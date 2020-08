NDBC BIDA BALITA (Aug. 3, 2020)

HEADLINES:

1. BASILAN Congresman Mujiv Hataman, tiniyak na wala umanong dapat ipangamba ang kanyang mga nakasalamuha sa Cotabato city at Davao city matapos siyang magpositibo sa COVID 19.

2. North Cotabato Provincial Anti-Illegal Drugs Abuse Council, inaprubahan na ang higit sa 40 million pesos na budget para sa kampanya kontra iligal na droga ng lalawigan.

3. Mayor Pablo Matinong ng Sto. Niño, South Cotabato inihatid na sa kanyang huling hantungan.

4. MATAPOS ma–bash ng netizens, Senator Cynthia Villar, nilinaw na government officials ang sinabihan niyang dapat mas pagbutihin ang trabaho

ANG DETALYE NG MGA BALITA

LOCAL...

NADAGDAGAN PA ng dalawa ang bilang ng mga gumaling na na mga pasyente ng COVID 19 ang Cotabato City nitong weekend.

Kaya naman sa record ng DOH 12, umakyat na sa 21 ang COVID 19 recovery cases sa Lungsod.

Ang Cotabato city ay mayroong kabuuang 28 total covid-19 cases.

Sa buong region 12, nakapagtala na ang DOH 12 ng 287 confirmed covid-19 cases at tatlo sa tatlong covid-related deaths

Pinakamaraming naitalang kaso pa rin sa South Cotabato na umaabot sa 68 at Sarangani na mayroon naming 65 confirmed COVID-19 cases.

Samantala, sa BARMM, pinakamarami pa ring naitalang kaso ng COVID-19 ang Lanao del Sur/Marawi City na mayroong 182 confirmed cases, sumunod ang Basilan na may 100 cases; Maguindanao na may 39 cases, at Sulu na may 12 cases.

Sa report ng BARMM Ministry of Health, pumalo na sa 456 ang naitalang COVID1-19 confirmed cases sa buong rehiyon.

-0-

LOCAL...

Tatlong mga Locally Stranded Individual na taga North Cotabato, nagpositibo sa COVID-19

Nadagdadagan pa ng tatlo ang bilang ng Coronavirus Disease o COVID-19 patients sa Cotabato Province. Ito’y makaraang magpositibo sa sakit ang tatlong mga Locally Stranded Individual o LSI na mula sa Maynila.

Ayon kay EOC Manager at Taskforce COVID-19 spokesperson Board Member Philbert Malaluan, unang naitala ang 24 anyos na lalaki na mula sa bayan ng Tulunan. Habang pangalawang naiulat ang 40 anyos naman na babae na taga Arakan, North Cotabato kung saan ito ang kauna-unahang kaso na naitala sa bayan. Kapwa dumating sa probinsya ang pasyente noong July 30 at agad na inilipat sa kanilang isolation facility sa kanilang LGU.

Ang lalaki na mula sa Tulunan ay may mild symptoms habang ang babae naman na mula sa Arakan ay asymptomatic na at stable na ang kondisyon. Samantala, iniulat naman kagabi ng DOH ang ika apatnaput apat na kaso sa probinsya.

Siya ay 31 anyos na babae mula sa bayan ng Banisilan. Habang naka isolate, nakaranas ito ng lagnat at ubo noong July 20 dahilan upang kunan ng swab test noong Hulyo 22. Sa kasalukuyan ay asymptomatic na ang pasyente, nasa stable condition at patuloy na naka isolate sa kanilang LGU Isolation Facility.

Sa ngayon, isinasagawa na ang contract tracing sa mga nakasalamuha ng panibangong mga pasyente. Sa nasabing bilang dalawangput dalawa ang active cases.

Pumalo naman sa 14, 047 ang kabuuang bilang ng mga Persons Under Monitoring o PUM na totally cleared batay sa pinakahuling tala ng Integrated Provincial Health Office. Bumaba naman sa 1,981 ang numero ng patuloy na naka quarantine/isolated habang 91 ang mga tinaguriang suspect.

