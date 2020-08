NDBC BIDA BALITA (Aug. 24, 2020)

HEADLINE

1. Midsayap binaha; Tampakan nagka-flash floods; Bukidnon may landslide dahil sa malakas na buhos ng ulan nitong weekends.

2… DXND Radyo Bida, pinapurihan ni Kidapawan Bishop Bagaforo kasabay ng 56th founding anniversary nito.

2. LIMANG nurse sa Cotabato City, kabilang sa 8 walong bagong kaso ng Covid-19 sa lungod, asawa at mga anak ng isang nurse, nahawaan.

3. PRESYO ng produkto sa Region 12, sapat at stable; wag magpanic buying para di magsamantala ang ilang supplier, ayon kay Ria Hallaries ng DTI-12

4. SOUTH COTABATO Provincial Budget Officer Luz Fontanilla, humingi ng paumanhin sa delayed salaries ng provincial COVID-19 Ligtas center workers…

5. COVID-19 pandemic, nakaapekto din sa Tax Collection ng South Cotabato, ayon kay Provincial Treasurer Alvin Batol

6. Panawagang magkaroon ng revolunary government sa bansa, binasura ni Defense Sec. Lorenzana at Vice Pres. Robredo.

7. TOTAL NUMBER of Covid-19 cases sa Pilipinas umaabot na sa 189,601

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Local…

PINPURIHAN NI KIDAPAWAN BISHOP Joseph Colin Bagaforo DD ang DXND at ang NDBC dahil sa patuloy na pagsusulong ng mass media ministry sa lalawigan at rehiyon.

Ginawa ni Bishop Bagaforo ang mensahe kasabay ng pagdiriwang ng 56th foundation anniversary nito noong sabado.

Ginunita ng DXND ang 56th anniversary kasabay ng pangakong ipagpapatuloy ang pagiging boses ng mga ordinaryong mamamayan, pagkilala sa karapatan ng bawat isa at pagsusulong ng good governance saan man at sa alinmang antas ng pamahalaan at lipunan.

Sa kanyang mensahe, pinangako ni Bishop Bagaforo ang patuloy na pagtutulungan ng Diocese of Kidapawan at NDBC para sa pagsulong ng katotohanan at magandang balita.

Local….

NAKARANAS NG PAGBAHAG AT FLASHFLOODS sa ilang lugar sa Soccsksargen region nitong weekends.

SA TAMPAKAN, South Cotabato, inilikas ang halos 30 mga pamilya mula sa Purok Sun Flower-B matapos na magkaroon ng flashfloods kahapon dulot ng malakas na buhos ng ulan.

Sila ay nakituloy sa town gymnasium at nagpalipas ng gabi doon. Kahapon ay umuwi na rin ang iba sa kanila.

SA BOUNDARY NG MAGUINDANAO AT NORTH COTABATO, umapaw ang Rio Grande de Mindanao at Kabacan River kayat binaha na naman ang ilang low lying areas ng magkatabinbg mga bayan ng Pikit at Kabacan, North Cotabato at Datu Montawal at Pagalungan, Maguindanao.

Binaha din ang low lying communities sa tabing ilog sa Midsayap, Aleosan, Libungan at Pigcawayan.

SA KITAOTAO, BUKIDNON, pansamanatalang isinara ng halos walong oras ang BUDA o Bukidnon-Davao highway dahil sa landslides na naganap sa Barangay Sinuda, bayan ng Kitaotao, Bukidnon kahapon kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Muling nabuksan ang highway sa mga motorist alas 2 ng hapon linggo.

LOCAL…

DALAWANG bagong kaso ng COVID-19 positive ang naitala ng Dept of Health sa Region 12 hanggang kagabi.

Dahil dito, abot na ngayon sa 396 ang total confirmed COVID positive sa Soccsksargen region.

Ang dalawa ay mula sa North Cotabato at Sarangani.

Wala namang iniulat na gumalit sa sakit kahapon.

Noong sabado, iniulat ng DOH na labing isa ang nagpositibo, walo rito ay taga Cotabato City.

Ayon kay Cotabato City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi, limang health workers ang unang nagpositibo sa COVID. Isa sa mga nurse na ito ay naka-hawa sa kanyang bahaybahay at dalawang anak.

