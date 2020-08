NDBC BIDA BALITA (Aug 26, 2020)

HEADLINES:

1. Chief of police ng Carmen, North Cotabato, nasawi habang tinutugis ang suspect sa pagpatay ng isang Indian national. Pangyayari, kinundina ng olice at mayor.

2. IED, natagpuan sa isang tulay kanina sa Datu Montawal, Maguindanao

3. Sa Koronadal, lockdown sa isang purok, di totoo, ayon kay Barangay Kapitan Benedicto Pastera, pero inamin niyang may dumating na LSI galing Maynila.

4. TATLONG TAGA North Cotabato, nagpositibo sa COVID-19, sila ay mga LSI.

5. Kung may tulay, dapat merong ilog. Pero sa Aleosan, North Cotabato, merong tulay na wala namang ilog. May paliwanag si DPWH District Engr. Otoc.

5. Sundalong taga Mlang na nasawi sa Jolo bombing, may sorpresa sana sa inang si Barangay Magallon Kagawad Tessa Apolinario.

6. Egyptian, posibleng may kinalaman sa Jolo bombing, ayon sa isang anti-terrorism expert

7. BILANG ng mga nagpositibo sa COVIDA sa buong bansa, malapit nang pumalo sa 200,000.

LOCAL..

Naka-half-mast ngayon ang watawat ng Carmen PNP at iba pang police stations sa North Cotabato maging ang compound ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO bilang pagluluksa at pakikiramay sa napaslang na hepe ng nasabing himpilan kahapon ng umaga.

Emosyunal naman si Carmen Mayor Moises Arendain sa sinapit ng kanyang chief of police na si Police Major Joan Resurreccion.

Ayon sa alkalde, malaking kawalan sa bayan ang pagkamatay ni Major Ressurecion na inilarawan nitong isang mabuti at masipag na hepe lalo na at naging katuwang nito ang opisyal sa paglaban sa COVID-19 pandemic.

May paalala naman si CPPO Director Police Colonel Henry Villar lalo na sa mga PNP personnel na rumeresponde sa tuwing may mga kahalintulad na insidente na dapat ay unahin pa rin ang personal na seguridad. Nabatid na napatay si Resurreccion makaraang makipagbarilan sa mga holdaper na kanyang tinutugis sa Quarry Site, Sitio Tawan tawan, Poblacion, Carmen.

Batay sa ulat, rumesponde ang hepe sa isang insidente ng pamamaril sa lugar kung saan ay may binaril at napatay na isang Indian National na si Loveprect Singh Brar, 25-anyos na residente ng barangay Sudapin, Kidapawan City.

Ang biktimang ‘Indian National’ ay hinold-up ng dalawang mga di pa nakilalang suspek at tinangay ang kanyang dalang wallet. Habang tinutugis ni Resurreccion ang mga suspek ay nakipagbarilan ito sa limang mga armadong kalalakihan bandang alas-9:45 ng umaga na tumagal ng limang minuto.

Nagtamo ng dawalang tama ng bala sa kanyang dibdib si Resurreccion na mabilis na isinugod sa bahay pagamutan pero ideneklarang dead on arrival dakong alas-10:25 ng umaga.

Inulila ng opisyal ang kanyang dalawang mga anak at maybahay na isa ring public servant na may ranggong major at fire marshall sa Isulan, Sultan Kudarat.

-0-

Local…

Isang IED ang natagpuan sa Pagagawan bridge sa Datu Montawal, Maguindanao kaninang madaling araw.

Ito ay agad namang na defuse ng mga Army at police bomb experts.

Patay naman ang suspect na may daka ng IED matapos makipagbarilan sa mga humahabol sa kanya na mga sundalo.

Unang pinara sa checkpoint ang suspect at ang kasamang driver pero humarurot ito kayat hinabol ng Army. Matapos mapatay, natagpuan ng Army ang IED sa loob ng backpack ng suspect.