-0-

Kidapawan City LGU, planong magtayo ng sariling testing facility para sa mga suspect o probable case ng COVID-19 sa lungsod

Para mapabilis ang pagkuha ng test sa lahat ng suspect at probable case ng COVID-19 sa Kidapawan City, plano ngayon ng lokal na pamahalaan na magtayo ng sariling Polymerase Chain Reaction o PCR testing facility sa lungsod.

Ayon kay City Mayor Joseph Evangelista, ito ay batay na rin anya sa rekomendasyon ng ilang medical experts kung saan lubos na kinakailangan din ngayong panahon ng pandemya. Sinabi din ng alkalde na may private institution na nagpahayag na magbibigay ng mga equipment para sa testing facility na nagkakahalaga ng abot sa 15Million pesos.

Bumuo na rin ng team ang City LGU para tututok, mapag-aralan at mapadali ang gagawing pasilidad at nakipagpulong na rin kasama ang mga may-ari ng private hospitals sa lungsod upang mapagkasunduan kung saan sa kung saan ito ilalagay. Inihayag naman ni City Information Officer Atty Jose Paolo Evangelista, aasahan nab ago matapos ang taong 2020 ang masisimulan na ang pagpapatayo ng nasabing testing facility.

-0-

Local…………………

WALA naman umanong dapat ipangamba ang mga nakasalamuha ni Basilan Cong. Mujiv Hataman sa Cotabato city at Davao.

Paliwanag ni Cong. Hataman, July 13 and 14 siya nagtungo ng Cotabato city at Davao city.

Ngunit una siyang nagpa-swab test noong August 18 at negatibo ang resulta nito.

Nangangahulungan aniya na hindi pa siya nahawaan ng COVID-19 noong mga panahong nasa Cotabato city at Davao city siya.

Nagpa-swab test umano siya ulit noong July 30 at ang kanyang may bahay na si Isabela City Mayor Sitti Turabin-Hataman matapos silang tumanggap ng bisita noong July 25 at nakaramdam ng ilang sintomas ng COVID-19.

Kinabukasan, July 31 ay lumabas ang resulta na sila nga ay COVID-19 positive.

Ginawa ni Cong. Hataman ang paglilinaw matapos maglabas ng abiso ang Cotabato city Health Office kaugnay sa gagawing contact tracing sa mga nakasalamuha nito sa lungsod.

-0-

Local……………………

NANATILI pa rin sa category na “Low Risk Modified General Community Quarantine” ang Cotabato City hanggang walang inilalabas na bagong Guidelines ang Cotabato City LGU o ang National IATF.

Ito ang sinabi ni Composite Quarantine Team Vice Chairman Rolen Balquin matapos na ilahad ni Pangulong Duterte ang “Classification” ng Community Quarantine sa iba’t ibang panig ng bansa simula August 1-15.

Maaalalang sinabi ng Pangulo na isasailalim sa General Community Quarantine ang NCR, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu, Lapu Lapu City Mandaue at Zamboanga City.

Habang ang nalalabing bahagi ng bansa na hindi nabanggit ng Pangulo ay mananatili sa Modified General Community Quarantine.

Ibig sabihin ang Cotabato City at iba pang lugar na hindi nabanggit ng Pangulo ay mananatili pa rin sa “Modified General Community Quarantine”

Base sa pinaka latest na talaan mula sa Department of Health Region – 12, ang Cotabato City pa rin ang may pinakamababang naitala mga kaso ng COVID – 19 sa buong rehiyon kaya`t napabilang ito sa “ Low Risk” MGCQ.

Gayunman, nilinaw ni Balquin na kailangan pa ring sundin ng lahat ang minumum health standards gaya ng pagsusuot ng face mask, face shield at pagpapanatili ng physical distancing.

-0-

Local....

