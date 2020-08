NDBC BIDA BALITA (Aug 21, 2020)

HEADLINES:

1. SUNOG naganap sa Kidapawan City kagabi habang malakas ang ulan

2. ANIM ang gumaling sa sakit na COVID-19 sa Region 12, anim din ang naitalang bagong kaso

3. DRAG RACE, kailanman ay hindi pwede sa Koronadal City, ayon sa city traffic office

4. ODD-EVEN scheme sa mga sasakayan, ipinatutupad na sa Isulan, Sultan Kudarat

5. Department of Health may katuwang sa implementation ng health protocols kontra Covid, ito ay tinatawag na BIDA ambassadors, ayon kay Health Usec. Vergeire.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Local……………………

ANIM na mga COVID patients ang naka-recover sa Region 12 hanggang kagabi habang anim naman ang mga panibagong kaso.

Dahil ditto, abot na sa 288 ang mga naka-recover sa rehiyon.

Sa anim na gumaling, apat ang taga Gen. Santos City, isa mula South Cotabato at isa din sa Sultan Kudarat.

SA anim na mga bagong kaso naman, tatlo ang taga North Cotabato, dalawa taga South Cotabato at isa mula Gen. Santos City.

Sa ngayon, ang Soccsksargen ay meron nang total 380 confirmned positive cases.

Pinakamarami pa rin ang South Cotabato na may 96 confirmed cases.

-0-

local..

IPINATUTUPAD NA NGAYON SA Isulan, Sultan Kudarat ang number coding scheme bilang bahagi ng paglimita sa galaw ng mga tao, lalo na yaong hindi naman talaga mahalaga para bumiyahe o lumabas ng bahay.

Sinabi ni Isulan Mayor Marites Pallasigue na ang mga sasakyang may plate number ending 1, 3, 5 at 9 ay maaring bumiyahe tuwing Lunes, Mierkules at Biernes samantalang ang may plate number ending 2, 4, 6, 8 at 0 ay Martes, Huwebes at Sabado.

No movement day kapag linggo, ayon sa executive order na ipinalabas ni Mayor Pallasigue.

Mataas ang kaso ng Covid sa Isulan. Isang pasyente ang nasawi dahil sa virus.

Exempted sa scheme ang mga health frontliner, police, Army, media at food delivery.

-0-

local...

Ito ay matapos na madagdag ang 35 na panibagong kaso ng coronavirus disease.

Lahat ng mga nagpositibo ay mula sa lalawigan ng MAGUINDANAO

Sa buong rehiyon, pinakamarami parin ang may naitalang kaso sa Marawi City/Lanao del Sur na 240, Basilan ay merong 105, 120 ang BASULTA LSI, 16 sa Sulu at apat sa Tawi-tawi.

Nanatili naman sa 14 ang bilang ng mga nasawi dahilsa COVID sa rehiyon.

Patuloy namang paalala ng MOH BARMM sa publiko na sundin ang minimum health protol na ipinatutupad ng pamahalaan upang maiwasan pa ang pagkalat ng nakamamatay na sakit.

Samantala, sa panayam ngayong umaga ng Radyo Bida kay BARMM regional inter-agency task force on Covid spokesperson at Cabinet Sec. Asnin Pendatun, sinabi niya na ang mananahe sa Iligan City ang source ng virus ng PNP-BARMM personnel.

Dumating kasi sa Parang police regional headquarters ang mananahe para i-deliver ang police uniforms.

VOICECLIP PENDATUN

-0-

Local…

OPISYAL nang binuksan ang 10 bed capacity Ligtas COVID Center sa Datu Salibo, Maguindanao.

Ang inauguration ay pinangunahan mismo ni Mayor Solaiman Sandigan at Provincial health chief Dr. Elizabeth Samama.

Ayon kay Samama, mula nang nag-umpisa ang pandemic ay walang naiulat na positibo sa virus mula sa bayan.

Maliban sa bagong isolation facility, meron ding iba pang tig-limang bed capacity na matatagpuan sa mga barangay upang sakali man na dumagsa ang mga locally stranded individuals o LSIs ay meron pang pwedeng paglagyan, ayon kay Mayor Sandigan.

-0-

Local………………..

PANSAMANTALA munang isasagawa ang misa o liturgical celebrations sa araw ng Sabado sa lahat ng Simbahan sa Cotabato City.

Ito ay batay sa ipinalabas na advisory ni Cotabato Archbishop Angelito R. Lampon, OMI, kasunod ng deklarasyon ng No Movement Sunday sa Lungsod.

