurgency sa bansa.

Ayon naman kay Provincial Social Welfare and Development Officer Haydee Agustin, ang halfway house ay mayroong training facility. Ang mga dating rebelde na pansamtanlang titira dito ay mabibigyan ng livelihood training, habang inihahanda ang kanilang mga dokomenteo para makinabang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-Clip ng pamahalaan.

Mayroon din itong dormitoryo at training rooms. Ang halfway house ay magkatuwang na pamamahalaan ng provincial social welfare and development office , PNP at militar.

LOCAL

Inaasahan na mabubuksan na ang processing hub para sa dairy buffalo sa bayan ng Surallah, South Cotabato bago magtapos ang kasalukuyang taon.

Ang 3.6 million pesos na pasilidad ay proyekto ng Philippine Carabao Center ng Department of Agriculture o DA-PCC. Ang pagtatayo ng dairy buffalo processing hub sa Surallah na una sa region 12 ay bahagi ng nationwide Carabao Value Chain Improvement Network o the Accelarating Livelihood and Assets Buildup o ALAB-Karbawan.

Ito ay ayon kay PCC Region 12 Center Director Benjamin John Basillo. Sinabi ni Basillo na ang proyekto ay isang special program para sa carabao-value chain stakeholders partiklular para sa mga carabao o water buffalo farmers.

Ipinahayag ni Basillo na maliban sa Surallah, makikinabang sa nasabing proyekto ang mga dairy cooperatives at “carapreneurs” sa mga karatig bayan ng Banga, Tboli, Sto. Nino at Lake Sebu. Dinagdag din nito malaking tulong ang pasilidad para mas mapabuti pa at mapataas ang milk production sa region 12.

Naniniwala naman si Surallah Mayor Antonio Bendita na sa pamamagitan ng processing hub ay mas uunlad pa ang carabao dairy production sa Upper Valley area ng South Cotabato. Ayon kay Bendita ang proyekto ay magbibigay ng dagdag na market value sa local dairy products at stable na kabuhayan sa mga magsasaka.

Tiniyak naman ni DA 12 Regional Director Arlan Mangelen ang tulong ng ahensya sa operasyon ng pasilidad at expansion ng dairy buffalo production program sa South Cotabato.

NATIONAL NEWS………………….

PERSONAL NA pinabulaanan ni P. Duterte ang mga kumakalat na tsismis na siya ay palihim na bumiyahe patungong Singapore para magpagamot.

Ayon sa pangulo, di niya kailangang itago kung siya ay magpapagamot sa anumang sakit.

Sagot ito ng pangulo sa mga nagpapakalat ng balitang siya ay nag-abroad mula Davao City para magpa-check-up.

Kung gusto niya, gagawin daw niya ito nang walang nagagamit na pondo ng bayan.

NDBC NATIONAL EXPRESS BALITA ……………….

BREAKER

NASA OSPITAL at nasa maayos na kalagayan na si Senator Ramon "Bong" Revilla Jr. matapos na siya ay nagmamadaling isinugod sa ospital ng kanyang maybahay na si Bacoor Mayor Lani Mercado dahil hirap daw huminga. Si Sen. Revilla ay COVID-19 positive

Barriers sa motorsiklo hindi na kailangan kung ang magka-angkas ay nakatira sa iisang bahay, ayon sa national inter-agency task force on COVID-19

TULUNAN , NORTH COTABATO, niyanig ng magnitude 3.2 na lindol ang lalawigan ng Cotabato. Ayon sa Phivolcs, naitala ang pagyanig sa 11 kilometero kanluran ng Tulunan, alas-11:58 kagabi.

ISA PATAY , 18 ang sugatan sa Magnitude 6.6 quake na tumama sa Cataingan, Masbate kahapon. Abot naman sa 250 aftershocks ang naitala

HEALTH Sec. Francisco Duque, palpak na cabinet secretary at palpak na chairman of the board ng Philhealth, ayon kay Sen. Grace Poe. Health secretary, tinawag na “mafia godfather” ng corruption whistle blower.

Anak gustong maging boxer, pero mas pinili ang maging rapper. Ito ang nangyari ngayon kay Michael Pacquiao, anak Sen. Manny Pacquiao, na sanay gusto niyang sumunod sa kanyang mga yapak, pero musika sa puso ng bata tumatak.

Anak gustong maging boxer, pero mas pinili ang maging rapper. Ito ang nangyari ngayon kay Michael Pacquiao, anak Sen. Manny Pacquiao, na sanay gusto niyang sumunod sa kanyang mga yapak, pero musika sa puso ng bata tumatak.



SPORTS …………….

Kahit nagsagawa na ng disinfection sa kanilang mga training facilities ay titiyakin pa rin ng Philippine Sports Commission ang kaligtasan ng mga Olympic qualifiers at aspirants.

Ito ang pagtiyak ni PSC chairman William ‘Butch’ Ramirez sa Philippine Sportswriters Association Forum webcast edition.

Pansamantalang isinara ng PSC ang kanilang mga pasilidad sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila City, Philsports Complex sa Pasig City at Teacher’s Camp sa Baguio City dahil sa coronavirus disease pandemic.

Nakatakda nang sumailalim sa training ang mga manlalaro dahil naibaba na sa general community quarantine ang national capital region.

TIYAK nang sasabak para sa 2021 Olympics Games sa Tokyo, Japan sina Pinoy pole vaulter Ernest John Obiena, gymnast Carlos Edriel Yulo at boxers Eumir Felix Marcial at Irish Magno.

ABROAD...

NADAGDAGAN pa ng 25 ang mga bagong kaso ng COVID 19 sa mga Pinoy abroad.

Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, dahil dito ay umakyat pa sa kabuuang nine thousand, 933 overseas Filipinos ang kumpirmadong nahawa sa virus.

Nabatid na meron din namang 16 na mga bagong recoveries ang naitala sa mga kababayan sa Middle East, Africa, Asya at sa Pacific region.

Samantala, simula noong August 1 hanggang kahapon ay mayroong karagdagan na mahigit 27 libong mga umuwing Pinoy ang nag-negatibo sa COVID-19.

Base sa inilabas na datos ng Sub-Task Group for the Repatriation of OFWs, nakapagtala ng karagdagang 33 thousand, 124 repatriated OFWs at non-OFWs ang nag-negatibo sa isinagawang RT-PCR tests.

Bukod pa ito sa mahigit 54 na libong returning overseas Filipinos na nag-negatibo sa COVID-19 simula July 8-30.