DAAN-DAANG mga sibilyan ang nagsilikas matapos na magkasagupa ang dalawang mga armadong grupo sa hangganan ng Pagalungan at Datu Montawal, sa Maguindanao nitong weekend.

Sinabi ni Army’s 602nd Brigade Commander Bregadier General Roberto Capulong na nagka-engkwentro ang grupo nila Kamad Andoy at pamilyang Matalam sa Sitio Lakeg Barangay Dunguan Datu Montawal at hangganan ng Sitio Betig Barangay Inug-Ug sa Pagalungan.

Ayon kay Capulong, personal umano ang alitan ng mga armadong grupo at walang kinalaman ang kanilang kina-aanibang Moro Fronts.

Natigil lamang aniya ang bakbakan nang dumating ang mga sundalo mula sa Army’s 90th Infantry Battalion Philippine Army, mga pulis at mga Barangay at LGU Official.

-0-

local...

Apat na high-powered firearms ang isinuko ng mga local na opisyal ng Kapai at Tagoloan II, Lanao del Sur sa Army’s 82nd Infantry Battalion na pinamumunuan ni Lt. Col. Rafman Altre.

Ito ay bahagi umano ng pagsisikap ng LGUs sa suportahan ang kampanya ng pamahalaan laban sa loose firearms.

Mismong si Kapai Mayor Aida Gauraki ang nanguna sa pag turnover ng isang cal. 50 Bolt Action Sniper Rifle na may tatlong mga bala at isang 7.62mm Bolt Action Sniper Rifle.

-0-

Nasa 15 mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at dalawang mga sundalo ang nasawi sa ikinasang operasyon ng militar noong July 29 sa Datu Salibo, Maguindanao.

Sinabi ni Army’s 6th Infantry Division Commanding General Major Gen. Diosdado Carreon na nagsasagawa ng ng security operation ang mga tropa ng Army’s 57th Infantry Battalion nang makasagupa ng mga ito ang hindi mabilang na mga miyembro ng BIFF at Dawlah Islamiya-Terror Group sa Barangay Penditen, Datu Salibo.

Umigting ang sagupaan bandanag alas singko ng umaga at natapos mag aalas dose na ng tanghali.

Sinabi ni Carreon na 13 sa mga sundalo ang nasugatan sa nasabing sagupaan na agad namang dinala at ginamot sa Camp Siongco Station Hospital.

Iniulat din ng militar na walong mga miyembro ng BIFF at Dawlah Islamiyah ang sugatan kabilang si Hassan Indal na kanilang lider

Nagpa-abot naman ng pakikiramay si Carreon sa mga kamag-anak ng dalawang mga nasawing sundalo.

Samantala, ginawaran naman ni Carreon ng Wounded Personnel Medals ang mga matatapang na sundalo ng 57th Infantry Battalion na sina;

PFC Abel Yabo,

PFC Loney Sevillo,

PFC Khier Hyler Mosquera,

PFC Reymark Somodio,

PFC Jay-ar Embangan,

PFC Ardel Jhon Cajara,

PFC Angel Rey Migue,

PFC Van Rhuzzin Nohi,

PFC Ronnie Bucana at

Pvt John Rey Amistas.

-0-

LOCAL...

Ipinatutupad na ang mandatory na African Swine Fever o ASF testing sa mga baboy at meat products sa lalawigan ng South Cotabato. Layon nito ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot na matiyak na ligtas sa ASF ang mga ito.

Paliwanag ni Bigot tumaas kasi ang demand ng mga karneng baboy mula sa lalawigan matapos makapagtala ng kaso ng ASF ang karatig na Magpet sa North Cotabato at Davao Region. Kaya ayon kay Bigot bago ibenta sa mga green zones tulad ng Agusan, Leyte, Cebu at Maynila, kailangan meron dapat ASF-free certification ang mga karneng baboy sa South Cotabato.

