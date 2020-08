NDBC BIDA BALITA (Aug. 29, 2020)

HEADLINES:

1. ISA PA nasawi dahil sa COVID-19 sa Maguindanao; 27 bagong kaso ng nagpositibo naitala sa BARMM

2. Suspension ng operasyon ng ilang private schools sa Soccksargen dahil sa COVID-19 pandemic, kinumpirma ni Deped 12 Regional Director Farnazo

3. LOCALIZED preventive lockdown, ipinatupad sa isang lugar sa Pres. Roxas, North Cotabato, matapos magpositibo ang isang LSI doon, ayon kay health chief Dr. Dominic Laus,

4. KORONADAL CITY, meron nang unang kaso ng COVID-19 positive, pero ayon sa city health, hindi sa lungsod nakuha ang virus kundi posibleng sa Davao hospital

5. 30 MGA BAHAY, sinira ng landslide sa Sultan Kudarat, Maguindanao

6 CLEARING OPERATION ng mga sasakyang na nakaparada sa mga national highway ng Koronadal, ipatutupad na sa Sept. 1, ayon kay Traffic Chief Danilo Asong

7 BISHOP CHARLIE INZON, OMI, humiling sa pamahalaan na konsultahin ang mga tao bago magdeklara ng martial law.

8 BILANG ng COVID-19 confirmed cases sa bansa nasa 209,544

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

NADAGDAGAN pa ng isa ang bilang ng mga nasawi dahil sa Covid-19 sa Maguindanao.

Sinabi ni Maguindanao health chief Dr. Elisabeth Samama na ang ikalawang pasyente na nasawi ay ang 64 na taong gulang na taga Barangay Making, Parang, Maguindanao.

Siya ay labandera ng PNP-BARMM Regional Training Center sa loob ng Camp SK Pendatun sa Barangay Making at pinaniniwalaang nahawa sa mga miembro ng PNP na naka-lockdown dahil positibo sa Covid-19.

Sibabi ni Samama na bago pa man na-lockdown ang training center ang labandera ay nagsilbi pa at naglaba ng mga gamit ng training center.

Dahil sa peptic ulcer disease, siya ay na-confine sa Cotabato Regional and Medical Center noong August 5 at inoperahan.

Bago ang operation, siya ay isinailalim sa RT-PCR tests kung saan siya ay nagpositibo sa Covid.

Idinagdag ni Samama na naisagawa na ang contact tracing sa mga taong nakasalamuha ng labandera.

Ang unang COVID-19 fatality sa lalawigan ay ang 54-year-old na babae mula Barangay Rebuken, Sultan Kudarat, Maguindanao na nasawi noong Aug. 23.

DAhil meron nang mga nasawi sa lalawigan, sinanay ng IPHO-Maguindanao ang mga kasapi ng provincial and municipal disaster risk reduction and management offices tungkol sa tamang pag-asikaso at paglibing sa mga nasawing positibo sa Covid upang maiwasan ang contamination.

-0-

Local..

Nilinaw ni Koronadal Acting City Health Officer Dr. Edito Vego na isang buwan nang naka-admit sa Southern Philippines Medical Center sa Davao city ang 56 years old na lalaki mula lungsod na nagpositibo sa COVID-19.

Ayon kay Vego naniniwala siya na dahil 14-days lamang ang incubation period ng virus , marahil ay nahawa nito ang nasabing COVID-19 patient doon mismo sa nasabing ospital.

Kaya ayon kay Vego walang dapat ikabahala ang mga mamamayan ng lungsod.

Gayunpaman ayon kay Vego mariing minomonitor ngayon ng city health office ang pamilya ng pasyente.

Paliwanag ni Vego, posible kasing iba sa mga ito ay nagabantay din at nagkaroon ng close contact sa COVID-19 patient

Ayon kay Vego ang Koronadal City ay nakapagtala na ng 16 na COVID-19 Case.

Labinlima sa mga ito ang naka-recover, habang isa naman ang nanatili pa ring active case.

-0-

LOCAL..

