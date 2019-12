NDBC BIDA BALITA (Dec. 23, 2019)

NEWSCAST

DECEMBER 23, 2019 (MON)

7:00 AM

HEADLINES:

1. 24 katao sugatan sa magkakasunod na pagsabog sa Cotabato City, Upi Maguindanao at Libungan sa North Cotabato.

2. Isa patay habang mahigit 100 na bata isinugod sa ospital matapos umanong ma-poison sa isang party sa Arakan, North Cotabato

3. Seguridad ng mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao massacre tiniyak ng PNP 12

4. P89 milyon calamity assistance, inilabas ng PCSO

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA

24 katao ang naitalang nasugatan sa sunod sunod na pagsabog ng hinihinalang Improvised Explosive Device sa ibat ibang lugar particular sa lungsod ng Cotabato, Bayan ng Libungan sa North Cotabato at Bayan ng Upi sa Maguindanao

Unang ginimbal ng isang malakas na pagsabog ang Cotabato City bago mag alas sais kagabi partikular sa harap ng NDBC station Sinsuat Avenue Corner Quezon Avenue.

Sinasabing isang 15 anyos na lalaki ang nag tapon ng isang granada sa dumaang mga tropa ng militar sa nabanggit na lugar, kaagad na nagsibabaan sa kanilang sasakyan nag mga sundalo at nag paputok.

Sa pagresponde ng EOD team ay kanilang narekober ang tatlo pang Improvised Explosive Device o IED na agad ding na disrupt.

Samantala isang pampasaherong town ace naman ang sinasabing tinamaan ng pagsabog kung saan sugatan ang nasa pitong mga sibilyan.

Walong mga myembro ng Special Forces naman ang sinasabing sugatan sa insidente na kinilalang sina;

PFC Crisj0hn Figueroa, Sgt Ariel Joaquin, PFC Jaymark Bron, Private Raymund Oyan, SGT Ariel Lumagod, CPL Genesis Mansalon PCF Aljon B. Jimenez, Private Ian Villaroel.

Kinilala naman ang mga sugatang sibilyan na sina Esmail kusain, Datu Abubakar, Yalsih demir at Roger Jumawan,

Kaagad na dinala sa pinakamalapit na pagamutan ang mga biktima upang malapatan ng agarang lunas

Nakuha naman mula sa crime scene ang mga fragmentation ng granadang sumabog.

-0-

Matapos ang pagsabog ay agad na nag total lockdown ang lungsod at hindi muna pinapasok at pinalabas ang mga sasakyan pero kalaunan ay binawi rin ito.

Samantala, dalawang pagsabog din ang naitala sa Bayan ng Libungan kagabi partikular sa Double Bridge Area sa National Highway.

Alas 6:30 nang unang sumabog sa gilid lang ng tindahan ang isang Improvised Explosive Device at nasundan pa ito bandang alas syete.

Walo katao ang naitalang sugatan ng kinilalang sila Rolando B. Amistoso, Ma. Vivian Bulahan, Reynante Barbon, Angelica Cabatingan at Melanie Villar, Maria Tajan, Dennis Mundas at Ronald Islit.

Sa nyaong ay patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng PNP sa pagsabog at basi sa inisyal na imbestigasyon ay may sangkap ng bala ng 60mm mortar ang sumabog.

GINULANTANG din ng isa pang malakas na pagsabog ang bayan naman ng Upi sa Maguindanao.

Nangyari ang pagsabog sa National Highway partikular sa Purok 3, Barangay Nuro.

Sinabi naman ni Major Gen. Diosdado Carreon, siyang commander ng 6th infantry division na mag dadagdag sila ng mga tropa ng militar upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan sa lungsod maging sa mga kalapit na bayan at lalawigan.

Pinawi namang ni mayor Cynthia ang pangamba ng publiko at sinabing under control pa ng mga otoridad ang sitwasyon.

Kinondina rin ni Bangsamoro Autonomuos Region in Muslim Mindanao o BARMM spokesperson Naguib Sinarimbo ang naganap na mga pag atake.

Sinabi nitong dapat mananagot ang mga taong nasa likod ng pagsabog.

-0-

Dead on the spot ang isang may ari ng motor shop matapos pagbabarilin umaaga nitong sabado sa Cotabato-Lebak Road Barangay Nuro Upi, Maguindanao

Kinilala ng PNP ang biktima na si Elizardo Avila Alquilzalas, 36 anyos, residente ng Barangay Nuro Poblacion, Upi Maguindanao.

Dalawang tama ng bala sa kanyang ulo at dibdib ang tinamo ng biktima gamit ang caliber 45 pistol dahilan para agad itong bawian ng buhay.

