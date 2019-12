NDBC BIDA BALITA (Dec. 20, 2019)

NEWSCAST

DECEMBER 20, 2019 (FRI)

7:00 AM

HEADLINES:

1. MAGKAKAPATID na Ampatuan at iba pang mga suspek sa Maguindanao massacre, hinatulang guilty ng korte kahapon.

2. Bata, patay matapos matuklaw ng ahas sa Magpet, North Cotabato kahapon

3. Ceasefire sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga ektremistang grupo, pinaboran ng PNP South Cotabato.

4. MALACAÑANG, ayaw makialam sa impeachment case ni US President Donald Trump

ANG DETALYE NG MGA BALITA

“Guilty beyond reasonable doubt” ang naging hatol ni Quezon City Regional Trial Court Branch 221 Presiding Judge Jocelyn Solis-Reyes sa limang mga miyembro ng pamilya Ampatuan at 23 pa kaugnay sa Maguindanao massacre na pumatay ng 58 katao kabilang ang 32 mamamahayag.

Sa 761-pahinang promulgation of judgment na isinagawa sa Camp Bagong Diwa, Taguig City kahapon, pinatawan ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong walang pardon o parole sa mga kasong murder ang magkapatid na sina Datu Andal “Unsay” Ampatuan Jr. at Datu Zaldy “Puti” Ampatuan, gayundin sina Datu Anwar Ampatuan Sr., Datu Anwar “Ipi” Ampatuan Jr., at Datu Anwar Sajid “Ulo” Ampatuan, Manny Ampatuan, Mohades Ampatuan at Misuari Ampatuan.

Guilty din sina Police Insp. Saudi Mokamad, PO1 Jonathan Engid, Abedin Alamada alyas Kumander Bedi, Talembo “Tammy” Masukat, Theng Sali alyas Abdullah Hamad Abdullakahar, Nasser Esmael alyas Nasrudin Esmael, Police Chief Insp. Sukarno Dicay, Police Supt. Abusama Mundas Maguid, Police Supt. Bahnarin Kamaong, Tato Tampogao, Mohamad Datumanong, Taya Bangkulat, Salik Bangkulat, Thong Guiamano, Sonny Pindi, Armando Ambalgan, Kudza Masukat Uguia, Edres Kasan, Zacaria Akil at Samaon Andatuan.

Nasa 15 naman ang guilty bilang ‘accessories’ sa krimen at hinatulan ng anim hanggang sampung taong pagkakakulong.

Kabilang dito sina Police Insp. Michael Joy Macaraeg, PO3 Felix Enate, PO3 Abidudin Abdulgani, PO3 Rasid Anton, PO2 Hamad Nana, PO2 Saudi Pasutan, PO2 Saudiar Ulah, PO1 Esprielito Lejarso, PO1 Narkouk Mascud, PO1 Pia Kamidon, PO1 Esmael Guialal, PO1 Arnulfo Soriano, PO1 Herich Amaba, Police Supt. Abdulgapor Abad at Bong Andal.

Pinagbabayad din ang mga nahatulang guilty ng milyon-milyong halaga ng danyos sa pamilya ng bawat biktima ng masaker maliban sa photojournalist na si Reynaldo Momay, ang sinasabing ika-58 biktima, makaraang hindi matagpuan ang kanyang bangkay.

Samantala, may 56 na mga akusado naman ang pinawalang-sala kabilang sina Datu Akmad “Tato” Ampatuan at Datu Sajid Islam Ampatuan.

Habang umaabot pa sa 80 mga suspek ang “at-large” kaya iniutos ni Judge Reyes ang agarang pag-aresto sa mga ito.

-0-

Ang pagbaba ng hatol kahapon ay makaraan ang higit sampung taong paghihintay ng hustisya sa karumal-dumal na krimeng naganap noong November 23, 2009 sa Sitio Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao.