Ibabalik ito sa araw ng Linggo kapag inalis na ng LGU ang No Movement Sunday.

Ayon kay archbishop Lampon, niya sa mga pari ang pagpapasya kung ililipat nila ang lingguhang misa sa araw ng Sabado o ipagpapaliban na lang nila ito hangga't may no movement Sunday.

-0-

local...

Makaksuhan ang sinumang mahuhuling sangkot sa drag racing. Ito ang babala sa mga mamamayan ni Koronadal City PNP Traffic Section Chief, Police Staff Sergeant Leo Dimaculangan. Binigyan diin ni Dimaculangan na bawal ang drag racing lalo na sa mga pangunahing kalye ng Koronadal. Ito kasi ayon sa nasabing police official ay maaring manging sanhi ng vehicular crash at makasakit hindi lamang sa mga nagda-drag race kungdi maging sa publiko.

Sinabi ito ni Dimaculangan matapos kumpirmahin ang ilang insidente ng illegal na drag racing activity sa lungsod. Ayon sa nasabing police official madalas nakatatanggap sila ng report ng umano’y mga nagda-drag race sa barangay Rotonda.

Ipinahayag din ni Dimaculangan na iniimbestigahan nila ngayon ang umanoy vehicular crash na ikasugat ng isa katao na kinasangkutan ng mga drag racer sa Barangay Carpenter Hill. Ito ayon sa nasabing police official ay mapanganib sa mga motorista na dumadaan sa Koronadal City-General Santos City Highway.

-0-

local..

Pinagaralan ng tatlumput siyam na personnel ng Bureau of Fire Protection o BFP sa dalawang araw na COVID-19 Response Capability training ang Patient Transport and Technical Decontamination on COVID-19 response. Pinangunahan ito ng Office of the Provincial Fire Marshall ng South Cotabato.

Bilang mga frontliner mahalaga na madagdagan ang kaalaman ng mga kasapi ng BFP para hindi mahawa ng virus. Ito ay ayon kay South Cotabato Provincial Fire Marshall Chief Inspector Jeraniel Taporco. Ang mga participant sa training ay sinanay sa ambulance preparation, patient transport, technical decontamination, at tamang pagsusuot ng Personal Protective Equipment (PPE).

Ayon kay Taporco nagkaroon din ang mga graduate ng overview sa Incident Command System o ICS , Terrorist Attacks, Criminal Activities and Disasters, HazMat and Chemical Properties , Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive. Dumalo sa training na isinagawa sa bayan ng Lake Sebu ang mga fire marshalls at operations chief ng sampung mga bayan sa South Cotabato,Koronadal City at General Santos City.

Kasama din ng mga ito ang mga personnel ng Department of Health at Lake Sebu PNP. Tumutulong sa maayos na pagdating ng mahigit apatnaraang mga locally stranded individuals o LSIs at Returning Oversees Filipino sa South Cotabato ang mga kasapi ng BFP.

-0-

local...

Nakinabang sa Welfare Assistance Program-calamity category ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA 12 ang abot na sa mahigit dalawang libong mga Overseas Filipino Workers o OFW at kanilang mga dependents sa rehiyon.

Pinaglaanan ito ng OWWA 12 ng mahigit four million pesos. Karamihan sa mga unang nabigyan nito ang mga mamamayan sa Kidapawan City na labis na naapektuhan ng lindol noong nakaraang taon.

Pero tiniyak ni OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog na may schedule din sila ng pamimigay ng ayuda sa mga OFW na nasa ibang mga lugar sa rehiyon sa tulong ng kanilang Public OFW Desk Officers o PODOs. Sa pamamagitan ng nasabing programa ang mga OFW na aktibong myembro ng OWWA o kanilang pamilya ay makatatangap ng tig tatlong libong pisong ayuda.

Habang 1,500 pesos naman ang mga non-active members. Aminado si Sumalinog na nakaapekto sa pag-release nila ng nasabing ayuda ang COVID-19 pandemic.

Gayunpaman ayon kay Sumalinog ang tulong na natanggap ng mga benepisaryo ay malaking tulong din sa kanila ngayong may health crisis.

-0-

local..

Naglagay ng mga estasyon sa mga purok sa mga barangay ang City Veterinary Office para mapuntahan ng mga mamamayan na magpapabakuna sa kanilang mga alagang aso.