Ayon sa PNp na bago ang pamamaril ay nakatanggap umano ng pagbabanta sa kanyang buhay noong pang nakaraang Oktubre ang biktima.

Sa nyaon ay patuloy ang imbestigasyon ng PNP hinggil sa pamamaril.

-0-

Naisugod pa sa pagamutan ngunit binawian din ng buhay makalipas ang ilang oras ang isang batang lalaki matapos na mabangga ito ng isang pampasaherong Van sa Barangay Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Nakilala ang biktima na ALBASSER SAPAL MANAMBA, 12anyos, residenye ng Pigcawayan, North Cotabato.

Base sa kwento ng magulang ng bata, bandang alas syete pasado kamakalawa ng umaga ng ehinto umano nila sa gilid ng kalsada ang kanilang pribadong sasakyan dahil sa nahihilo ang bata, sakto diumanong pagbaba sa kanilang sasakyan ng biktima ng mahagip ito ng paparating na pampasaherong van na menamaneho ng di kinilalang driver.

Sa lakas ng pagkakasalpok sa biktima tumilapon ito at bumagsak sa kongketong kalsada dahilan upang mabagok ang kanyang ulo,mabalian at mga sugat sa ibat ibang parte ng kanyang katawan.

Agad naman itong isinugod sa pagamutan at sinikap na maisalba ang buhay ngunit nasawi din ito makalipas ang ilang oras.

Naaresto at nasa kustodiya na ngayon ng Sultan Kudarat PNP ang suspek na driver na nakabangga sa bata habang inihahanda ang kaukulang kasong isasampa laban dito.

-0-

ARESTADO ang isang lalaki sa ikinasang drug buy bust operation ng mga otoridad sa 3rd Road, Brgy., Datu Balabaran, Cotabato City alas dyes y medya ng umaga kamakalawa.

Kinilala ang suspek na si Rogelio Valencia alyas Dondon, 38 years old, driver at residente ng RH 13 ng lungsod.

Ang operasyon ay magkatuwang na isinagawa ng Police Station 3 sa pangunguna ni PMajor Theng Bacal kasama ang 1404th RMFC at PDEA BARMM.

Nakuha sa suspek ang 2 piraso ng plastic sachets na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 1,500 pesos, 500 pesos bill na ginamit bilang marked money, isang kulay puti na cellular phone at lighter.

Sa ngayon ay naka kulong na sa Custodial Facility ng PNP ang suspek at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

-0-

Libo Libo katao ang nakabenepisyo ng Project TABANG o Tulong Alay sa mga Bangsamorong Nangangailangan sa bayan ng Pikit, North Cotabato kahapon.

Mismong sa Municipal plaza isinagawa ang aktibidad katuwang ang lahat ng Ministries sa BARMM sa pangunguna nina Ministry of the Interior and Local Government Government Minister Atty. Naguib Sinarimbo, Assistant Executive Secretary Abdullah Cusain, BPI BARMM OIC Executive Director Norodin Salam at iba pang opisyales sa nasabing bayan.

Ilan sa mga serbisyong handog ay ang Free Medical and dental Consultation, feeding program, livelihood assistance, legal services, Scholarship Programs, pamamahagi ng School Supplies at marami pang iba.

Samantala, nagpasalamat naman ang mga mamamayan ng bayan sa tulong na ipinaabot ng BARMM Government lalo't magpapasko at mag babagong taon na.

Ito umano ang ikaapat na Project TABANG na isinagawa ng BARMM Government sa taong ito.

-0-

TESDA 12 Regional Director may paliwanag sa pagtanggal ng ahensya sa scholarship program ng apat na mga private schools sa rehiyon.

Tatanggalan ng scholarship program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang apat na private schools na kasama sa pagpapatupad ng kanilang mga scholarship programs sa region 12. Ito ay ayon kay TESDA 12 Regional Director Rafael Abrogar II.

Sa katunayan ayon kay Abrogar pinal na ang desisyon ng TESDA sa revocation o pagbawi ng scholarship sa isang eskwelahan sa General Santos City. Ayon kay Abrogar habang ang tatlong iba pa ay dedesisyunan pa ng nasabing ahensya.

Sinabi ni Abrogar na natuklasan ang anomalya ng apat na mga eskwelahan sa isinagawang surprise audit ng TESDA. Ilan sa mga bayolasyon ng mga ito ayon kay Abrogar ang pagkakaroon ng ghost training, habang ang iba naman na hindi nakumpleto ang training ay nakalagay na nakatapos sa kanilang report.