SAMANTALA, SA BANGSAMORO REGION, 27 ang nadagdag sa bilang ng mga nagpositibo sa sakit hanggang kagabi.

Ayon sa Ministry of Health, abot na ngayon sa kabu-uang 641 ang bilang ng mga may Covid-19 sa buong rehiyon.

Lahat ng mga bagong kaso ay mula sa Lanao del Sur at Marawi City kung saan iniulat na umiiral na ang local transmission.

Nanatili ang Lanao at Marawi sa may pinakamaraming bilang ng positive cases sa 297 habang ang Basilan at Lamitan City ay may 108, Maguindanao ay merong 95 at Sulu ay may 17 habang ang Tawi-Tawi ay may apat.

Abot naman sa 17 ang bilang ng mga nasawi matapos na pumanaw ang tatlo sa Lanao del Sur.

-0-

LOCAL..

IPINANUNUKALA ni Maguindanao Second District Congressman Toto Mangudadatu na pag-isahin na lamang ang mga state university and colleges sa Maguindanao at tawagin itong MAGUINDANAO STATE UNIVERSITY o MaSU.

Sa panayam sa Gandang Umaga Bida ng DXMS AM - Radyo Bida, sinabi ni Congressman Mangudadatu na isinilang na nito sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 6896 o An Act Establishing the Maguindanao State University.

Hangad ng kongresista na pag-isahin ang Mindanao State University o MSU-Maguindanao, Upi Agricultural School at University of Southern Mindanao - Buluan Extension at magbukas pa ng iba pang sangay ng MaSU sa iba pang mga bayan sa lalawigan.

-0-

Local………………..

NASIRA ANG MAY 30 MGA BAHAY Barangay Matengen, Sultan Kudarat, Maguindanao dahil sa naganap na landslide kasunod ng malakas na buhos ng ulan.

Sinabi ni Sutlan Kudarat Mayor Shameem Mastura malakas ang agos ng tubig baha sa Simuay River kayat natibag ang lugar na merong mga bahay na sinundan pa ng landslide.

Wala namang iniulat na nasawi o nasaktan sa insidente.

Agad na tumanggap ng tulong ang mga apektaodng pamilya mula sa LGU.

-0-

LOCAL…

HINILING NI JOLO BISHOP CHARLIE INZON, OMI sa pamahalaan at military na konsultahin muna ang mga mamamayan ng Jolo at Sulu bago magdeklara ng martial law.

Mahalaga, ayon kay Bishop Inzon, na madinig din ng gobyerno ang saloobin ng mga mamamayan ng Jolo kasunod ng naganap na twin bombing doon.

Inirekomenta niya na kausapin ng pamahalaan ang major stakeholders tulad ng the local government, civil society organizations, religious groups, people’s organizations upang magtagumpay ang planong Martial law.

Nanawagan din si Bishop Inzon sa lahat ng mamamayan ng Jolo na makipagtulungan upang makamit ang tunay na kapayapaan.

Nauna rito, inirekomenda ni Philippine Army chief Lt. Gen Cirilito Sobejana na isailalim sa Martial Law ang buong lalawigan upang malayang matugis ng Army ang Abu Sayyaf na nasa likod ng pambobomba.

-0-

Local…

MAY SINUSUNDAN NANG LEAD ang PNP sa Pikit, North Cotabato sa dalawang lalaki na pumatay sa barangay kagawad sa national highway.

Ayon kay Pikit town police chief Capt. Mautin Pangandigan, dalawang anggulo ang tinitingnan ng mga police na posibleng dahilan ng pag-ambush kay Bgy Kagawad Hayrollah Bateg, 33 ng Barnagay Balakakan, Pikit, North Cotabato.

Siya ay dead on the spot matapos barilin habang nagmamaneho ng motor sa highway ng Barangay Dalingaoen, Pikit.

-0-

LOCAL...

Mas lumawak pa ngayon ang epekto ng African Swine Fever o ASF sa ilang mga lugar sa North Cotabato. Ito’y makaraang umabot na sa labinsiyam na mga Barangay ang apektado na kinabibilangan ng apat na mga bayan at isang lungsod.