Maghahain lang sana noon ng kandidatura sa pagka-gobernador ang ngayon ay si Maguindanao 2nd District Rep. Esmael Mangudadatu nang harangin ang convoy ng kanyang pamilya.

Dinala ang mga biktima sa isang lugar kung saan sila niratrat ng mga armadong grupo sa utos umano ng mga Ampatuan na balak harangin ang pagtakbo ni Mangudadatu.

Matapos na pagbabarilin ang mga biktima ay tinabunan ng lupa ang mga bangkay ng mga ito gamit ang payloader para sana maitago ang krimen.

Ang Maguindanao massacre ang itinuturing na pinakamalalang ‘election-related violence’ at ‘single deadliest attack’ sa mga miyembro ng media sa kasaysayan.

Samantala, nagbunyi naman ang mga naulila ng masaker matapos ilabas ng korte ang desisyon ngunit nagpahayag ang mga abogado ng mga hinatulang guilty na aapela sila sa korte sa loob ng 15 araw.

-0-

KAAGAD NAMANG nailipat sa New Bilibid Prisons o NBP kahapon ang mga convicted criminal na pumatay sa 58 mga biktima ng Maguindanao massacre.

Pasado alas dos ng hapon kahapon nang dumating sina dating Datu Andal Ampatuan Jr. at iba pang mga pangunahing akusado sa krimen.

Bantay-sarado sila ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP hanggang makarating sa national penitentiary.

Sinalubong naman ang kanilang convoy ni Bureau of Corrections Dir. Gen. Gerald Bantag at idiniretso sa maximum security compound.

Tiniyak ni Bantag na walang espesyal na magiging pagtrato sa mga Ampatuan, kahit mga dati pa itong opisyal sa Maguindanao at pawang mga miembro ng prominenteng pamilya sa lalawigan.

-0-

TINIYAK naman ng PNP na patuloy nilang bibigyan ng mahigpit na seguridad si Quezon City Regional Trial Court Branch 221 Judge Jocelyn Solis-Reyes matapos ang guilty verdict na hatol nito sa mga Ampatuan at iba pang mga akusado sa kontrobersiyal na Maguindanao massacre case.

Ayon kay Quezon City Police District Director, Police, Brig. Gen Ronnie Montejo, mahigpit nilang babantayan si Reyes kahit naibaba na nito ang hatol laban sa mga akusado.

Aniya, ginawa na nilang triple ang bodyguards ng hukom noon pang nakaraang linggo.

Ngunit nilinaw ni Montejo na wala naman silang natatanggap na impormasyon hinggil sa banta sa buhay ng hukom.

-0-

Naibigay na ang hustisya sa karamihan sa mga biktima ng Maguindanao Massacre kahapon pero isang pamilya pa rin ang nagdadalamhati.

Ito ay matapos mapawalang-sala ang mga akusado sa pagkamatay ng photojournalist na si Reynaldo ‘Bebot’ Momay, ang ika-58 biktima ng masaker.

Ayon sa korte, hindi naman kasi natagpuan ang katawan ni Momay sa mass grave na pinaglibingan sa mga biktima.

Base sa ibinabang hatol ng korte, hindi rin kasama ang pamilya ni Momay sa mga tatanggap ng danyos na manggagaling sa mga akusado.

Sinabi ni Ma. Reynafe Castillo, anak ni Momay, na nadismaya siya sa naging desisyon ng korte.

Ayon kay Castillo, hindi sila susuko sa kaso ng kanyang ama.

Samantala, iginiit ng National Union of Journalists in the Philippines o NUJP na hindi pa kumpleto ang nakamit na hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao massacre.

Batay kasi sa 700-pahinang desisyon ni Quezon City Regional Trial Court Branch 221 Judge Jocelyn Solis-Reyes, convicted ang ilang miyembro ng Ampatuan sa 57 bilang ng kasong murder at hindi 58.