Lahat sila ay nasa stable condition.

Naiulat ito hbang umiiral ang long weekend mula Huwebes hanggang linggo.

Pero, ayon kay Mayor Sayadi: "It’s a long weekend, but Covid-19 does not take holidays.”

Kaya payo niya sa lahat umiwas sa mass gathering tulad ng kanduli, kasalan, salangguni at iba pang maraming pagtitipon sa publikong lugar dahil paborito yan ng virus para manghawa ng mga tao.

Local…

SA PANGKALAHATAN AY MAAYOS NA NAIPATUPAD ang No Movement Sunday sa Cotabato City, Maguindanao at Isulan, Sultan Kudarat kahapon.

Bagaman at merong mga lumabag tulad ng mga motorista na lumabas pa rin ng kanilang mga bahay at ilang mga taong nasa kalye habang umiiral ang no movement Sunday.

Sa Cotabato City, ginawa rin ang Bureau of Fire Protection ang disinfection sa mga pangunahing lansangan sa lungsod at sa public markets.

Local..

SAMANTALA, umaabot na ngayon sa 94 ang kabu-uang bilang ng mga nagpositibo sa lalawigan ng Maguindanao.

Sinabi ni Maguindanao provincial health chief Dr. Elizabeth Samama na 34 ang nadagdag sa bilang noong Biernes at sabado.

Lahat sila ay mga miembro ng Philippine National Police at ngayon naka-isolate sa CAMP SK Pendatun sa Parang, Maguindanao.

Sinabi ni Samama na naka-localized lockdown din ang BARMM police trainging center sa loob ng kampo.

Pinaniniwalaan na ang virus ay nakuha ng mga police trainee at police officials mula sa isang mananahe na taga Iligan City na nagtungo sa Camp SK Pendatun para sukatan ng uniporme ang mga police.

LOCAL...

Kinumpirma ni South Cotabato Provincial Treasurer Alvin Batol na apektado din ng COVID-19 pandemic ang tax collection ng kanilang tanggapan.

Sa katunayan ayon kay Batol, walang nakolektang tax ang treasurer’s office noong mga buwan ng Marso hanggang Hulyo. Kalakip sa mga ito ang amusement tax, sand and gravel tax at economic enterprise. Pero nilinaw ni Batol na medyo nakabawi na ang lalawigan dahil sa unti-unting pagbayad ng tax ng mga mamamayan simula noong nakaraang buwan.

Ayon kay Batol sa ngayon ay umabot sa 39 million pesos ang tax collection ng provincial treasurer’s officer. Umaasa si Batol nga ito ay madadagdagan pa sa mga susunod na buwan.

LOCAL

Nanatili pa rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa South Cotabato sa kabila ng COVID-19 pandemic. Tiniyak ito ni Department of Trade and Industry o DTI South Cotabato Trade and Industry Development Specialist Ria Hallarsis. Sa katunayan ayon kay Haalaris walang na-isyu na letter of inquiry ang ahensya nitong mga nakalipas na lingo.

Ibig sabihin nito, hindi nagtaas sa presyo ng kanilang mga paninda ang mga trading center sa lalawigan. Payo naman ni Hallarsis sa mga mamimili, para makatulong sa pagpapanatili ng presyo ng basic commodities huwag mag-panic buying.

Dapat ayon kay Hallarsis bumili lamang ng sapat sa kanilang mga pangangailangan ang mga consumer. Paliwanag ni Hallarsis, ang pagpa-panic buying kasi ay lalo pang magpapalala sa sitwasyon. Ayon kay Hallarsis maari kasing gamitin ito ng mga supplier para magtaas sa presyo ng kanilang mga paninda.

LOCAL...

Aminado si South Cotabato Provincial Budget Officer Luz Fontanilla na hindi napaghandaan ng lalawigan ang pandemya sa COVID-19 lalo na ang pagtatag ng COVID-19 center sa bayan ng Surallah.

Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Fontanilla, nahirapan din ang provincial government na maghanap ng pondo para sa sahod ng mga health personnel sa nasabing pasilidad.

Bukod dito ayon kay Fontanilla pinayagan lamang ng Sangguniang Panalalawigan sa appropriation ordinance ang sahod ng mga medical worker sa COVID-19 center sa mga buwang ng Agosto hanggang Oktobre.