Kinumpirma naman ni Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia na nasa apatnapung mga baboy na ang nadepopulate sa Barangay Malungon, Makilala Cotabato matapos na magpositibo sa laboratory test ang kinuhang blood sample mula sa ilang alagang baboy sa nasabing Barangay.

Samantala, sinisimulan na rin ang culling activity na pasok sa 500 meter radius mula sa Barangay Muaan at Barangay Gayola Kidapawan City kung saan nakitaan na rin ng positibong kaso ng ASF sa lugar. Sa pinakahuling datus ng OPVET, abot na sa 2, 138 na mga alagang baboy ang nadepopulate kung saan nasa higit limang daan na hog raisers na ang apektado.

Patuloy namang isinagsagawa ng tanggapan ang Information Dissemination Campaign sa iba pang mga lugar sa probinsya upang hindi na madagdagan at lumawak ang epekto ng ASF.

Hinihikayat din nito ang mga Barangay Official na makipagtulungan sa kanilang kampanya lalo na sa kanilang Area of Responsibility.

-0-

LOCAL...

Isang Barangay sa President, Roxas, North Cotabato, isinailalim sa Localized Preventive Lockdown matapos magpostibo sa COVID-19 ang isang LSI na nakapagtapos na sa kanyang 14-day quarantine

Nakahome quarantine na ngayon ang higit sa isang daan na mga indibidwal na nakasalamuha ng COVID- 19 patient na isang Locally Stranded Individual sa Barangay Kisupaan, President Roxas, North Cotabato.

Ayon kay Municipal Health Officer Dr. Dominic Laus, ito’y makaraang magpostibo sa COVID- 19 ang cancer patient na nakalabas na ng Quarantine facility dahil sa natapos na nito ang kanyang quarantine period bago paman lumabas ang resulta ng swab test.

Kaugnay nito, agad na ipinatupad ng LGU ang Localized Preventive Lockdown, ibig sabihin bawal munang lumabas o makapasok sa nasabing lugar upang maiwasan ang local transimission case.

Tatlong araw na din anyang nakalabas ang pasyente bago pa lumabas ang resulta ng test na kinuha sa kanya sa Davao City at nagpositibo pa rin sa sakit sa ikalawang pagkakataon matapos irefer sa SPMC.

Sa ngayon, inaantay na lamang ang test result ng higit sa isang daan na mga nakasalamuha ng pasyente kabilang ang kanyang kapamilya pero kung negatibo ang resulta agad na aalisin ang ipinatutupad na preventive lockdown.

Panawagan din nito sa lahat ng mga taga Roxas na makipagtulungan sa pamahalaan at sumunod sa itinakadang health protocols sa pag-iwas sa COVID-19.

-0-

LOCAL...

Kauna-unahang integrated farm school para sa mga dating NPA supporters pinasinayaan ng militar sa Magpet, North Cotabato

Libu-libong mga dating supporters o tinaguriang mga miyembro underground mass organization ng New People’s Army o NPA ang makikinabang ngayon sa itinatag na integrated farm school ng militar sa Brgy Pangao-an, Magpet, North Cotabato.

Ayon kay 72nd Infantry Battalion Commanding Officer Lt.Col.Rey Alvarado, ang isang ektaryang lupain ay siyang magiging venue rin sa pagsasagawa ng iba’t-ibang skills training sa mga dating NPA supporters na pangungunahan naman ng TESDA.

Makikita naman sa loob ng nabanggit na farming school ang iba’t-ibang taniman ng gulay at prutas, at mga alagang hayop. Ang nasabing learning site ay accredited ng Department of Agriculture-Agricultural Training Institute na pangangasiwaan naman ni Farm Manager at Administrator Donabelle Cabaya.

Nabatid na una nang nagsagawa ang militar ng community support program sa iba’t-ibang mga barangay na sakop ng 72nd IB kabilang na rito ang pag-organisa ng iba’t-ibang People’s Organization kaakibat ang mga plano at benepisyo ng gobyerno na maaaring maitulong sa mga ito.

