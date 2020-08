NDBC BIDA BALITA (Aug. 20, 2020)

HEADLINES:

1. Maguindanao meron nang 59 COVID-19 cases; pinakahuling pasyante gusto maging police.

2. Localized lockdown, ipinatupad sa ilang lugar sa Polomolok, South Cotabato upang maiwasan ang local transmission, ayon kay town Mayor Honey Lumayag-Matti

3. COVID-19 posItive teacher mula Isulan, umuwi sa GenSan sakay ng Yellow Bus at nakasalamuha ang 33 katao, ayon sa isinagawang contact tracing

4. Malasakit center binuksan na South Cotabato, ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr, libre ang magpa-ospital sa lalawigan.

5. HINILING NI AFP CHIEF Gilbert Gapay sa Justice Dept na kasuhan na ang mga police na sangkot sa pagpatay ng apat na sundalo sa Jolo

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local………………..

SA MAGUINDANAO, meron na ngayong 59 katao ang COVID 19 positive.

Sinabi ni IPHO Chief Dr. Elizabeth Samama na pinakahuling pasyente ay isang police trainee mula sa Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Ayon kay Samama, maaring nahawa ang nabanggit na trainee sa isa pang police officer na una nang nagpositibo matapos mahawa sa mananahe sa Iligan City kung saan sila nagpasukat ng uniporme.

Ang pasyente ay nasa isolation facility ng PRO-BARMM at batay sa kanyang health bulletin, stable ang kanyang kondisyon.

Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga COVID 19 patients sa lalawigan, nagpasalamat si Dr. Samama na walang local transmission sa lalawigan

LOCAL…

WALONG TAGA SOUTH COTABATO ANG pinakahuling pasyente na positibo sa COVID-19.

Iniulat ito ng Department of Health 12 kagabi.

Ang walong bagong pasyente ay lahat merong exposure o nakasalamuha ng mga taong may COVID-19.

Sa ngayon, merong nang 374 ang total confirmed COVID cases sa Soccsksargen region habang 282 naman ang naka-recover o gumaling na.

South Cotabato pa rin ang may pinakamaraming kaso na 96 at Cotabato City ay may pinaka-kaunting pasyente na 36.

Local………………..

NAGPALABAS ng panibagong executive order si Sultan Kudarat Gov. Suharto Teng Mangudadatu kaugnay ng muling pagpapatupad ng General Community Quarantine o GCQ sa buong lalawigan.

Sa ipinalabas na Executive Order No. 46, sinasabi ni Mangudadatu na ang GCQ ay mananatili hanggang Agosto 31.

Pero, muling idineklara ni Gov. Mangudadatu ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Purok Maligaya, Barangay Kalawag I, Purok Pag-asa at Datugan compound sa Barangay Kalawag II at Purok Adarna sa Barangay Sampao, lahat sa bayan ng Isulan.

Ang mga lugar na ito ay tinungo ng isang 61-year-old na teacher na positibo sa COVID at pumanaw. Apat ang nahawa sa kanya na mga guro, ang kanyang mister at dalawang anak na kapuwa health frontliner.

Silang lahat ay naka-isolate na bagaman at nasa stable condition.

Local………………..

ISA SA MGA NAKASALAMUHA NG guro na pumanaw sa Isulan, Sultan Kudarat dahil sa COVID-19 noong Aug. 12 ay ang 58-year-old lady teacher na taga Apopong, Gen. Santos City pero nagtuturo sa Isulan at may bahay sa Tacurong City.

Sa contact tracing na isinagawa ng Gen Santos LGU, nabatid na ang teacher, na tinawag sa alias na “Mam Els,” ay nakalapit sa yumaong pasyente na kapuwa niya guro sa Isulan noong July 29.

Siya at iba pang mga guro ay nagkita sa Isulan SPED Integrated School.

Noong mga panahong iyon, hindi pa nagpa-swab test ang nasawing 61-year-old teacher.

JULY 30, si Mam Els ay umuwi sa Tacurong, sumakit ang katawaan kayat nagpahilot.

AUGUST 1-4, nanatili pa rin siya sa kanyang bahay sa Tacurong at muling nagpahilot.

AUGUST 6, nagtungo si Mam Els sa paaralan sa Isulan para kumuha ng sweldo, umuwi at bumalik AUGUST 10 para magsumete ng kanyang report.