Sinabi ni Abrogar na maliban sa mga eskwelahan na may mga anomolya sa pagpapatupad ng mga TESDA programs, pananagutin din ng TESDA ang kanilang mga trainor at assessor.

Ayon kay Abrogar ito ay patunay na seryoso ang TESDA sa pagpapatupad ng kanilang free education program. Umaasa si Abrogar na ito ay magsisilbing bababala sa iba pa nilang mga katuwang na private schools sa region 12.

-0-

Presidente ng grupo ng mga firecracker vendors sa Koronadal City may payo sa mga mamamayan para makaiwas sa mga fire-cracker related injury

Bumili lamang ng mga paputok sa mga legal na mga vendor para matiyak ang kanilang kaligtasan sa Pasko at Bagong taon.

Ito ang paalala ni Koronadal Firecrackers and Pyrotechnics Retailers Association President Jomel Alo. Sinabi ni Alo na bago nabigyan ng permit, isinailalim muna sa seminar ng mga concerned na ahensya ng gobyerno ang 23 nila mga myembro.

Ayon kay Alo ang mga paputok na kanilang ibinebenta ay galing din sa mga lehitimong supplier. Sa ngayon ang mga fire cracker vendors ay nagsimula nang magbenta sa bahagi ng General Santos drive na itinalaga para sa kanila ng lokal na pamahalaan ng Koronadal.

Pinaalalahanan din ni Alo ang mga barangay officials sa Koronadal na may karapatan silang hulihin ang mga iligal na nagbebenta ng mga paputok sa kanilang mga lugar.

Ayon kay Alo may mga insidente kasi ng fire-cracker related injury na sanhi ng paggamit ng iligal na mga paputok ang isinisisi ng publiko sa kanilang grupo.

-0-

Seguridad ng mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao massacre tiniyak ng PNP 12

Nakahanda ang lahat ng PNP units sa region 12 na magbantay sa seguridad ng mga kaanak ng mga biktima sa Maguindanao massacre. Tiniyak ito ni PNP 12 Spokesperson Lieutenant Colonel Lino Capellan.

Ayon kay Capellan maaring humingi ng tulong anumang oras ang mga pamilya ng Maguindanao massacre victims sa pinakamalapit na police station.

Ito ay kung mayroong mga pagbabanta sa kanilang kaligtasan. Sinabi ni Capellan na ipinagutos ng PNP 12 sa mga Chief of Police na i-validate at i-assess ang mga threat sa mga kaanak ng mga biktima para sila makapagpatupad ng kaukulang interbensyon.

Ayon kay Capellan nagsasagawa rin ng monitoring ang intelligence unit ng PNP sa mga movement at aktibidad may kaugnayan sa Maguindanao massacre.

Sinabi ni Capellan na naiintindihan ng PNP ang kalagayan at pangamba sa seguridad ng pamilya ng mga biktima. Kasunod ito ng hatol na guilty ng korte sa mga pangunahing suspek sa karumal dumal na krimen na naganap noong November 23, 2009.

-0-

Murang bilihin mabibili ng publiko sa midnight sale ng Koronadal City public market mamamayang gabi

Maliban sa ten percent discount sa mga paninda maari pang tumawad ang mga mamamayan na inaasahang dadagsain ang midnight sale mamayang gabi sa Koronadal City public market. Ito ay ayon kay Koronadal Public Market Supervisor Junard Manansala

Ayon kay Manansala layon ng midnight na maipalala sa publiko na nasa pelengke pa rin ang mas mura at preskong mga bilihin.

Sinabi ni Manansala na inutusan na nila ang lahat ng mga stall owners sa palengke na makiisa sa kanilang midnight sale. Tiniyak din nito ang sapat na supply ng mga paninda sa palengke lalong lalo na ang mga prutas at iba pang pangangailangan ng mga mamamayan ngayong holiday season.

Sinabi ni Manansala na titiyak sa maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng merkado publiko ang mga traffic enforcers ng Koronadal. Nakahanda na rin ang PNP na paigtingin ang kanilang police visibility para matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili sa midnight sale ng Koronadal City Public market.

-0-

Golden rice bilang pamalit sa pangkaraniwang bigas ligatas raw ayon sa Executive Director ng Philippine Rice Research Institute

Tugon sa problema sa kakulangan ng Vitamin A ang Golden Rice na napatunayan na maaring pamalit sa pangkaraniwang bigas ng mga sangay na ahensya ng Department of Agriculture. Ipinahayag ito ni Deparment of Agriculture-Philippine Rice Research Institute o DA-Philrice Executive Director Dr. John de Leon. Ayon kay de Leon ang kakulangan sa Vitamin A ay hindi lamang problema ng maraming mga pre-school children kungdi maging ng mga buntis.