Umaasa ang militar at iba pang mga partner agencies na magiging malaking tulong sa mga dating supporters ng rebeldeng NPA ang Gabay-Bayawon Integrated Farm School upang hindi na babalik ang mga ito sa pagsuporta sa ideolohiyang sumasalungat sa pamahaalan.

-0-

LOCAL..

Alam niyo ba na ang si Frank Carpenter ang pinakaunang gobernador sa Cotabato province na nagsilbi ng taong 1914 hanggang sa taong 1917.

Ito ay mayroong tatlong distrito para sa first district, binubuo ng bayan ng Pigcawayan, Libungan, Alamada, Midsayap, Aleosan at Pikit. Para sa ikalawang distrirto, binubuo ng President Roxas, Makilala, Kidapawan City, Magpet, Arakan at Antipas.

Sa pangatlong distrito, ito ay ang bayan ng Tulunan, Matalam, Kabacan, Carmen, Mlang at Banisilan. Ayon naman sa 2015 Census of Population and Housing, umabot na sa 1, 379, 747 ang populasyon ng lalawigan as of August 2015.

Pikit ang may pinakamalaking populasyon sa probinsya ng Cotabato na umabot sa 154, 441 sinundan ng Midsayap na merong 15, 684 populasyon.

Samantala, sa pagdiriwang ng ika-106th founding anniversary ng buong probinsya ideneklarang Special Working Day sa September 01, 2020.

-0-

LOCAL...

Itinaas na ng PNP sa full alert status ang kanilang pagbabantay sa Kidapawan City.

Ito’y kasunod ng naganap na kambal na pagsabog nitong lunes sa Jolo, Sulu.

Sinabi sa Radyo BIDA ni Kidapawan City PNP Chief Rammel Hojilla, kasunod ng nasabing pangyayari mas hinigpitan pa ng mga pulis ang kanilang seguridad sa lahat ng entry at exit points sa lungsod. Dahil hindi anya maipagkakailang nakaranas na rin noong una ng pamomomba ang lungsod.

Hiniling naman ni Hojilla ang kooperasyon at pakikipagtulungan ng bawat Kidapaweño upang hindi makapasok at hindi makakapaghasik ng di magandang gawain ang may mga balak na pumasok upang makapanggulo sa lungsod.

-0-

LOCAL...

Makiisa sa nationwide 2020 Census of Population and Housing o CPH na magsisimula sa September 1. Ito panawagan sa mga mamamayan ng rehiyon ni Philippine Statistics Authority o PSA 12 Regional Director Atty. Maqtahar Manulon.

Ayon kay Manulon, obligado ang publiko na sagutin ang mga katanungan ng mga enumerator. Paliwanag ni Manulon mahalaga kasi sa pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno ang datus na makukuha sa census tulad population housing ratio.

Tiniyak din ni Manulon na walang dapat ipangamba ang mga mamamayan sa CPH dahil confidential ang lahat ng mga impormasyon na makukuha ng mga enumerator. Ayon kay Manulon, hindi maaring gamitin ang mga ito sa korte, anumang legal o administrative investigation dahil kailangan lamang dito ang statistics.

Binigyan diin din nito na sinanay din ng PSA ang kanilang mga enumerator kung papaano mapanatili ang confidentiality ng kanilang mga datus. Nilinaw din nito na apolitical o hindi maaring gamitin sa politika ang datus na kanilang makukuha.

-0-

LOCAL..

Dalwamput apat sa tatlumput walong mga private school sa Region 12 na nagsuspinde ng kanilang operasyon ay kindergarten, lima ang elementarya, tig apat na junior at integrated school at isang senior high school.

Kinumpirma ito ni Deped 12 Regional Director Allan Farnazo. Dinagdag ni Farnazo na labinisa sa mga eskwelahan na ito ay nasa South Cotabato, anim sa General Santos City, tig lima sa Kidapawan city at Cotabato Province, apat sa Cotabato City, tatlo sa Sarangani, at tig dalawa sa Sultan Kudarat at Tacurong City Division.

