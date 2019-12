NDBC BIDA BALITA (Dec. 21.19)

NEWSCAST

DECEMBER 21, 2019 (SAT)

7:00 AM

HEADLINES:

1. Ilan sa mga naabsweltong pulis sa Maguindanao Massacre case, maaari pang magbalik serbisyo.

2. Abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines ng North Cotabato, saludo at humanga sa katapangan na ipinakita ng hukom na humatol sa Maguindanao Massacre case.

3. NPA member na hindi na matiis ang pang-aagrabyado ng kanilang mga lider, sumuko sa militar sa Lake Sebu, South Cotabato.

4. Mahigit 100 mambabatas, suportado ang muling pagbuhay sa peacetalks ng gobyerno at NPA.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Posibleng makabalik pa sa serbisyo ang ilan sa 36 na mga pulis na napawalang-sala sa Maguindanao Massacre Case.

Ayon kay PNP Spokesperson Bernard Banac, pinag-aaralan pa nila sa ngayon ang mga individual case folders ng mga napawalang-sala na pulis bago mag-isyu ng rekomendasyon.

Kamakalawa lamang nang sinintensyahan ang 43 akusado kasama na ang walong miyembro ng pamilya Ampatuan at 19 na mga pulis ng reclusion perpetua sa 57 counts ng kasong murder.

Habang abot naman sa 58 ang napawalang-sala kasama na ang 36 na mga pulis.

Pero inihayag ni Banac na ang 17 nadismiss sa serbisyo at napawalang-sala ay dadaan sa hiwalay na proseso para makabalik sa serbisyo.

Nilinaw din nito na imposible nang makuha pa ng dalawang grupo ng mga pulis ang kanilang sweldo habang nakakulong nang ilang taon at nililitis ang kaso.

Aniya, ang mga pulis na napawalang-sala na nais bumalik sa serbisyo ay sasailalim ding muli sa orientation at training.

Nabatid na nakadepende na rin sa mga ito kung nais pa nilang bumalik sa serbisyo bilang mga pulis.

-0-

SAMANTALA, nakatakda namang ipakalat ng PNP ang mga warrant of arrest at mga larawan ng 80 iba pang akusado sa Maguindanao Massacre na nananatiling at large.

Ayon kay PNP Officer in Charge Police Lt Gen. Archie Gamboa, hiwalay na unit mula sa Criminal Investigation and Detection Group at Intelligence Group ang kasalukuyang naghahanap sa mga nagtatagong akusado.

Aniya, oobligahin na rin ang mga regional directors na hanapin ang mga ito.

Una na ring nagpahayag ng kahandaan ang Police Regional Office o PRO-12 na tugisin ang hindi pa nahuhuling mga suspek sa Maguindanao Massacre sa oras na matuklasan nilang mayroong ilan sa mga ito ang nagtatago dito sa SOCCKSARGEN Region.

-0-

Local……………………..

SA KABILANG DAKO, Sumuko naman sa militar ang apat na mga opisyal ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF - Bungos faction pasado alas 8:00 nang umaga kahapon sa Barangay Indatuan, Northern Kabuntalan.

Kinilala ng Philippine Army's 34th Infantry Battalion ang mga sumukong BIFF leaders na sina Ibrahim Odin, na itinuturong 3rd Brigade Commander; Diya Musa, 1st Battalion Commander; Daud Paglas, admin officer ng 1st Battalion; at Yasser Abunawas, anak ni Abunawas Damiyog at Operations officer ng 1st Battalion.

Ang mga ito ay pawang mga leader ng 3rd Brigade, 2nd Division ng BIFF.

Isinuko din ng mga BIFF leaders ang kanilang mga armas na kinabibilangan ng isang Barret rifle, isang M16 rifle, isang Rocket-Propelled Grenade, isang Improvised Explosive Device at ilang mga bala.

