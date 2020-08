NDBC BIDA BALITA (Aug. 27, 2020)

HEADLINES:

1. Mayor Mangudadatu ng Pres. Quirino, sinuspende ng 45 araw dahil sa kasong administratibo

2. Contact tracing system ng South Cotabato, gagamitin na sa buong Soccsksargen region.

3. No QR code, No Entry police, ipatutuapd ng Cotabato City simula Sept. 1.

4. Tourism industry na apektadong COVID-19 pandemic babangon, ayon kay South Cotabato Provincial Tourism Council President Jovic Ferrer

5. PNP South Cotabato Provincial Director Jemuel Siason umapela sa publiko na iwasan ang pagpakalat ng fake news hinggil sa bombing sa Mindanao.

6. Tatlong sa apat na suspect ng pagpatay sa Manobo tribal leader sa North Cotabato, nahuli ng mga police

7. Barangay KAGAWAD, patay sa pamamaril sa Pikit, North Cotabato.

ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

LOCAL...

BILANG TUGON sa recommendation ng Sultan Kudarat Sangguniang Panglalawigan, ipinag-utos ni Sultan Kudarat Gov. Suharto Teng Mangudadatu ang 45-day preventive suspension para kay Pres. Quirino town Mayor Azel Mangudadatu.

Ipinalabas ni Gov. Mangudadatu ang Administrative Order No. 40 noong Martes, Aug. 25, at ito ay epektibo lalong madaling panahon.

Ang preventive suspension ay nag-ugat sa administrative charges laban kay Mayor Mangudadatu na isinampa nina Pres. Quirino Vice Mayor Katrina Sandigan at town Councilor Florante Tongco.

Sinamapahan nila si Mayor Mangudadatu ng reklamong misconduct in office, dereliction of duty at abuse of authority sa Sangguniang Panglalawigan.

Paliwanag ni Gov. Mangudadatu na ang kanyang preventive suspension order ay hindi isang penalty o parusa kundi isang paunang hakbang lang sa isang administrative case.

Idinagdag niya na sa ilalim ng batas, si Mayor Mangudadatu ay inosente maliban na lamang kung mapapatunayan ng Sangguniang Panglalawigan na siya ay merong paglabag sa batas.

Sa panahong suspendido si Mayor Mangudadatu, si Vice Mayor Sandigan ang uupong acting mayor.

Pagkatapos ng 45-day suspension, si Mayor Mangudadatu ay maari nang bumalik sa kanyang pwesto.

Sinikap ng Happy FM at Radyo Bida na makuha ang panig ni Mayor Mangudadatu pero lahat ng pagsisikap ay bigo.

-0-

Local………………..

LABING LIMANG mga COVID-19 positive ang gumaling na hanggang kabi ayon sa talaan na ipinalabas ng Dept of Health sa Soccsksargen region.

Dahil dito, abot na ngayon sa 312 na pasyente ang naka-recover at gumaling.

Sa 15 gumaling, sampu ang taga Sarangani province, apat sa Gen. Santos City at isa taga North Cotabato.

Samantala, dawalang bagong kaso ang naitala ng Dept of Health at lahat sila taga GenSan.

Nangunguna pa rin ang South Cotabato sa may pinakamarami na 104 patients at ang Cotabato City ang may pinakamababa na may 44 postive patients at 28 na ang gumaling at 16 ang active.

-0-

LOCAL..

HINAMON NG National Task Force against Covid-19 ang pamunuan ng Bangsamoro Region na doblehin pa ang kanilang pagsiiskap na malabanan ang pandemya.

Ang paghamon ay ginawa ni National Action Plan (NAP) against Covid-19 chief implementer Carlito Galvez Jr. matapos na makipagpulong sa mga BARMM officials.

Si Galvez at ang Coordinated Operations to Defeat Epidemic (CODE) Team of the National Task Force (NTF) Against Covid-19 ay nasa BARMM regional center kahapon.

