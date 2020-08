NDBC BIDA BALITA (Aug. 22, 2020)

HEADLINES:

1. YELLOW BUS company, walang biyahe tuwing linggo, ayon bus company spokesman Boy Par.

2. MGA TAGA-COTABATO CITY, pinayuhan ni city administrator Danda Juanday na mag-paregister sa online contact tracing app bagaman at mabagal ang proseso

3. KAHILINGAN ng Marawi at Lanao Sur LGUs na ibalik sila sa ECQ dahil sa Covid local transmission, di pa inaksyunan ng National IATF, ayon kay BARMM IATF spokesman Asnin Pendatun

4. DXND Radyo Bida, nagdiriwang ng 56th foundation anniversary ngayong araw. Ibat-ibang programa inihanda para sa mga tagapakinig

5. PULIS inambus sa Cotabato City, sugatan siya pero gunman kanyang napatay.

6. ANOMALYA SA PHILHEALTH na sangkot daw si Dr. Mark Dennis Menguita, ibinunyag sa kongreso ni Cong Argel Joseph Cabatbat.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

Local………………..

SUGATAN AT NAGPAPAGALING NA SA OSPITAL ANG ISANG POLICE na taga Maguidanao matapos na siya ay ambusin kahapon sa Sinsaut Avenue, Cotabato City.

Napatay din ng police ang isa sa dalawang suspect na nagtangka sa kanyang buhay.

Kinilala ni Cotabato City police Director Colonel Richard Fiesta ang police na si M/Sgt. Salipudin Pangawilan na naka-assign sa Guindulungan PNP pero taga Cotabato City.

Pauwi na si Pangawilan sakay ng kanyang Toyota Innova nang tabihan ng 2 suspect na naka-motor at pinaputukan.

Pero, nakaganti ng putok ang police at tinamaan ang isa sa dalawang mga suspect.

Nakilala ito na si Edir Sandigan na binawian ng buhay sa ospital.

Ayon kay Colonel Fiesta, ang kasama ng suspect na nagmaneho ng motor ay nakatakas pero pagdating sa Esteros Bridge, tumalon sa ilog ang isa pang suspect at iniwan ang motor sa gilid ng highway.

Ini-imbestigahan pa ang kaso, ayon kay Police Station 2 commander Major Rustom Pastolero.

-0-

LOCAL…

TATLONG BAGONG KASO ng Covid positive ang naitala sa Region 12.

Ang tatlo ay tig-isa mula South Cotbaato, Gen. Santos City at North Cotabato.

Dahil ditto, abot na sa 383 ang kabu=uang bilang ng mga Covid-19 positive sa Soccsksargen region. Ang mga naka-recover kahapon ay tatlo kung saan dalawa ang taga South Cotabato at isa sa GenSan.

Sa BARMM, dalawa ang naitalang bagong kaso hanggang kahapon at lahat sila ay taga Lanao del Sur.

Sa buong rehiyon meron na ngayong 581 ang kabu-uang bilang ng mga may COVID-19.

-0-0-

Local………………..

HANGGANG NGAYON AY HINIHINTAY PA NG MARAWI at Lanao del Sur local govenzrment units ang sagot ng National Inter-Agency Task Force on Covid na ibalik sila sa enhanced community quarantine o kayay lockdown.

Ang kahilingan ay kanilang ipinarating sa national IATF dalawang linggo na ang lumipas.

Nakumpirma na kasi ng mga health worker sa Lanao del Sur at Marawi City ang local transmission ng Covid-19. Marami ang nagkasakit ng Covid gayong wala naman silang travel history Maynila o Cebu.

Ayon kay BARMM inter-agency task force spokesperson at Cabinet Sec. Asnin Pendatun, may ipinatutupad na zoning containment sa Lanao habang hinihintay ang aksyon ng national IATF.

-0-

Local………………..

HINILING ni Cotabato City administrator Dr. Danda Juanday sa mga mamamayan ng lungsod na ituloy ang pagpapatala sa on line contact tracing program ng city government.

Inamin nito na mabagal ang proseso dahil kapag nakasabay-sabay ang maraming aplikante, bumabagal ang server.

Sa ngayon, meron pa lamang 30,000 city residents ang nakapagparehistro.

-0-

local...

PANSAMANTALA lang ang No Movement Sunday na ipinatutupad sa Cotabato City.

Ito ang sinabi ni City Administrator Dr. Danda Juanday sa panayam ng DXMS Radyo Bida.