Binigyan diin ni Bigot na kailangan kasi na matiyak na napoproteksyunan laban sa ASF ang napakalaking hog industry sa lalawigan. Dinagdag din nito na pinaigting din ng provincial veterinary office ng South Cotabato ang kanilang mga quarantine chekcpoints. Katuwang nila sa pagpapatupad nito ayon kay Bigot ang mga pribdong kompanya, law enforcement agency at municipal at ASF provincial Task Force.

Ito ay bukod pa sa pagpapalawak ng information education campaign o IEC sa ASF. Voice Clip….Si South Cotabato Provincial Veterinarian Dr. Flora Bigot.

-0-

LOCAL...

Mayor Pablo Matinong ng Sto. Nino South Cotabato inihatid na sa kanyang huling hantungan

Sumama sa mga kaanak ni Sto. Nino Mayor Pablo Matinong Jr. sa paghatid sa kanyang huling hantungan noong Sabado ang daang daang mga consituents nito sa nasabing bayan. Mula sa tahanan ng alkalde naglakad ang mga ito sa Sto. Nino Parish Church kung saan isinagawa ang misa para sa namayapang alkalde.

Pagkatapos nito, dinala ang mga labi ni Mayor Matinong sa Sto. Nino Municipal Hall kung saan nagkaroon ng public viewing. Nakiisa din sa pagdadalamhati sa mga mamamayan ng Sto. Nino ang mga lokal na opisyal ng South Cotabato. Bilang pagpupugay sa namayapang alkalde hinandugan din itong 21 gun salute. Inihimlay naman ang pinaslang na alkalde sa Sto. Nino Public Cemetery. Hanggang sa huling hantungan, hustisya pa rin ang sigaw ng mga nakilibing.

Ayon naman sa isa sa mga constituent ni Matinong na si Alyas Dondon, labis na ikinalungkot ng mga mamamayan ng Sto. Nino ang hindi inasahang pagpanaw ng nasabing alkalde. Voice clip…Si Alyas Dondon sa panayam sa kanya ng Radyo Bida Koronadal.

Bilang pagiingat, mariin namang ipinatupad ang COVID-19 health protocol sa mga nakiramay. Matatandaan na si Mayor Matinong ay binaril ng riding tandem suspects habang nagiinspeksyon ng road project sa Poblacion, Sto. Nino, noong July 10. Isa sa mga suspek ay kinasuhan na ng PNP

-0-

LOCAL...

Theotrical Driving sa mga kukuha ng student permit at first time driver’s license applicant sisimulan na ng LTO ngayong araw

Ipatutupad na ng Land Transportation Office o LTO ang kanilang Drivers Enahcement Program simula ngayong araw.

Ibig sabihin ayon kay LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga, kailangan na ang 15 hours na theotrical driving sa mga kukuha ng student permit at unang beses pa lamang kukuha ng driver’s license.

Paliwanag ni Gonzaga dahil sa nakakaalarma nang mga insidente ng road crashes kailangan na ng mga nagmamaneho ng dagdag na kaalaman. Sinabi ni Gonzaga na ituturo sa Drivers Enhancement Program ang mga batas trapiko tulad ng overspeeding at reckless driving. Ang mga ito kasi ayon kay Gonzaga ang madalas na nagiging sanhi ng road crashes.

Aminado ang nasabing LTO 12 Regional Director na dahil madaling nakakakuhang lisensya nawawalan na rin ng disiplina ang maraming mga driver. Voice Clip…Si LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga Kukunin naman ng mga aplikante ang Theotrical driving course sa mga driving school na may accreditation ng LTO.

-0-

LOCAL...

COVID-19 crisis nakaapekto din sa construction ng bagong terminal ng Gensan City Airport, ayon sa CAAP

Pinalawig pa ang paglalagay ng natitirang mga pasilidad sa ginagawang bagong terminal ng General Santos City International Airport hanggang sa Setyembre. Paliwanag ni Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Gensan Manager Edgardo Cueto nakaapekto kasi sa konstruksyon ng proyekto ang COVID-19 pandemic.