Naganap ang encounter alas 3 ng madaling araw.

Alas 5 na ng umaga nang sadyang pasabugin ang bombang dala ng nasawi suspect.

Para sa Kabacan o kayay sa Kidapawan ang nasabing pampasabog, ayon sa Army intelligence reports.

-0-

Local……………………

LIMANG PANIBAGONG KASO ng Covid 19 ang naitala ng Dept of Health sa Soccsksargen region. Dahil dito, meron nang 401 ang total confirmed cases sa Region 12.

Sa limang bagong kaso, tatlon ang mula North Cotabato at dalawa sa Gen. Santos City.

Samantala, tatlong mga pasyente naman ang gumalit sa sakit,. Isa sa kanila ay taga North Cotabato at dalawa taga South Cotabato.

-0-

LOCAL..

Nasa kabuuang limangput walo na ang kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa buong Cotabato Province. Ito'y makaraang madagdagan pa ng tatlong panibagong kaso ng sakit batay sa report ng DOH- 12 alas 6:00 kagabi.

Ang ika limangput anim na pasyente ay 31-anyos na lalaki mula sa bayan ng Antipas. Habang pawang mga taga Kidapawan City naman ang ika limamput pito at limampit walong kaso. Silang lahat ay mga LSI na may travel history mula sa Maynila at isinailalim sa swab tesing noong August 24 bilang bahagi ng protocol ng Davao International Airport.

Sinabi ni EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, walang comorbidity at assymptomtic na rin ang tatlo. Patuloy naman silang nakaquarantine sa kani- kanilang LGU isolation facilities at nilinaw nitong hindi pa nila nakasalamuha ang kanilang pamilya. Isinasagawa na ngayon ang contact tracing sa lahat ng mga nagkaclose contact ng tatlong panibahong pasyente. NDBC BIDA BALITA

-0-

LOCAL..

Walang basehan para magpatupad ng lockdown sa isa nilang purok ang mga opisyal ng Barangay Carpenter Hill sa Koronadal City.

Paliwanag ni Carpenter Hill Barangay Chairman Benedicto Pastera naghihintay pa kasi ng resulta sa swab test sa isa nilang residente ang barangay. Kinumpirma ni Pastera na hindi nakipagugnayan sa Barangay ang kararating pa lamang sa Carpenter Hill na Locally Stranded Invidual o LSI. Sinabi ni Pastera na nalaman lamang nila ang pagdating nito nang magsumbong mismo sa barangay ang kanyang mga kaanak.

Ikinabahala kasi ng mga kaanak ng nasabing LSI mula Davao City ang pagubo nito. Ayon kay Pastera, hindi rin nagsabi ng totoo ang dumating na LSI sa pinangaling lugar dahil una nitong ipinahayag na galing lamang siya ng Gensan. Pero ayon kay Pastera, mariin naman itong pinabulaanan ng kanyang mga kaanak.

Dinagdag din ni Pastera na pinaigiting din ng mga barangay official sa Carpenter Hill ang kanilang monitoring sa mga bagong dating na LSI.

Nanawagan din ito sa publiko na kapag may kakilalang nakakaranas ng mga pagubo, sipon at lagnat agad na makipagugnayan sa barangay para agad na maipasuri sa ospital .

-0-

LOCAL..

Kinansela ng lokal na pamahalaan ang lahat na mga incoming flights sa General Santos City dahil sa pangamba ng local transmission sa COVID-19.

Layon din nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga medical, security at support frontliner sa paliparahan na makapagsagawa ng contact tracing sa mga posibleng may COVID-19, makapagpahinga at makapag re-group.

Ayon sa contact tracing sa mga naka-close contact ng isang COVID-19 patient sa Barangay Bula. Ang mga frontliner din na ito ayon sa alkalde ang tumutulong sa paguwi ng mga locally stranded individuals o LSIs at returning overseas Filipino o ROF.