Aniya ang pagpapatupad ng No Movement Sunday ay magbibigay ng pagkakataon sa city LGU na isagawa ang decontamination at disinfection sa ilang pampublikong lugar tulad ng palenke at iba pa.

Sinabi ni Juanday na darating ang panahon na aalisin din ito ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi.

-0-

Local…

BILANG PAGSUNOD sa alituntunin ng ibat ibang local goverrment unit, nagpasiya ang Yellow Bus Company na hindi na muna bumiyahe tuwing araw ng linggo.

Ayon kay YBL spokesperson Boy Par, kailangan din nilang magkaroon ng day off sa biyahe upang bigyang daan ang decontamination at disinfection ng mga bus units ng kumpanya.

Nauna na niyang sinabi na tuwing gagarahe na ang bawat bus ay isinasailalim ang mga ito sa disinfection at cleaning.

-0-

Local…

BILANG PAGKILALA sa serbisyo ng mga sundalo sa Tacurong City at Sultan Kudarat, ang isang pribadong ospital ay magbibigay ng libreng eye examination, treatment at kung kailangan, surgical operation.

Ito ay ang Sultan Kudarat Doctors Hospital o SKDH na lumagda sa isang memorandum of understanding kasama ang 40th Infantry Battalion ng Army.

Sinabi ni SKDH administrator Dr. Dante Eugenio na ang hakbang na ito ay pagkilala sa serbisyo ng mga sundalo.

Matapos na pirmahan ang MOU kasama si 40th IB Colonel Rogelio Gabi, sinabi ni Dr. Eugenio na ang SKDH ay handang magsilbi, free of charge, sa mga sundalo na may problema sa mata.

Aniya, hindi lang mga sundalo, kundi pati miembro ng kanilang pamilya o sinuman na irekomenda ng 40th IB.

Ang Sultan Kudarat Doctors Hospital ay nasa Tacurong City.

-0-

Tatlong dialysis patients kabilang sa mga nahawa ng COVID 19 sa Polomolok, ayon kay Mayor Honey Lumayag-Matti

Kliyente ng isang pribadong ospital sa Polomolok kung saan unang dinala ang COVID-19 patient ang tatlong mga dialysis patients na nagkaroon din ng nasabing virus. Kinumpirma ito ni Polomolok Mayor Honey Lumayag-Matti.

Sinabi ni Matti na ang nasabing mga dialysis patient ay na-exposed sa tatlong mga medical worker na umasikaso sa COVID-19 positive na Agricultural worker. Ang agricultural worker ayon kay Lumayag ay nakahawa ng hindi bababa sa labindalawang mga pasyente kabilang ang anim na buwang sanggol.

Ayon kay Matti mariin ngayong minomonitor ng municipal health office ang may isang daan pang nagkaroon ng contact sa primary patient na walang travel history kaya kinonsidera na ito ay kaso ng local transmission.

Dinagdag din ng alkalde na prayoridad ngayong ng Polomolok LGU na makilala lahat na nagkaroon ng direct contact sa pasyente para maisalilalim sa Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction o RT-PCR testing.

Matapos ipatupad ang localized lockdown sa apat na mga barangay at dalawang purok, ipinasara din ng lokal na pamahalaan ang lahat na mga tourist sites sa Polomolok. Ayon kay Lumayag ito ay bilang kabahagi pa rin ng kanilang pagiingat laban sa COVID-19.

-0-

local..

Nagpatupad na rin ng localized lockdown ang lokal na pamahalaan sa dalawa pang mga barangay sa General Santos City. Paliwanag ni Gensan Mayor Ronnel Rivera layon nito na mapadali ang contact tracing sa mga barangay ng Bula at Apopong.

Ayon kay Rivera apat na mga Purok sa Bula ang tinukoy na critical zones at inilagay sa indefinite enhanced community quarantine o ECQ. Binigyan diin ni Rivera na lahat na mga mamamayan at mga health workers na maaring may COVID-19 ay hindi papayagang pumunta sa mga essential industries at business establishment sa panahong lockdown.

Kasunod ito ng pagpositibo sa virus ng isang 62 years old na pasyente. Kinumpirma din ni Rivera na nagpositibo din sa virus ang 58 years old na guro na nagkaroon ng close contact sa gurong binawian ng buhay dahil umano sa COVID-19 sa Isulan, Sultan Kudarat.