Hinihikayat naman ni Joint Task Force Central Commander Maj. Gen. Diosdado Carreon ang iba pang BIFF members na sumuko na sa gobyerno para muling maayos ang kanilang mga buhay.

Seryoso aniya ang militar na magpatupad ng mapayapang pamaraan sakaling may rebelde pang nais isuko ang kanilang mga sarili.

-0-

SAMANTALA, ARESTADO din ang isang lalaki sa isinagawang drug buy-bust operations ng Libungan PNP pasado alas 11:00 nang umaga kamakalawa sa Barangay Kimagango, Midsayap, North Cotabato.

Kinilala ang suspek na si Luis Zamora Qeunyo alyas "Jun-jun",42 anyos, isang driver at residente rin ng nasabing lugar.

Ayon sa report ng Libungan PNP, binentahan ni Qeunyo ang isang pulis na nagkunwaring buyer dahilan para siya ay maaresto.

Nakuha mula sa drug suspect ang isang small sachet ng pinaniniwalaang shabu at isang libong piso na ginamit bilang buy bust-money.

Nakakulong na ngayon ang suspek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs act of 2002 ngayong araw.

-0-

SA KABILANG DAKO, PAREHONG isinugod sa pagamutan ang isang lalaki at isang babae matapos magtamo ng sugat nang pagbabarilin sa National Highway sakop ng Barangay Nituan, Parang, Maguindanao.

Kinilala ang mga biktima na sina Ibrahim Makakua at ang Midwife na si Lanie Talusan, pawang mga residente ng nabanggit na bayan.

Base sa kwento ng kaanak ng isa sa mga biktima, sakay ang biktima sa isang Toyota Vios na kotse dakong alas 6:00 nang gabi kamakalawa at pauwi na sana nang sinabayan ng dalawang lalaking magkaangkas sa isang motosiklo at biglang pinaputukan gamit ang hindi pa matukoy na uri ng baril.

Nagtamo ng tama ng bala sa katawan si Makakua habang sa magkabilang paa naman ang natamong sugat ni Talusan.

Patuloy na nilalapatan ng lunas sa pagamutan ang mga biktima.

Nagpapatuloy naman ang imbestigasyon ng Parang PNP sa insidente para makilala ang mga suspek at matukoy ang motibo ng mga ito sa pamamaril sa mga biktima.

-0-

Tinangay ng hindi pa nakikilang magnanakaw ang mahigit 30 libong piso na cash kasama na ang isang cellphone matapos looban ang bahay ng isang sundalo pasado alas 2:00 nang umaga kamakalawa.

Kinilala ang biktima na si Technical Sgt. Randy Magbanua, 44 anyos, resedente ng Barangay Upper Baguer, Libungan, North Cotabato.

Ayon sa kwento ni Magbanua, naghahanda umano siya para dumalo sa simbang gabi pasado alas 3:00 nang medaling araw nang napansin niya na nawawala na ang kanyang cellphone at cash.

Hinala ni Magbanua, pumasok sa main door ang suspek dahil nakalimutan niyang i-lock ang pinto.

Pinayuhan naman ng Pigkawayan PNP ang mga residente nito na maging alerto sa lahat ng oras at agad na i-report sa kanilang himpilan ang mga kahalintulad na pangyayari.

-0-

ABOT SA mahgiit 67 million pesos ang inilaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang sampung araw na community work program sa iba't ibang bahagi ng South Central Mindanao.

Ayon kay DSWD-12 Regional Director Cezario Joel Espejo, ang pinakahuling 9.7 million pesos na cash-for-work o CFW payout ng ahensya ay napakinabangan ng mahigit walong libong residente sa lalawigan ng Sultan Kudarat.

Ang mga ito ay pawang mga benepisyaryo ng Climate Change Adaptation Program o CCAM ng DSWD.

Layunin ng programa na mahikayat ang mga residente na paigtingin pa ang paglaban sa masamang epekto ng kalamidad.