Ito ay isang malaking pagbabago sa nakasanayan noon na pagiikot sa mga bahay ng mga staff ng veterinary office. Paliwanag ni City Veterinarian Dr. Charliemagne Calo, ito ay bilang pagiingat na rin nila laban sa COVID-19. Tiniyak naman ni Calo na madaling puntahan ng mga pet owners at tagabakuna ang mga estasyon nila sa mga purok.

Kinumpirma din ni Calo na nakapagsagawa na ng dog vaccination ang city veterinary office sa anim sa dalawamput pitong mga barangay sa Koronadal.

Dinagdag ni Calo na ang mga dog owners sa mga barangay ng Koronadal na nasa sentro ng lungsod ay maaring magpabakuna ng kanilang mga alagang hayop sa lumang city hall. Ipinaliwanag din ni Calo na ang singil na sampung piso sa bawat babakunahang aso ay nakasaad sa local revenue code ng Koronadal.

-0-

local...

Ipinagutos ni Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Arlan Mangelan ang tuloy tuloy ng pagkuha ng blood samples ng mga alagang baboy sa mga lugar sa rehiyon na mas nanganganib sa African Swine Fever o ASF. Ito ay upang mapasuri sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa General Santos City.

Ipinahayag ito ni Mangelen nang ipatawag nito para sa emergencing meeting ang mga pangunahing hog industry players sa rehiyon. Layon nito na malabanan ang banta ng ASF.

Kaugnay nito pinaigting naman ng mga local government unit ang kanilang animal quarantine checkpoints sa mga border ng Soccksargen. Binigyan diin ni Mangelan na kailangan mapigilan ang pagpasok sa region 12 ng mga fresh o processed pork products mula sa mga lugar na may ASF.

Hindi man nakakahawa sa tao, malaking banta kasi sa hog industry ng Soccksargen ang nasabing virus. Dinagdag din ng nasabing DA official na para mapigilan ang pagkalat ng ASF sa region 12 sinunog at inilibing ng mga otoridad ang nakumpiska nilang mga pork products na pinaghihinalaang may ASF.

Nanawagan din si Mangelen sa publiko na huwang tangkilikin ang mga pork products na ibinebenta online dahil maaring ang mga ito ay galing sa mga lugar na apektado ng ASF.

-0-

Local…

TULUYAN NANG TINALIKURAN ng mga kasapi ng Dulangan-Manobo tribe sa Barangay Sangay, Kalamansig, sultan Kudarat ang kilusang komunista.

Ayon kay Army 37th Infantry Battalion Alpha company commander Capt. Sanny C. Lorenzo, nagdesisyon ang mga Manobo na hindi na bigyang suporta ang mga rebeldeng New Peoples Army (NPA) matapos isagawa ang massive information campaign hinggil sa mga programa ng pamahalaan para sa mga katutubo.

Matagal na daw na ginagamit ng mga NPAs ang mga Dulangan Manobo tribe sa Sitio Bulawan bilang mass based supporterS.

Matapos ang information drive hinggil sa Enhanced Local Integration Program o CLIP ng pamahalaan, nagbago ang pananaw ng mga indigenous peoples sa gobyerno, ayon kay Capt. Lorenzo.

-0-

local...

ISA PANG miembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF ang sumuko sa Mamasapano, Maguindanao.

Mismong si Mamasapano Mayor Akmad Ampatuan ang nagpresinta sa sumukong rebelde kay Army's 1st Mechanized Infantry Brigade Commander Col. Jesus Rico Atencio.

Isinuko rin ng naturang rebelde ang kanyang M16 Armalite rifle, mga bala at magazines.

Samantala, apat na loose firearms naman ang isinuko ng mga mamamayan ng Datu Piang, Maguindanao kay Mayor Victor Samama.

Kabilang sa mga isinukong armas dalawang caliber 30 Garrand rifles, isang carbine rifle, isang caliber 7.62 sniper rifle, mga bala at magazines.

-0-

-0-

Sa kasagsagan ng malakas na ulan at black out kagabi, tinupok naman ng apoy ang tatlong mga bahay sa Sinsuat Street, Barangay Poblacion, Kidapawan City pasado alas 7:00 kagabi. S

a panayam ng Radyo BIDA kay Purok President Bebot Arroyo, nagsimula ang apoy sa loob ng isang bahay sa compound ng Santos Family. Anya, biglang sumiklab ang apoy at mabilis na kumalat sa mga katabi pang mga bahay dahil sa gawa ito sa light materials.

