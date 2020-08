NDBC BIDA BALITA (Aug. 28, 2020)

HEADLINES:

1. BUNTIS na locally stranded individual sa Kidapawan, nagpositibo sa COVID-19

2. TOTAL COVID-19 positive sa SOCCSKSARGEN, abot na sa 415. Sa BARMM, 602 na ang total confirmed cases

3. HIGH VALUE target sa Carmen, North Cotabato patay matapos manlaban sa mga police

4. PRES. QUIRINO MAYOR MANGUDADATU, humiling kay Sultan Kudarat Gov. Mangudadatu na ipawalang bisa ang kanyang suspension order

5. INA NG MAGUINDANAO massacre victim, nagulat nang malamang kapitbahay niya pala ang isa sa mga suspect sa krimen

6. TOTAL COVID-19 positive sa buong bansa, nasa 205,581; Obispo, namatay dahil sa coronavirus

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

Local………………..

HINILING NI mayor Azel Mangudadatu sa opisina ni Sultan Kudarat Gov. Suharto Teng Mangudadatu para ipawalang bisa ang kanyang 45-suspension order.

Ang motion for reconsideration ay isa sa tatlong hakbang na ginawa ni Mayor Mangudadatu matapos na siya ay suspendehin bilang alkalde dahil sa kasong administratibo na isinampa laban sa kanya.

Ipinaliwanag ng Mayor Mangudadatu, sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Atty. Esraelito Torreon na walang basehan ang pagsuspende sa kanya.

Nanatili si Mayor Mangudadatu sa kanyang opisina at di siya bababa sa pwesto, ayon kay Atty. Torion.

Dapat, ayon kay Torreon, ay nakatanggap si Mayor Mangudadatu ng notice hinggil sa resolution ng Sangguniang Panglalawigan bago nagpalabas ng suspension order si Gov. Mangudadatu.

Pero ito ay hindi nangyari. Iginiit ni Atty. Torion na ang administrative case laban kay Mayor Mangudadatu ay wala nang basehan dahil ang isyu laban sa kanya ay matagal nang naresolba.

Apat ang inireklamo laban sa lady mayor, ayon kay Atty. Torreon.

-0-

LOCAL…

UMAABOT NA NGAYON SA 415 ANG TOTAL number of confirmed CCOVID-19 positive sa Soccsksargen region matapos na maitala ang anim kataong nagpositibo sa virus.

Sa anim, dalawa mula sa South Cotabato, dalawa mula sa Sultan Kudarat at tig-isa sa North Cotabato at Gensan.

Samantal, lima naman ang gumaling hanggang kagabi ayon sa Dept of Health situation report.

Sa lima, apat sa Sultan Kudarat at isa sa Cotabato City.

Dahil ditto, umaabot na sa 317 ang mga gumaling.

South Cotabato pa rin ang may pinakamaraming pasyente na abot sa 106, meron namang 73 ang Sultan Kudarat at Sarangani, 60 ang Gen. Santos City, 59 sa North Cotabato at 44 sa Cotabato City.

Sa Bangsamoro Region, meron nang total na 602 ang Covid-19 posive sa rehiyon habang 449 ang mga gumaling.

Ang limang bagong kaso ay apat mula Marawi City at isang taga Lumbayanague, Lanao del Sur.

-0-

Local..

BAGAMAN at Cotabato City ang may pinakamababang bilang ng mga nagpositibo sa sakit na COVID-19 sa buong Region 12, sinabi ni City Mayor Cynthia Guiani Sayadi na hindi dapat magrelax ang lahat.

Sa ginanap na Peace and Order Council Meeting, kahapon, iginiit ni Mayor Sayadi na tuloy tuloy ang mga programa ng city govnerment upang maprotektahan ang lahat laban sa sakit.

Particular niyang binigyang diin ang contact tracing scheme na ipaututpad sa lungsod simula Sept. 1.

Hiniling niya sa lahat na agad magpaabot ng impormasyon sa mga barangay kapitan kapag may mga bagong mukah sa kanilang paligid, lalo pa kung ang mga ito ay mula sa mga lugar na mataas ang kaso ng Covid-19.

Hinamon ni Sayadi ang lahat ng taga Cotabato City na mag-avail na ng citizens digital ID sa pamamagitan ng on-line registration.