Sinabi ni Galvez na nagagalak siyang mababa pa rin ang kaso ng Covid 19 sa rehiyon sa kabilang ng kakulangan ng resources.

Kasama ni Sec. Galvez si Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar and Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang contact tracing czar ng pamahalaan.

Ginawan nila ng assessment ang response ng BARMM sa nakakamatay na Covid-19.

Hinamon ni Galvez ang BARMM na palakasin ang kanilang contact tracing teams para maibaba pa ang bilang ng mga nagkakasakit sa rehiyon.

Ang standard ratio, ayon kay Galvez ay, “one tracer to 30 contact persons.”

Umapela din siya sa mga doctor at nurse na wag sumuko at sa publiko na sumunod sa health protocols at health standards.

-0-

LOCAL..

NAGLABAS ng panibagong Executive Order si Cotabato City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi kaugnay ng pagpapatupad ng Cotabaot Ciyt contract tracing application na magiging epektibo simula Sept. 1.

Ito ay nakapaloob sa EO 368.

Bawal na ang pagpasok sa kahit saan mang establishemento sa lungsod kung wala pang QR code ang isang tao.

Simula September 1, bawal na ang pagpasok sa mga malls at hotels kung walang QR code at simual sa September 7 naman ay bawal sa malalaking fastfood chains at mga restuarants.

Simula September 14, no QR code no entry sa mga grocery stores, pharmacies at public terminals.

Sa September 21, no QR code no entry sa mga public utilities tulad ng Colight at Metro Cotabato Water District at mga bangko.

Simula September 28, NO QR CODE NO ETNRY lahat ng mga pangunahing entry at exit points sa lungod particular sa Tamontaka, Quirino at Delta Bridge

-0-

LOCAL..

SOUTH COT CONTACT TRACING SYSTEM GAGAMITIN NA RIN SA BUONG REGION 12.

Ito ay matapos na i-adopt ng Regional Inter-Agency Task Force on infectious diseases ang tracing application na ginagamit ng South Cotabato.

Epektibo kasi ang programang ito ni South Cotabato Gov. Reynaldo Tamayo.

Ito na ang gagawing batayan ng lahat ng contact tracing system sa buong Soccsksargen Region 12.

Ibig sabihin lahat ng mga lugar sa region 12 ay gagamit ng sestema ng SC-CTS.

Ito ay kasunod sa pagkaka-aproba ng naturang resolution ng the Regional Inter-Agency Task Force (RIATF).

Ang SC-CTS ay unang binuo ng Provincial Govt ng South Cot sa pangunguna ni Gov. Tamayo upang mapadali ang contact tracing system pero simasalungat naman ito ang Koronadal City LGU.

-0-

Local………………..

Nasagip ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE-BARMM ang Red Backed Sea Eagle o mas kilala sa lokal na diyalekto na Lawin sa barangay Bulalo sa bayan ng Sultan Kudarat sa lalawigan ng Maguindanao.

Ayon sa residenteng si Allan Gunta, nakita niya na pinaglalaruan ng mga batang nasa lansangan at agad niyang tinawagan ang mga kinauukulan.

Tumungo naman agad sila CENRO Noroden Abdullah at mga Forester na sina Baharodin Baulo at Datun Salipada ng MENRE-BARMM at ayon kay MENRE-BARMM Minister Abdulraof Macacua na siya ring executive secretary, ligtas naman at walang mga sugat na natamo ang Lawin.

Matapos ang pagsagip, nai-turnover agad sa Our Lady of Lourdes Grotto sa bayan ng Datu Odin Sinsuat para sa mas ligtas na pag-aalaga ng mga wildlife animal tulad ng Lawin.

-0-

-0-

LOCAL...

Kinasuhan na ang dalawa katao na suspect sa tangkang pagpatay sa isang police na miembro ng Guindulungan PNP sa national highway ng lungsod noong nakaraang Biernes.

Sina Hader Sandigan at di nakilala niyang kasama ay kinasuhan ng frustrated murder sa city prosecutor’s office.