Ipinahayag ni Farnazo na wala namang private school sa Koronadal ang tumigil ng operasyon. Ayon kay Farnazo huminto pansamantala ng operasyon ang nasabing mga private school dahil sa mababang enrollees o kalawan ng mga nagpa-enroll.

Sanhi naman ito ayon kay Farnazo ng COVID-19 pandemic. Sa kabila nito nilinaw ni Farnazo na tuloy pa rin ang operasyon ng 538 o 96.05 percent na mga private schools sa region 12 ngayong school year.

-0-

LOCAL...

Walang plano si Koronadal Mayor Eliordo Ogena na ipatupad muli ang ang “No Movement” Sunday sa lungsod.

Ito ay sa kabila naman ng patuloy na pagdami ng mga kaso ng COVID-19 at local transmission sa karatig bayan ng Polomolok. Paliwanag ng alkalde, mahirap ipatupad muli ang “No movement” Sunday dahil magiging sahi ito ng tuluyang pagbagsak ng ekonomiya ng Koronadal. Ayon kay Ogena kung mangyayari ito mas malaki pang problema.

Dinagdagdag din nito na kapag walang kita ang city government wala riin itong kakayahan na panatilihin sa kanilang mga tahanan ang publiko at suportahan ang kanilang mga pangangailangan. Pero umapela ang alkalde sa mga mamamayan ng Koronadal na para makatulong sa pagkontrol ng COVID-19 sumunod sa health protocols.

Ang mga ito ay ang pagusuuot ng face shield, face mask, social distancing at iba pa.

-0-

LOCAL..

Inanunsyo ng ng provincial tourism office ng South Cotabato ang top ten finalist sa kanilang Songwrting Contest.

Ang mga ito ay sina Yzel Duque, Rey Ortilano, Kearly Joy Victorio , Ela Salada, Adonis Flores Jr., Ryan Gazo, Stephen Celestial, Jong Mabayog, Aldrin Mananes, KimNathaniel Tan, at Justin Santiago. Ayon kay Provincial Tourism Officer Argie Asaria, layon nito na i-revive ang industriya ng turismo ng south Cotabato sa pamamagitan ng komposisyon ng mga local composer.

Ipinahayag din ni Asaria na ang final judging ay magaganap sa culmination ng tourism month celebration sa September 30. Dinagdag din nito na may kakayahan din ang mga netizen na magpanalo sa isang komposisyon sa pamamagitan ng official Facebook page ng Land of the Dreamweavers. Magiging batayan naman sa mananalong komposisyon ang musicality, style, interpretation ,tourism and cultural integration.

-0-

LOCAL...

Clearing operation sa mga sasakyang na nakaparada sa mga national highway ng Koronadal,ipatutupad ng City traffic office ng lungsod

Sisimulan ng City traffic section ang clearing operation sa mga national highway ng Koronadal sa September 1. Ito ay ayon kay Traffic Operation Officer Chief Danilo Asong. Sinabi ni Asong na ang gagawing ito ng kanilang tanggapan ay bilang pagtalima na rin sa ordinansa ng Koronadal na nagre-regulate ng parking area ng mga sasakyan sa National Highways, General Santos Drive at Alunan Avenue.

Ibig sabhin nito ayon kay Asong, bawal pumarada ang mga sasakyan sa nasabing mga daan. Ang mga violator ayon kay Asong ay papatawan ng kaukulang penalidad. Paliwanag ni Asong kailangan nila itong gawin para maresolba ang problema sa trapiko sa Koronadal.

Iginiit din ni Asong na dahil sa pagdami din ng mga sasakyan, kailangan a ng lokal na pamahalaan na ipagbawal ang parking sa mga national highway ng lungsod. Sinabi din nito na katuwang nila sa paghuli sa mga violator ang mga kasapi ng highway patrol group ng PNP.

Ayon kay Asong maaring iparada ng mga mamamayan sa Koronadal ang kanilang mga sasakyan sa compound ng lumang city hall na malapit lang sa city traffic office Pero nilinaw ni Asong na sa unang labinlimang araw ng kanilang clearing operation wala munang huhulihin.