-0-

Local…

Huli ang isang lalaki matapos na ikasa ng Police Station 3 ang isang Drug Buy Bust Operation alas dos ng hapon sa SK Pendatun Avenue, Cotabato City.

Kinilala suspect na si MANGILIAN MATALAM alyas “Maki”, 52 anyos, taga Manday, Mother Barangay Bagua, Cotabato City.

Ayon kay Police Station 3 Theng Bacal, napagbentahan ng suspek ang kanilang police asset na nagkunwaring buyer na syang dahilan ng pagkakahuli sa kanya.

Nakuha kay MATALAM, ang isang pakete ng pinaghihinalaang shabu at ang pera na ginamit sa oprasyon.

-0-

Local………………..

Patay ang isang lalaki matapos umanong manlaban at makipagpalitan ng putok sa tropa ng Police Station 3 alas tres pasado ng hapon sa Mother Barangay Bagua, Cotabato City.

Kinilala ang nasawing suspek na si MOHAMMAD ZAMIR BAULO TAIB, nasa hustong gulang, na taga Parang, Maguindanao ng Parang, Maguindanao.

Ayon kay kay Major Elexon Bona, nagtungo sila sa matapos na magsumbong sa kanila ang isang concerned citizen na may nakita umano silang aali- aligid na lalaki sa nabanggit na Barangay na may sukbit na baril.

Nang dumating ang mga police ay agad nagpaputok ang suspect kayat nagkaroon ng shootout. Nakuha sa kanya ang isang cal. 45 pistol.

Sinabi ni Bona na si Taib ay pumunta ng Cotabato City para bumili ng shabu na ibebenta niya daw sa Parang.

-0-

Local…

NASAWI ANG TATLONG MAGKAPATID dahil sa hinihinalang food poisoning Buldon, Maguindanao.

Kinialala ni Buldong municipal health officer Dr. Elly Eluna ang mga nasawi na sina Samer Midpantao, 12 taong gulang, at ang kanyang mga kapatid na sina Fahad, 10 at Turon, 4 years old.

Anim na miembro ng pamilyang Midpantao, kabilang na ang kanilang nanay ay nasa ospital dahil sa matinding sakit ng tiyan, pagsusuka, LBM at pagkahilo.

Ayon kay Dr. Eluna, nakabili ng isda ang ina ng mga bata at iyon ang kanilang naging ulan.

Ang mga bitkima ay nakatira sa Barangay Karim, Buldon, Maguindanao.

Sa panayam ng Radyo Bida, sinabi ni Mayor Abolais Manalao na posibleng ang binili nilang isda na tayang o tubig inumin mula ilog ang dahilan ng sakit.

-0-

Local..

HALOS MADISMAYA ang ina ng isa sa mga biktima ng Maguindanao massacre nang mahuli ng mga police ang isa sa mga suspect di lamang kalayuan sa kanyang bahay sa Tagoloan Misamis Oriental.

Siguro nagkakasalubong kami, ayon kay Catherine Nuñez, ina ni massacre victim UNTV reporter Victor Nuñez.

Sinabi ni Catherine na nagulat siya nang malaman na iisang kalye lang sila ni Nasser Adam sa B arangay Mohan, Tagoloan, Misamis Oriental.

Si Adam na gumamit ng pangalang Umar Kasim at nagtrabaho bilang security guard ng softdrink company ay nadakip ng CIDG noong Aug. 21.

Si Catherine na taga Cotabato City ay nagsabing noong nalaman niyang nadakip ang isang massacre suspect di kalayuan sa kanyang bahay ay nagulat, natakot at nag-alala.

Kung ano man aniya ang gugustuhin ng Diyos para sa kanya ay malugod niyang tatanggapin.

Ang anak niyang si Victor ay kabilang sa 58 katao, kasama ang 32 media workers, na sadyang pinatay sa Amaputan, Maguindanao noong 2009.

Kahit may nahatulan na, sinabi ni Catherine na di pa rin siya satisfied. Naghihintay na lamang siya ng compensation mula sa govyerno.

0-0

LOCAL...