Ayon kay Cueto dahil sa health crisis naantala din ang pagdating sa Gensan ng mga mangagawa galing sa Indonesia. Sinabi ni Cueto na bagamat dumating na ang mga material para sa passenger boarding bridge, ang mga ito ay ilalagay ng Indonesian supplier. Dinagdag din ni Cueto na kailangan din ng mga trabahante na sumailalim sa 21 days na quarantine protocol pagdating ng mga ito sa Gensan. Kinumpirma ni Cueto na sa ngayon ay 85 hanggang 87 percent nang tapos ang expansion at rehabilitation ng main airport passenger terminal.

Pero ayon kay Cueto hindi pa nito masabi kung kelan magiging fully operational ang inaayos na airport terminal. Ang 452 million pesos airport public terminal project sa Gensan na sinimulang ipatayo noong 2017 ay target sanang matapos noong June 2019. Bahagi ito ng 959 million pesos na pondo na inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa upgrading ng Gensan City airport

-0-

LOCAL...

Farm-to-market road ng DA mapapakinabangan ng mahigit 1,200 na pamilya sa dalawang mga barangay sa Malungon, Sarangani Province.

Minamadali na ng Department of Agriculture na matapos ang kanilang farm-to-market road subproject na naguugnay sa mga barangay ng Malandag at Datal Batong sa Malungon, Sarangani Province. Sa katunayan ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen, ito ay 95 percent nang tapos. Ito ang nakita ng mga personnel ng DA 12 na nagsagawa ng inspection at billing progress sa nasabing I-Build Project.

Ang mahigit 15 kilometers na farm-to-market road ay nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. May 97 million pesos sa nasabing halaga ay mula sa World Bank at may tig 12 million pesos naman na counterpart ang DA 12 at provincial government ng Sarangani.

Sinabi na Mangelen na kapag natapos na ang proyekto, ito ay mapapakinabangan ng mahigit 1,200 na mga pamilya sa Malandag at Datal Batong.

-0-

Local...

Mga negosyanteng naapektuhan ng COVID-19 pandemic, pinayuhan ng Economic Analyst na gamitin ang Online platforms upang makatulong na maibenta ang kanilang produkto habang community Quarantine

Simula ng ipinatupad ang Community Quarantine dahil sa COVID-19, isa sa mga sector ng lipunan ang lubos na naapektuhan ay ang mga negosyante sa Cotabato Province.

May ilang business owners na nagpahayag ng pagkalugi dahil sa halos tatlong buwang pagpapatupad ng health protocols upang malimitahan ang paglabas ng mga tao at maiwasan ang pagkalat ng sakit.

Ngayong isinailalim na sa Modified General Community Quarantine ang probinsya, pinahihintulutan na ang pagbukas ng ilang negosyo upang muling makabangon ang ekonomiya.

Ayon kay Professor Marcus Monderin, Political and Economic Analyst ng University of Southern Mindanao Kabacan Campus dapat na ikonsidera ng pamahalaan ang pangmatagalan aspeto sa pagtulong ng mga pamilyang lubos naapektuhan o pagpapalago ng perang ibinigay ng gobyerno.

Maaring magsagawa ng orientation o tips mula sa eksperto kung ano ang mga magandang gawin upang mapalago ang pera na ibinigay sa kanila tulad ng SAP cash assistance bilang pangcapital sa negosyo. Dahil dito, hindi lamang hanggang sa ilang araw na panggastos ng pamilya ang pera kundi pangmatagalan tulong.

Dapat din anyang medyo luwagan na ng mga government banks ang kanilang loan policy para sa agarang pagtulong sa mga mamamayang apektado ng pandemya. Samantala, maari ring ikonsedera ang paggamit ng online platforms tulad na lamang ng facebook na patok ngayon sa mga netizen habang nililimitahan pa ang paglabas at nakacommunity quarantine pa rin.