Hindi ikonsidera rito ang photojournalist na si Reynaldo “Bebot” Momay Jr. bilang isa sa mga biktima ng malagim na krimen.

Katwiran ng korte, hindi pa rin nakikita ang mga labi ni Momay.

Sa inilabas na pahayag, sinabi ng NUJP na ikinalulungkot nilang na-acquit ang 55 sa mga akusado kabilang ang ilang miyembro ng pamilya Ampatuan.

Naniniwala ang NUJP na guilty ang mga ito sa pagkasawi ni Momay.

Sinabi ng NUJP na hindi pa rin kumpleto ang hustisya para kay Momay hangga’t hindi napaparusahan ang lahat ng mga responsable sa krimen.

-0-

Local………………….

Iginiit naman ni Maguindanao 2nd District Rep. Toto Mangudadatu na naging makabuluhan ang sampung taon na paghihintay ng hustisya ng mga biktima ng Maguindanao masaker.

Ayon kay Mangudadatu, ito ay matapos katigan sila ng husgado laban sa mga responsable sa malagin na krimen.

Patunay lamang anya ang guilty verdict sa mga pangunahing akusado sa masaker na buhay na buhay pa ang hustisya sa bansa.

Hindi rin anya kailanman magiging mali ang pagpili sa tama at pagtitiwala ng lubos sa Diyos at sa saligang batas.

Bagama’t hindi lahat ng akusado ang nahatulan ng pagkakakulong, natutuwa pa rin sila dahil ang mga dapat masakdal ay tuluyan nang makukulong.

Kasabay nito ay lubos namang nagpasalamat si Mangudadatu sa mga nagdasal at nagbigay ng suporta upang makamit ng mga naulila nang masaker ang katarungan na sampung taon din nilang hinintay.

-0-

OSPITAL ang bagsak ng dalawang mga babae matapos silang tamaan ng ligaw na bala habang nasa Barangay Rosary Heights 5, Cotabato city.

Nakilala ang mga biktima na sina ELLA PASILLO, 19 anyos at EVELYN PASILO, 25 na pawang mga residente rin ng nabanggit na Barangay.

Base sa inisyal na ulat, pasado alas dyes kagabi habang hawak ng di napangalanang lalaki ang isang hand gun nang aksidente umano nitong makalabit ang gatilyo ng baril at pumutok sanhi para tamaan sa ang dalawang mga babae.

Hanggang ngayon ay patuloy na ginagamot ang mga biktima habang hindi malinaw sa report kung nadakip at kakasuhan ang responsable sa aksidenteng pagpapatutok ng baril.

-0-

KALABOSO ngayon ang isang water delivery boy matapos mahuli sa inilunsad na buy bust operation ng Pigcawayan PNP pasado alas kwatro ng hapon kahapon sa Brgy. Capayuran, Pigcawayan North Cotabato.

Kinilala ang suspect na si Gil Brizuela, 23 anyos, may asawa, at taga Brgy. New Panay ng bayan.

Sa report ng pulisya, isinasabay umano ng suspect ang pagbebenta ng tubig at shabu ngunit napagbentahan umano nito ang isang police asset kanya siya nadakip.

Nakuha mula sa suspect ang isang maliit na sachet ng pinaniniwalaang shabu at nabawi rin sa kanya ang 300 pesos na marked money.

-0-

Motorista patay habang isa pa sugatan sa vehicular crash sa Kidapawan City

Dead on the spot ang isang lalaking motorista matapos na mabundol sa isa pang sasakyan sa Purok 7, Sitio Maligaya, Barangay Balindog Kidapawan City alas 11:45 kagabi.

Sa ulat ng City PNP Traffic section, kinilala ang nasawi na si Nemrad Decasa Zamora, 37 anyos, may asawa at nakatira sa Barangay Singao ng lungsod.

Sa isinagawang imbestigasyon ng mga pulis, parehong binabaybay ng dalawang sasakyan na nasa magkasalungat na lane ng daan nang pagsapit sa lugar ay paliko na sana ang KIA Pride na sasakyan na minamaneho ni Arnel Lee Almarez, isang negosyante at nakatira din sa nasabing lugar.