High value target drug personality, patay matapos umanong manlaban sa anti-illegal drug operation mga pulis sa Carmen, North Cotabato

Nauwi sa palitan ng putok ang buy-bust operation makaraang manlaban sa mga otoridad ang target sa Barangay Poblacion, Carmen North Cotabato pasado alas 9:00 ng umaga kahapon. Ang operasyon ay pinangunahan ng Regional Philippine Drug Enforcement Unit 12 at Local PNP.

Sa report ng PNP, nakilala ang suspek na si Amer Camsa alyas Amir Tinola, high valued target at nakatira sa Barangay Poblacion, Kabacan Cotabato.

Natunugan umano ni Tinola na police ang kanyang katransakyon dahilan para bumunot ito ng baril na siyang nag udyok sa mga pulis na barilin din ito. Dahil dito, nagtamo ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan ang suspek na mabilis namang isinugod sa pagamutan pero ideneklarang patay ng mga doctor.

Nakuha din mula sa kanya ang dalawang caliber 38 revolver, caliber 9MM pistol at mga bala. Bukod pa rito ang labin-lima pang mga sachet ng iligal na droga na tinayatang abot sa 6, 800 pesos. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad nasabing insidente.

0-0

Bagong diskubreng potential tourist attraction sa Tulunan, Cotabato, may kumikinang na mala-gintong bato

MALINIS, malinaw, malamig at nakakamangha! Ganito kung ilarawan ng mga turista ang isang tagong talon sa Barangay Tuburan, Tulunan, Cotabato.

Pero maliban sa lagaslas ng mala kristal na tubig ng talon ang makikita, may iba pang nakatago sa likod nito. Isang lagusan na hindi pa masyadong naka expose sa mga adventurers. Nadiskubre ito ng grupo ni Rolly Ostolloso, nang napagpasyahan nilang akyatin at alamin kung saan nanggagaling ang source ng bumabagsak na tubig.

Pero sa halip na source ang makikita, isang maliit na lagusan ang bubulaga sa mga turista. Ito ay ang mga batong kumikinang sa tuwing natatamaan ng ilaw mula sa kanilang mobile phones. Sa unang tingin mistula itong mga butil ng ginto na nakadikit sa mga bato. Pero batay sa pag aaral isa itong uri ng sulfide mineral na mas kilala sa tawag na pyrites.

-0-

LOcal...

May ‘clear identification’ na ngayon ang North Cotabato PNP sa tatlo mula sa limang mga person of interest na sangkot sa pagbaril at pagpatay kay Carmen PNP Chief Police Major Joan Ressurrecion umaga nitong Martes. Pero ayon kay North Cotabato PNP Director Police Colonel Henry Villar, ang mga natukoy na mga salarin ay patuloy pang bineberipika ng mga pulis.

Sa inisyal na pagsisiyasat ng PNP, ang mga suspek ay posible umanong may kinakaanibang armadong grupo sa lugar. Ayon pa kay Villar, maaari rin aniyang may malaking grupo ang nabanggit na mga salarin pero iniimbestigahan nila ngayon kung dati na ring sangkot sa robbery hold-up ang mga ito sa lugar.

Samantala, muli ring hinimok ni Villar ang mga pulis sa lalawigan na maging alerto sa lahat ng pagkakataon lalo na ngayong nasa heightened alert status ang North Cotabato kasunod ng Jolo, Sulu twin bombing.

-0-

Buntis na Locally Stranded Individual na taga Kidapawan City, nagpositibo sa COVID- 19

Kinumpirma ng City Information Office na muli pang nadagdagan ang bilang ng nagpositibo sa COVID-19 batay sa tala ng DOH- 12 kagabi.

Batay sa tracker, ang pasyente ay 21 anyos na babae na mula sa Taguig, isang buntis at dumating sa Davao International Airport noong August 26 at doon na isinailalim sa swab testing. Sa panayam ngayong umaga kay CESU Chief Dr. Ted Calica, pagdating nito sa Provincial Holding Center agad itong isinailalim sa decontamination process.

Sinundo ng CESU para sa kanyang strict quarantine period sa lungsod. Isinasagawa na ngayon ang contact tracing habang nanatili namang assymptomatic ang pasyente.

-0-

LOCAL..

Dahil sa krisis at banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 pandemic payak na ipagdiriwang ng Lalawigan ng Cotabato ang ika-106th Founding Anniversary nito Setyembre 1, 2020.