Ipinahayag din ni Rivera na n ka-quarantine din ngayon ang ilang mga local support at medical frontliner sa Gensan. Ito ay matapos magpositibo sa virus ang isang doktor ng city health office na nakatalaga sa rural health unit o RHU.

Ang 30 years old na babaeng doctor ay isa sa pitong mga naitalang nagka-infection noong August 17. Binigyan diin ni Rivera na nakita din ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging and Re-emergeing Infectious Disease sa Gensan na dapat isuspinde ang incoming flights. Ayon kay Rivera peligroso din sa publiko kung overwork at sobrang pagod ang mga frontliner na magbibigay sa kanila ng serbisyo.

Ayon kay Rivera babalik lamang ang incoming flight sa Gensan kung matiyak na ligtas sa COVID-19 ang kanilang mga frontliner.

-0-

LOCAL...

Nagsasagawa ngayon ng simulation activities sa dalawang mga contact tracing application para sa mas mabilis na COVID-19 contact tracing ang pamahalaang panlalawigan ng Sarangani.

Ang mga ito ay ang StaySafe PH mobile application na inindorso ng Department of the Interior and Local Government at Malungon Tracking Data Control o MTDC System ng bayan ng Malungon. Kinumpirma ito ni Sarangani Governor Steve Chiongbian Solon.

Ayon kay Solon pinagaaralan nila ngayon kung alin sa nasabing mga contact tracing system ang mas epektibo. Ang mga ito ayon sa gobernador ay posible ring pagisahin na lamang ng provincial government.

Sinabi din nito na ang contact tracing system na gagamitin ng provincial government ay ipatutupad din sa anim na mga bayan sa Sarangani. Ang lalawigan ng Sarangani ay nakapagtala ng mahigit 70 COVID-19 cases, limamput pito sa mga ito ang tuluyan nang gumaling.

-0-

Local………………..

LIMA KATAO ANG NAARESTO sa isinagawang anti-drug operation ng PDEA-BARMM sa isang drug den sa Barangay Rosary 13, Cotabato City ala una kahapon.

Kinilala ni PDEA-BARMM Regional Director Juvenal Azurin ang mga nadakip na sina Jaypee Fernandez Dela Cruz, Mary Joy Paraba Dela Cruz, Jonathan Lambo Cabantog, John Lloyd Fernandez at isang minor.

Nakuha mula sa mga suspek ang tinatayang 25 grams ng shabu na nagkakahalaga ng P170,000.

Nakumpiska din ang boodle money, shabu paraphernalia, cell phones at mga identification ards ng mga suspect.

Isang concerned citizen ang nagpaabot ng impormasyon sa PDEA kaya agad na isinagawa ang operation kasama ang mga kasapi ng Marine Battalion Landing Team 2 at Cotabato City Police Station 2.

-0-

Local………………..

SA SOCCSKSARGEN MERON BANG GINAWANG TULAY ANG GOBYERNO GAYONG WALA NAMANG ILOG?

Meron, ayon kay DPWH-1st engineering district Engr. Eliseo Otoc.

Si Engr. Otoc ay nakapanayam ng DXMS Radyo Bida at sinabi niya na ang tulay na walang ilog ay matatagpuan sa Barangay Bagolibas, Aleosan at bahagi ng Cotabato-Kidapawan-Davao highway.

Marami ang nagtatakang mga motorista o pasahero kung bakit nilagyan ng tulay nd DPWH ang isang kalsada na wala namang ilog o tubig sa ilalim.

Halos 95 percent nang tapos ang tulay at nakatakda na itong iturnover sa local government unit.

-0-

Local………………..

Namahagi ng ayuda ang BARMM government sa Darul Aytam Orphanage sa Barangay Gang sa bayan ng Sultan Kudarat sa lalawigan ng Maguindanao.