Kaya ayon kay Fontanilla kailangan pa nilang maghanap ng dagdag na pondo para sa sahod ng mga health workers sa Hulyo at iba pang mga buwan ng 2020. Dinagdag ni Fontanilla na gagamitin na lamang na pansahod sa mga medical worker ang pondo sa ibang mga programa ng provincial government na hindi na matutuloy.

Ayon kay Fontanilla ito, ay aprubado ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. Saklaw din nito ang pagbibigay ng hazard pay sa mga kawani ng provincial government.

LOCAL...

Nanatili pa ring manageable ang mga kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa region 12.

Sa katunayan ayon kay Department of Health 12 Health Education and Promotions Officer Arjohn Gangoso, abot lamang sa 33 percent sa hospital beds na inilaan para sa COVID patients ang nagagamit ngayon sa rehiyon.

Paliwanag ni Gangoso naka-admit ngayon sa mga ospital sa rehiyon ang mahigit 170 na mga kumpirmado at suspected patients. Mas bababa ito sa kanilang combined capacity na mahigit limang daang mga pasyente.

Bukod dito ayon kay Gangoso, mahigit 20 percent lamang sa mga temporary treatment at monitoring facilities ng mga local government unit ang nagagamit sa ngayon.

Dinagdag din nito na mahigit 1,700 lamang sa may 8,000 bed capacity ng mga quarantine at isolation facilities ang occupied. Sinabi ni Gangoso na mayroon ding contingency plan ang DOH sakali mang umabot na sa critical level ang kanilang mga resources.

Kalakip dito ayon kay Gangoso ang pagbubukas ng dagdag na temporary treatment at monitoring facilities sa mga pangunahing lugar ng Soccksargen. Ang DOH ay nakapagtala ng mahigit apatnaraang COVID-19 cases, lima sa mga pasyente ay binawian ng buhay.

Mahigit tatlong daan naman sa mga ito ay gumaling habang may walumpu naman ang active pa rin sa ngayon.

LOCAL...

Proyekto na magpapatas sa produksyon at kita ng mga magsasaka inilunsad ng DA at DAR 12 sa Tupi, South Cotabato

Nanguna sa paglunsad ng Advocacy for Agricultural Intervention Development o DA-AID sa Tupi, South Cotabato sina DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen at Department of Agrarian Reform 12 Regional Director Marion Abella.

Layon ng programa na gawing mas produktibo ang mga farming community, at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng dagag na kabuhayan.

Kaugnay nito tiniyak naman ni Mangelen na ang DA ay mabibigay ng initial intervention sa agrarian reform benefeciaries o ARBs na panguning recipient ng iba’t ibang mga produktong pang-agrikultura.

Sa katunayan ayon kay Mangelen kasabay ng paglunsad ng nasabing programa ay ang pagbibigay din ng ahensya ng mahigit two million pesos na agricultural projects, farm machinery at production inputs.

Ayon naman kay Abella ang proyekto na bigay ng DA ay ipinagpasalamat naman ng ARBs. Sinabi din nito na tutulungan ng DAR ang mga ARB sa pagiingat sa mga natanggap na machinery at sa pagpapataas ng kanilang produksyon.

Sa pamamagitan nito ayon kay Abella ay makatutulong ang ARBs para matupad ang mithiin ng DA “Masaganang Ani at Mataas.”

Local..

SUMUKO SA MGA OTORIDAD ang lalaking tinurong responsible sa pagpatay ng mister ng kanyang diumanoy kalaguyo sa Datu Odin Sisnuat, Maguindanao.

Kinilala ng PNP ang suspect na si Pogi Kasim Ali, taga Kabuntalan Mother, Maguindanao at itinurong suspect sa pagpatay kay Jameer Ikay sa Brgy. Ambolodto Datu Odin Sinsuat noong August 14, 2020.

Si Ikay ay mister ni alias Gina nan aka-relasyon ng suspect na si Pogi Kasim Ali.

Inamin ng misis na karelasyon niya ang suspect at kasama sa pagplanong patayin diumano ang kanyang mister.