Sinasabing hindi napansin ng nasawing drayber na si Zamora na nagsignal ang sasakyan na KIA Pride dahilan para bumangga ito.

Nagtamo ng malubhang sugat sa ulo at katawan si Zamora dahilan ng kanyang agarang kamatayan habang mabilis namang isinugod sa pagamutan ang sugatang drayber ng KIA na si Almarez. Patuloy naman ang paalala ng pulisya sa publiko lalo na sa mga motorista na magdoble ingat sa daan upang maiwasag madisgrasya. NDBC BIDA BALITA

-0-

Mines and Geosciences Bureau o MGB, nakapagsumite na ng report hinggil sa isinagawang on-site Earthquake Hazard Assessment sa ilang Barangay sa Kidapawan City

Naisumite na ng Mines and Geosciences Bureau o MGB kay North Cotabato Governor Nancy Catamco ang resulta ng kanilang isinagawang on site hands-on personal assessment simula noong December 9 hanggang 12, 2019 sa ilang mga Barangay sa Kidapawan City.

Sinabi ni Cotabato Board Member Philbert Malaluan, ang isinagawang re-assessment ng MBG ay mas komprehensibo kaysa sa ginawang assessment noong Nobyembre na kuha lamang sa pamamgitan ng drone shots. Nabatid na una ng ideneklarang high risk areas ang mga Barangay ng Ilomavis, Balabag, Indangan, Perez at Ginatilan sa Kidapawan City kung saan karamihan sa mga mamamayan ay mga katutubo at ang mga lupa ay kanilang ancestral domain.

Pinangunahan din ng gobernadora ang dayalogo sa pagitan ng gobyerno at mga mamamayan, kasama ang barangay officials at mga tribal leaders sa lugar. Base sa report ng MGB, walang buong Barangay na hindi habitable o hindi na ligtas ng balikan pa matapos maitala ang lindol at nilinaw din nito na ilang bahagi lamang ng isang Barangay ang delikado dahil sa banta ng pagguho ng lupa o landslide.

Pero ang mga residente na bawal ng bumalik sa kanilang lugar ay kailangan nang e-relocate ng LGU. NDBC BIDA BALITA

-0-

PNP may panawagan sa magulang matapos ang insidente ng tangkang panggagahasa ng tatlong mga suspek sa isang 16-anyos na batang babae sa bayan ng Tulunan, North Cotabato

Nanawagan ngayon ang Tulunan PNP sa mga magulang ng mga batang menor de edad na bantayang maiigi ang kanilang mga anak lalo na ngayong bakasyon.

Ito ay matapos ang insidente ng tangkang panggagahasa ng tatlong mga kalalakihan sa isang 16-anyos na batang babae sa bayan ng Tulunan, North Cotabato kamakailan.

Ayon kay Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat, bagama't nagawang maisalba ang tangkang krimen, pero ikina-alarma ito ng opisyal lalo't wala nang pasok ngayon at posibleng pagala-gala na lamang ang mga kabataan.

Nabatid kasi na nangyari ang naturang kaso sa isang swimming pool resort sa nasabing bayan sa loob mismo ng banyo kung saan dinala ng tatlong mga suspek ang nasabing dalagita pero dahil nakahingi agad ng saklolo ang isang concerned citizen ay agad na nahuli ang tatlo.

Lumalabas din sa ulat na karelasyon umano ng biktima ang isa sa mga suspek at nangyari ang insidente dahil sa sobrang kalasingan. Sinampahan na ngayon ng kasong attempted rape ang tatlong mga suspek kung saan dalawa dito ay 18-anyos habang 22-anyos naman ang isa pa.