Nanguna si BARMM Chief Minister Murad Ebrahim sa pamamahagi ng tulong kasama Ministry of Interior and Local Government o MILG-BARMM sa pamamagitan ng Rapid Emergency Action on Disaster Incidence o READI-BARMM.

Sinabi ni Interior Minister Atty. Naguib Sinarimbo na kabilang sa mga ipinamahagi ay food packs, canned goods, hygiene kits at anti-Covid items tulad ng alcohol, sabon, face mask, face shields at gamot.

-0-

Local……………………

MAHIGPIT na kinundina ng Bangsamoro government ang naganap na twin bombing sa Jolo na ikinasawi ng 15 sundalo at sibilyan at pagkasugat ng 70 iba pa.

Sinabi ni Interior Minister Naguib Sinarimbo na ipinauutos ni BARMM chief minister Al Haj Murad sa police regional office na tumulong sa pagkilala at padakip sa mga may pakana ng pagsabog.

Sinabi rin ni Minister Sinarimbo na handa ang BARMM government na magpaabot ng tulong sa nasugatan at nasaktan sa pangyayari.

-0-

Local..

May ulat na isang Egyptian national na mayroong Moroccan descent ang babaeng suicide bomber na nasa likod ng pagsabog sa Jolo, Sulu.

Sinabi ni National Studies Expert Professor Rommel Banlaoi na batay ito sa mga ulat na kanilang natanggap.

Maari aniyang bahagi ng “family terrorism” ang nangyari at posibleng ang babaeng suicide bomber ay ang anak ng isang Egyptian na bomber.

Ito na ang ikalimang insidente ng pambobomba na ayon kay Banlaoi ay maaring magkakaugnay.

Ang una ay naganap sa Lamitan na ang nasa likod ay isang German national na may Moroccan descent.

Sumunod sa Indanan na ang nasa likod ay isang Pinoy at Indonesian bomber.

Ikatlo ay ang nangyari sa Jolo Cathedral na isang Moroccan din ang nasa likod.

Nagkaroon pa ng tangkang pagpapasabog na isang babaeng Egyptian bomber ang suspek.

At ang ikalima ay ang nangyari kahapon sa Jolo.

Sinabi ni Banlaoi na lumalakas ang isyu ng family terrorism sa bansa.

Maari aniyang sinamantala ng mga terorista ang pagka-abala ng mga otoridad sa ibang gawain gaya ng pagtugon ng bansa sa problema sa COVID-19.

-0-

-0-

LOCAL...

Nahaharap ngayun sa kasong frustrated murder ang lalaking suspek sa pamamaril sa dalawang biktima na sina Loreto Calambro Cantomayor, 43 anyos, at pamangkin nitong si Richelle Ann De Rosas, 6 anyos sa Sitio Egas, Barangay Pacao, Alamada, Cotabato.

Sa report ng Alamada PNP, naaresto ang suspek na si Jerry Panaguiton Damaso sa isinagawang hot pursuit operation ng PNP.

Sinabi ni Alamada Police Station Commander Police Major Sunny Leoncito, si Damaso ang itinuturong suspek sa pagbaril sa dalawang biktima.

Pinasok umano ng suspek ang bahay ni Cantomayor at biglang pinagbabaril gamit ang cal. 45 pistol.

-0-

Local…

Ngayong abala sa online schooling ang mga kabataan at lahat ay nakatutok sa computer, laptop, at cellphones habang nag-aaral nagpaalala sa mga magulang ang isang national security expert.

Sinabi ni National Studies expert Prof. Rommel Banlaoi na posibleng online o modular na din ang pagsasanay ng mga terorista sa kanilang bombers.

“Baka ang mga terorista ay nag-oonline training na din, modular na din,” ayon kay Banlaoi

Sinabi niya na noon pa ay gumagamit na ng social media ang mga terorista sa pagre-recruit ng mga bagong miyembro.