AUGUST 11, bumalik siya ng Tacurong para iligpit ang mga gamit.

AUGUST 12 – bumiyahe na si Mam Els patungong GenSan sakay ng Yellow bus na may body number na 1951.

Ang bus ay nag–stop over sa Koronadal para kumuha ng pasahero at dumating sa Gensan alas 6 ng hapon. Bumaba si Mam Els at sumakay ng trisikad patungo sa kanyang bahay.

AUGUST 14, sumama ang pakiramdam ni Mam Els at nagpaadmit sa LGU hospital.

AUGUST 15 - negatibo ang resulta ng kanyang Rapid Test.

AUGUST 17 – Siya ay isinalalim sa swab test

AUGUST 18 - Swab test result positive for COVID-19

LOCAL…

SAMANTALA, natukoy na ang GenSan LGU ang manifesto of passengers ng Yellow Bus with body number 1951.

Tatlo sa mga sakay nito ay taga Gen. Santos City, 14 mula sa ibang LGU at lahat ng 17 pasahero ng bus ay nakilala na at nabigyang kaalaman na may nakasakay silang COVID positive.

Sampu katao naman ang natukoy na merong direct contact kay Mam Els at 33 ang may secondary contact.

Lahat sila ay naka quarantine na habang ang lugar kung saan nakatira si Mam Els ay isinailalim sa lockdown.

Local…

TATLONG TARSIERS ang na-rescue at muling ibinalik ng mga tauhan ng DENR sa gubat sa Sarangani.

Sinabi ni DENR Sarangani Provincial Environment and Natural Resources Officer Renato C. Domingo na ang tatlong primates ay isinuko ni Engelberto Gran sa DENR matapos nila itong matapuan sa kanilang farm.

Ang tatlong Philippine Tarsiers ay agad na ibinalik sa kanilang natural habitat matapos na suriin ni Dr. Roy Operario Mejorada, in-house veterinarian of Sarangani Environmental Conservation and Protection Center.

Walang sugat at malulusog ang tatlong tarsier kaya sila ay muling ibinalik sa bukid ng Barangay Bagakay.

LOCAL..

Lalaking suspek sa pagpatay ng isang BPAT member, patay matapos manlaban sa mga otoridad sa Mother barangay Bagua, Cotabato City.

Nanlaban umano ang suspect na si Alladin Mantawil sa mga tauhan ng PNP sa heckpoint dakong alas 11:30 ng umaga kahapon sa Jose Lim street.

Cotabato City Police Station 4 commander, Police Captain Elexon Bona bumunot umano ng baril ang suspek at nagpaputok ng sitahin sa checkpoint kayat nagkaroon ng shootout.

Local..

ABOT SA DALAWANG MILYONG PISONG HALAGA NG SHABU ang nakumpiska ng mga elemento ng PDEA-BARMM mula sa dalawang drug peddler sa Balindong, Lanao del Sur.

Kinilala ni PDEA-BARMM Regional Director Juvenal Azurin ang mga suspect na sina Kokodao Boboh Marangit at Musa Manding Saro.

Sila ay inaresto sa drug buy bust operation sa Barangay Lalabuan kahapon ng umaga.

Inaalam pa kung ang dalawa ay may kaugnayan sa limang mga drug suspects na nadakip naman sa entrapment operation ng PDEA BARMM sa Malabang, Lanao Sur noong August 14 kung saan nakumpiska ang 13 milyong pisong halaga ng shabu.

LOCAL...

Mas paiigtingan pa ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan City ang kampanya nito sa larangan ng public safety at upang masigurong maipatutupad ang minimum health protocols sa pag-iwas sa COVID-19.

Pitong mga bagong Mitsubishi L300 FB Van ang gagamitin upang masawata ang kaso ng kriminalidad, pagpapanatili sa maayos na daloy ng trapiko, pagpapatupad ng City Ordinance number 20-1390 o ordinansa kontra COVID-19 at iba pang kampanya kaugnay sa Public Safety , Infrastructure Projects at iba pang pamamaraan ng pagbibigay serbisyo publiko mula sa lokal na pamahalaan.

Sa nasabing bilang, dalawa ang mapupunta sa City PNP, isa sa Traffic Management Unit, isa sa K9 Unit ng CDRRMO, isa naman sa City Engineering Office at ang nalalabing dalawa ay sa General Services Office na ipahihiram naman sa iba pang departamento ng City Government na mangangailangan ng mabilis na pagbibigay serbisyo publiko.