Ipinahayag ni Rivera na may surveillance team ang lokal na pamahalaan na naghahanap sa mga posibleng nahawa ng COVID-19. Ayon kay Rivera pinayuhan din nila ang mga kompanya at establisemento na may mga trabahante mula sa mga lugar na apektado ng COVID-19 na sundin ang lockdown at huwag parusahan ang kanilang mga kawani na hindi maka-report sa trabaho.

Tiniyak ng alkalde na agad din namang luluwagan o tuluyan nang bawiin ng LGU ang lockdown kapag na-trace na ang lahat ng mga nakasalamuha ng COVID-19 patients at malagay sa isolation facility. Ang Gensan LGU ay nakapagtala ng mahigit limampung COVID-19 cases, dalawamput pito sa mga pasyente ay tuluyan nang gumaling.

-0-

local..

Driver at konduktor sa Bus ng Yellow bus line na sinakyan ng COVID-19 patient sa Gensan isinailalim na sa Quarantine, ayon kay YBL Operations Manager Boy Par.

Naka-quarantine na ang driver at konduktor ng bus ng Yellow Bus Line o YBL Incorporated na sinakyan ng 58 years old na COVID-19 patient na guro sa General General Santos.

Kinumpirma ito ni YBL OpeRation Chief Boy Par. Ayon kay Par ang nasabing guro na nagpositibo sa COVID 19 noong August 12 ay sumakay ng kanilang bus mula Isulan patungong General Santos City. Samantala, ipinahayag din ni Par na tigil pasada ang mga bus ng YBL sa August 23 at August 30 o magkasunod na dalawang lingo.

Paliwanag ni Par, ito ay bilang suporta ng YBL sa mga hakbang ng mga lokal na pamahalaan ng Polomolok at Gensan at no movement policy ng lalawigan ng Sultan Kudarat tuwing araw ng lingo. Sinabi din ni Par na bagama’t tuloy ang byahe ng mga bus ng YBL tuwing weekend magbabawas sila ng unit. Paalala naman ni Par sa mga pasahero ng YBL magdala ng mga dokumento na hiningi ng mga LGU tulad ng ID, employer certification, health certificate at iba pa para hindi maaberya.

Dinagdag din nito ang mahigpit na pagpapatupad ng YBL ng health protocols sa kanilang mga pasahero tulad ng pagsusuot ng face mask, face shield,at body temperature checking. Voice Clip…Su YBL Operations Manager Boy Par.

-0-

local..

Online selling ng processed meat products at iba pang kahalintulad na produkto hinigpitan ng city veterinary office sa Gensan

Obligado nang kumuha ng permit sa lokal na pamahalaan ang mga online seller ng processed meat products at iba pang mga kahalintulad na produkto sa General Santos City. Layon nito na ma-regulate ang pagbebenta ng processed meat products lalo na ng baboy kasunod ng outbreak ng African Swine Fever o ASF sa Davao Region at North Cotabato.

Ito ay ayon kay Gensan City Veterinarian Dr. Antonio Ephrim Marin. Ayon kay Marin ang hakbang na ito ay batay naman sa Executive Order ni Gensan Mayor Ronnel Rivera para mapaigting ang monitoring laban sa ASF. Ipinagutos ng EO ang magpa-register ng mga online seller sa Department of Trade and Industry at Food and Drug Administration.

Binigyan diin ni Marin na ang mga karneng ibebenta sa gensan ay mula dapat sa mga establisemento na accredited ng National Meat Inspection Service o NMIS. Ito ay upang matiyak na ligtas sa mga tao. Babala ni Marin sa publiko kukumpiskahin ng lokal na pamahalaan ang mga karne mula sa mga unlicensed seller o traders sa mga border, seaport at airport pa lamang ng Gensan.

Ang mga violator ayon kay Marin ay pagmumultahin ng three thousand pesos sa unang offense at five thousand pesos sa mga susunod na offense. Kinumpirma ni Marin na abot na sa 3,800 kilograms ng processed pork mula Davao Region ang nakumpiska ng mga otoridad sa Gensan buhat noong Enero.

-0-

LOCAL...

Binatilyo na suspect sa pagnanakaw ng motorsiklo patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang nasawing suspected carnapper na si Mansur Cabalo, kinse anyos at nakatira sa Barangay Rubber, Polomolok, South Cotabato.

Ayon kay Orcajada, habang nagpapatrolya ang kanilang tropa sa national highway sa karatig barangay ng Palkan, nakita nila si Cabalo sakay ng pinaghihinalaang nakaw na motorsiklo. Ito ay minamaneho naman ni Tado Macatiguel. Nang pahintuin ng mga pulis, pinaharurot pa ng mga suspek ang motorsiklo habang pinaputukan ng angkas na si Cabalo ang mga myembro ng SWAT team na humahabol sa kanila.