Samantala, muli namang umapela si Napat sa mga magulang na i-monitor at laging alamin ang mga ginagawa ng kanilang mga anak upang maiwasan ang nasabing insidente. Mas mainam din aniya na kung wala namang mahalagang gagawin sa labas ay manatili na lamang sa kanilang mga bahay lalo na ang mga menor de edad. VC- NAPAT Si Tulunan PNP Chief, Police Major Jun Napat. NDBC BIDA BALITA

-0-

Bata patay matapos makagat ng ahas sa Magpet, North Cotabato.

Patay ang isang walong taong gulang na batang lalaki matapos makagat ng ahas sa Sitio Boay-Boay, Barangay Basak magpet Cotabato kahapon ng hapon.

Kinilala ang bata na si Renante Via Jr na residente ng nasabing lugar. Ayon sa report, nakasakay sa kalabaw ang bata mula sa kanilang sakahan.

Pero ng makarating ito sa bulubunduking bahagi ng lugar ay bumamba ang bata sa kalabaw at dito na tinuklaw ng ahas na may taas na 8 feet.

Sa balikat kinagat ang bata at ilang minuto lang ang nakalipas ay binawian na ito ng buhay. Sa ngayon ay nasa isang punerarya na sa Bayan ng Magpet ang bangkay ng bata.

-0-

Ceasefire sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at teroristang grupo pinaboran ng provincial director ng PNP South Cotabato

Payag si South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason sa pagpapatupad ng ceasefire sa pagitan ng pamahalaan at Communist New Peoples Army Terrorist o CNT sa kapaskuhan. Ayon kay Siason isang magandang balita sakali mang magdeklara ng ceasefire ang pamahalaan.

Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na ipagdiwang ng mas masaya at matiwasay ang Pasko at Bagong taon. Gayunpaman umapela si Siason sa mga kasapi ng CNT na sana ay tuparin ng mga ito ang ceasefire at huwag gamitin para magsagawa ng karahasan.

Dinagdag din ni Siason na sa halip na magsagupaan mas makabubuting magkasundo at magkaisa na lamang ang pamahalaan at mga armadong grupo ngayong Holiday Season.

-0-

Population Officer II ng Provincial Population Office ng South Cotabato may hiling sa mga magulang para makaiwas sa teenage pregnancy ang kanilang mga anak ngayong Holiday Season

Bantayan pang lalo ang kanilang mga anak ngayong Holiday Season para makaiwas sa teenage pregnancy. Ito ang apela sa mga magulang ni South Cotabato Provincial Population Office,Population Officer II Tristan Nabus.

Ayon kay Nabus base sa kanilang datus kadalasan ay tumataas ang bilang ng mga menor de edad na nabubuntis tuwing Nobyembre at Disyembre.

Sinabi ni Nabus na isa sa mga dahilan nito ay ang hindi pagsunod sa curfew ng mga kabataan at maging ng mga magulang dahil sa kaliwat kanang mga handaan tuwing Holiday Season.

Paalala ni Nabus sa mga magulang, ang teenage pregnancy ay nakaapekto sa bawat myembro ng isang pamilya.

Ito ang ipinahayag ni Nabus matapos kumpirmahin ang tumataas na kaso ng teenage pregnancy sa South Cotabato. Ayon kay Nabus mahigit limang daang teenage pregnancy kada araw ang naitatala sa lalawigan na kanilang ikinabahala.

Dinagdag din ni Nabus na dahil sa nakakalarmang kaso nito, plano din ng National Population Agency na ideklarang national emergency ang teenage pregnancy.

-0-

Mga balakid sa pagbibigay ng oral polio vaccine pinagusapan sa Post-Polio Vaccination review ng provincial health office ng South Cotabato

Tinalakay sa Post-Polio Vaccination Review ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang mga dahilan kung bakit abot lamang sa 93.79 percent na mga nasa zero hanggang 59 months old na mga bata ang nabigyan ng oral polio vaccine sa South Cotabato.