Pangunahing trabaho ng mga CCAM beneficiary ay ang community service.

Kabilang sa mga ito ang gardening, pagsasaayos ng mga daan, day care centers, tree planting, at reforestation.

Ayon kay Espejo, mas kailangan kasi ngayon ng mga residente ang mga programa na maaaring makapagpaangat ng kanilang buhay.

Ipinahayag naman ni CCAM Program Focal Person Majah Kusan na mahigit 23 million pesos na CCAM payment na ang na-release nila sa North Cotabato, 4.2 million sa Sarangani, 22 million sa Lanao Del Sur at 6.9 million sa lalawigan ng Maguindanao.

Ang mga CCAM beneficiary ay pinili mismo ng kanilang mga local government units.

-0-

NPA member na di na matiis ang umanoy pangaagrabyado sa kanila, sumuko sa militar sa Lake Sebu, South Cotabato

Kinilala ni Philippine Army 27th IB Civil Military Operations Officer Ist Lt. Efren Halawig ang sumukong New Peoples’ Army o NPA member sa pangalan lamang na alias “Gamo”

Ayon kay Halawig sumuko si alyas “Gamo” kasunod ng serye ng negosasyon sa tropa ng pamahalaan sa Lake Sebu,South Cotabato. Dala nito sa kanyang pagsuko ang kanyang M16 Armalite rifle. Si Alyas Gamo ay myembro ng Guerilla Front 73 , Far South Mindanao Region ng NPA.

Ayon kay Halawig matagal nang plano ni alyas “Gamo” ang sumuko dahil umano sa hindi umano makatarungang pakikitungo ng kanilang mga lider. Ipinahayag ni Halawig na maliban sa hirap ng pamumuhay sa bundok inuutsan din ng mga NPA leader ang kanilang mga myembro na mangikil at magnakaw sa mga sibilyan.

Ipoproseso naman kaagad ng militar ang enrollment ni Alyas Gamo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan. Ito ay ayon kay 27th IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Jones Otida. Layun ng nasabing programa na mabigyan ng mga tulong pinansyal at kabuhayan upang muling makapamuhay ng normal ang mga sumukong NPA member. Ayon kay Otida may mga programa din para sa mga rebel returnee ang mga ahensya ng gobyerno.

-0-

Monitoring sa pagtatapon ng basura sa mga tabing dagat pinaigting ng city environment and natural resources office ng Gensan

Nagtalaga ng team para magmonitor sa mga baybayin ng General Santos ang kanilang City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Layon nito na matiyak ang maayos na pagtatapon ng mga basura mula sa mga komunidad at establisemento lalong lalo na ang mga nasa coastal areas. Ito ay ayon kay Gensan City Environment and Natural Resources Officer Allan Marcilla.

Ayon kay Marcilla tinututukan ngayon ng kanilang tanggapan ang baybayin sa paligid sa Queen Tuna Park sa barangay Dadiangas South. Kasunod ito ng pagkakatuklas ng CENRO, Waste Management Office at Environmental Management Bureau o EMB ng mataas na lebel ng coliform sa tubig malapit sa nasabing lugar. Sinabi ni Marcilla na nagsasagawa sila ng regular na monitoring sa mga coastal waters ng Gensan .

Ayon kay Marcilla may mga ginagawa na rin ang kanilang tanggapan para maresolba ang nasabing problema. Kalakip dito ang mariing monitoring sa pagtatapon ng basura ng mga market vendor na inilipat pansamantala sa bahagi ng Queen Tuna Park.

Ang mahigit isang daang mga market vendor ay apektado ng clearing operation ng lokal na pamahalaan sa mga daan malapit sa merkado publiko. Ang paglilinis sa mga baybayin ng Gensan ay ipinagutos ni Mayor Ronnel Rivera. Ayon sa alkalde aayusin din ng lokal na pamahalaan ang sewerage treatment facility sa central public market.