Katunayan nagamit na rin City PNP ang kanilang mga bagong sasakyan sa paglilibot at pagsita sa mga lumalabag sa itinakdang minimum health protocols kontra COVID-19 sa lungsod lalo na ang lumalabas sa curfew hours. Maliban dito ay may darating pang sasakyan na gagamitin naman ng City Health Office sa pagibigay ng serbisyong pangkalusugan sa iba’t ibang barangay ng lungsod.

Kaugnay nito patuloy ang panawagan ng LGU sa lahat na sumunod sa itinatakdang panuntunan upang manatiling Zero COVID positive ang lungsod

LOCAL..

Paggamit ng motorcycle barrier sa North Cotabato, hindi inirerekomenda ng Interagency Task Force on COVID-19 Nagpalabas ng bagong mga polisiya ang Provincial Interagency Task Force on COVID-19 hinggil sa mga panuntunan sa ilalim ng Modified General Community Quarantine.

Sa panayam ng Rayo BIDA ngayong umaga kay EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, mayroong pagbabago sa umiiral na curfew mula 9PM to 5AM ay magiging 12Midnight hanggang alas 4:00 ng madaling araw na. Ito ay bilang pakikiisa sa mga business establishment tulad ng barbeque stalls, balutan, restaurants, fastfoods, gyms at iba pang sports facilities.

Mga negosyong kailangan ng mas mahabang operating hours para hindi bumagsak ang mga kanilang negosyo at may legal na basehan para matugunan itong kahilingang ito. Pangalawa hindi na nirekomenda pa ang paggamit ng motorcycle barrier bagkus magsuot na lamang ng helmet ang rider at ang angkas. Sa mga lugar anya na nasa ilalim ng MGCQ, mas praktikal at mas mainam kaysa sa paggamit ng barrier ang pagkakaroon ng full-helmet policy.

Inirekomenda naman ng IATF ang paggamit ng faceshiled dahil sa mas mataas ang posibilidad na maiwasan ang local transmission at mandaotory na pagsusuot ng facemask lalo na sa mga pampublikong sasakyan tulad ng tricycle at multicab, at sa mga pampublikong lugar.

LOCAL..

Pinabulaanan ni Department of Agriculture Director Arlan Mangelen na nakapasok na rin sa Makilala, North Cotabato ang kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan. Ito ang paglilinaw ni Mangelen sa Radyo BIDA matapos ang mga kumakalat na impormasyon hinggil sa nasabing kaso ng sakit sa isang Barangay sa bayan.

Bilang preventive measure naman ng Municipal Agriculture Office upang masigurong hindi makapasok ang sakit sa kanilang lugar, bubuo ng Incident Management Team ang Local Government Unit.

Ayon kay Municipal Agricultural Services Officer Rose Paguican, base sa ipinalabas na Executive Order ni Makilala Mayor Armando Quibod na ipinagbabawal ang pagpasok ng pork meat products at mahigit ding ipinagbabawal ang pagpapakain ng tira-tirang pagkain sa mga alagang baboy.

Mas palalakasin din ng monitoring team ang information dissemination at mga sampling activity sa lahat ng mga baboyan sa bayan matapos ding magkaroon na ng kaso ng sakit sa Magpet, Arakan, President Roxas at Kidapawan City. Ayon kay Paguican, nasa higit anim na libo ang kabuuang bilang ng mga baboy sa Makilala na kadalasan ay mga maliit lamang o mga backyard hog raisers.

Pero, ayon naman sa kalatas na ipinalabas ng Provincial Government, nagpositibo umano ang laboratory test na kinuha sa mga baboy mula sa Barangay Malungon, Makilala. Base sa datus ng OPVET, pumalo na sa 2,059 ang kabuuang bilang ng baboy na na depopulate. Kung ibase sa P5,000.00 bawat isa, tinatayang 10.2M piso na rin ang lugi ng industriya sa probinsya.

local..

Patuloy pa ring sinusuyod ng Municipal Disaster Risk and Reduction Council ang Malasila River kung saan nalunod ang labin-apat na dalagita sa Barangay Bagontapay, Mlang Cotabato alas 10:00 ng umaga nitong martes.