Sinabi ni de Leon na makikipagtulungan ang International Rice Institute o IRRI sa Phirice para makapag develop ng nutrition-sensitive agricultural solution para maresolba ang problema sa gutom. Para makumpleto ang Philippine biosafety regulatory process, kailangan pa ng Golden Rice ng approval para sa commercial propagation.

Ito ay bago pa man maging available sa publiko. Kasunod ito ng field trials na isinagawa sa Nueva Ecija at Isabela noong Setyembre ang Oktobre. Ang Pilipinas ay kabilang sa maliliit na grupo ng mga bansa na nagkumpirmang ligtas ang Golden Rice. Kalakip sa mga bansang ito ang Australia, New Zealand, Canada at USA.

-0-

Phivolcs expert, ipinaliwanag na aabutin pa ng hanggang 50-100 years bago ang muling pagyanig kung naabot na ng isang fault ang pinakamalakas na Magnitude na kaya nitong ma-generate

Ipinaliwanag ni PHIVOLCS Director Renato Solidum na aabutin pa ng 50-100 taon ang muling pagyanig kung naabot na isang fault ang kaya nitong magenerate na magnitude.

Sa Cotabato Fault System, ang Makilala-Malungon Fault ay may kakayahang mag-generate ng hanggang magnitude 7.2, na kung mangyayari man, ay siyang pinakamalakas na tatama sa North Cotabato.

Ayon kay Solidum, hanggat hindi pa nito naaabot ang pinakamalakas na Magnitude na kaya nitong ma-generate, may posibilidad aniya na muling gagalaw ang nasabing fault anumang oras. Pero kung sakaling tatama ang 7.2 magnitude, aabutin naman ng isa o kalahating siglo bago ang muling pagtama nito, sapat na panahon na aniya para makapag-ipon ng enerhiya ang isang fault.

Maliban sa Makilala-Malungon fault na pinakamahaba sa Cotabato Fault System at siyang pinakamalakas din, may iba pang mga fault ang may kakayahang makapag-generate ng malakas na pagyanig. Ang Makilala Fault ay may kakayahang makapag-generate ng hanggang Magnitude 6.5; magnitude 6.7 naman ang Mlang Fault, Magnitude 6.8 ang South at North Columbio habang ang Balabag Fault naman ay hanggang Magnitude 6.4 na lindol.

Samantala, dagdag pa ni Solidum na walang fault sa North Cotabato ang may kakayahang makapag-generate ng hanggang magnitude 8.3. Ito ay nasa bahagi ng Davao Oriental.

Noong 1924 kasi nang tumama ang Magnitude 8.3 na lindol kung saan naging sentro nito ang offshore ng Mati City. Sa kabilang dako, sinabi rin ni Solidum ang mga lugar na maaaring makararanas ng tinatawag na liquefaction.

Ito ay ang paglambot ng lupa na dulot ng lindol na kadalasang nangyayari sa mga lugar mabuhangin at mababaw ang water vapor gaya ng mga nasa coastal areas, palayan, banana plantation, mga sapa at maging sa mga flashflood prone areas basta't ito ay nasa patag. Matatandaang isa ang liquefaction sa naging sanhi kung bakit gumuho ang South Trade Building sa Padada, Davao del Sur matapos tumama ang Magnitude 6.9 na lindol. NDBC BIDA BALITA

-0-

Dalawang mga mag-aaral, hinangaan matapos isauli ang napulot na wallet na naglalaman ng 19, 000 pesos sa Kidapawan City

Trending ngayon sa social media ang dalawang mga estudyante dahil sa ipinakitang katapatan matapos na isauli ang 19, 000 thousand pesos na cash sa may- ari na kanilang napulot sa Kidapawan City. Nakilala ang dalawang bata na magkaibigan na sina John Kirby Dela Cruz grade 10 student at Wensclair Ice Tamayo, grade 8 student ng Kidapawan City National High school na kapwa nakatira sa Barangay Lanao, Kidapawan City.

Ayon sa dalawa, napulot nila ang wallet sa daan habang naglalakad sa tapat ng isang tindahan sa nasabing Barangay nitong sabado. Sa halip na pag interesan ng dalawa ang laman ng wallet na may cash na abot sa19, 000 pesos ay gumawa sila ng paaran upang maibalik ito sa may- ari.