Dahil dito, kailangan aniyang lubusang maging maingat ang mga magulang at maging mapagbantay sa kanilang mga anak na gumagamit ng social media.

“Social media na ang ginagamit sa recruitment, kaya ang mga magulang kailanagng bantayan ang mga anak, baka ma-brainwash, baka ma-indoctrinate, at maging kasapi ng ISIS” ayon kay Banlaoi.

-0-

LOCAL...

Bago naganap ang Jolo, Sulu bombing nagparamdam pa sa kanyang ina ang sundalong nasawi na taga Barangay Magallion Mlang, North Coatabato.

Sa eklusibong panayam ng Radyo BIDA sa ina ni Private James Suriaga Apolinario, nakatakdang sanang umuwi ang kanyang anak ngayong Setyembre mula sa ilang buwang pagtatrabaho sa Jolo, Sulu. Ikinuwento ng ina na tumawag sa kanya ang anak at sinabing may sorpresa siya para sa kanyang nanay. Kinulit ng nanay kayat sinabi nito na uuwi na siya. Masaya ang ina siyempre pero di niya inakalang uuwi ang anak na nasa loob na ng kabaong.

Pinatunayan lamang ng kanyang anak ang pagiging bayani at handang isugal ang sariling buhay para sa bayan. Kwento pa ng kanyang ina, isang mabait at matulunging anak si James kung kaya’t halos hindi nila matanggap ang sinapit nang makarating ang balita na isa ito sa mga sundalong nasawi sa nangyaring twin blasts.

Nais lamang anya ni James na makatulong na maihaon sa hirap ang kanyang pamilya sa murang edad pa lamang at marami pang plano sa hinaharap. Palagi din anyang pinapatatag ng kanyang anak ang kanilang loob hinggil sa uri ng trabaho ng isang sundalo. NDBC BIDA BALITA

-0-

LOCAL...

Mahigit tatlong libong mga land titles naipamahagi sa Agrarian Reform Beneficiaries sa Arakan, Cotabato

Matapos ang 63 taon ay tuluyan ng naipamahagi ng gobyerno sa mga agrarian reform beneficiary ang mga lupang kanilang sinasaka sa reservation area ng University of Southern Mindanao o USM at Cotabato Foundation College of Science and Technology o CFCST kahapon.

Personal na iniabot ni Department of Agrarian reform Secretary John R. Catriciones kasama sina Presidential Adviser on the peace process, General Carlito Galvez at Cotabato Governor Nancy Catamc0.

May kabuang lawak ang reservation area na 4,463 hectars sa mga barangay ng Ilustre sa President Roxas, Naje, Malibatuan, Makalangot, Badiangon, Meocan at Doroluman naman sa Bayan ng Arakan. 3,286 na mga magsasaka ang nabigyan ng Certificate of Land Ownership na karamihan sa kanila ay mga dating sumusuporta sa New People's Army o NPA.

Matatandaang noong mga nagdaang taon ay nagkilos protesta ang mga magsasaka mula sa naturang mga barangay para igiit ang kanilang karapatan sa naturang lupa. Hinimok naman ni Secretary Catriciones ang mga nakatanggap ng lupa na palaguin pa ito at huwag ibenta dahil ipinaglaban nila ito sa loob ng mahabang taon.

Sinabi naman ni North Cotabato Governor nancy Catamco na nakahandang magbigay ng dagdga na tulong ang probinsya sa mga farmer beneficiary.

-0-

NATIONAL...

May 440 private schools ang pansamantalang nagsara at tumigil ng kanilang operasyon ngayong School Year 2020-2021 dahil sa kakaunting enrollees.

Ayon sa Department of Education (DepEd), ang bilang ay mula sa kabu-uang 14,435 private schools sa bansa.

Central Luzon ang may pinakamaraming pribadong paaralan na nagsuspende ng operasyon na umabot sa 88.

Sumunod ang Calabarzon na may 67 at National Capital Region na may 54.