Si Cabalo ay dead on arrival sa ospital sanhi ng matinding mga tama ng bala ng baril nang gantihan ng mga humahabol na pulis. Habang ang driver ng motorsiklo na sinakyan nitong si Macatiguel ay nakatakas.

Ang dalawang mga suspek ay pawang mga myembro umano ng Dawlah-Islamiyah-Hassan Group o Nilong Sub-Group. Inatasan umano ang mga ito na imonitor ang mga aktibidad at lokasyon ng patrol vehicles ng Polomolok PNP.

Narekober ng mga pulis sa lugar umano ng shootout ang 38 revolver na armas na may dalawang mga bala at cartridge case ng 45 pistol. Kinumpirma din ng Polomolok PNP na ang narekober nilang Honda RS 125 motorcycle ay pag mamayari ni Ivan Jay Nalugon. Ito ay nawala sa Silway Otso Polomolok noong August 7.

-0-

LOCAL...

Lalaki patay matapos saksakin ng higit 20 beses ng hindi pa kilalang suspek sa Carmen, North Cotabato habang negosyante patay din sa pamamaril sa Kidapawan City kahapon

Dalawangput tatlong saksak ang tumapos sa buhay ng 42 anyos na lalaki sa Escanilla Compound, Purok 4 Poblacion, Carmen, Cotabato. Sa report ng PNP, nakilala ang nasawing biktima na si Pedrito Tomelden Escanilla at nakatira sa Purok 8 ng nasabing lugar.

Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis, pinagsasaksak ng hindi pa kilalang suspek ang biktima habang nasa kanyang silid lamang alas 11:30 ng gabi. Naisugod pa sa Carmen Municipal Hospital si Escanilla pero agad ding binawian ng buhay dahil sa matinding sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa ngayon, patuloy na isinasagawa ng PNP ang follow up operation hinggil sa motibo at sa posibleng pagkadakip sa suspek sa naturang krimen.

Sa iba pang mga balita, dead on the spot naman ang isang 31-anyos na lalaki nang pagbabarilin pasado alas 8:00 kagabi sa likurang bahagi ng City hall. Kinilala ang biktima na si Anthony Paciente Blam na taga Rizal St, Kidapawan City.

Ayon sa ulat, nagbebenta lamang ng paninda nitong hito ang biktima nang bigla na lamang itong nilapitan ng mga di pa tukoy na mga salarin at pinagbabaril. Ito na ang pangatlong kaso ng pamamaril sa lungsod sa loob lamang ngayong buwan.

-0-

LOCAL..

Pamimigay ng Facemask at Alcohol, tampok sa ika- 56 na anibersaryo ng Radyo- BIDA Kidapawan ngayong araw

Sa kabila ng COVID-19 pandemic, tuloy pa rin ang selebrasyon ng ika-56 na anibersaryo ng DXND- Radyo BIDA- Kidapawan ngayong araw (Augsut 22)

Ayon kay NDBC Kidapawan Station Manager Agnes Myra Piñol, bilang pasasalamat sa mga masugid na tagapakinig nito mamimigay ang Radyo BIDA ng facemask at alcohol sa mga maespatang nakikinig sa mga programa sa ibat-ibang lugar ng aming mga roving reporters. Mayroon ding on-air pa promo kung saan mamimigay din ng cellphone load sa unang makakapagbigay ng tamang sagot sa bawat tanong ng on board anchors sa kanilang programa.

Bukod dito, mabibigyan naman ng 1Thousand pesos worth of grocery items at cash na 500 pesos ang sino mang makakapagbigay ng “best comments” sa bawat paksa para sa Online pa promo ng Radyo BIDA para sa kanyang mga tagapakinig. Ito ay handog pasasalamat ng DXND-Radyo BIDA sa patuloy na pagtangkilik ng mga mamamayan sa mga programa at serbisyo ng himpilan.

Ayon naman kay Program director Rhoderick Beñez, pinatunayan ng himpilang ito ang di matatawarang paglilingkod sa Kidapawan City at mga kalapit na lugar sa pagbibigay ng tama at napapanahong mga balita, serbisyo publiko, entertainment at iba pa.

Naging kaagapay din ng gobyerno at ng mga Non-government Organization ang himpilan sa pagbibigay ng mga impormasiyon sa madla sa matagal na panahon.