Si Misis at ang kanyang diumanoy kalaguyo ay kapuwa nakapiit na ngayon at nahaharap sa kasong murder.

local...

Nadagdagan pa ang bilang ng COVID-19 cases sa Cotabato Province sa loob ng 24 oras batay sa report ng DOH- 12 ngayong gabi.

Ayon kay EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, siya ay 29 anyos na babae mula sa President, Roxas Cotabato at isang LSI. Siya ay dumating sa probinsya nitong August 03 at doon na kinunan ng swab test bilang bahagi ng protocol ng paliparan.

Mayroon siyang sakit na cancer at kinuha ng ambulansiya ng LGU para sa kanyang 14-day mandatory quarantine. Tiniyak naman ni Malaluan na nasa stable condition na ang pasyente at assymptomatic na rin.

Sa kabuuan, nasa limamput lima na ang kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa buong probinsiya.

Aerial survey sa mga binahang lugar sa Cotabato Province, pinangunahan ni Governor Catamco

Sinuri ng Provincial Government of Cotabato ang pinsalang naidulot ng pagbaha sa ibat-ibang lugar sa probinsya nitong sabado Ito ay pinangunahan ni Cotabato Province Governor Nancy Catamco.Layunin ng aerial survey na makita ang antas ng pinsala ng baha at masisismulan ang plano kung paano mahanapan ng solusyon ng pamahalaang panlalawigan ang naturang problema.

Minabuti ni Catamco na makita ang lawak ng pinsalang dulot ng matinding pagbaha sa mga residente, imprastraktura at agrikultura sa pamamagitan ng tinatawag na aerial view sa walong mga bayan na dumanas nito.

Ang mga helicopter ng Philippine Air Force choppers ay lumipad patungong Midsayap, Pigcawayan, Pikit, Mlang, Libungan, Carmen, Kabacan at ilang bahagi ng Matalam pati na rin sa mga lugar na dumanas ng landslide o pagguho ng lupa sa Libungan at Alamada.

Nitong mga nagdaang linggo ay personal ding tinungo ni Catamco ang mga lugar na sinalanta ng lindol, flash flood, landslides sa mga bayan ng Pikit, Midsayap and Makilala.

Hinimok din ng pinakamataas na opisyal ng probinsya ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng National Irrigation Administration and Department of Public Works and Highways na makipagtulungan sa mga hakbang upang maresolba ang problema sa pagbaha.

Kabilang sa mga aksyon na nais ni Catamco na gagawin ay ang pagtatayo ng mga embankment support para sa mga tulay, pagkontrol sa pagguho ng lupa at ang paglilinis sa mga burak sa mga ilog na humahambalang sa mga dam.

Sa pahayag naman ni Villaruz, lumalabas sa isinagawang survey na kapansin-pansin ang pagtaas ng lebel ng tubig sa mga ilog kung saan aniya sa tuwing magkakaroon ng 2 hanggang 3 araw na pag-ulan sa bahagi ng Bukidnon ay siguradong magdudulot ng malawakang pagbaha sa North Cotabato hanggang sa makarating ang tubig sa Liguasan marsh.

Dagdag ni Villaruz, kinakailangang maging palagiang mapagmatyag ang mga tao sa mga taya ng panahon upang makapaghanda kung sakaling magbibigay ng payo ng paglikas ang mga kinauukulan at ang pagtiyak na ang lahat ng mga mamamayan ay mayroong tinatawag na GO BAG kung saan nasa loob nito ang mga mahahalagang dokumento, pagkain at gamit. .

Ipinayo din nito na sa panahon ngayon, kinakailangan makapag harvest ang mga magsasaka at bigyan ng sapat na gabay ang mga ito ukol sa pagpili ng tamang binhi na maaani bago pa man darating ang tag ulan.

IP Leader patay makaraang pagbabarilin at pagtatagain sa Magpet, North Cotabato

Pinagbabaril na pinagtataga pa! Ito ang karumadal-dumal na sinapit ng IP leader sa Sitio Tagaytay, Barangay Mahongkog, Magpet Cotabato Province alas 2:30 ng hapon nitong linggo.

Sa report ng PNP, nakilala ang biktima na si Merlin Ansabu Celis, 50 anyos, magsasaka at nakatira sa nasabing lugar habang nakilala naman ang nakatakas na mga suspek na sina Bonileto Rubito alyas Bon at Rufino Rubito alyas luping at dalawang iba pa.