Si Hader Sandigan, na unang iniulat na namatay na, ay ang lalaking unang nagpaputok kay Sgt. Pangawilan pero nabaril at nakita sa video na bumagsak sa gitna ng highway.

Ang kasama niyang driver ng motorsiklo ay nakatakas.

Kahit sugatan ang pulis ay nagawa parin nitong makaganti ng putok sa papatakas na sanang suspek gamit ang kanyang M-4 rifle.

Nagtamo ng tama ng bala ang pulis sa kanyang katawan habang sa ulo naman ang tama ng suspek na hanggang ngayon ay nasa ICU pa ng ospital.

-0-

Malaking hamon sa tourism industry ng South Cotabato kung papaano makabangon sa dagok na dala ng COVID-19 pandemic. Ipinahayag ito ni South Cotabato Provincial Tourism Council President Jovic Ferrer.

Ayon kay Ferrer dahil sa pandemya maraming mga tourism related establishment tulad ng mga restaurant at resort sa South Cotabato ang nagsara o temporaryong huminto ng operasyon. Sinabi ni Ferrer na dahil dito marami ring mga mamamayan ang nawalan ng trabaho.

Paliwanag ni Ferrer hindi na rin kasi kaya ng mga employer na i-sustain o panatilihin ang operasyon ng kanilang mga negosyo. Ayon kay Ferrer bagama’t mayroon namang kahit papaano ay nagmi-maintain ng skeletal force, mas marami sa mga nasa tourism industry ang nawalan ng kabuhayan.

Dinagdag din nito na tinutulungan din ng provincial tourism council ang mga displaced worker na makahanap ng trabaho.

Ipinahayag ni Ferrer na sa kabila kasi ng pandemya mayroon pa ring naman mga nasa tourism industry na pinaghahandaan ang pagbubukas muli ng kanilang mga negosyo. Voice Clip…Si South Cotbato Provincial Tourism Council President Jovic Ferrer.

-0-

LOCAL..

PNP South Cotabato Provincial Director Jemuel Siason umapela sa publiko na maging kalmado kasunod ng pagkalat ng impormasyon na banta ng pagpasabog din sa ibang lugar sa Mindanao

Huwag magpanic pero manatiling maging mapagmatyag. Ito ang panawagan sa mga mamamayan ni South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason. Kasunod ito ng pagkalat sa social media ng banta rin ng pagpasabog sa ibang lugar sa Mindanao.

Ayon kay Siason hindi rin kasi maikakaila na may mga grupo ring sinakyan ang pangyayari sa ibang lugar tulad ng kambal na pagsabog sa Jolo, Sulu para manakot.

Gayunpamnan ayon sa nasabing police official hindi rin binabalewala ng PNP ang mga kumakalat na impormasyon at patuloy ang ginagawang validation dito ng mga otoridad.

Dinagdag din ni Siason na naka-full alert status kasabay din ng pagpapatupad ng maigting na monitoring sa peace and order situation sa lalawigan ang pulisya.. Ito ay maliban pa sa paghigpit ng kanilang checkpoint operation. Iginiit ni Siason na malaki ang maitutulong ng publiko sa pagpapanatili ng katiwasayan sa South Cotabato.

Ito ay sa pamamagitan ng pagsumbong sa mga otoridad sa mga kahina-hinalang bagay at personalidad. Nanawagan din ito sa mga mamamayan na huwag magpakalat ng unverified o hindi kumpirmadong impormasyon na maaring magdulot lamang ng takot sa publiko.

-0-

LOCAL...

Drug suspek patay sa shootout sa Polomolok, South Cotabato

Kinilala ng Polomolok PNP nga pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Alex Joe Orcajada ang suspek na si Alfonso Dela Cruz, 46 years old walang trabaho at nakatira sa Barangay Cannery Site sa nasabing bayan. Lumabas sa imbestigasyon ng Polomolok PNP na nang matunugan na nagkunwaring pulis ang ka-transakyon sa iligal nga droga pinaputukan ito ni Dela Cruz ng baril pati na ang mga papalapit nitong kasama.