Kabilang sa loob ng pitaka ang mga Identication Cards at numero ng may- ari kaya't agad nila itong tinawagan. Personal na tinanggap ng ina ng may-ari ang wallet at laki ang kanyang pasasalamat sa kabutihan ng dalawa. Marami naman ang humanga sa dalawang magkaibigan lalo na sa social media dahil sa kanilang katapatan na taglay ng mga Kidapaweño. NDBC BIDA BALITA

-0-

Kumakalat na tarpaulin ng umano’y top 10 bigtime drug dealers sa ilang lugar sa North Cotabato, iniimbestigahan na ng PDEA-12

Pinaiimbestigahan na ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA-12 kung sino ang nasa likod ng mga kumakalat na mga tarpaulin na may mga mukha ng umanoy bigtime drug dealers sa region 12. Sa Kidapawan City, nakasabit sa island malapit sa gumuhong Eva's Hotel ang malaking tarpaulin na may mga larawan ng mga umanoy sangkot sa bentahan ng iligal na droga sa North Cotabato.

Pero sinabi ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Ramel Hojilla, hindi anya nila alam kung sino ang naglagay nito dahil wala namang lumapit sa kanila upang magpaalam.

Ayon din kay PDEA 12 spokesperson Kath Abad, wala din silang alam sa kumakalat na mga larawan ng mga umanoy sangkot sa iligal na droga.

Sinabi ni Abad, iniimbestigahan na nila ito dahil maliban sa Kidapawan City ay may nakasabit din sa mga lugar ng Koronadal at General Santos City. Nilinaw naman ng opsiyal na hindi nila saklaw ang pagpapakalat ng mga mukha ng mga suspek, at walang kinalaman ang PDEA 12 hinggil dito. NDBC BIDA BALITA

-0-

Isa patay habang mahigit 100 na bata isinugod sa ospital matapos umanong ma-poison sa isang party sa Arakan, North Cotabato

Isinugod sa ibat-ibang ospital ang nasa 118 na mga individual habang isa naman ang ideneklarang patay matapos ma food- posion sa isang party sa Barangay Salasang Arakan, North Cotabato.

Ayon sa ulat, nakaramdam ng pananakit ng tiyan at pagsusuka dahil sa kanilang kinain nitong tanghali ng biyernes hanggang sabado ng madaling araw. Sinasabing dinala umano ng ilang indibidwal ang natirang pagkain sa kanilang party.

Agad namang isinugod sa pagamutan ang mga biktima sa mga ospital sa Arakan at Antipas, North Cotabato. Anim sa kanila ay positibo sa amoeba habang ang iba ay patuloy pa ang resulta.

Ang 53 anyos na nasawi ayon sa ulat ay hindi umano nagpadoktor matapos makaramdan ng pananakit ng tiyan at ilang beses na pagsusuka. Sa ngayon patuloy ang paalala sa publiko na suriin muna ang kinakain at wag na lamang kainin kung hindi masisigurong hindi ito ligtas.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Dahil sa matagumpay na Southeast Asian (SEA) Games, naitala ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang pinakamataas na pag-akyat ng approval at trust rating sa Pulse Asia Survey sa apat na pinakamatataas na opisyal ng bansa kabilang na rito sina Pangulong Duterte, Vice President Leni Robredo at Senate President Tito Sotto.

Ang survey ay isinagawa mula December 3 hanggang 8 kasabay ng pagho-host ng Pilipinas sa 30th SEA Games.

Tumaas nang 16% ang approval rating ni Cayetano sa Pulse Asia survey noong Setyembre at 14% naman ang itinaas ng trust rating ng Speaker. Ang approval rating ni Cayetano noong Setyembre ay 64% at ngayon nasa 80% sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Tumaas naman sa 76% ang kanyang dating 62% na trust rating. Bumaba rin ng 11% mula sa 29% hanggang 18% ang ‘undecided’ para kay Cayetano.

Parehong 12% naman ang itinaas ng approval rating ni Sotto at pareho ring 9% ang itinaas ng trust at approval rating ng Pangulo. Walong porsyento ang itinaas ng approval rating ni Robredo at 7% ang itinaas ng kanyang trust rating.

Pinasalamatan ni Cayetano ang mga kasapi ng kongreso at mga empleyado nito sa sigasig at determinasyon na matalakay at maipasa ang mga panukalang batas lalo na ang mga priority measures ng Duterte administration.

Sa tala ng Rules Committee, umabot sa 900 na panukala ang prinoseso ng Kamara mula Hulyo hanggang ngayong Pasko sa ilalim ng pamunuan ni Cayetano. Ito ay katumbas sa 28 na panukala kada araw sa loob ng 32 araw na sesyon.

Dalawa na rin ang ganap na naging batas kabilang na ang pagtatatag ng Malasakit Centers at ang pagpapaliban sa barangay at SK elections.