Sa pinakahuling report ni MDRRM Officer Jazzel Tumaob, magtatakip-silim kahapon itinigil ang search and retrieval operation pero hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Mary Ann Masamayor na taga ng Barangay Lepaga, Mlang North Cotabato.

Pagtutuunan ng pansin ngayong araw ng rescue team ang mga ilog na malapit sa Barangay Gaunan kung saan pinaniniwalaang doon naanod ang katawan ng bata. Umaasa naman si Tumaob na matatagpuan na ito doon dahil sa kung makakalabas na at inaanod sa liguasan marsh area ay posible na anya itong makita pa ng kanyang mga kaanak. Samantala, nanawagan naman si Tumaob lalo na sa mga magulang na bantayan ang kanilang anak at iwasang maligo sa mga ilog lalo na ngayong nakakaranas pa ng pag-ulan ang probinsya.

local..

Muling paglulunsad ng local serbisyo caravan sa mga barangay sa North Cotabato, pinaghahandaan na ng provincial Task Force- ELCAC

Sa pamamagitan ng memorandum circular 95 series of 2020 ng DILG, muli nang ipagpapatuloy ng provincial Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o ELCAC ang paglulunsad ng local serbisyo caravan sa natitirang mga barangay sa lalawigan.

Nabatid na sa muling pagpapatuloy ng serbisyo caravan alinsunod sa EO70, naging pilot area sa launching program ang Brgy Manobo, Magpet siyang isa sa mga apektadong barangay sa usaping insurgency. Ang 38 mga barangay ay magmumula sa mga bayan ng Arakan, Kidapawan, Makilala, Magpet, President Roxas at Tulunan.

Sinabi naman ni Retooled Community Support Program o RCSP Team leader and alternate focal person James Labiano ng provincial government na muli rin nilang babalikan ang mga nauna ng barangay sa lalawigan na nakatanggap ng basic social services upang ihatid ang mga hindi pa naibigay na pangangailangan sa mga mamamayan.

Sa isinagawang pagpupulong sa provincial capitol kahapon, iniulat ni Labiana na may nakalaang supplemental budget na aprudo ng sangguniang panlalawigan bilang suporta programa ng provincial ELCAC na nagkakahalaga ng abot sa 2-million pesos. 22-million pesos naman ang inilaang pondo bilang suporta sa E0 70 na siyang gagamitin sa muling pagpapatuloy ng serbisyo caravan.

Sinabi rin ni Labiana na tatapusin ng RCSP team ang kanilang mga aktibidad bago matapos ang taon. Tema ng local serbisyo caravan: Nagkakaisang Adhikain para sa mga Cotabateño.

Kompanya na nagpatayo ng biomass power plant sa bayan ng Surallah, binigyan ng sampung taong tax holiday ng provincial government ng South Cotabato.

Pagpapakita ng suporta sa Surallah Power Generation, Incorporated o SPGI ang sampung taong tax holiday na ibinigay sa kanila ng pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato. Ito ay ayon kay South Cotabato Economic and Investment Promotions Center o SCEIPC head Manny Jumilla.

Ayon kay Jumilla umabot na sa mahigit isang bilyong piso ang investment ng kompanya sa pagtatayo ng 6-megawatt biomass power plant sa barangay Centrala, sa bayan ng Surallah. Ipinahayag ni Jumilla na naghahanda na para sa full operation nito ang kompanya sa Setyembre. Nabatid na ang SPGI ay humiling ng tax incentives sa provincial government.

Ito ay inindorso naman ng SCEIPC sa Provincial Assessor’s Office matapos ang kanilang site inspection noong July 28. Kinatigan ni Governor Reynaldo Tamayo Jr ang hiling na tax exemption ng nasabing kompanya matapos ikonsidera na qualified ng investment board.

Sinabi ni Jumilla na ang biomass power plant sa Surallah ay magbibigay ng kabuhayan at makatulong upang maibsan ang problema sa kahirapan ng mga mamamayan.

Ayon kay Jumilla ang power resources nito ay madadagdag din sa power generation mix ng Mindanao grind. Nilinaw ni Jumilla na obligado ang nasabing kompanya na magsummite sa lalawigan ng kanilang corporate social responsibility plans. Kailangan din ng walumpung porsyento ng mga mangagawa nito ay mga mamamayan ng South Cotabato.

local..