Si Dela Cruz na nagtamo ng matinding mga tama ng bala baril matapos gantihan ng mga pulis ay dead on arrival sa Polomolok Municipal Hospital. Habang ang kasabwat nitong si Norberto Felisada ay na nakatakas sakay ng motorsiklo.

Narekober ng mga kasapi ng PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO na pinamumunuan ni Police Lieutenant Jacky Almazan sa lugar umano ng shootout ang apat na mga basyo ng 9 mm na baril, 38 revolver na may isang bala,at plastic container na may walong sachet ng suspected shabu.

Nabatid na ang napatay na si Dela Cruz ay may dalawang mga mga warrant of arrest dahil sa pagkakasangkot umano nito sa iligal na droga.

-0-

LOCAL...

Region 12 mayroong mahigit tatlong daang bagong mga pulis

Kabilang sa ikalawang cycle ng recruitment program ng pulisiya ang paghire ng mga ito ng dagdag na 319 na mga police sa region 12. 264 sa mga ito ay mga lalaki at 54 naman ay mga babae.

Ayon kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier Michael John Dubria ang mga ito ay kwalipikado para maging patrolman at patrolwoman. Tiniyak ni Dubria na dumaan sa masusing screening process ang bagong mga police recruits.

Ang mga ito ay ang physical agility screening, psychatiatric o psychological examination, physical medical and dental examination, unannounced drug test, at background investigation. Sinabi ni Dubria na ang mga police recruit ay isasailalim sa limang buwang Public Safety Basic Recruit Course o PSBRC sa Regional Training Center sa Barangay Apopong, General Santos City.

Susundan naman ito ng anim na buwang immersion o field training sa mga local police units, at 45-day Basic Internal Operation Course. Ayon naman kay PNP 12 Spokesperson Lieutenant Colonel Lino Capellan, ang bagong police officers ay itatalaga sa PNP mobile teams, police offices at stations, iba pang unit at regional headquarters.

Ipinahayag ni Capellan na habang nasa training makatatanggap na rin ng kanilang mahigit 29 thousand pesos na buwanang sahod, allowances at supplies ang mga police recruit.

-0-

LOCAL...

Contact tracing teams bubuuin ng bawat LGU para mapaigting ang kampanya kontra COVID-19 sa lalawigan ng Sarangani

Iniutos ni Sarangani Governor Steve Chiongbian Solon sa pitong mga local government unit sa lalawigan na magtatag tig walong contact tracing team at magpatupad ng angkop na contact tracing system. Ang pagpapatupad ng localized contact tracing system ay bilang tugon ng pamahalaang panlalawigan sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa karatig lugar ng Sarangani.

Ayon kay Solon ang contact tracing team ay itatalaga sa mga assigned cluster ng mga lokal na pamahalaan at magtatrabaho katuwang ang contact tracing teams ng lalawigan. Bawat team ay mayroong nurse at pulis na magiging taga interview at encoders.

Kasama din ng mga ito ang dalawang myembro ng Barangay Health Emergency Response Team at Barangay Task Force members. Paliwanag ni Solon ang activation ng contact tracing teams sa Sarangani ay bahagi ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa COVID-19. Layon niton ayon sa gobernador na mapanatili ang zero case ng COVID-19 local transmission sa nasabing lalawigan.

-0-

LOCAL...

Inaasahang maisasampa na bukas ang kasong murder laban sa tatlong mga suspek na brutal na pumatay sa isang IP leader sa Sitio Tagaytagy, Barangay Mahongkog, Magpet nitong Linggo.

Nitong martes nang maaresto ang tatlong mga suspek na siyang itinuturong bumaril at sumaksak sa bikitmang si Merlin Ansabo Celis.

Unang naaresto sa isinagawang pursuit operation ng Magpet PNP, 72nd Infantry battalion ng Philippine Army at mga Barangay officials ng Mahongkog si Jerry Ansabu Sales, 37 anyos, isang magsasaka na residente ng Sitio Kiapat, Barangay Ganatan, Arakan.