Tema ng selebrasiyon ngayong taon : DXND Radyo BIDA 56 na, Katuwang ng bawat isa sa paglaban sa pandemya. Ang Notre Dame Broadcasting corporation ay pinamumunuan ni chief Executive Officer Father Rogelio King Tabuada.

-0-

LOCAL..

3rd District Engineering Office sa North Cotabato, ilalagay sa bayan ng Mlang

Pormal ng nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong August 14 ng kasalukuyang taon bilang batas ang RA 11490 na naglalayong malagyan ng 3rd District Engineering Office (Cotabato 3rd DEO), ang probinsiya.

Ang bagong District Engineering office ay ilalagay sa bayan ng mlang, North Cotabato. Pangunahing may akda ng nasabing batas si Cotabato 3rd District Representative Jose "Pingping" Tejada na nagpursige na maipasa ang nasabing batas, simula ng siya ay umupo bilang kongresista noong 2013.

Dahil dito magkakaroon na ngyaon ng tatlong distrito ang engineering office kungsaan ang 1st DEO ay matatagpuan dito sa Kidapawan City, ang Cotabato 2nd DEO ay sa Midsayap at nag bagong Cotabato 3rd DEO ay sa Mlang. Ang pagbuo ng Cotabato 3rd DEO ay naglalayong mabawasan ang nasasakop ng mga dati ng DEO at upang makapagpokus sa distritong naiatang upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong pang imprastraktura, ayon pa kay congressman pingping Tejada.

-0-

LOCAL...

Bangkay ng 14 anyos na dalagitang nalunod sa Mlang, North Cotabato, natagpuan na

Matapos ang limang araw na paghahanap ng mga rescuer natagpuan na ang bangkay ng dalagitang nalunod sa Malasila River, Barangay Bagontapay Mlang North Cotabato. Batay sa ulat, pasado alas 4:00 ng hapon kahapon natagpuan ang bangkay ni Mary Ann Masamayor sa Block 4, Barangay Gaunan, Mlang.

Pinasalamatan naman ng LGU ang rescue team sa pangunguna ng MDRRMC Mlang sa pamamgitan ni Jazhel Tumaob, maging ang MDDRM mula sa bayan ng Tulunan, Barangay Officials, PNP volunteers at sa lahat ng mga tumulong sa paghanap sa katawan ni Mary Ann.

Matatandaang nalunod si Mary Ann noon pang August 18 matapos mapadpad sa malalim na bahagi ng ilog kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagpapaling naman ang isa pa matapos masalba ng rescuer team makaraan ang ilang oras na paghahanap sa kanya.

-0-

L;OCAL...

Mga tagapakinig ng DXND Radyo Bida, nagpa-abot ng mensahe ng pasasalamat at paghanga kasabay ng ika-56th founding anniversary ngayong araw

Nananatiling number one ang DXND Radyo Bida sa puso ng mga tagapakinig nito sa loob limampu’t anim na taon. Ito raw kasi ang kanilang pinagkukunan ng nangungunang mga balita at mahahalagang impormasyon lalo na nung sinubok ng kalamidad ang lalawigan ng Cotabato.

Palaging bago at updated ang balitang ibinabahagi sa kanilang taga-pakinig kaya’t ang DXND Radyo Bida pa rin ang mas may kredibilidad at maaasahan pagdating sa pagbabalita. Ilan naman sa nagbahagi ng kanilang mensahe ay mga partner-stakeholders mula sa hanay ng PNP, AFP, DepEd, non-government organizations at iba pa at higit sa lahat, sa mga ordinaryong mga mamamayan sa loob at labas man ng lalawigan na patuloy na pinaglilingkuran ng himpilan bilang mga chief executive listeners.

Ngayong taon ay malaking hamon ang dinanas ng lahat pero nananatili ang tatag ng DXND Radyo Bida, dumaan man ang lindol at pandemya, patuloy na maglilingkod at hindi mapapagod.

Patuloy namang maghahatid ng patas at makatotohanang balita at impormasyon ang himpilan, na pinamumunuan ng NDBC Chief Executive Officer Father Rogelio ‘ King’ Tabuada, OMI at NDBC Kidapawan station manager May Leoncito Piñol.

Itinatatag ang DXND Radyo Bida noong August 22, limampu’t anim na taon na ang nakalipas, sinubok na ng panahon at nalampasan ang anumang pagsubok maging ang pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng Martial Law.

-0-

LOCAL...