-0-

Provincial Training center ipatatayo na rin ng TESDA 12 sa South Cotabato

Magtatayo na rin ng mahigit 35 million pesos na provincial training center sa South Cotabato ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.

Layun nito na mailapit sa mga malalayong komunidad ang Technical Vocational Education Training o TVET ng nasabing ahensya. Ayon kay TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II, ang Provincial Training Center ng South Cotabato ay ipatatayo sa Barangay Centrala sa bayan ng Surallah.

Inaasahang matatapos ang konstruksyon nito sa susunod na taon. Tiniyak din ni Abrogar na bagama’t layun scholarship program ng TESDA ang makapagbigay ng trabaho, titiyakin din nila na magiging produktibo, competitive at world class ang mga benepisyaryo ng kanilang training programs.

Ayon kay Abrogar prayoridad ng scholarship programs ng TESDA ang mga indingenous peoples, dating mga rebelde, persons who used drugs, persons with disability, mga natanggal sa trabaho,mga babaeng biktima ng pangaabuso at mga biktima ng kalamidad.

Noong nakaraang taon umabot sa 67 percent ang employment rate ng mga iskolar ng TESDA 12 pagkataos ng anim nabuwang training. Sa ngayon ang TESDa ay mayroong mahigit 26 thousand na mga kliyente sa buong region 12. Tiniyak din ni Abrogar ang pagpapatuloy ng mga programa ng TESDA para sa katiwasayan at kaunlaran sa 2020. Ang mga ito ay pinaglaanan ng ahensya ng mahigit 380 million pesos.

-0-

Bangkay ng lalaki natagpuan sa pineapple plantation sa Tupi, South Cotabato

Kinuha na ng kanyang mga kaanak ang bangkay ng isang lalaki na natagpuan ng isang concerned citizen sa pineapple plantation ng DOLE Philippines sa Barangay Kablon, Tupi,South Cotabato pasado alas syete ng umaga kahapon. Ito ay ayon kay Tupi PNP OIC Police Major Verlin Pampolina.

Kinilala ni Pampolina ang biktima na si Rommel Evangelista, 31 anyos, tricycle driver, nakatira sa General Santos City. Sinabi ni Pampolina na si Evangelista ay maaring biktima ng summary execution. Ayon kay Pampolina nakabalot kasi ng packing tape ang ulo nito, nakagapos ang mga kamay at may nakapulupot na pantali sa leeg.

Nagtamo din ito ng tatlumput isang mga saksak sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan. Narekober din ng mga pulis sa tabi ng bangkay nito ang plywood na may nakasulat na “manrukot ako”. Ayon kay Pampolina posibleng ito ay “mandurukot ako” na hindi naisulat ng tama ng mga salarin. Hinala ni Pampolina ang biktimang si Evangelista ay pinatay sa ibang lugar at itinapon lamang ng mga salarin sa pineapple plantion sa barangay Kablon.

-0-

Rice Competitiveness Enhancement Fund-Seed program ng DA mapapakinabangan ng mga magsasaka sa region 12

Nagtalaga na ng mga araw sa pamimigay ng binhi para sa mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA sa iba’t ibang lugar sa rehiyon ang DA region 12. Ito ay bilang pagpapatupad sa Rice Competiveness Enhancement Fund o RCEF ng ahensya.

Ang dalawang araw na RCEF Seed distribution ng DA ay magtatapos naman ngayong araw sa Kabacan, North Cotabato. Gagawin naman ito sa Banga, South Cotabato sa December 23 at 24. Sa Sultan Kudarat mabibigyan ng RCEF seeds ang mga magsasaka sa bayan ng Lambayong sa December 23 at Culumbio sa December 26 at 27.

Payo naman ni DA 12 Regional Executive Director Milagros Casis sa mga magsasaka na kukuha ng binhi magdala ng RSBSA stub at isang valid ID. Ayon kay Casis ang mga magsasaka mula sa mga lugar na nakinabang sa iba pang mga programa ng DA tulad ng pagbibigay hybrid seeds at seeds assistance ay maaring hindi na mabigyan ng RCEF-Seed program. Layun nito na makatulong sa mas maraming mga magsasaka sa rehiyon.