Mas mababa ito sa over all target nilang 95 percent. Kaugnay ito sa pagtatapos ng malawakang anti-Polio vaccination na Sabayang Patak Kontra Polio na isinagawa noong November 25 hanggang December 13.

Ayon kay National Immunization Program o NIP Coordinator Genesis Navales nakaapekto sa pagpapatupad ng Sabayang Patak Kontra Polio ang mga sumusunod: Problema sa mga boundary, kakulangan sa manpower o vaccination team, nabuburang indelible ink, magkakaibang house markings, pagtutol ng mga magulang na mabakunahan ang kanilang mga anak, paniniwala o religious beliefs, kawalan ng suporta ng ilang mga pediatrician, mabigat na vaccine carrier at kalituhan sa guidelines.

Ayon kay Navales, may mga myembro din ng vaccination team na nakagat ng aso at na-stroke habang nagsasagawa ng oral polio vaccination. Base sa datus ng IPHO naabot ng lahat ng mga barangay sa tatlong mga bayan sa South Cotabato ang 95 percent target sa Sabayang Patak Kontra Polio. Ang mga ito ay ang Norala, Sto. Nino at Tampakan.

-0-

Barangay sa Malungon, Sarangani na nakitaan ng mga bitak sa lupa matapos ang lindol, mariing minomonitor ng mga otoridad

Natagpuan ng mga mga otoridad ang tension cracks sa ilalim ng labinisang mga bahay sa Sitio Malawaan, Barangay Lutay, Malungon, Sarangani Province.

Ito ay ayon kay Office of the Civil Defense o OCD 12 Regional Director Minda Morante. Ayon kay Morante inirekomenda mismo nila sa Mines and Geosciences Bureau o MGB 12 na suriin ang nasabing mga tension cracks.

Sinira din ng lindol ang 21 mga bahay, at tig dalawang mga barangay Gym at simbahan sa Malungon. Dahil sa mga tension cracks lumikas ang maraming mga mamamayan dahil sa pangamba sa landslide. Nagpadala na ng mga tent sa mga bakwit ang Department of Social Weflare and Development o DSWD region 12.

Ayon naman kay Malungon Disaster Risk Reduction and Management Officer Jessie dela Cruz, nagkikipag ugnayan na sila sa Phivolcs at OCD. Ito ay dahil sa mga pagyanig at serye ng mga aftershocks. Sinabi din ni Dela Cruz na isa ang Malungon sa mga lugar na dinadaan ng mga major faults.

Matatandaan na ang lindol noong Lingo ay naging sanhi din ng paglikas ng mahigit isang daang mga pamilya sa Sitio Mauno barangay Maligaya, Columbio.

Nagsisilbing evacuation area ng mga bakwit ang kanilang Sitio Plaza na pinatayuan ng mga tent. Naghatid naman ng dagdag na tulong kahapon sa mga lumikas na mamamayan ang Disaster Risk Reduction and Management Office at Social Welfare Office ng nasabing bayan.

-0-

Presidente ng Justice Now Movement nagpaliwanag kung bakit hindi lubos ang kanilang kasinayan sa hatol ng korte sa Maguindanao MassacreCase.

Aminado si Justice Now Movement o JNM President Emily Luz na bagama’t ipinagpasalamat nila ang desisyon ng korte sa Maguindanao Massacre case, hindi pa rin lubos ang kanilang kasiyahan.

Ayon kay Lopez sa kabila kasi nito ay hindi rin maibalik ang buhay ng kanilang mga mahal buhay na naging biktima ng karumal dumal na krimen. Bukod dito ayon kay Lopez limamput dalawa sa mga akusado ang pinawalang sala ng korte.

Gayunpaman ayon kay Lopez, kahit papaano ay hindi nasayang ang sampung taong ginugol nila sa kaso. Ito ay matapos mahatulang guilty ang mga nagpasimuno sa krimen. Dinagdag din ni Lopez na magkakaroon pa ng pagpupulong ang mga myembro ng JNM sa General Santos City.