Si Jerry ang isa sa mga positibong itinuro ng witness sa karumaldumal na krimen. Alas 10 naman ng gabi ng August 25 ay nahuli rin ang dalawa pang mga suspek sa Barangay Sangadong, Kabacan North Cotabato. Kinilala ang mga ito na sina Rex Pasayao Ansabo, 38 anyos at Bonel Ansabo Rubito, 18 anyos, kapwa magsasaka na mga residente rin ng Sitio Kiapat, Ganatan, Arakan.

Sila ay nahuli sa isinagawang pursuit operation ng Regional at Provincial Intellegence Unit, Cotabao Police Provincial Office at Kabacan PNP.

Dagdag sa report na si Rex Ansabo ay may pending warrant of arrest na may kinalaman sa pagtatago nito ng mga pampasabog. Lumalabas sa imbestigasyon ng Magpet PNP na ang posisyon bilang IP Leader ang isa sa mga rason kung bakit pinatay ng mga suspek ang biktimang si Merlin.

Sa ngayon kasi ay si Merlin ang itinalagang IP Leader ng Sitio Tagaytay matapos makulong ang kanilang IP leader na si Ronilo Ansabo dahil sa isinagawang search warrant implementation ng Magpet PNP nitong July 2 kung saan nakuha sa kanya ang mga armas, bala at pampasabog.

Interesado umano sa posisyon bilang Ip leader ang kaanak nitong suspek na sina Rex at Jerry. Sa ngayon ang tatlo ay naka kulong na sa Magpet PNP at bukas ay maisasampa na ang kasong murder laban sa kanila.

-0-

local...

Barangay Kagawad, patay matapos pagbabarilin ng di pa kilalang suspek sa Pikit, North Cotabato

Ideneklarang dead on arrival ng mga doctor ang Barangay Kagawad makaraang barilin ng di pa kilalang suspek sa Barangay Dalingoen, Pikit Cotabato alas 8:40 ng umaga kahapon. Sa report ng mga pulis, nakilala ang nasawing biktima na si Hayrollah Matabalao Bateg, 33 anyos, may asawa at nakatira sa Barangay Kalakacan, Pikit Cotabato.

Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis na sinundan at pinagbabaril ng di pa nakilalang suspek ang Barangay Kagawad habang sakay ng kanyang motorsiklo. Nagtamo ng sugat sa kanyang ulo ang biktima dahilan para agad isugod sa pagamutan pero kalauna’y ideneklarang patay ng attending physician. Narekober sa crime scene ang limang mga basyo ng caliber 45 pistol na ginamit ng mga suspek sa pagpatay sa naturang biktima.

Inaalam na rin ngayon ng mga otoridad kung ano ang motibo maging kung sino ang responsable sa nasabing pamamaril.

-0-

LOCAL...

Kaibigan at kaklase ng sundalong nasawi sa Sulu bombing, bumuhos ng emosyon sa pagdating ng kanyang kabaong sa Mlang, Cotabato

Kasabay sa unang araw ng kanyang lamay ay ang pagsalubong naman sa hindi mapigil na emosyon ng mga kaklase, kaibigan at kaanak ng nasawing si Private First Class James Apolonario sa Brgy Magallon, Mlang North Cotabato.

Tahimik pero pala-kaibigan, mabait at matalino sa klase- ganito kung ilarawan si James ng kanyang mga kaklase noon sa senior high school ng Mlang National High School. Para sa mga ito, hindi kapani-paniwala ang maagang paglisan ni James dahil plano pa sana nilang mag bonding sa nalalapit na pag-uwi nito sa kanilang barangay.