Localized lockdown para sa contact tracing ng mahigit 4,000 katao ipinatupad sa anim na mga barangay sa Polomolok, South Cotabato, ayon kay Mayor Honey Lumayag-Matti

Layon ng localized lockdown na mapabilis ang contact tracing sa mahigit apatnalibo katao na posibleng nakasalamuha ng limang mga COVID-19 patients sa Polomolok, South Cotabato. Ito ang paliwanag ni Polomolok Mayor Honey Lumayag-Matti.

Sakop ng localized lockdown ang mga barangay ng Poblacion, Cannery, Silway 8, Magsaysay at mga purok ng Cassava sa Maligo at Purok 1 at 4 sa Koronadal Proper. Ayon kay Matti ang nasabing mga lugar ay pinagmulan kasi ng mga CoVID-19 positive. Nilinaw ni Matti na isang myembro ng bawat pamilya sa mga lugar na sakop ng lockdown ay pwedeng mamalengke kung may dalang market pass mula sa barangay at South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SC-CCTS Card.

Habang ang mga nagtatrabaho naman ay kailangang magpakita ng company ID o certificate of employment. Pero ayon kay Matti kailangan ng mga ito na sumuot ng face mask, face shield at sumunod sa physical distancing. Umapela naman si Matti sa mga mamamayan sa mga barangay ng Polomolok na walang lockdown na limitahan ang paglabas ng bahay.

Binigyan diin ng alkalde na ang localized lockdown ay isa lamang sa mga paraan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Pinakamahalaga pa rin ayon kay Mati sa pagsugpo sa virus ang pagsunod sa pinaiiral na mga protocol.

lcoal

OFW desk para sa agarang pagtugon sa pangangailangan sa skills training ng mga OFW na umuwi dahil sa COVID-19, inilagay sa mga tanggapan ng TESDA sa region 12

Pwede nang dumulog sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA offices ang mga Overseas Filipino Workers o OFW na umuwi ng Pilipinas dahil sa pandemya sa COVID-19.

Kasunod ito ng paglagay ng OFW desk sa mga tanggapan ng TESDA sa rehiyon. Ito ay ayon kay TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II. Ayon kay Abrogar malalaman sa OFW desk ng TESDA kung ano ang mga programa ng nasabing ahensya sa mga umuwing OFW.

Pero paalala ni Abrogar sa mga OFW na inaasahang dadagsa sa kanilang mga provincial offices , tumalima sa COVID-19 Health protocols. Ang mga ito ay ang pagsusuot ng facemask o face shield, pagdala ng sariling ballpen, pagpapanatili ng social distancing at temperature checking. Prayoridad ngayon ng TESDA sa kanilang Technical-Vocational o Techvoc courses ang mga umuwing OFW.

Ipinahayag ni Abrogar na maliban sa skills training at scholarship programs, pwede ring kumuha sa TESDA ng competency assessment, at certificate of authenticity ang mga umuwing OFW. Maaring ring ipa-renew ng mga OFW sa nasabing ahensya ang kanilang certificate of competency.

Layon ng paglalagay ng OFW desk sa mga TESDA Office na mabilis ang paagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan returning OFW.

local..

Pagsara muli ng kanilang mga border ipinaliwanag ni Gensan Mayor Ronnel Rivera

Bawal muna ngayon ang “non-essential travel” o hindi importanteng mga lakad sa General Santos city.

Kasunod ito ng pagsara muli ng mga border ng nasabing lungsod para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at mapabilis ang paghahanap ng mga posibleng nahawa nito sa Barangay Bula sa lungsod. Kasunod ito ng pagpositibo sa COVID-19 ng 62 years old na babaeng pasyente mula sa nasabing barangay na walang travel history .

Nilinaw naman ni Gensan Mayor Ronnel Rivera na hindi makaapekto sa galaw ng mga essential workers at delivery ng food supplies ang border lockdown. Kailangan din ng mga mamamayan na may essential travel sa Gensan na magpa-register para sa contact tracing.

Ayon kay Rivera ipinaalam na nito sa Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang maaring maging epekto ng border lockdown sa sektor ng transportasyon. Dinagdag din nito na pumayag na rin ang provincial government ng South Cotabato at karatig lugar na maghigpit ng sa kanilang border.

Ito ay upang sabay na malabanan ang pagkalat pa ng COVID-19. Sa ngayon ay naka-isolate na ang labinsiyam na myembro ng pamilya ng COVID-19 patient sa Gensan. Ang pasyente naman ay naka-admit ngayon sa isang ospital sa lungsod.

local..