Una nang sinabi ng DepEd na kaunti ang bilang ng mga estudyanteng nagpa-enroll sa private schools matapos na maapektuhan ng COVID-19 pandemic ang kita ng kani-kanilang pamilya.

Sa rekord ng DepEd, hanggang nitong Lunes ay nasa 1.7 milyong estudyante pa lang ang nagpa-enroll sa private schools.

Ang naturang bilang ay 41.47% lamang ng 4.3 mil­yong estudyante na pumasok sa mga pribadong paaralan noong nakaraang taon.

BALITA EXPRESS ……………….

Binuweltahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Vice President Leni Robredo na inakusahan niyang "ginagatungan" ang hindi magandang sitwasyon ng bansa dahil sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Matapos ang dalawang pagsabog na ikinasawi ng 14 at ikinasugat ng mahigit 70, inirekomenda ni Philippine Army (PA) commander, Lt. Gen. Cirilito Sobejana, ang pagdeklara ng Martial Law sa buong Sulu

Lahat ng pondo na ginamit at gagamitin pa sa paglaban sa Covid, dapat fully accounted, ayon kay Pangulong Duterte.

ang dalawang pagsabog na ikinasawi ng 14 at ikinasugat ng mahigit 70, inirekomenda ni Philippine Army (PA) commander, Lt. Gen. Cirilito Sobejana, ang pagdeklara ng Martial Law sa buong Sulu

Lahat ng pondo na ginamit at gagamitin pa sa paglaban sa Covid, dapat fully accounted, ayon kay Pangulong Duterte.

pondo na ginamit at gagamitin pa sa paglaban sa Covid, dapat fully accounted, ayon kay Pangulong Duterte.

Video ng Philhealth executive sa Luzon na sinasayawan ng babaeng halos nakahubad, viral ngayon sa social media. Philhealth regional office sa Region 4-B, tila ginawang night club dahil may babaeng naka-bra at may slit ang palda na sumasayaw sa harap ni PhilHealth Regional Vice President for Region 4-B Paolo Johann Perez.

-0-

SPORTS ……………. (

Araw-araw ay binibisita ni 2016 Olympic Games silver medalist Hidilyn Diaz ang website ng International Weightlifting Federation (IWF) para sa lalahukang kompetisyon.

Ngunit wala pang naita­takdang torneo na maa-aring salihan ng tubong Zamboanga City.

“Wala pang update sa qualifying puro online competition lang eh,” wika ni Diaz sa panayam ng Sports Lockdown mula sa kanyang training camp sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Umaasa ang 29-anyos na Pinay weightlifter na makakasama siya nina pole vaulter Ernest John Obiena, gymnast Carlos Edriel Yulo at boxers Eumir Felix Marcial at Irish Magno sa 2021 Olympics sa Tokyo, Japan.

Kasalukuyang No. 5 sa buong mundo sa women’s 55kg category, isang Olympic qualifying na lamang ang kailangang lahukan ni Diaz para opisyal na maibulsa ang Tokyo Olympics ticket.

-0-

ABROAD....

Gagamit ang pamahaaan ng Espanya ng mga sundalo sa paglaban sa COVID 19.

Sinabi ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na mayroon na silang dalawang libong mga sundalong sinanay sa pag-tunton sa mga nadapuan na ng virus. Ang nasabing hakbang ay kasunod ng batikos ng mga eksperto hinggil sa kawalan umano ng virus trackers sa mga rehiyon gaya ng Madrid at sa Catalonia.

Ayon kay Sanchez, maari rin aniyang humiling ang regional authorities ng tulong sakaling nais nilang magdeklara ng state of emergency para malimitahan ang galaw ng mga tao.

Maaalalang ganito rin ang balak ni P. Duterte sa Pilipinas ngunit hindi naisakatuparan dahil sa mga pambabatikos ng kanyang mga kritiko.