Sa halip ay papaalalahanan muna ang mga motorista sa pagpapatupad no parking policy sa mga national highway ng Koronadal Voice Clip…Si Koronadal Traffic Operation Officer Chief Danilo Asong

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Patuloy pa rin ang pag-akyat ng kumpirmadong kaso COVID-19 sa Pilipinas, ayon sa Department of Health.

Ngayong palapit na ang pagsasara ng ika-24 linggo ng quarantine restrictions, nakapagtala pa ng 3,999 karagdagang kaso ang DOH.

Sumatutal, nasa 209,544 na ang kabuuang bilang ng coronavirus carrier sa Pilipinas.

Kung titignan ang mga datos, nagmula sa mga sumusunod na lugar ang pinakamaraming freshly reported cases ngayong araw:

National Capital Region (2,097)

Laguna (178)

Cavite (138)

Batangas (132)

Cebu (125)

Hindi naman pinalad ang 91 pang pasyente, matapos ang pakikipagbuno sa COVID-19. Dahil diyan, 3,325 na ang local casualties sanhi ng virus.

NDBC NATIONAL EXPRESS BALITA..

Ø Shortlist para sa PNP chief candidates, naisumite na kay P. Duterte, ayon kay DILG Sec. Eduardo Año

Ø 'COVID-19 vaccine trials' sisimulan sa Cavite sa susunod na 2 linggo. Marami na ang nagboluntaryong maging trial patients.

Ø Sabi ni Senate Pres. Tito Sotto, hindi na kailangan ang Martial Law sa Jolo, Sulu dahil meron nang anti-terror law.

Ø Mga nagbitiw na PHILHEALTH officials, hahabulin pa rin ng Malakanyang. Hindi ibig sabihin na nag resign na sila ay pwede na silang pumunta at mamasyal sa Amerika, ayon kay presidential spokesperson Sec. Harry Roque.

Ø Cavite Gov. Jonvic Remulla humingi ng pang-unawa sa zoom sex scandal ng dalawang opisyal ng barangay. Hiling niya na itigil na ang pagpapakalat ng video dahil may mga anak ang dalawa na nasasaktan

-0-

ABROAD:

KAILANGAN umanong isailalim sa COVID-19 testing ang mga indibidwal na may exposure sa mga COVID patient kahit wala silang nararamdamang sintomas.

Ito ang iginiit ng World Health Organization o WHO matapos kumalas ang US Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa una nitong posisyon, at sinabing hindi kailangan ma-test ang mga walang sintomas na close contact ng COVID-19 cases.

Ayon kay WHO COVID-19 technical lead Maria Van Kerkhove, mas makabubuti kung palalawakin pa ang testing nang matukoy kung sino mula sa mga indibidwal ang mild at asymptomatic.

Ang guidelines na dinevelop ng WHO ang siyang sinusunod ngayon ng Department of Health ng Pilipinas. Sa gitna ng diskusyon ng international agencies, nilinaw ni Health Undersec. Maria Rosario Vergeire na ang ipinatutupad namang protocol ng bansa ay agarang isolation sa close contacts - may nararamdaman mang itong sintomas o wala Payo naman ng opisyal sa mga Pilipino, kung nakakaramdam ng sintomas ng COVID-19 ay agad mag- self isolate.

-0-

SPORTS..

Hindi na muna aakyat ng boxing ring si eight-division world champion Manny Pacquiao hanggang sa pagtatapos ng taon.

Ito ang inihayag ni American trainer Freddie Roach dahil sa kasalukuyang krisis na dinaranas ng buong mundo dulot ng COVID-19 pandemic.

Ngunit naniniwala si Roach na sa oras na magbalik na ang lahat sa normal, sasabak pa sa isa o dalawang mega fights si Pacquiao bago tuluyang magretiro.

Kung matatapos na aniya ang pandemic balik na naman sa ring si Pacman.

Hindi na natuloy ang planong pagbabalik-aksyon ni Pacquiao noong Hulyo dahil sa paputok ng pandemya.

Sa halip, nakasentro ang atensiyon ng reigning World Boxing Association (WBA) welterweight champion sa pagtulong sa COVID-19 fight ng bansa.