-0-

Bureau of Fire Protection o BFP, may panawagan sa publiko upang maiwasan ang insidente ng sunog lalo na ngayong holiday season sa Kidapawan City

Bagaman bumaba ang bilang ng mga naitalang sunog ngayong 2019 sa Kidapawan City patuloy pa rin ang panawagan ng Bureau of Fire Protection o BFP sa mga mamamayan na sundin ang mga dapat gawin lalo na ngayong holiday season upang maiwasan ang sunog.

Ayon kay Senior Fire Officer 1 Cecilia Nabor ng BFP Kidapawan, simula sa pagpasok ng taong 2019 hanggang Nobyembre ay nakapagtala ng labin-isang kaso ng sunog ang BFP at ito ay mababa kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon.

Muli din itong nagpaalala sa mga mamimili na piliin ang mga Christmas decorations na may ICC mark ng DTI at kung maari ay wag iwang nakasaksak kapag gabi upang matiyak na ligtas ang pamilya sa pagdiriwang ng pasko. Sa ngayon, mas pinapalakas pa ng BFP ang kanilang kampanya tulad ng information education dissemination sa mga tindahan at iba’t ibang Barangay ng lungsod.

Muli din nitong ipinaalala ang “One minute Fire Prevention measure” na sa isang minuto bago matulog o umalis ng bahay ay kailangan i-unplug ang lahat ng mga dekuryenteng bagay na maaring pagmulan ng apoy.

-0-

Libreng Knapsack sprayer na ibinigay ng Office of the Provincial Agriculturist, napapakinabangan na ng mga magsasaka sa North Cotabato

Bilang bahagi ng Crop Protection Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cotabato, namahagi kamakailan ng libreng stainless sprayer ang Office of the Provincial Agriculturist sa mga magsasaka sa Cotabato Province.

Ayon kay Provincial Agriculturist Sustines Balanag, ito ay para sa mga magsasaka magsasaka mula sa ibat-ibang bayan sa lalawigan ng North Cotabato kung saan abot sa 1,000 pirasong sprayer ay ibinahagi sa kanila. Layon ng programa na mapagkalooban ng dekalidad na knapsack sprayer ang mga magsasaka na magagamit nila bilang pangontrol ng peste at sakit sa mga pananim.

Malaking tulong ito at magiging kabawasan na sa mga gastusin sa mga gamit pansaka ng mga recipients. Nagkakahalaga ng abot sa 5Million pesos ang inilaang pondo ng Provincial Government para sa mga magsasaka sa lalawigan.

Ang inisyatibang ito ay bahagi ng Agricultural Development program ni North Cotabato Governor Nancy Catamco bilang ayuda sa mga magsasaka sa pagkontrol ng peste at sakit sa kanilang mga sakahan. NDBC BIDA BALITA

-0-

Lider ng gang na drug suspek, arestado sa anti-illegal drug operation ng pulisya sa Kidapawan City

Arestado ang isang lider ng gang sa nagpapagtuloy na anti-illegal operation ng PNP sa Quezon Boulevard, Barangay Poblacion Kidapawan City kaninang madaling araw.

Kinilala ang naaresto na si Arnel Generoso Jr. alyas Junjun, 18 anyos, binata at nakatira sa bayan ng Makilala, North Cotabato.

Nakuha sa naturang suspek ang dalawang sachet ng pinaghihinalaang shabu at ang buy bust money na 500 peso bill. Sinasabing lider din umano ng WALANG SAWA SA ALAK o WASALAK gang sa Kidapawan City ang nahuling suspek.