Locally Stranded Individual na taga Cotabato Province, nagpositibo sa COVID-19

Nasa labing tatlo na ang bilang ng aktibong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Cotabato Province sa loob ng 24 oras batay sa pinakahuling tala ng Provincial Health Office (IPHO) Cotabato at DOH-CHD SOCCSKSARGEN Region kahapon.

Ito'y matapos makapagtala ng isang panibagong kaso ng sakit alas 6:00 ng gabi. Ayon kay Provincial Interagency Task Force on COVID-19 Board Member Philbert Malaluan, ang panibagong pasyente ay isang 23 anyos na babae mula sa bayan ng Midsayap, walang co-morbidity ngunit mayroong history of travel mula Maynila.

Siya ay isinailalim sa swab testing pagkalapag nito sa Davao International Airport sakay ng isang commercial flight noong Agosto 19 bilang bahagi ng protocol ng paliparan. Tiniyak din ni Malaluan na asymptomatic, nasa stable condition at kasalukuyang nasa LGU Isolation Facility ang pasyente.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

IBINUNYAG NG ISANG PARTYLIST REPRESENTATIVE sa Kongreso na sangkot sa anomaly sa PhilHealth ang isang doctor na taga Pres. Quirino, Sultan Kudarat.

Ang tinutukoy ni Ang Magsasaka Partylist Rep. Argel Joseph Cabatbat ay si Dr. Mark Dennis Menguita.

Ayon kay Cong. Cabatbat, si Dr. Menguita ay merong programa para sa mga miembro ng PhilHealth. Ito ay tinawag niyang Free Wellness Program kung saan dino-doktor ang sakit para may ma-claim si Menguit sa PhilHealth.

Sa pagdinig kahapon, sinabi ni Cong. Cabatbat na siya ang inambus ng tatlong kalalakihan sa East Avenue, Quezon City noong 2018 pero sinagasaan niya ang mga ito kayat isa ang nasawi, isang na ospital at ang isa ay nakatakas. Nalaman ni Cong. Cabatbat na siya ay pinapapatay daw ni Menguita dahil nagsampa

Sinabi rin ni Cabatbat na merong recruiter si Dr. Menguita na teacher ng Koronadal Comprehensive National High School o KNHS. Ang papel ng teacher ay mag-recruit ng 10 pasyente kada araw para kay Dr. Menguita.

Sinabi rin ni Cong. Cabatbat na si Dan Joseph Alas na isang barista at taga San Isidro, Paranaque City ay nagsampa ng kaso laban kay Dr. Menguita hinggil sa anomaly niya sa Philhealth pero siya ay pinapatay daw ng doktor.

Ang pumatay sa barista na si Dan Joseph Alas ay tatlong tao, batay sa CCTV, at sila din ang nag-tangka sa buhay ni Cong. Cabatbat.

-0-

BALITA EXPRESS ……………….

Mahigit 4,000 ang nadagdag sa bilang ng mga tinamaan ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa DOH, umabot na sa 182,365 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.



Bumubuti na ang kondisyon ni Senator Bong Revilla Jr. Sa update mula kay Bacoor City Mayor Lani Mercado-Revilla, sinabi nitong may pneumonia pa din ang senador. Pero mas mabuti na aniya ang lagay nito sa ngayon.



Paggunita sa anibersaryo ng kamatayan ni dating Senador Ninoy Aquino Jr., sinabayan ng protesta ng mga leftist organization.



300 Overseas Filipinos, dumating sa bansa galing Saudi Arabia



-0-

-0-

SPORTS …………….

Nakaabang na ang Philippine Basketball (PBA) sa magiging resulta ng swab testing upang pormal na masimulan ang ensayo ng mga koponan sa Agosto 25.

Kahapon nagtapos ang swab testing schedule ng mga teams na karamihan ay isinagawa sa Makati Medical Center (MMC).

Hihintayin na lamang ang resulta kung saan uma­­asa ang lahat na wa­­lang magpo-positibo sa coronavirus disease (COVID-19) para tuluyan nang masimulan ang workout.

Sa MMC ang testing ng Blackwater, Northern Luzon Expressway, Meralco, Terra Firma, Talk ’N Text, Alaska, Northport, Rain or Shine at Phoenix Pulse habang sa SMC head office sa Ortigas ang sa Magnolia, Barangay Ginebra San Miguel at defending Philippine Cup champion San Miguel Beer.

Dalawa hanggang tatlong araw ang kailangan ng mga eksperto bago ilabas ang resulta ng test.