Mas madali na ngayon sa mga mamamayan ng South Cotabato na makahingi ng tulong sa pamahalaan. Kasunod ito ng pagbukas ng Malasakit Center sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City. Kaugnay nito, nagpasalamat naman si Governor Reynaldo Tamayo Jr. kay Senator Bong Go na pinili nitong malagyan ng Malasakit Center ang South Cotabato.

Ayon kay Tamayo malaki ang maitutulong ng pasilidad para mapaigting ang serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Hindi man nakadalo sa pagbubukas nito, si Go ay nagbigay ng limang milyong pisong inisyal na pondo para sa operasyon ng Malasakit Center.

Ang malasakit center ay magsisilbing one-stop-shop center ng mga mamamayan na nangangailangan ng medical at financial assistance sa Department of health, DOH , DSWD at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang malasakit center sa Koronadal ay ikawalumpu na sa buong bansa at pangatlo sa Soccksargen. Voice Clip….Si South Cotabato Governor Reynalto Tamayo Jr.

NATIONAL NEWS………………….

Mahigit 4,600 ang nadagdag sa bilang ng mga tinamaan ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa huling report ng Department of Health (DOH) kahapon, umabot na sa 173,774 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 57,498 ang aktibong kaso.

NAIINIP NA ANG MILITARY sa mabagal na pagsasampa ng kaso laban sa siyam na mga police na sangkot sa pagpatay sa apat na mga sundalo sa Jolo.

Sinabi ni AFP chief of staff Gilbert Gapay dapat isampa na ang kaso upang mabigyan ng hustisya ang pagkasawi ng kanyang mga tauhan.

Ginawa ni Gapay ang paghiling sa Dept of Justice sa isinagawang hearing kahapon ng senado sa Jolo shooting incident.

NDBC BALITA EXPRESS ……………….

Ø Halos 50 porsyento ng COVID deaths, hindi na-ospital, ayon kay Sen. Joel Villanueva

Ø 63 pang pulis, nagpositibo sa COVID-19. Sa ngayon, abot na sa 3,098 na ang confirmed COVID-19 cases PNP.

Ø MAHIGIT 100 aftershocks naitala sa Masbate matapos ang magnitude 6.6 quake noong Martes.

Ø Mahigit 317 Overseas Filipino Workers, darating sa bansa ngayong araw mula Qatar.

Ø ANIM NA MGA ranking officials ng PhilHealth, sinuspende ng Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga sinuspende ang apat na sina Senior VP for management services Dennis Mas, Senior VP for health finance policy Israel Pargas, Senior VP for legal Rodolfo del Rosario Jr., at Shirley Domingo, VP for corporate affairs.

ABROAD

Nanawagan si Pope Francis sa mga bansa na dapat huwag kalimutan ang mga mahihirap kapag mayroon ng bakuna laban sa COVID-19.

Sinabi ng Santo Papa, na nakakalungkot na nabibigyan ng prioridad ang mga mayayaman sa usapin ng bakuna laban naturang virus

Iminulat ANIYA ng COVID 19 PANDEMIC na napag-iiwanan ang mga mahihirap.

Kayat umapela na lamang ang santo papa na dapat puksain ang tunay na virus gaya ng social injustice, inequality of opportunity, marginalisation at kakulangan ng proteksyon para sa mga mahihina.

SPORTS

Malungkot si dating world champion Donnie “Ahas” Nietes matapos magsara ang ALA Boxing Promotions na naging katuwang nito sa pag-abot ng kanyang mga pangarap.

Ilang taon ding hina­wakan ng ALA si Nietes kaya’t hindi maikakaila na malaki ang naiambag nito sa kanyang makulay na boxing career.

At sa pagtiklop ng ALA, wala pang pinal na plano si Nietes sa kanyang boxing career. Pahinga muna ang ka­tawan ni Nietes ngunit handa itong sumabak anumang oras sakaling may dumating na offer.

Huling nahawakan ni Nietes ang World Boxing Organization junior bantamweight crown noong Disyembre 2018 nang talunin nito si Kazuto Ioka via split decision.

Si Nietes na nagmamay-ari ng karangalan bilang longest reigning Filipino world champion sa loob ng pitong taon at tatlong buwan.