Lumalabas naman sa imbestigasyon ng Magpet PNP na sinundan at pinagbabaril ang biktima habang naglalakad lamang patungo sa kanilang sakahan kasama ang kanyang anak na babae.

Nang pagsapit sa lugar ay dito na siya binaril at hindi pa nakontento ang mga suspek pinagtataga pa si Celis hanggang sa malagutan ng buhay habang agad namang tumakas ang kanyang anak patungo sa ligtas sa lugar.

Mabilis ding tumalilis ang mga suspect patungo sa Barangay Ganatan, Arakan Cotabato. Nakuha sa crime scene ang isang case ng 12 gauge shot gun.

Sa ngayon, isinasagawa na ang follow up operation ng Barangay Officials at 72nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa posibleng pagkadakip sa mga suspek.

NATIONAL

HINDI SINUSUPORTAHAN ng Dept of National Defense ang panawagan na itayo ang isang revolutionary government.

Kasunod ito ng panawagan ng Mayor Rodrigo Roa Duterte - National Executive Coordinating Committee (MRRD-NECC) na itayo ng pangulo ang revolutionary government. Ang mga lider ng MRRD-NECC ay nagpulong sa Clark nitong weekend at binuo ang planong kanilang isusulong.

Mali yan, sabi ni Defense Sec. Delfin Lorenzana.

National…

TINAWANAN lang ni Vice President Leni Robredo ang panawagan ng pro-Duterte group na itayo ang revolutionary government gayong kinakaharap ng bansa ang Covid-19 pandemic.

Ang laking kalokohan niyan, ayon kay Robredo kasabay ng kanyang pangakong hahadlangan niya ang anumang hakbang na lalabag sa Konstitusyon.

NDBC NATIONAL EXPRESS BALITA

TOTAL NUMBER of Covid-19 cases sa Pilipinas umaabot na sa 189,601 matapos na maitala ng DOH kahapon ang 2,378 new infections sa buong bansa.

Sen. Panfilo Lacson, naniniwalang sapat ang mga ebidensya sa anomalya sa PhilHealth; President Morales at board members, kakasuhan na.

Mga kumpanya ng langis may dagdag-bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo

Bilang ng mga pulis na tinamaan ng COVID-19 nasa 3,380 na

BALITA ABROAD……………….

LABING TATLO KATAO ang namatay sa Lima, Peru sa naganap na stampede sa isang disco party matapos na ipatupad ng police ang lockdown dahil sa banta ng COVID-19.

Naganap ang stampede sa Thomas disco sa lungsod Lima kung saan merong tinatayang 120 katao ang dumalo sa Saturday night disco, ayon sa office of interior minister.

Nang malaman ng mga partygoer na parating ang mga police, nag-unahan silang makalabas ng second floor gamit ang iisang exit passageways kayat may mga naipit, naapakan sa ulo at sa katawan at may mga na-suffocate.

Abot naman sa 23 katao ang inaresto, ayon kay Police General Orlando Velasco. Idinagdag niya na walang tear gas of baril ang ginamit sa raid.

SPORTS …………….

Bumuo na ang University of Santo Tomas (UST) ng komite para magsagawa ng imbestigasyon ukol sa umano’y paglabag ng kanilang men’s basketball team sa health protocols sa Sorsogon, Bicol.

Sa isang pahayag, sinabi ng UST management na bagaman at naniniwala ang paaralan sa kahalagahan ng sports sa total human development ng mga mag-aaral, mahalaga rin ang compliance sa health protocols.

Idinagdag nito na handa ang UST para suportahan ang pagsisikap ng pamahalaan na matipatupad ang social at physical distancing sa panahong umiiral pa ang pandemya.

SA NBA, tinalo kahapon ng Los Angeles Lakers ang Portland Trail Blazers sa score na 116-108 sa western Conference.

Nanguna sina Lebron James at Anthony Davis para talunin ang koponan nina Damian Lillard at CJ McCollum.

Si James ay umiskor ng 38 points habang si Lilard ay gumawa ng 34 points.

Lamang na ngayon sa serye ang Lakes 2-1.