Ito ay upang hingin ang kanilang hinaing sa naging desisyon ng korte. Dinagdag din ni Lopez na matapos ang hatol ng korte, nakapende pa rin sa kanilang mga abogado ang susunod na maaring gawin ng mga naulila ng mga biktima sa Maguindanao Massacre.

Ang JNM ay grupo ng mga naulila ng limamput walong mga biktima sa Maguindanao Massacre na naganap noong November 23, 2009, tatlumput dalawa sa mga ito ay pawang mga kasapi ng Media.

-0-

Philippine Rice Institute namigay ng mahigit 2,000 bags ng dekalidad na binhing palay sa mga magasasaka ng South Cotabato

Nakinabang sa dalawang libong bags ng inbred rice seeds mula sa Philippine Rice Research Institute o Philrice ang mga magsasaka sa South Cotabato. Ang pamimigay ng mga ito ay pinangunahan ni Philrice 12 Regional Director John De Leon sa Barangay San Jose, Koronadal City.

Kasama nito ang mga kinatawan mula sa Agricultural Training Institute, TESDA,Land Bank of the Philippines, DBP at Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization.

Ayon kay De Leon sa ngayon ay umabot na sa mahigit 18 thousand bags na inbred rice ang kanilang naipamigay sa region 12. Mahigit 15 thousand bags ay inilaan sa lalawigan ng North Cotabato, may three thousand bags sa South Cotabato, mahigit walong libong bags sa lalawigan ng Sultan Kudarat at may isang libong bags sa Sarangani Province.

Nagpapatuloy din ang pamimigay ng Philrice ng mga dekalidad na binhing palay sa iba’t ibang mga bayan sa Soccksargen. Ito ay bilang kabahagi ng pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ng Department of Agriculture.

Layunin ng programa na matulungan ang mga magsasaka na apektado ng pagpapatupad ng Rice Tarrification Law o RTL. Inuutos ng RTL ang pagbabayad ng 35 percent na tarifa sa mga bigas na ini-import galing sa Southeast Asia. Inaasahan na makakakolekta ang pamahalaan ng sampung bilyong pisong RCEF sa loob ng anim na taon.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Ayaw nang makialam ng Malakanyang sa impeachment na kinakaharap ni U.S. President Donald Trump.

Ayon kay Presidential spokesperson Salvador Panelo, maaring denisisyunan ang impeachment ni Trump sa pamamagitan ng party affiliations gaya sa Pilipinas.

Nabatid na ang democrats ang sumuporta sa impeachment kay Trump.

Ayon kay Panelo, mas makabubuting hayaan na lamang ang Amerika na magdesisyon sa kapalaran ni Trump lalo’t ayaw din naman ng Palasyo na pinakikialaman ng ibang bansa ang mga panloob na usapin sa Pilipinas.

-0

Sa iba pang balita, ipinag-utos ng Sandiganbayan Special Division ang pagbawi sa 146 na mamahaling paintings na nabili umano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at kanyang pamilya.

Sa inilabas na 42-pahinang partial summary judgment ng anti-graft court kahapon, sinabi nitong iligal umanong nakuha ng pamilya Marcos ang naturang paintings.

Nagkakahalaga ang paintings ng higit-kumulang 24 million US dollars.

Sa kabilang dako, hihirit naman si Pangulong Duterte sa kongreso na dagdagan pa ang allowance ng mga Pinoy atleta na lumalaban sa mga patimpalak sa ibang bansa.

Sinabi ng pangulo na maaring maging sapat na sa training ang 250 thousand pesos na allowance kada buwan.

Ayaw kasi ng pangulo na naghahati-hati ang mga atleta sa maliit na allowance.

Nais din ng pangulo na gawing libre na ang pagkain ng mga atleta.

Pangako ng pangulo, pagsusumikapan niyang makalikom ng pondo para sa mga atleta.