-0-

LOCAL..

Provincial Anti-Illegal Drugs Abuse Council, inaprubahan na ang higit sa 40Million pesos na budget para sa kampanya kontra droga ng North Cotabato

Abot sa P44, 653, 000 ang inilaang budget ng Provincial Anti-Illegal Drugs Abuse Council para sa mga programa at kampanya nito laban sa iligal na droga sa North Cotabato. Ito’y makaraang aprubahan ng PADAC ang pondo sa isinagawang meeting sa pangunguna ni Cotabato Governor Nancy Catamco kamakailan.

Kalakip sa mga programang ito ay ang : Support to Anti-Drug Enforcement, Support to Provincial Anti-Drug Abuse Council, North Cotabato Kontra-Droga Community Development, education and Prevention Program, Establishment of Provincial Treatment and Rehabilitation Center (Balay Silangan), Development of a Community Treatment Rehabilitation Program.

Prayoridad din ng administrasyon ni Catamco ang kampanya kontra iligal na droga sa gitna ng COVID-19 crisis.

Samantala sa iba pang mga balita, arestado ang isang beautician sa patuloy na anti-illegal drug operation ng PNP sa Barangay Saguing, Makilala North Cotabato ala 1:40 ng hapon kahapon.

Kinilala ang suspek na si Razul Buisan Sendad, 37 years old at residente ng Alim. Street Kidapawan City. Nakuha sa suspek ang apat na mga sachet ng pinaghihinalaang shabu at nabawi rin ang 2,000 pesos na marked money. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Makilala PNP ang suspek at nakatakdang sasampahan ng karampatang kaso sa korte.

Samantala sa Kidapawan City, limang mga sachet na may lamang pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska sa isang drug suspek matapos ang ikinasang search warrant implementation ng Kidapawan City PNP sa Nursery Phase 2, Poblacion Kidapawan City alas 4:30 ng umaga kanina.

Kinilala ang suspek na si Kevvin Leo Ochavo Vasquez na residente ng nasabing lugar. Sa bisa ng search wararnt ay pinasok ang bahay ng suspek kung saan nakuha ang mga sachet ng pinaghihinalaang shabu. Si Vasquez sa ngayon ay nasa custodial facility na ng kidapawan City PNP at inihahanda na ang kasong isasampa sa kanya.

-0-

LOCAL...

Bilang ng nasita ng PNP sa unang araw ng pag-iimplementa ng ‘no barrier, no backride policy’ sa North Cotabato, abot sa mahigit 70

Nasa 75 katao sa buong lalawigan ang naisyuhan ng citation ticket ng mga pulis sa unang araw ng ‘no barrier, no backriding policy’ ng DILG na nagsimula nitong Sabado. Sa ulat na ipinarating sa Radyo Bida ng Cotabato Police Provincial Office, abot sa 47 na mga ‘authorize’ backriders o mga mag-asawa, live-in partner at immediate family ang naisyuhan ng citation ticket dahil sa hindi paglalagay ng barrier, kung saan pinakamarami rito ay mula sa bayan ng Banisilan na may 21 na sinundan ng President Roxas na may sampu, Carmen na may siyam, Pigcwayan lima at Pikit na dalawa.

Habang nasa 28 naman ang naitalang ‘unauthorized backriding’ o hindi mag-asawa, live-in partner o immediate family at wala pang barrier ang pinagmulta kung saan mayroong tig-sasampung kaso ang Pigcawayan at President Roxas.

Samantala, maliban sa mga walang barrier ay may iilang mga motorista rin ang naisyuhan ng citation ticket kahit na may nakalagay na barrier dahil walang maipakitang dokumento ang mga ito na sila ay legal na mag-asawa, maglive-in at immediate family o mga with barrier pero unauthorized. Nasa 22 naman ang nasita kung saan pinakamarami ang Pigcawayan na may 20 at dalawa naman sa bayan ng Carmen.