Ito ang isa kanyang mga huling mensahe sa kanilang mga facebook messenger kung saan ayon sa batang sundalo ay excited na itong umuwi. Siyam na buwan palang kasi sa serbisyo ang 21-anyos na sundalo kaya’t sabik ding gawin ang mga bagay na hindi nito nagawa dahil sa COVID-19 pandemic at limitadong galaw habang nasa Jolo, Sulu. Kabilang na sana rito ang nakatakda nilang pagkikita ng kanyang kasintahan na magdiriwang sana ng kanilang ‘monthsary kahapon’.

-0-

LOCAL..

Halos 200 mga dating miyembro ng NPA isinailalim sa Peace Building seminar ng LGU at militar sa Antipas, North Cotabato

Abot sa 250 na mga residente at dating mga miyembro ng New Peoples Army o NPA ang nagtapos na sa 4 na araw na peace building seminar na pinangunahan ng Antipas LGU at 72nd Infantry Battalion ng Philippine army sa Antipas Central Elementary School.

Ayon sa ulat ng militar, ang nabanggit na dating mga dating miyembro o tinaguriang Underground Mass Organization sa ilalim ng grupong NPA sa ilalim ng Guerilla Front 53 ay nagmula sa mga barangay ng Camutan, Kiyaab, Malatab, Malire at Magsaysay, Antipas.

Kasabay ng mga ito ang iba pang mga ahensiya ng gobyerno, IP sector, sangguniang kabataan, PNP at militar kung sentro ng peace building seminar ay pagpapaliwanag sa mga ito sa mga benepisyong maaari nilang makuha mula sa pamahalaan.

Tema ng nasabing aktibidad, “Pagkakaisa Tungo sa Mapayapa at Masaganang Pamumuhay”. Muli namang umapela ang militar na bukas ang pinto ng gobyerno para sa mga miyembro ng communist terrorist group na gustong magbalik loob sa pamahalaan.

-0-

LOCAL...

Alam niyo ba na ang probinsya ng Cotabato ay pormal na itinatag noong September 1, 1914 pinalitan ito ng probinsya ng North Cotabato noong November 22, 1973 sa ilalim ng Presidential Decree 341 at ibinalik sa orihinal niotng pangalan na Cotabato province noong Marh 10, 1984 sa bisa ng Batasang Pambansa bilang 660.

Ipagdiriwang ngayong September 01, 2020 ng probinsya ang ika- 106th na pagkatatag nito.

Ang “Kalibogan Festival” o mas kilala ngayon sa “Kalivungan Festival” ay dinaluhan ng walong libong bagobos at Manobos na nanggaling sa ibat-ibang munisipyo at kalapit na lalawigan ng probinsya.

Ngayon taon, kanselado ang mga aktibidad sa taunang Kalivungan Festival sa probinsya ng Cotabato dahil na rin sa COVID-19 dahil sa mas mahalaga ang kalusugan ng bawat Cotabateño.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Nagpositibo sa COVID-19 si Northern Samar 1st District Representative Paul Daza.

Kinumpirma ito mismo ng kongresista sa inilabas na pahayag.

Aniya, lumabas sa swab test result na positibo siya sa nakakahawang sakit noong araw ng Martes, August 25.

Sa ngayon, naka-confine aniya siya sa ospital.

Sinabi ng mambabatas na nagnegatibo pa siya nang sumailalim sa swab test sa Maynila bago umuwi sa Catarman noong August 8.

-0-

NATIONAL...

TINIYAK ni Sen. Bong Go na walang mabigat at malubhang karamdaman si P. Duterte.

Ginawa ni Go ang pahayag matapos na kumalat sa social media ang bali-balitang matindi ang sakit ng pangulo sa lalamutan at meron na lang siyang anim na buwan.

Sinabi ni Go na kilala niya ang pangulo dahil halos 30 taon silang nagsama.

Malakas ang pangulo, ayon kay Go. Katunayan, kapag may cabinet meeting, abot limang oras ang itatagal nito.

SA edad na 75, tila mahirap mag-preside ng meeting ganoon katagal.

Kumalat rin ang report na naghahanda na si Vice Pres. Robredo na mag-take over sakaling mamatay ang pangulo.

-0-

NDBC BALITA EXPRESS ……………….