Nakakulong na ngayon ang suspek sa custodial facility ng City PNP at kakaharapin ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman ang panawagan ng PNP lalo na sa mga magulang na ugaliing bantayan ang kanilang mga anak upang hindi masangkot sa kahit anumang grupo ng gang sa lungsod. NDBC BIDA BALITA

-0-

Pondong nalikom ng Mlang LGU mula sa mga donasyon, ipapatayu ng bagong paaralan sa isang Barangay

Dalawang bagong classroom ang napagdesisyunang ipatayo ng Municipal Disaster Risk Riduction and Managament Council mula sa perang nalikom ng LGU sa mga donasyon mula sa iabt-ibang LGU, individual at private group.

Sinabi ni Mlang Mayor Russel Abonado na umabot 5.4 million pesos ang nalikom ng LGU. Ang 2 million pesos dito ay mula sa City Government of Pasay na napaghkasunduang ipapatayo ng bagong paaralan sa Barangay Pulang Lupa Mlang. Magdaragdag ng 1 million pesos ang LGU bilang counterpart. Ang natirang 3.4 million pesos ay gagamitin ng LGU para sa assistance ng mga pamilyang matutukoy sa final assessment ng LGU sa mga nasiraan ng bahay.

Nabigyan rin ng cash assisstance ang mga namatay sa lindol na mula sa bayan. Samantala, isa naman ang barangay New Esperanza Mlang sa mga tinukoy ng High Risk pero ayon sa alkalde ay ipapadala ng LGU ang mga Equipment para maayos ang mga nasira sa Barangay.

Magsasagawa rin aniya ng Re Assessment sa lugar para matukoy kung kailangang i rellocate ang mga pamilyang nasa High Risk area sa naturang barangay.

-0-

Abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines ng North Cotabato saludo at humanga sa katapangan na ipinakita ng hukom na humatol sa Maguindanao Massacre case

Kung si Atty. Vicente Andiano, siyang dating presidente at ngayo’y isa sa mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines o IBP North Cotabato Chapter ang tatanungin, hanga ito sa katapangang ipinakita ng hukom na humatol sa Maguindanao Massacre case.

Ayon kay Andiano, kahit pa taglay ng mga akusado ang impluwensiya at kapangyarihan ay hindi ito tinanggihan ni Quezon City Regional Trial Court Branch 221 Presiding Judge Jocelyn Solis-Reyes. Nabatid kasi na ang naturang kaso ay tinanggihan ng hukom na unang nabunot dahil sa takot para sa seguridad ng kanyang pamilya.

Pero nang sunod na nabunot si Judge Solis-Reyes ay walang alinlangan niya itong tinanggap at tinanggihan pa nito ang seguridad na laan para sana kanya habang gumugulong ang kaso.

Saludo rin si Andiano sa nasabing hukom kahit pa sa mga posibleng banta sa kanyang buhay at sinabi na sana lahat ng abogado ay kasintatag ni Solis-Reyes.

Dagdag pa ni Andiano na makatwiran aniya ang matagal na paggulong ng kaso na tinguriang pinaka karumal-dumal na election-related violence na nangyari sa bansa, siya ring rason kung bakit napabilang ang Pilipinas sa limang nangungunang bansa sa mundo na pinaka delikado para sa mga mamamahayag.

Ang sampung taon bago ang nasabing promulgation ay sapat aniya dahil na rin sa daan-daang bilang ng mga sangkot sa kaso at maging ang mga witness sa tinaguriang trial of the century. Sinabi rin ni Andiano, na ang nasabing pangyayari ay pagpapatunay lamang na dapat pa ring pagkatiwalaan ang justice system sa bansa, na mahirap man o mayaman, makakamit pa rin ang hustisya kahit gaano pa ito katagal. VC: ANDIANO Si Atty Vicente Andiado ng IBP North Cotabato.

Samantala, sinabi rin ni Andiano na malaki ang potensyal ni Judge Solis-Reyes na maging Chief Justice ng Supreme Court kung nanaisin nito.