Ayon kay Public Affairs Assistance Tourism and Sports Development Division (PAATSDD) Chief Josephine Abellana magkakaroon ng thanksgiving and Ecumenical Service sa September 1 na gaganapin sa Provincial Capitol Rooftop, Amas, Kidapawan City

Ito ay dadaluhan ng mga kongresista mula sa tatlong legislative districts ng lalawigan, Municipal Mayors, Sangguniang Panlalawigan members, Department Heads, at Government Line Agencies within Provincial Capitol Compound.

Hinikayat din ang mga empleyado ng provincial government na dumalo sa nasabing pagtitipon dahil maglalagay naman ng led wall sa lobby ng kapitolyo ang opisina ng PAATSDD para maiwasan na rin ang pagkumpulan ng tao sa Capitol Rooftop at masunod pa rin ang health protocols na itinakda ng Kagawaran ng Kalusugan.

-0-

LOCAL...

South Cotabato Governor Tamayo may paliwanag sa pag-adopt ng Regional Inter-Agency Task Force sa Contact Tracing System ng lalawigan

Napatunayan sa bayan ng Polomolok, South Cotabato na epektibo sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 ang South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SC-CCTS.

Ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr, ito ang dahilan kung bakit nagkasundo ang mga myembro ng Regional Inter-Agency Task Force o RITF na gamitin na ito sa buong rehiyon. Binigyan diin ni Governor Tamayo na ngayong may pandemya kailangan ang epektibong sistema para sa contact tracing.

Kaya ayon sa gobernador kung magagamit ng tama agad na makapagbibigay ng naka-contact ng COVID-19 patient o sinumang posibleng positibo sa virus ang SC-CCTS.

Sinabi din ni Tamayo na ikinatuwa nito ang pag-adopt ng RIATF sa SC-CCTS dahil ibig sabihin nito hindi na rin mahihirapan ang provincial government sa pag-contact trace sa ibang lalawigan. Dinagdag din nito na tugon din sa kakulangan ngayon sa test kits ang SC-CCTS

Sa kanyang facebook page ipinahayag naman ni RIATF member at dating Kalamansig Mayor Ronan Eugene Garcia na unanimously approved ng Regional Task Force at RIATF ang resolusyon na pag-adopt sa SC-CCTS.

Ayon kay Garcia papalitan ang pangalan ng SCCCTS para mag-compliment sa manual Tracing Method ng PNP at DOH. Habang ng technical services at maintenance naman ay ililibre na ng South Cotabato Information Technology team maliban sa subscription sa cloud-based server.

-0-

Health protocol sa Gensan Fishport na posibleng pinagmulan ng COVID-19 infection pinaiigting ni Gensan Mayor Rivera

Ipinagutos ni General Santos City Mayor Ronnel Rivera sa management ng fishport complex sa lungsod na tiyakin ang mariing pagsunod sa health protocols. Ito ay matapos matukoy ang fishport complex sa Barangay Tambler bilang isa sa mga posibleng pinagmulan ng COVID-19 infection.

Iginiit ni Rivera ang mandatory na pagamit ng face mask, face shield at pagsunod sa social distancing protocol ng lahat na mga mangagawa at traders na pumapasok sa lugar. Ayon sa alkalde kailangan itong gawin para makontrol ang pagkalat ng virus.

Ang hindi pagsunod ng mga mamamayan sa social distancing sa ilang mga matataong lugar ay ikinaalarma ng mga mamamayan sa nasabing lungsod. Pero ayon kay Rivera mahalaga sa pagpapanatili ng food supply sa region 12 ang Gensan Fish port kaya hindi nila ito maaring ipasara Ang 32 heactares na fishport complex ay pinamamahalaan ng Philippine Fisheries Development Authority ng Department of Agriculture.

Kaugnay nito kinumpirma naman ni Surallah, South Cotabato Mayor Antonio Bendita na may exposure sa Gensan Fishport ang 49 years old na COVID-19 patient sa kanilang lugar.

-0-

LOCALL..

Nakapagbigay ng mahigit 36 million pesos na halaga ng food assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 sa mga mamamayan na apektado ng COVID-19 pandemic sa mga lalawigan ng North Cotabato, South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat.

Ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo ang mahigit 63 thousand boxes ng family food packs ay ipinamigay ng ahensya simula pa noong Marso kung kelan tumama ng health crisis sa bansa.

Sinabi ni Espejo na nakinabang din sa nasabing tulong ang mga Locally stranded individuals o LSIs, Returning Overseas Filipinos o ROF at kanilang mga pamilya napilitang umuwi dahil sa pandemya. Kinumpirma ni Espejo na pinakahuling nabigyan ng family foo dpacks ang may isang libong mga pamilya at LSI sa Mlang, North Cotabato.

Dinagdag din nito na natugunan din ng DSWD ang mahigit 1,700 bags ng bigas na hiniling ng mga local government unit sa region 12. Tiniyak ng nasabing DSWD 12 official na handa pa rin silang tumulong sa mga nangangailangan LGU.

-0-

LOCAL...

Tourism establishments na nagsara dahil sa COVID-19 unti unti nang nagbubukas ayon kay South Cotabato Provincial Tourism Officer Argie Asaria

Nagbubukas na ng paunti-uni ang apatnapung mga establisemento sa lalawigan ng South Cotabato matapos magsara noon dahil sa pandemya sa COVID-19.

Kinumpirma ito ni Provincial Tourism Officer Argie Asaria. Ayon kay Asaria ang mga tourism establishment na ito ay nabigyan ng Certificate of Authority to Operate ng Department of Tourism o DOT region 12.

Kabilang sa mga ito ang mga resort at restaurant. Nilinaw din ni Asaria na bago nabigyan ng permiso na magbukas muli ininspeksyon din ng mga taga DOT 12 ang nasabing mga establisemento. Layon nito na matiyak ang kanilang pagsunod sa COVID-19 health protocols.

Dinagag din ni Asaria na maging ang kilalang zipline sa bayan ng Lake Sebu ay bukas na rin sa mga turista. Sinabi ni Asaria na bagama’t hindi nila pinapayo ang paglalakbay sa ibang lugar, sinusulong naman ng provincial tourism office ang domestic travel.

Paliwanag ni Asaria kailangan iton gawin para kahit papaano ay makabawi sa dagok na dala ng pandemya ang industriya ng turismo sa South Cotabato. Voice Clip…Si South Cotabato Provincial Tourism Officer Argie Asaria

-0-

DA 12 Regional Director umapela sa mga LGU na bilhin ang produktong palay ng kanilang mga magsasaka

Bilhin ang produktong palay ng mga magsasaka bilang kabahagi ng kanilang relief assistance sa panahon ng krisis.

Ito ang panwagan sa mga local government unit ni Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen. Ayon kay Mangelen, sa pamamagitan nito ay makatutulong ang mga LGU sa pag-stabilize o pagpapanatili sa presyo ng palay.

Dinagdag din ng nasabing DA 12 official na tuloy din sa pagbili ng palay ng mga magsasaka ang National Food Authority o NFA. Tiniyak din ni Mangelen na may mga safety nets ang NFA para matiyak na hindi babagsak ang presyo ng palay.

Ito ay sa pamamagitan ng pagbabawal ng importasyon ng bigas. Ipinahayag din ni Mangelen na nanatili pa rin sa 19 pesos kada kilogram ang presyo ng palay sa rehiyon.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Nasa mahigit 3,000 ang naitalang bagong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa huling report ng DOH, umabot na sa 205,581 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 68,357 ang aktibong kaso.

Sinabi ng kagawaran na 3,249 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa.

-0-

Pabor si Health Secretary Francisco Duque III na mabusisi sa pagdinig sa Senado ang kanyang public service record.

Aniya, kung may madiskubre na kahit hibla lang ng ebidensiya na makakapagsabi ng kaugnayan niya sa mga sinasabing anomalya sa PhilHealth, handa siyang maalis sa puwesto.

Sinabi ni Duque na handa siya sa bagay na ito upang malinis niay ang kanyang pangalan. Open book naman daw ang kanyang service record sa gobyerno kayat wala siyang tinatago.

Mariin niyang itinanggi ang sinabi ni resigned PhilHealth anti-fraud officer Thorsson Montes Keith na siya ang ‘godfather’ ng sindikato sa loob ng ahensiya.

NDBC NATIONAL BALITA EXPRESS ……………….