Maging ang bahagi ng bahay ng Purok President ay kinain din ng apoy pero dahil sa mabilis nakapagresponde ang Bureau of Fire Protection o BFP- Kidapawan ay naagapan pa ito. Nakatulong naman din ang anya ang malakas na buhos ng ulan upang agad na maapula ang apoy at sa tulong ng mga residente sa lugar.

Sa ngayon, inaalam pa ng BFP kung ano ang sanhi ng malaking sunog maging ang kabuuang danyos nito. Pansamantala namang naninirahan ngayon sa Barangay Evacuation Center ng Barangay Poblacion ang talong pamilyang apektado, inabutan na rin sila ng gamit at relief goods. Wala namang naiulat na nasugatan sa nasabing insidente.

-0-

LOCAL..

Binawian ng buhay ang 28 anyos na lalaki habang ginagamot sa ospital matapos masangkot sa vehicular crash sa Sitio Patulangon, Barangay Malasila, Makilala North Cotabato.

Sa report ng PNP, nakilala ang unang nasawi na si Lee Mark Cultura Lanaja na taga Purok 5, Barangay Batasan. Lumalabas naman sa isinagawang imbestigasyon ng mga pulis, binabaybay ni Lanaja ang National Highway habang nasa kasalungat naman na daan ang isa pang motorsiklo na minamaneho ni Jeffrey Binson Panugalinog, 44 anyos na taga Barangay Malasila, Makilala.

Pagsapit sa nasabing lugar, bigla umanong lumiko ang motorsiklo ni Pagulinog dahilan para mag-apply ng full brake si Lanaja hanggang sa hindi na nito makontrol ang manebela at sumalpok sa kasalubong na motorsiklo.

Nagtamo ng sugat sa ulo at ibang-ibang bahagi ng katawan ang dalawa dahilan para isugod sa pinakamalapit na pagamutan pero kalauna’y binawian din ng buhay si Lanaja alas 10:00 ng umaga kahapon. Habang naiulat naman kagabi na binawian na rin ng buhay kagabi si Paguilinog habang ginagamot sa ospital sa Davao City.

Patuloy naman ang ginagawang imbestigasyon ng Makilala PNP sa nasabing aksidente.

-0-

LOCAL...

Tatlong mga babae na taga Cotabato Province, pinakahuling mga pasyente ng COVID- 19 Muli pang nadagdagan ang kaso ng Coronavirus Disease o COVID- 19 sa Cotabato Province batay sa pinakahuling tala ng DOH- 12 kagabi.

Ang ika- limam put isa at limamput dalawang kaso ay parehong taga Kabacan, Cotabato. Ayon kay Kabacan Incident Commander on COVID-19 at MHO Dr. Sofronio Edu, ang dalawa ay kapwa mga Locally Stranded Individual na mula sa Maynila at nasa stable condition na.

Sila ay dumating sa probinsya nitong August 19 kung saan idiniretso sa kanilang tahanan para sa kanilang quarantine period. Kinunan sila ng swab test pagdating sa Davao International Airport at kinumpirmang positibo sa sakit ang dalawa.

Hiwalay naman daw ang bahay ng dalawang pasyente sa kanilang pamilya. Sa ngayon, isinasagawa na ng MHO Kabacan ang contact tracing sa lahat ng kanilang mga nakasalamuha at agad na isasailim sa strict monitoring. Samantala ang ika- limangput tatlong kaso ay isang 17 anyos na babae na mula sa Kidapawan City.

Siya ay naadmit sa Southern Philippines Medical Center o SPMC sa Davao City dahil sa non-COVID reason nitong August 10 at kinunan ng swab test August 18 bilang bahagi ng protocol ng ospital. Nakaisolate pa rin ang pasyente at nasa stable condition na rin.

-0-

LOCAL.

Lineman ng COTELCO sugatan matapos makuryente habang nag-aayos ng linya sa Kidapawan City

Agad na isinugod sa Intensive Care Unit o ICU ng ospital ang isang lineman ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO matapos makuryente alas onse ng gabi nitong Miyerkules sa Barangay Lanao, Kidapawan City.

Ayon kay COTELCO General Manager Engineer Godofredo Homez, nagsasagawa aniya ng maintenance work si Ednar Bacalangco sa linya ng COTELCO sa nabanggit na lugar batay na rin sa unang abiso ng pamunuan na magkakaroon ng scheduled power interruption.

Paliwanag ni Homez, hindi aniya na-off JC Leisure & Business Center ang kanilang circuit breaker nang magkaroon ng total blackout kaya’t kahit walang suplay ng kuryente, ay sa linya parin ng COTELCO dumadaan ang suplay na ginamit ng kanilang generator. Dahil dito, tinamaan ang naturang lineman na sanhi ng kanyang pagkasugat, siya ring sanhi kung bakit hindi agad nakabalik ang suplay ng kuryente sa mga apektadong lugar.

Sa ngayon ayon kay Homez ay nasa ligtas ng kalagayan si Bacalangco at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Muli namang umapela si Homez sa mga konsumante na unawain ang sitwasyon ng kanilang kooperatiba dahil may mga pangyayaring hindi kontrolado ng COTELCO.

-0-

LOCAL..

Ilang mga left-leaning schools sa North Cotabato, patuloy na tinututukan ng provincial ELCAC

Sa muling paglulunsad ng serbisyo caravan o paghahatid ng basic social services sa mga tukoy na mga barangay sa North Cotabato, isa rin sa tinututukan ngayon ng provincial Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o ELCAC ay ang operasyon ng mga paaralan sa lalawigan na umano’y nagtuturo ng mga ideolohiya laban sa gobyerno.

Nabatid na ang Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated o MISFI academy ay may mga paaralan sa Barangay Kisante Makilala, Batang Tulunan, Datu Celo Magpet, at Manarapan Carmen.

Nitong nakaraang buwan lamang nang magpasa ng resolusyon sa Provincial Peace and Order Council (PPOC) ng lalawigan hinggil sa pagsasagawa ng malalimang imbestigasyon hinggil sa operasyon ng naturang paaralan.

Sa ngayon ayon kay Retooled Community Support Program o RCSP Team leader and alternate focal person James Labiano, nasa lebel na ng Department of Education of DepEd Cotabato Division ang pagsasawaga ng evaluation at validation hinggil sa legalidad ng natukoy na mga MISFI schools. V

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Mahigit 4,000 ang naitalang bagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon sa Department of Health (DOH), umabot na sa 178,022 ang total confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 61,025 ang aktibong kaso. Abot naman sa 2,883 ang namatay na.

-0-

NATIONAL

GINAGAMIT NGAYON NG Dept of Health ang isang programang tinawag na BIDA o Bawal walang masks, I-sanitize ang kamay, Iwas hawak sa mga bagay, dumistansya ng isang metro at Alamin ang totoong impormasyon.

Sa ilalim ng programa, ang mga BIDA barangay brigades ay iikot sa barangay bilang katuwang ng LGU upang i-monitor kung lahat ba ay compliant o sumusunod sa minimum health standards o hindi.

Dahil hindi kayang i-monitor ng DOH ang bawat mamamayan, katuwang nito ang BIDA amsassadors o disiplina brigades, ayon kay Health Usec. Ma. Rosario Vergeire.

-0-

Local..

Sinampahan na ng kasong kriminal ng DILG sa Office of the Ombudsman ang 49 barangay officials dahil sa umano’y anomalya sa pamamahagi ng ayuda sa publiko sa ilalim ng Social Amelioration Program at paglabag sa health protocols sa panahon ng COVID-19 pandemic.

Sa kanyang reklamo sa Ombudsman, sinabi ni DILG Undersecretary Martin Diño na minabuting kasuhan na ang mga nasangkot sa iregularidad sa SAP distribution at paglabag sa health protocols upang maparusahan dahil sila ang dapat nagpapatupad ng batas pero sila pa ang lumalabag sa batas.

Ang mga kinasuhang barangay officials ay una nang naimbestigahan ng DILG makaraang ireklamo sa kanilang ahensiya ng publiko.

Ilan sa mga ito ay taga Soccsksargen region.

-0-

SPORTS …………….

Umaasa ang Philippine Superliga at Premier Volleyball League na makakuha na rin ng go signal mula sa Inter-Agency Task Force upang makapagsimula na rin ng ensayo.

Nagsumite na ng kahilingan ang PSL at PVL ng kanilang sari-sariling guidelines kung saan mahigipit na health protocols ang ipatutupad.

Nakipag-usap na rin ang dalawang liga sa mga teams nito para masiguro na maipatupad ng maayos ang mga patakarang ilalatag sa pagsisimula ng work out.

Pangunahing ipinunto ng PSL at PVL ang disiplina at pakikipagkaisa ng bawat isa.

Hinihintay na lamang ng dalawang liga ang IATF na siyang maglalabas ng Joint Administrative Order na pirmado ng Department of Health, Philippine Sports Commission at Games and Amusements Board.